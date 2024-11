Klartext an die Fake-news-Medien: RFK Jr. erläuterte seine Position zu Impfstoffen

„Seit ich mich entschlossen habe, als unabhängiger Kandidat für die Präsidentschaft zu kandidieren, ist eines der Themen, bei denen die Menschen am meisten verwirrt zu sein scheinen, meine Position zu Impfstoffen. Deshalb werde ich heute die Dinge richtigstellen, indem ich meine genaue Position Punkt für Punkt erkläre. Wenn Sie bereit sind, sich ein paar Minuten Zeit zu nehmen, werden Sie vielleicht überrascht sein, wie sehr wir übereinstimmen.

RFK Jr. klärt seine Haltung zu Impfstoffen mit dieser erstaunlichen Präsentation: "Seit ich mich entschlossen habe, als unabhängiger Kandidat für die Präsidentschaft zu kandidieren, scheint eines der Themen, über das die Leute am meisten verwirrt sind, meine Haltung zu Impfstoffen zu sein. Also werde ich heute alles klarstellen, indem ich erkläre… pic.twitter.com/RdLjZmus8s — Camus (@newstart_2024) November 16, 2024

„Lassen Sie mich mit meinem ersten Punkt beginnen, der wahrscheinlich der kontroverseste ist. Impfstoffe haben Nebenwirkungen, wie jedes andere Medikament auch. Das sollte nicht umstritten sein, ist es aber. Wenn ich im Fernsehen danach gefragt werde, klingt das meistens so. Sie sagen, kein Impfstoff ist sicher und wirksam. Sie haben gesagt, ich zitiere: Es gibt keinen Impfstoff, der sicher und wirksam ist. Glauben Sie das immer noch? Diese Aussage stammt aus einem Interview, in dem ich unterbrochen wurde und nicht zu Ende sprechen konnte. Können Sie Impfstoffe nennen, die Sie für gut halten? Ich denke, dass einige der Lebendimpfstoffe wahrscheinlich mehr Probleme verhindern als verursachen. Es gibt keinen Impfstoff, der sicher und wirksam ist. Große Worte. Was ich in diesem Interview eigentlich sagen wollte und was ich seit 20 Jahren sage, ist, dass es keinen Impfstoff gibt, der für alle Menschen sicher und wirksam ist.

Lassen Sie mich das erklären. Wie jedes Medikament auf dem Markt haben Impfstoffe Nebenwirkungen, die jedes Jahr einige Menschen schwer verletzen oder töten. Wenn das im Widerspruch zu dem steht, was Ihnen gesagt wurde, dann hat Ihnen Ihr Arzt wahrscheinlich nie die Warnhinweise gezeigt, die jedem Impfstoff auf dem Markt beiliegen. Dies ist der Beipackzettel für die Hepatitis-B-Impfung, die den meisten Babys innerhalb von 24 Stunden nach der Geburt verabreicht wird. „Lassen Sie mich nur einige der schwerwiegenden Nebenwirkungen vorlesen, die in diesem Dokument aufgeführt sind. Unter der Überschrift „Störungen des Nervensystems“ steht: Guillain-Barré-Syndrom, Multiple Sklerose, Verschlimmerung der Multiplen Sklerose, Myelitis einschließlich transverser Myelitis, Krampfanfälle, Fieberkrämpfe, periphere Neuropathie einschließlich Vellusparese, Radikulopathie, Herpes, Augenkrankheiten, Muskelschwäche, Hypästhesie und Enzephalitis, nur Hirnschwellung, sogar Johnson-Syndrom, Alopezie und Ekzem. Die Liste der Nebenwirkungen ist endlos. Sie verstehen, was ich meine.

“Seit mehr als einem Jahrzehnt werde ich angegriffen und als Impfgegner und Verschwörungstheoretiker abgestempelt, nur weil ich auf die schweren Nebenwirkungen aufmerksam mache, die auf jedem Beipackzettel von Impfstoffen stehen, und weil ich mich dafür einsetze, dass Kinder, die unter diesen Nebenwirkungen leiden, behandelt werden. Unsere Gesundheitsbehörden sind der Meinung, dass wir nicht über Impfschäden sprechen sollten, weil sie selten sind. Wir können ein Problem nicht lösen, indem wir es ignorieren. “Ein Kind mit Impfschaden verdient genauso viel Aufmerksamkeit wie ein Kind mit einer seltenen Krankheit wie Krebs. Glücklicherweise beginnt sich die Denkweise in dieser Hinsicht zu ändern.

Hier ist ein aktueller Artikel aus der New York Times über Menschen, die durch den COVID-Impfstoff geschädigt wurden. Tausende glauben, dass der COVID-Impfstoff ihnen schadet. Hört jemand zu? Alle Impfstoffe haben zumindest gelegentliche Nebenwirkungen, aber Menschen, die sagen, dass sie durch COVID-Impfstoffe geschädigt wurden, glauben, dass ihre Fälle ignoriert wurden. Der Artikel erklärt, dass alle Impfstoffe gelegentliche Nebenwirkungen haben. „Es wird eine Untersuchung der Verletzten gefordert, um Lösungen zu finden. Sogar eine der Leiterinnen der COVID Task Force, Dr. Deborah Birx, schließt sich diesem Aufruf zum Handeln an. Deshalb müssen sich alle melden, die Reaktionen hatten, denn ich bin mir nicht sicher, ob alle gemeldet wurden. Die Glaubwürdigkeit der öffentlichen wissenschaftlichen Gruppen, NIH, FDA, CDC, hat sehr gelitten, weil es meiner Meinung nach an Transparenz mangelte. “Eines der Dinge, die ich meinen Kollegen immer gesagt habe, war, dass sie keine Angst haben sollten zu sagen, dass sie die Antwort nicht wissen. Zu oft haben sich die Leute die Antwort einfach ausgedacht. Diejenigen von uns, die darauf hingewiesen haben, dass Impfstoffe erhebliche Nebenwirkungen haben können, wurden sozusagen wie der Rest Ihrer Sendung, die Sie früher hatten, irgendwie abgesetzt, weil niemand über die Möglichkeit sprechen wollte, dass es ein Problem mit Impfstoffen geben könnte, weil sie Angst hatten, dass die Leute sich dann nicht impfen lassen wollten.

Jahrelang hat man uns gesagt, dass Impfstoffe gut erforscht sind, aber Dr. Birx weiß, dass das nicht stimmt“. “Sollen wir sie eine Impfgegnerin nennen, weil sie uns endlich die Wahrheit sagt? Im Jahr 2005 gab Dr. Bernadine Healy, die ehemalige Leiterin des NIH, des Nationalen Gesundheitsinstituts, dieses schockierende Eingeständnis gegenüber CBS News zu. Jetzt haben wir die Möglichkeit zu verstehen, ob es anfällige Kinder gibt, vielleicht genetisch bedingt, vielleicht haben sie ein Stoffwechselproblem, eine mitochondriale Störung, ein immunologisches Problem, das sie anfälliger für Impfstoffe im Plural oder für einen bestimmten Impfstoff oder für einen Bestandteil des Impfstoffs wie Quecksilber macht. „Warum ist das wichtig? Eine anfällige Gruppe bedeutet nicht, dass die Impfstoffe nicht gut sind. Eine anfällige Gruppe sagt uns, dass es vielleicht eine Gruppe von Menschen oder eine Gruppe von Kindern gibt, die einen bestimmten Impfstoff nicht erhalten sollten oder die Impfungen nicht nach dem gleichen Zeitplan erhalten sollten. Es ist die Aufgabe des öffentlichen Gesundheitswesens und der Ärzte, dort zu sein und zu sagen: „Ja, wir können es sicherer machen, weil wir sagen können: Das ist eine Untergruppe. „Wir werden es auf eine Art und Weise verabreichen, die wir für sicherer halten.

Glauben Sie, dass die Regierung die Möglichkeit eines Zusammenhangs zwischen Impfstoffen und Autismus zu schnell verworfen hat? Ich glaube, dass die Regierung oder bestimmte Gesundheitsbeamte in der Regierung die Sorgen dieser Familien zu schnell abgetan haben, ohne die betroffene Bevölkerungsgruppe zu untersuchen. Ich habe keine größeren Studien gesehen, die sich auf 300 Kinder konzentrierten, die innerhalb weniger Wochen nach der Impfung autistische Symptome entwickelten“. “Der Grund, warum sie nicht nach diesen gefährdeten Gruppen suchen wollten, war, dass sie Angst hatten, die Öffentlichkeit abzuschrecken, wenn sie sie finden würden, egal wie groß oder klein sie waren. Die Tatsache, dass es Bedenken gibt, dass man diese gefährdete Gruppe nicht kennen will, ist für mich eine echte Enttäuschung. Wenn man diese gefährdete Gruppe kennt, kann man seinen Kindern guten Tag sagen. Ich werde eine neue Ära in der Medizin einläuten. “Ich werde dafür sorgen, dass unsere Aufsichtsbehörden nicht länger die Interessen der Pharmaindustrie über die Interessen des amerikanischen Volkes stellen. Ich werde dafür sorgen, dass Ihnen die Wahrheit über jedes Produkt gesagt wird, einschließlich aller bekannten Vorteile und Nebenwirkungen“. „Und ich werde unsere Aufsichtsbehörden finanzieren, damit sie das Problem angehen, anstatt es zu ignorieren, und ich werde sie davon abhalten, Wissenschaftler, Ärzte und Einzelpersonen, die über Impfschäden sprechen wollen, zu verunsichern und zum Schweigen zu bringen.

Das bringt mich zu meinem nächsten Punkt. Impfstoffhersteller sollten für ihre Produkte rechtlich verantwortlich sein, was erstaunlicherweise nicht der Fall ist.“ “Lassen Sie mich das erklären. 1986 verloren Impfstoffhersteller so viel Geld durch Klagen wegen Todesfällen und Verletzungen, die durch ihre Impfstoffe verursacht wurden, dass sie keinen Gewinn mehr machen konnten. Also baten sie unsere Regierung, sie vor der Haftung zu schützen, und genau das tat der Kongress. Er verabschiedete den Vaccine Injury Compensation Act von 1986, und als Ergebnis dieses Gesetzes sind Impfstoffe das einzige Verbrauchsgut, das vollständig von der Haftung ausgenommen ist. „Das bedeutet, dass man ein Unternehmen nicht verklagen kann, egal wie rücksichtslos es sich verhält, egal wie fahrlässig es handelt, egal wie schwer die Verletzung ist. Ich frage Sie: Wenn ein Unternehmen nicht verklagt werden kann, wenn sein Produkt jemanden verletzt oder tötet, welchen Anreiz hat es dann, das Problem zu lösen? Als Anwalt kann ich Ihnen versichern, dass ein Unternehmen, wenn es weiß, dass es verklagt werden kann, wenn sein Produkt fehlerhaft ist, viel härter daran arbeitet, das Problem selbst zu beheben“. „Durch die Aufhebung des Gesetzes von 1986 können wir Regulierung durch Verantwortung und Rechenschaftspflicht ersetzen.

Und mein letzter Punkt: Freiheit bedeutet, das Recht zu haben, zu wählen. Als Präsident Biden während der Pandemie das Mandat erteilte, Menschen, die sich nicht gegen COVID impfen ließen, von der Arbeit zu entfernen, verletzte er eines der Grundprinzipien der Freiheit. Im August wurden vier Millionen Menschen mehr geimpft als im Juli. Aber wir müssen noch mehr tun. “Hier geht es nicht um Freiheit oder persönliche Entscheidungen. Es geht darum, sich selbst und seine Mitmenschen zu schützen. Wenn ein Mensch nicht die letzte Entscheidung über seinen eigenen Körper hat, sondern jemand anderem gehört, der über seinen Körper bestimmt, dann war das das zentrale Thema bei den Prozessen gegen die Ärzte, die im Zweiten Weltkrieg Kriegsverbrechen begangen haben, die zur Verabschiedung des Nürnberger Kodex geführt haben“. „Die allererste Regel dieses Kodex ist die Einwilligung nach Aufklärung. Sie besagt, ich zitiere: „Die freiwillige Zustimmung des menschlichen Subjekts ist absolut unerlässlich. Jede Anwendung von Gewalt oder Zwang zur Herbeiführung einer medizinischen Entscheidung gilt als unethisch. Die entscheidende Bedeutung des Nürnberger Kodex wird den Amerikanern heute wieder bewusst. Derzeit weigern sich mehr als 75 Prozent der Amerikaner, die dazu berechtigt sind, die neueste COVID-Auffrischungsimpfung zu erhalten“. “Für manche wäre es die neunte Impfung. Sie haben sich informiert. Sie haben entschieden, dass sie genug haben. Das nennt man informierte Einwilligung. Pfizer und Moderna drängen gerade unsere Regierung, jede Impfung zur Pflicht zu machen, genau wie beim ersten Mal. Wenn das durchkommt, können Sie sicher sein, dass wir wie Vieh in einer Reihe stehen und gezwungen werden, jede Impfung zu nehmen, genau wie beim ersten Mal“. „Amerikanische Kinder müssen 72 Impfungen erhalten, um in der Schule bleiben zu können. Soll das auch das Schicksal der Erwachsenen sein? Das wird nicht passieren, wenn ich in der Verantwortung bin.

Um es zusammenzufassen: Ich werde niemandem, der eine Impfung will, diese wegnehmen. Ich werde ihn nur für alle sicherer machen. “Ich werde dafür sorgen, dass die Industrie für ihre Produkte haftet. Und ich werde dafür sorgen, dass Sie immer frei wählen können, was für Sie richtig ist.