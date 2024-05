Klima – Wissen und Argumente

„Im März 2020 wurde die echte Wissenschaft

durch Konsenswissenschaft ersetzt.

Man könnte auch sagen,

dass die Wissenschaft demokratisiert wurde.

Man stimmt über Forschungsergebnisse ab

und die Mehrheit gewinnt.“

Diese drei Sätze finden sich im einleitenden Artikel einer neuen Website mit dem schönen Namen:

„Der Klimabote“

Aus nachvollziehbaren Gründen will der Betreiber dieser Seite anonym bleiben. Aber, keine Sorge, ich kenne ihn und versichere Ihnen, was da an Informationen angeboten wird, ist seriös recherchiert.