Leo Hohmann

Wenn es den Globalisten gelingt, eine neue Population von Transhumanen zu schaffen, sehen wir dem Tod des freien Willens entgegen

In seiner Rede am Montag auf dem World Governments Summit in Dubai sagte der Gründer und Geschäftsführer des Weltwirtschaftsforums, Klaus Schwab, dass die Menschheit in ein „intelligentes Zeitalter“ eintrete, das von Technologien angetrieben werde, die aus einer vierten industriellen Revolution hervorgingen.

Auf demselben Gipfel sprach Tucker Carlson von den Transhumanisten, die sich für „Gott halten und die Technologie in dem vergeblichen Versuch einsetzen, die menschliche Existenz zu verbessern“.

Am selben Tag stand einer der weltweit prominentesten Transhumanisten, Klaus Schwab, im Mittelpunkt des Interesses, der eine ganz andere Weltsicht als Carlson vertrat.

Schwab beschrieb eine beängstigende Vision der nahen Zukunft, in der die Menschen sich darauf vorbereiten müssten, dass ihre physischen, biologischen und digitalen Identitäten zu einer „Fusion“ verschmelzen würden.

Klaus Schwab, Weltregierungsgipfel: „Wir müssen auf eine Welt vorbereitet sein, in der wir eine Verschmelzung unserer physischen, unserer digitalen und unserer biologischen Dimensionen erleben. Es wird also eine NEUE WELT sein.“

Klaus Schwab, World Governments Summit:

"We have to be prepared for a world where we see a fusion of our physical, our digital & our biological dimensions.. So it will be a NEW WORLD" pic.twitter.com/ATg7aLER0K — Tim Hinchliffe (@TimHinchliffe) February 12, 2024

Schwab sagte, dass diese technologische Revolution den globalen Übergang der Menschheit in ein neues Zeitalter vorantreiben wird, das er das intelligente Zeitalter nannte, in dem die Menschheit viel mehr Chancen und Möglichkeiten haben wird, gottgleich zu werden.

Dazu gehören Funktionen wie die Verbindung des Gehirns mit dem Internet und das Tragen von Virtual-Reality-Brillen, die das Gehirn neu verdrahten und es unfähig machen, zwischen Realität und Fantasie zu unterscheiden (ganz zu schweigen davon, dass sie einen wie einen Idioten aussehen lassen).

Laut Schwab wird es in diesem neuen Zeitalter einen neuen Menschentyp geben. Es sei ein „Übergang der Menschheit“, sagte er, eine Wortwahl, die nicht zufällig sei. Er benutzte das Wort „Übergang“ fünfmal in weniger als einer Minute.

Klaus Schwab, Weltregierungsgipfel 2024: „Wir sprechen über den Übergang der Menschheit in eine neue Ära […] Heute sprechen wir über den Übergang in das, was ich ‚Das intelligente Zeitalter‘ nennen würde.“

Klaus Schwab, World Government(s) Summit 2024:

"We are speaking about the transition of humankind into a new era […] Today we speak about transitioning into what I would call 'The Intelligent Age.'" pic.twitter.com/Tnlsv6WNa6 — Tim Hinchliffe (@TimHinchliffe) February 12, 2024

Was er damit meint, ist der Einsatz von maschinellem Lernen und künstlicher Intelligenz, um eine Population von Hybriden zu schaffen. Diese Hybriden werden die „Chancen und Möglichkeiten“ der Technologie nutzen, um sich zu einer vollkommen neuen Spezies zu entwickeln. Sie werden sich von Menschen in Transhumane „verwandeln“, die einige Merkmale der vorherigen Spezies aufweisen, aber neue, durch künstliche Intelligenz angetriebene Eigenschaften besitzen.

Diejenigen, die sich weigern, diese neuen „Möglichkeiten“ zu nutzen, werden zurückbleiben und nicht in der Lage sein, sich für die besten Arbeitsplätze und Bildungsmöglichkeiten zu qualifizieren. Man sieht es bereits kommen. KI wird in den nächsten 10 bis 20 Jahren 60 Prozent der Arbeitsplätze ersetzen, und diejenigen, die sich weigern, transhuman zu werden, werden die ersten sein, die aus dem Arbeitsmarkt ausscheiden.

Schließlich wird es auch zu Säuberungen in den oberen Schichten der Gesellschaft, den sogenannten Eliten, kommen.

Schon jetzt erleben wir eine zunehmende Zweiteilung der Gesellschaft mit einer immer größeren Kluft zwischen den Besitzenden und den Besitzlosen, was zu einer viel kleineren Mittelschicht führt. Der Einzug der KI wird diesen Prozess noch verstärken. Die Generation, die heute auf der Erde lebt, könnte die letzte sein, die weiß, wie es ist, ein Mensch zu sein. Kinder, die heute jünger als acht oder neun Jahre alt sind, werden sich nicht mehr an die menschliche Erfahrung erinnern, es sei denn, sie werden von Eltern erzogen, die sie vor diesem verhängnisvollen Bestreben bewahren, die Menschheit zu automatisieren und aus Menschen seelenlose Cyborgs zu machen – mit Zugang zu mehr Informationen als je zuvor, aber unfähig, Wahrheit von Fiktion, Liebe von Hass, Gefühle von Fakten zu unterscheiden.

Schwab hat gezeigt, wie das funktioniert, denn er ist diesen Weg bereits gegangen und hat sich einer vermeintlich höheren Macht unterworfen. Er opfert seinen eigenen freien Willen dem Willen seines Gottes, der KI.

Schwab sagte, er sei zu seinen Schlussfolgerungen über die vierte industrielle Revolution nicht durch Forschung und Studien und dann durch sein eigenes Denkvermögen gekommen. Nein, er habe ChatGPT konsultiert.

„Ich hatte etwa 20 Seiten Text und fragte ChatGPT: ‚Fassen Sie den Text zusammen und sagen Sie mir jetzt auf der Grundlage unserer Diskussion, wie das neue Zeitalter – das intelligente Zeitalter – aussehen wird'“, sagte er.

Klaus Schwab liest ChatGPT, World Government Summit: „Wenn wir uns eine Zukunft vorstellen, die durch die Technologien des 4IR vorangetrieben wird, sehen wir einen NEUEN ANFANG der menschlichen Zivilisation, in dem KI, Robotik, IoT, 3D-Druck, Gentechnik und Quantencomputing die Grundlagen unseres täglichen Lebens werden.“

Klaus Schwab reads ChatGPT, World Government Summit:

"Envisioning a future propelled by the technologies of the 4IR we see a NEW DAWN of human civilization.. where AI, robotics, the IoT, 3D-printing, genetic engineering, quantum computing become the foundations of our daily life" pic.twitter.com/YL86IDCtxD — Tim Hinchliffe (@TimHinchliffe) February 12, 2024

Schwabs Top-Berater am WEF spricht ähnlich giftige Worte über die Zukunft der Menschheit und ihren Verlust des freien Willens. Er sagt zum Beispiel, dass Kinder in der Lage sein werden, KI zu konsultieren, um ihre sexuelle Identität zu bestimmen. Harari sagt, wenn er als Kind in KI eingeweiht worden wäre, hätte er nicht bis zum Ende seiner Teenagerzeit warten müssen, um herauszufinden, dass er schwul ist.

Statt also zu Gott, dem Vater, zu gehen und ihn nach unseren „tiefsten Bedürfnissen und Sehnsüchten“ als Menschen zu fragen, sollten wir, so Schwab und Harari, die KI um solche Antworten bitten. Und damit verspricht Schwab eine „neue Dämmerung der menschlichen Zivilisation“ ohne Gott. Ist das nicht wieder wie beim Turmbau zu Babel?