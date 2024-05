Mord als Abschreckung: EU finanziert Sicherheitskräfte um Migranten in der Wüste auszusetzen

Laut Medienberichten sollen von der EU finanzierte Sicherheitskräfte im Norden Afrikas Tausende von Asylsuchenden, die nach Europa streben, entführen und mit dem Wissen der Europäer in abgelegenen Gebieten, teilweise sogar in der Wüste, aussetzen. Diese Erkenntnisse stammen aus gemeinsamen Untersuchungen der gemeinnützigen Investigativredaktion Lighthouse Reports und anderen Medien aus acht Ländern, so der „Spiegel“.

Die EU-Staaten rüsten in Mauretanien, Marokko und Tunesien die Einheiten aus, die für diese Aktionen verantwortlich sind. Sie schulen Beamte und stellen Busse sowie Pick-ups zur Verfügung. Dieselben Fahrzeugtypen wurden teilweise in Festnahmevideos identifiziert. In Mauretanien sollen