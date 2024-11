Dr. Reiner Fuellmich erhebt an seinem 37. Tag vor Gericht zwei Strafanzeigen gegen Staatsanwälte und Richter

Von Rhoda Wilson

Am Montag berichtete das deutsche Online-Magazin Laufpass über den 37.Tag im Gerichtsprozess des Bürgerrechtlers und Rechtsanwalts Dr. Reiner Fuellmich.

Seit über einem Jahr wird Dr. Fuellmich durch ein deutsches Gericht geschleppt, wobei der 37. Tag des Prozesses am 11. November 2024 stattfand. Sein Prozess war und ist durch einen Mangel an Transparenz gekennzeichnet, wobei das Gericht die Öffentlichkeit ausschloss und nur schriftliche Eingaben zuließ, was gegen das deutsche Gerichtsverfassungsgesetz und die EU-Menschenrechtskonvention verstößt.

Darüber hinaus wurde Dr. Fuellmich physischer und psychischer Misshandlung ausgesetzt, darunter Einzelhaft, Fesseln und Demütigungen, die Formen weißer Folter sind.

Dr. Fuellmich hat jedoch nicht aufgegeben zu kämpfen. An seinem 37.Tag vor Gericht kündigte Dr. Fuellmich zwei Strafanzeigen gegen die Staatsanwaltschaft und die Richter an: wegen Rechtsbeugung sowie schwerer Körperverletzung und versuchten Totschlags.

Elsa, Autorin der Substack-Seite „Truth Summit“, hat regelmäßig über den Fall Reiner Fuellmich berichtet. Anfang dieses Monats veröffentlichte sie einen Brief, der an alle Jurastudenten der Universität Göttingen gerichtet war:

Heute, am 3. November 2024, möchten wir Sie auf einen Fall von Folter in Ihrer Stadt aufmerksam machen, einen Fall, der mit Fällen von Menschen wie Nelson Mandela und Julian Assange verglichen werden kann. Heute ist es Reiner Fuellmich, einer Ihrer eigenen Rechtsgelehrten, der vor einigen Jahren Professor an Ihrer Universität war und nun täglich im Gefängnis Rosdorf gefoltert wird, wie in diesem Link „Die Verfolgung von Reiner Fuelmich“ – von Robin Westenra beschrieben. Im Geiste von Rudolf von Jhering und all derer, die seit der Gründung Ihrer juristischen Fakultät im Jahr 1737 an Ihrer Universität gelehrt haben, appellieren wir an Ihren Wunsch, dass Gerechtigkeit siegt, indem Sie sich unserer gemeinsamen Aktion anschließen und dazu beitragen, dass dieses illegale Verfahren, das vom Göttinger Landgericht durchgeführt wird, aufgedeckt und gestoppt wird, und fordern die Freilassung von Herrn Fuellmich, damit er wieder mit seiner Frau vereint sein und sich im Einklang mit der Rechtsstaatlichkeit verteidigen kann. Für Reiner: Juristische Fakultät der Universität Göttingen und Jurastudenten von Pascal kontaktiert, Truth Summit, 3. November 2024

Am Dienstag veröffentlichte Elsa ein weiteres Update, das aus einem Videobericht auf Deutsch (mit englischen Untertiteln) und dem unten von Laufpass veröffentlichten Artikel besteht, gefolgt von einer Liste mit Ressourcen für „hervorragende Übersichten über den Fall Reiner Fuellmich“ sowie vergangenen und zukünftigen Verhandlungsterminen. Sie können Elsas vollständigen Artikel HIER lesen und HIER für den Fall von Dr. Fuellmich spenden.

Und jeden Tag, „Und täglich grüßt das Murmeltier“

Von Kerstin Heusinger, veröffentlicht von Laufpass am 11. November 2024

37. Tag des Prozesses gegen Dr. Reiner Füllmich

Der 37. Tag des Prozesses gegen den Bürgerrechtler Dr. Reiner Füllmich unter der Leitung von Richter Carsten Schindler am Landgericht Göttingen hat einmal mehr bewiesen, dass in diesen dunklen Tagen kein Staatsanwalt nötig ist, um die rechtliche Verfolgung eines Dissidenten zu gewährleisten. Eine Mischung aus Beweismittel-vernichtender Rechtsprechung und Menschenfeindlichkeit kennzeichnet das Verfahren, das Dr. Reiner Füllmich seit über einem Jahr in Untersuchungshaft und seit Monaten in Isolationsfolter hält.

„In einem Strafverfahren ist die Schuld oder Unschuld des Angeklagten festzustellen und ein gerechtes Urteil zu fällen.“ So lautet nach wie vor die Position des Niedersächsischen Justizministeriums. Für das Landgericht Göttingen gilt dies jedoch offenbar nicht. Es verweigert den Angeklagten, entlastende Beweise durch Zeugenvernehmungen vorzulegen oder die Glaubwürdigkeit belastender Zeugen prüfen zu lassen, wie im Fall der Schauspieler V. Fischer und J. Hoffmann, die mit ihren Schauspielerkollegen M. Templin und A. Fischer die Verfolgung des Bürgerrechtlers initiiert hatten.

Nach § 244 der Strafprozessordnung gilt in Absatz 2: „Zur Erforschung der Wahrheit hat das Gericht von Amts wegen die Beweisaufnahme auf alle Tatsachen und Beweismittel zu erstrecken, die für die Entscheidung von Bedeutung sind.“ Dies gilt auch für entlastende Tatsachen und Beweismittel. Das Verhalten der Göttinger Richter lässt darauf schließen, dass sie nur belastende Tatsachen und Beweismittel erheben wollen. Kann man darin ein Vorurteil sehen? Die Absicht zu verurteilen scheint unverkennbar.

Auch die Staatsanwaltschaft ist nach § 160 der Strafprozessordnung verpflichtet, alle relevanten Tatsachen und Beweismittel zu ermitteln. In Absatz 2 heißt es: „Die Staatsanwaltschaft hat nicht nur die belastenden, sondern auch die entlastenden Umstände zu erforschen und dafür zu sorgen, dass Beweismittel, die zu verschwinden drohen, gesichert werden.“ Weder Staatsanwalt John noch seine Kollegin Recha haben bisher ein hinreichend erkennbares Interesse an einer umfassenden Aufklärung des Sachverhalts gezeigt. Bemerkenswert am Göttinger Prozess ist die Tatsache, dass das Landgericht die Öffentlichkeit weitgehend ausgeschlossen hat. Zwar können Personen den Gerichtssaal betreten, aber da die Anträge und Einlassungen der Verteidigung nur schriftlich vom Gericht entgegengenommen werden (Selbstleseverfahren), verstößt dies gegen die Regeln des Gerichtsverfassungsgesetzes und der EU-Menschenrechtskonvention [Hervorhebung hinzugefügt]:

Der Öffentlichkeitsgrundsatz ist in § 169 Abs. 1 Satz 1 des deutschen Gerichtsverfassungsgesetzes (GVG) verankert. Nach dieser Norm sind die mündliche Hauptverhandlung vor dem Gericht einschließlich der Verkündung von Urteilen und Entscheidungen öffentlich. Weitere Rechtsgrundlagen, die den Grundsatz der Öffentlichkeit von Verfahren vorschreiben, sind Artikel 6 der Europäischen Menschenrechtskonvention (EMRK) und Artikel 14 Absatz 1 Satz 2 des UN-Pakts über bürgerliche und politische Rechte. Darüber hinaus setzt § 272 Nr. 5 der Strafprozessordnung (StPO) den Grundsatz der Öffentlichkeit voraus. Der Grundsatz der Öffentlichkeit ist neben den Grundsätzen der Unmittelbarkeit und Mündlichkeit einer der grundlegenden Verfahrensmaximen in deutschen Gerichtsverfahren. Demnach muss eine Gerichtsverhandlung grundsätzlich öffentlich stattfinden, sodass grundsätzlich auch Unbeteiligte an dem Verfahren teilnehmen können. Dieser Grundsatz gewährleistet insbesondere die Rechtsstaatlichkeit des Strafverfahrens.

Das Landgericht verhindert aktiv die Öffentlichkeit und damit jede verfassungsrechtliche Kontrolle seines eigenen Handelns. Unter Carsten Schindler sorgt das Landgericht dafür, dass entlastende Beweise nicht an die Öffentlichkeit gelangen, und verletzt damit nicht nur die Regeln des GVG und der EMRK, sondern auch die Rechte der Verfolgten. Es ist daher richtig, kritisiert zu werden, weil es im gesamten Prozess nur ein Ziel verfolgt: den Menschenrechtler und Pädagogen Dr. Füllmich auf Biegen und Brechen so lange wie möglich aus dem Verkehr zu ziehen.

Das Selbstlesen ist unter bestimmten Voraussetzungen grundsätzlich sinnvoll – etwa wenn ein Antrag oder eine Akte Hunderte oder gar Tausende von Seiten umfasst. Sie im Gerichtssaal vorzulesen, ist aus Gründen der Zeitersparnis nicht angezeigt. „Das Mündlichkeitsprinzip wird jedoch durch das Selbstleseverfahren nach § 249 Abs. 2 StPO zunehmend eingeschränkt. Danach kann zur Vereinfachung des Verfahrens auf das Verlesen einer Urkunde oder eines Schriftstücks verzichtet werden, wenn die Richter und Schöffen davon Kenntnis genommen haben und die anderen Beteiligten Gelegenheit dazu hatten. Angesichts dieser Regelung wird zu Recht vor der Gefahr echter „Geisterprozesse“ gewarnt, bei denen „wesentliche Verhandlungen nicht mehr vor Publikum, ohne Pressevertreter und wahrscheinlich auch ohne Schöffen stattfinden“ (Hamm, StV 1994, 457).

Das Landgericht Göttingen hat unter der Leitung von Carsten Schindler das allgemeine Selbstleseverfahren eingeführt. Dies gilt auch für kurze Beweisanträge und Einlassungen der Verteidigung und sogar für das Fragerecht des Angeklagten. Das spart keine Zeit, sondern ist ein Nachteil für den Angeklagten und für die öffentliche Kontrolle des Gerichts. Die Absurdität besteht darin, dass sich das Gericht zum „Selbstlesen“ zurückzieht und dabei das Verfahren unterbricht – das spart offensichtlich überhaupt keine Zeit – dieses Geheimhaltungsverhalten dient ausschließlich dazu, Transparenz und die gesetzlich garantierte Öffentlichkeit des Verfahrens zu verhindern.

Dr. Reiner Füllmich wird seit Monaten gefoltert

Am 37. Tag der Verfolgung wurden alle Anträge des Verfolgten und seiner Anwälte abgelehnt. Auch wurde ein Ende der weißen Folter gefordert, der Dr. Füllmich seit Monaten ausgesetzt ist. Carsten Schindler will aber offenbar, dass die Verfolgung des Verfolgten weitergeht. Weiße Folter umfasst nach internationalen Definitionen das brutale Fesseln von Dr. Reiner Füllmich (er wird bei jedem Transport mit Handschellen und Fußfesseln angekettet, wobei seine Hände zusätzlich an einem Hüftgurt befestigt sind!), als wäre der 66-jährige Anwalt eine gefährliche Person oder ein Angeklagter in einem Terroristenprozess.

Seine Demütigung durch wiederholtes Entkleiden und körperliche Untersuchungen an jedem Tag des Verfahrens sind ebenfalls Methoden der weißen Folter und in vielen anderen totalitären Regimen an der Tagesordnung, um die Opfer zu brechen und ihnen ohne sichtbare körperliche Schäden zuzufügen.

„Eine weitere gängige und bekannte Methode der weißen Folter ist die sogenannte Einzelhaft, bei der das Opfer von sozialen Bedürfnissen (einschließlich zwischenmenschlicher Kommunikation, Information und emotionaler Unterstützung) und von im Wesentlichen notwendigen organischen –sensorischen Sinneseindrücken (Sehen, Hören, Riechen, Schmecken und Tasten) abgeschnitten (beraubt) wird. Sie führt unter anderem zu einer erheblichen Beeinträchtigung der Funktionsweise des vegetativen Nervensystems sowie der Wahrnehmung und der kognitiven Fähigkeiten und zielt darauf ab, das seelische Gleichgewicht zu zerstören, um den Gefangenen zu einem Geständnis oder zur Zusammenarbeit mit seinen Folterern zu zwingen oder ihn psychisch zu zerstören.“

Am 37. Verhandlungstag stellt Reiner Füllmich zwei Strafanzeigen gegen den Staatsanwalt und die Berufsrichter der Kammer, zum einen wegen Rechtsbeugung im Zusammenhang mit der Durchführung der Hauptverhandlung (Verhinderung jeglicher weiterer Beweisaufnahme seit Anfang Mai 2024 trotz Umdeutung der rechtlichen Vorwürfe mit Rechtsmittelbelehrung vom 3. Mai 2024, zum anderen wegen schwerer Körperverletzung und versuchten vorsätzlicher Körperverletzung, basierend auf dem physischen und psychischen Missbrauch von Reiner Füllmich in der Untersuchungshaft, der nun schon seit mehreren Monaten andauert (Isolation, Schlafentzug, Belästigung und Verleumdung durch die Gefängnisleitung und einige der Gefängnisbeamten) sowie während des Transports (Fesseln mit Handschellen, Zwang zum Tragen einer kugelsicheren Weste, Begleitung durch schwer bewaffnete Beamte, ständige Versetzung in eine Schießsituation, demütigendes Entkleiden und Leibesvisitation vor und nach Terminen usw.).

Und jeden Tag das Gleiche

Der 37. Verhandlungstag beginnt um 10 Uhr. Zuvor waren Rechtsanwalt Tobias Pohl und Verteidigerin Katja Wörmer mit Dr. Reiner Füllmich im „Verlies“, der Kellerzelle des Gerichts. Zu Beginn des Verfahrens beantragte die Verteidigung erneut, sich zunächst mit dem Mandanten in der Kellerzelle beraten zu dürfen, insbesondere im Hinblick auf den neu ergangenen Beschluss des Oberlandesgerichts Braunschweig (ein Beschluss, der die weitere Strafverfolgung von Füllmich sicherstellen und das laufende Verfahren beeinflussen soll).

Wie hat der Vorsitzende Richter Carsten Schindler entschieden? Antrag abgelehnt!

Trotzdem bringt Verteidigerin Katja Wörmer den Beschluss des Oberlandesgerichts Braunschweig vom 6. November 2024 zur Sprache, mit dem der Beschwerde der Staatsanwaltschaft Göttingen stattgegeben und die Eröffnung des Hauptverfahrens wegen 16 weiterer Verdachtsmomente gegen Reiner Füllmich zugelassen wurde.

In diesem zweiten Verfahren geht es um die monatlichen Zahlungen für die Kommunikationsarbeit mit den Unterstützern, Fans und Interviewpartnern des Corona-Komitees, insbesondere die Bearbeitung von E-Mails, Telefonaten, aber auch die postalische Kommunikation usw. durch die Anwaltskanzlei von Reiner Füllmich.

Zur Erinnerung: Dr. Reiner Füllmich hat nie Geld auf irgendeine Art und Weise heimlich überwiesen. Für alle Bewegungen gibt es entweder Darlehensverträge oder Rechnungen. Alle Bewegungen sind in der Buchhaltung und den Finanzberichten des Ausschusses zu finden, und die Finanzberichte wurden von der Rechtsanwältin Viviane Fischer gegengezeichnet.

Der Vorsitzende weist darauf hin, dass die Verfahren nicht zusammengefasst werden sollten, auch wenn sie kumulativen Strafen unterliegen. Die Kammer möchte das vorliegende Verfahren abschließen und ein Teilurteil fällen, bevor weitere neue Verfahren eröffnet werden. Sowohl Katja Wörmer als auch Christoph Miseré beantragen daher zunächst die Aussetzung des Verfahrens, um sich mit dem Mandanten über die rechtlichen und tatsächlichen Folgen der Entscheidung des Oberlandesgerichts Braunschweig beraten zu können. Christoph Miseré beantragt eine Aussetzung. Wörmer weist darauf hin, dass zunächst ein Antrag auf Aussetzung und dann, nach Rücksprache, möglicherweise auf eine weitere Aussetzung des Verfahrens gestellt wird. Die Kammer zieht sich zurück.

Wie hat der Vorsitzende Richter Schindler entschieden? Antrag abgelehnt

Rechtsanwalt Wörmer stellt drei weitere Anträge auf Beweisaufnahme gegen Reiner Füllmich, darunter eine Darstellung seiner Vermögensverhältnisse. Füllmich war ein erfolgreicher Anwalt und sehr vermögend. Allein der Wert seiner Immobilien lag vor der Corona-Pandemie bei weit über zwei Millionen Euro. Auch seine Kanzlei war nie in einer finanziell schwierigen Lage – sowohl vor als auch während des Corona-Ausschusses. Das Gericht will offenbar nicht, dass die Behauptung, Dr. Reiner Füllmich habe aus wirtschaftlicher Notwendigkeit gehandelt, widerlegt wird. Sie brauchen offenbar dringend ein Motiv für eine Tat, die sie ihm unbedingt nachweisen wollen.

Gleichzeitig beantragt Füllmich Glaubhaftigkeitsgutachten zu den Belastungszeugen Viviane Fischer und Dr. Justus Hoffmann. Die beiden Akteure lieferten dem Gericht widersprüchliche Grundlagen für die Verfolgung von Füllmich.

Katja Wörmer beantragt auch die mündliche Einreichung des Antrags und verweist erneut auf die Verletzung der Öffentlichkeit und der mündlichen Verhandlung im Strafverfahren durch das angeordnete, nicht ausnahmsweise Selbstleseverfahren (siehe oben).

Verteidiger Miseré kündigt einen Antrag wegen bestehender Verfahrenshindernisse an, der seiner Meinung nach zur sofortigen Einstellung des Verfahrens führen sollte, besteht aber auf der mündlichen Antragstellung.

Rechtsanwalt Siemund stellt zwei Beweisanträge und schließt sich dem Antrag seiner beiden Kollegen auf mündliche Antragstellung an. Die Kammer zieht sich zur Beratung zurück.

Wie hat Richter Schindler entschieden? Alle Anträge abgelehnt

Die Verteidiger Siemund und Wörmer reichen ihre Anträge schriftlich ein. Der Vorsitzende Richter gibt bekannt, dass die Kammer sich zurückziehen wird, um die Anträge zu lesen und zu beraten; die Verhandlung wird nach der Pause, einschließlich der Mittagspause, um 12:30 Uhr fortgesetzt.

Nach der Mittagspause gibt der Vorsitzende Richter erneut bekannt, dass über alle Beweisanträge erst im Urteil entschieden wird, d. h. sie werden abgelehnt.

Wörmer stellt erneut zwei Anträge: erstens die Untersuchung von Dr. Reiner Füllmich durch einen Arzt seines Vertrauens, dem das Gericht zuvor Zugang zum Gefängnis gewähren müsste. Zweitens die sofortige Aufhebung der besonderen Sicherheitsmaßnahmen während des Transports von Reiner Füllmich, wie das Anlegen von Handschellen und die wiederholte Empfehlung, eine kugelsichere Weste zu tragen. Beide Anträge werden auf eine Frage des vorsitzenden Richters als Anträge auf gerichtliche Entscheidung eingereicht. Zu diesen Anträgen werden zwei getrennte Eilverfahren eröffnet. Außerdem beantragt sie, den Beginn der Verhandlung künftig auf 10 Uhr zu verlegen, um drei nicht ortsansässigen Verteidigern Rechnung zu tragen.

Wie hat die Vorsitzende Richterin Schindler entschieden? Der Antrag wurde abgelehnt

Staatsanwältin Recha beklagte erneut, dass die Verteidigung das Verfahren angeblich verzögere, indem sie wiederholt weitere Beweisanträge stelle und sich weigere, ihr Schlussplädoyer zu halten. Sie sagte, dass die Verteidigung dem Angeklagten schade, der sonst schon längst hätte freigelassen werden können. Verteidiger Wörmer nahm dies zum Anlass, darauf hinzuweisen, dass Staatsanwaltschaft und Gericht offenbar die Untersuchungshaft möglichst kurz, die Haftstrafe aber umso länger halten wollten, indem sie das sogenannte Beschleunigungsprinzip anwenden.

Die Aussage des Staatsanwalts ist absurd: Er beschwert sich ernsthaft darüber, dass die Anwälte des Verfolgten entlastende Beweise vorlegen wollen? Er selbst könnte und sollte die gleichen Anträge stellen und dann dem Gericht die Prüfung der Beweise ermöglichen. Das ist die Voraussetzung für ein rechtsstaatliches Verfahren.

Katja Wörmer macht deutlich, dass die Staatsanwaltschaft mit der Forderung einer Freiheitsstrafe von drei Jahren und neun Monaten bei Aufrechterhaltung des Haftbefehls eine Freilassung der Angeklagten, selbst im Falle einer Verurteilung, unmöglich machen will. Dafür spricht auch die erst jetzt nach sechsmonatiger Verzögerung ergangene Entscheidung des Oberlandesgerichts Braunschweig, das Verfahren zu den 16 weiteren Vorwürfen bezüglich der (transparenten) Abrechnung von Leistungen für den Corona-Ausschuss zu eröffnen. Die Eröffnung dieses zweiten Hauptsacheverfahrens zielt erkennbar darauf ab, die Angeklagte auch über das laufende Strafverfahren hinaus in Untersuchungshaft zu halten.

Zudem verzögert das Gericht durch die Anordnung des Selbstleseverfahrens und die vehemente Verhinderung der Erhebung weiterer Beweise seit mehreren Monaten, nämlich seit Anfang Mai, jeglichen Verfahrensfortschritt und jede weitere Aufklärung des Sachverhalts. Dies ist jedoch die oberste Verfahrensmaxime, ebenso wie das Recht des Angeklagten auf ein faires Verfahren (siehe oben).

Schließlich erklärte sich Herr Siemund bereit, mit seinem Schlusswort zu beginnen. Er verlas zunächst zwei eigene Beweisanträge, einen zur Prüfung, ob Reiner Füllmichs Schlafverhalten aufgrund seiner langen Haftzeit gestört war, was eine fachärztliche Untersuchung oder Beobachtung in einem Schlaflabor nahelegt. Zum anderen trägt er die Stellungnahmen eines Vertreters einer Menschenrechtsorganisation vor, die sich unter anderem auf eine Studie beziehen, nach der Gefangene bereits nach einer Woche Einzelhaft in den fünf Jahren nach dem Ende dieser Gefängnissituation ein deutlich erhöhtes Sterberisiko durch diese Maßnahme haben. Reiner Füllmich hingegen befindet sich seit mehreren Monaten in Isolation von den anderen Gefangenen.

Siemund verliest dann die eigenen Anträge von Reiner Füllmich, Beweismittel von heute vorzulegen, deren Berücksichtigung das Gericht zuvor bis zum Urteil abgelehnt hatte. An zwei Stellen wird die Öffentlichkeit ausgeschlossen, um die Persönlichkeitsrechte der Betroffenen zu schützen, und die Prozessbeobachter müssen den Gerichtssaal für jeweils einige Minuten verlassen.

Die Stimmung im Gerichtssaal ist äußerst angespannt, es kommt zu einigen Wortgefechten, insbesondere von den Verteidigern Siemund und Miseré.

Der vorsitzende Richter schließt das Verfahren nach der Verlesung der Dokumente gegen 15:30 Uhr.

Der nächste „Und täglich grüßt das Murmeltier“ ist Donnerstag, der 14. November 2024, um 9:15 Uhr.

This report is based on the minutes of the proceedings by the lawyer Katja Wörmer, supplemented by the author’s own research on individual factual and legal issues.

Notes: