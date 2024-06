“Klimaalarm ist eine gute Möglichkeit, die Macht der Regierung zu erweitern”: Interview mit Professor Ross McKitrick

Von Hannes Sarv

Es wird viel darüber geredet, dass erneuerbare Energien billig sind. Ross McKitrick, Professor für Wirtschaftswissenschaften an der Universität von Guelph in Kanada, gibt ein einfaches Beispiel dafür, warum das nicht stimmt. Er zieht eine Parallele zum Bau von Eisenbahnen. Nehmen wir an, ein Land möchte eine Eisenbahnlinie von einem Ende des Landes zum anderen bauen und schreibt eine Ausschreibung aus. Es gehen zwei Angebote ein, von denen eines deutlich billiger ist als das andere. Das Unternehmen, das das billigere Angebot abgegeben hat, erklärt jedoch, dass nach jeweils 10 Meilen eine Lücke von drei Meilen im Gleis vorhanden ist. Wenn ein solcher Zustand akzeptabel ist, ist der Preis wirklich günstig. “Nun, die Tatsache, dass es billiger ist, hilft natürlich nicht, weil es jetzt als Bahnstrecke unbrauchbar ist. Und Stromsysteme, die mit Wind betrieben werden, sind für den gleichen Zweck nutzlos. Man kann kein Stromsystem haben, das bei Windstille keinen Strom liefert”, sagt er. Die gleichen Probleme treten auch bei der Solarenergie auf.

Das Energiesystem muss zuverlässig sein

Damit das Stromsystem funktioniert, d. h. damit Strom aus erneuerbaren Energien jederzeit verfügbar ist, braucht man entweder Energiespeicherkapazitäten oder eine Art paralleles Erzeugungssystem. Was die Speicherung anbelangt, gibt es derzeit keine guten Lösungen, sagt McKitrick. Eine Möglichkeit bestünde darin, einen See im Himmel zu schaffen und bei windigem Wetter genügend Wasser hochzupumpen, um es bei Windstille als Wasserkraftquelle zu nutzen. Dies ist jedoch keine realistische Lösung. Eine andere Möglichkeit wären Batterien. “Niemand kann sich heute vorstellen, dass Batterien groß genug sind, um ein ganzes Land für mehr als 30 Sekunden oder so zu versorgen”, sagt er.

Und die dritte Möglichkeit? Um eine ausreichende und kontinuierliche Stromversorgung zu gewährleisten, bräuchten wir eine andere, zuverlässigere Quelle als Wind und Sonne – zum Beispiel Gaskraftwerke. Mit anderen Worten, man müsste diese Kosten hinzurechnen und im Grunde genommen doppelte Stromsysteme bauen, die gleichzeitig laufen. McKitrick sagt, das sei ineffizient, unsinnig und mit hohen Kosten verbunden. “Alles, worüber die Leute reden, ist so unglaublich teuer, dass der Kostenvergleich plötzlich wieder dahin geht, wo er immer war, nämlich dass Systeme auf der Basis fossiler Brennstoffe kostengünstig und 100 % zuverlässig sind”, sagt er. Die Kernenergie sei zwar vergleichsweise teuer, aber wenn sie erst einmal gebaut sei, seien die Betriebskosten niedrig und die Anlagen würden lange halten. Wasserkraft ist ebenfalls gut und zuverlässig, aber sie kann nur dort genutzt werden, wo die natürlichen Bedingungen stimmen. “Wir haben sie genutzt, weil sie am besten funktionieren. Und wenn man die Zuverlässigkeit in Betracht zieht, sind sie auch insgesamt am günstigsten. Wind- und Solarenergie werden wegen ihrer Unbeständigkeit nie wettbewerbsfähig sein”, sagt McKitrick.

Abhängig vom Steuerzahler

Da erneuerbare Energien nicht wettbewerbsfähig sind, werden sie von den Regierungen subventioniert, d. h. die Steuerzahler zahlen für sie, und zwar überall. McKitrick nennt das Beispiel seiner Heimatprovinz Ontario in Kanada. Mitte der 2000er Jahre beschloss Ontario, die Entwicklung von Windparks stark zu subventionieren. “Der Öffentlichkeit wurde verkauft, dass Ontario nun weltweit führend in der Herstellung von Windturbinen sein wird und alle bei uns Schlange stehen werden, um Windturbinen zu kaufen. Es wird also einen großen wirtschaftlichen Nutzen geben”, erinnert sich McKitrick, fügt aber hinzu, dass nichts dergleichen geschah. “Nein, wir hatten keinen komparativen Vorteil beim Bau von Windkraftanlagen. Wir haben keine Windturbinenindustrie in Ontario. Am Ende haben wir alle Teile importiert. Die Turbinen wurden hochgezogen, die Regierung wechselte und die Subventionen verschwanden. Die ganze Industrie verschwand”, erklärt McKitrick. Seiner Meinung nach passiert so etwas immer, wenn eine Industrie nicht deshalb entsteht, weil private Investoren ein Interesse an ihrer Entwicklung haben, sondern weil die Regierung sie mit Steuergeldern unterstützt. “Sie ist verschwunden, sobald die Subventionen weg sind. Und solange es die Subventionen gibt, ist es ein Verlust für die Gesellschaft. Sie zerstören den nationalen Wohlstand, statt ihn aufzubauen”, sagt er.

Die Energiewende und der Einsatz erneuerbarer Energien sind jedoch nur ein Teil der Klimadebatte. Dem Übergang zu einer dekarbonisierten Wirtschaft sollte die Frage vorausgehen, warum wir ihn überhaupt vollziehen. Angeblich liegt es daran, dass das vom Menschen ausgestoßene CO2 die globale Erwärmung verursacht hat, und wenn wir diese nicht stoppen, wenn wir weiterhin CO2 ausstoßen, werden wir in einer Klimakatastrophe voller Höllenfeuer und extremer Wetterereignisse enden. Aber in Wirklichkeit sollten wir uns fragen, ob diese Behauptungen wirklich zutreffen.

McKitrick ist einer der vielen Wissenschaftler, die versuchen, die Klimaangst der Menschen zu zerstreuen. Sein Interesse an Umweltfragen begann während seines Studiums an der University of British Columbia in den frühen 1990er Jahren. Das allgemeine Interesse an Umweltfragen nahm zu, aber es gab nicht viele Wirtschaftswissenschaftler, die sich mit dem Thema befassten oder die Auswirkungen der Umweltpolitik auf die Wirtschaft berücksichtigten. “Ich beschloss, mich auf den Klimawandel zu konzentrieren, weil man in Kanada gerade anfing, darüber nachzudenken, ob eine Kohlenstoffsteuer sinnvoll sein könnte. Und die Wirtschaft war interessant und die Daten waren vorhanden, um daran zu arbeiten”, sagt er.

1997 einigten sich die Länder auf das Kyoto-Protokoll, in dem ein Ziel für die Reduzierung von Treibhausgasen festgelegt wurde. Im Allgemeinen, so McKitrick, ging es bei den damaligen Diskussionen um Klimawissenschaftler, die über klimabezogene Fragen und Probleme sprachen, aber sie wollten auch, dass Wirtschaftswissenschaftler hinzugezogen wurden, um über die wirtschaftlichen Auswirkungen der geplanten Maßnahmen zu sprechen. “Es gab nicht viele Leute, die sich mit dem Thema beschäftigten, also wurde ich oft zu solchen Treffen eingeladen und sah die Standardpräsentation der Wissenschaft. Ich hatte nicht wirklich eine Meinung dazu, weder so noch so. Ich habe einfach alles aufgesogen”, sagt er.

Ein fehlerhaftes Hockeyschlägerdiagramm

Doch um die Jahrtausendwende wurden auf diesen Tagungen die von den Satelliten gesammelten Wetterdaten vorgestellt. “Das war für mich recht ungewöhnlich, denn ich hatte schon viele Präsentationen von Oberflächenthermometerdaten und die Beschreibung des Problems der globalen Erwärmung gesehen. Dann sagte jemand, dass es auch diese Satellitendaten gibt, die die Schichten der Atmosphäre messen, in denen all dies stattfinden soll, und sie zeigen keine Erwärmung. Das ist ungewöhnlich”, sagt er und fügt hinzu, dass dies aus irgendeinem Grund nicht als wichtig erachtet wurde. “Ich dachte: Moment mal, das ist ein wichtiger Punkt. Wir sollten das verstehen, bevor wir uns in einige dieser teuren Maßnahmen stürzen. Wir müssen uns fragen, wie solide die Wissenschaft hier ist”, sagt McKitrick.

Daraufhin begann er, sich für die Klimawissenschaft an sich zu interessieren, jenseits der wirtschaftlichen Auswirkungen einer bestimmten Klimapolitik, und sah sich zum Beispiel die Daten des Zwischenstaatlichen Ausschusses für Klimaänderungen (IPCC) der Vereinten Nationen an. “Mir ist sofort aufgefallen, dass die statistische Analyse nicht sehr beeindruckend war. Sie führten wirklich rudimentäre Analysen durch, und es war klar, dass sie nicht so viel Ausbildung in Statistik hatten wie ein Wirtschaftswissenschaftler”, sagt er.

Im Jahr 2003 wurde er von Stephen McIntyre kontaktiert, einem Mathematiker, der im Bergbausektor tätig war und sich für die Replikation von Paläoklimastudien interessierte. Später gründete er die populäre Website ClimateAudit.org, die die statistische Analyse hinter den Behauptungen der Klimawissenschaft kritisch bewertete.

McIntyre erklärte, er habe versucht, die Daten zu verstehen, auf deren Grundlage der Klimawissenschaftler Michael Mann von der University of Pennsylvania sein berühmtes Hockeyschläger-Diagramm erstellt hatte, das einen steilen Anstieg der Temperaturen auf der Erde in der zweiten Hälfte des 20. Jahrhunderts.

Gemeinsam mit McKitrick analysierten sie dann die zugrunde liegenden Daten, die die Klimawissenschaftler vor allem durch die Untersuchung von Baumringen gewonnen hatten, die Ersatzdaten für die Klimageschichte des Planeten liefern. McKitrick und McIntyre entdeckten eine beträchtliche Anzahl von Fehlern in der Arbeit von Mann et al. “Es handelt sich um lange Paläoklimareihen, hauptsächlich Baumringe und dergleichen, und wenn man sie grafisch darstellt, sehen sie nicht wie Hockeyschläger aus. Und die meisten der Datenreihen zeigten überhaupt keinen Trend. Und viele von ihnen sind im 20. Jahrhundert sogar rückläufig”, sagt er.

Es gelang ihnen, die Schritte zu rekonstruieren, die Mann und seine Mitautoren bei der Analyse der Daten unternommen hatten, und sie stellten fest, dass Mann et al. im Wesentlichen nur die Daten verwendet hatten, die eine Erwärmung zeigten. Das heißt, so McKitrick, Mann und seine Kollegen haben 20 von 400 Datenreihen extrahiert – diejenigen, aus denen sich ableiten ließ, dass der Temperaturanstieg in der zweiten Hälfte des 20. Jahrhunderts dem Bild eines Hockeysticks ähnelt, wenn man ihn in eine Grafik einträgt. Es ist verständlich, dass eine derart selektive Datenpräsentation an sich schon eine schlechte Art ist, Forschung zu betreiben, aber McKitrick fügt hinzu, dass auch die ausgewählten Daten selbst in der Arbeit von Mann et al. problematisch waren. “Das zusätzliche Problem besteht darin, dass es sich bei den 20 verwendeten Reihen um die Borstenkiefern handelt, die in der Praxis dafür bekannt sind, keine guten Temperaturproxys zu sein”, erklärt er und fügt hinzu, dass auf diese Weise letztlich ein Diagramm beliebiger Form zur Klimageschichte erstellt werden könnte. Die gleichen Probleme gelten für ähnliche, später erstellte Hockeyschläger-Grafiken. “Man hat keine Möglichkeit, statistisch zu sagen, dass eine Hockeyschlägerform das bevorzugte Ergebnis gegenüber einer völlig anderen Form ist”, sagt McKitrick.

Mann gegen Steyn: Der fehlerhafte Hockeystick lebt weiter

McKitrick und McIntyre veröffentlichten ihre erste Arbeit über den Hockeystick im Jahr 2003, und die Arbeit von Mann et al. wurde seitdem mehrfach von anderen kritisiert, was aber nicht bedeutet, dass diese Grafik des Temperaturanstiegs nicht immer wieder als Wahrheit dargestellt wird. Ein gutes Beispiel dafür ist ein aktueller Gerichtsprozess in Washington D.C., USA, an dem McKitrick als Zeuge beteiligt war. Es handelt sich um einen bekannten Fall, in dem derselbe Klimawissenschaftler, Michael Mann, den kanadischen Autor und Rundfunksprecher Mark Steyn wegen Verleumdung verklagte. In diesem Fall ging es um einen Artikel von Steyn in der National Review aus dem Jahr 2012. Neben Steyn verklagte Mann einen weiteren Autor, Rand Simberg, dessen früheren Artikel Steyn in seinem eigenen Artikel kommentiert hatte. Simberg hatte Mann als “den Jerry Sandusky der Klimawissenschaft” bezeichnet. Sandusky war ein Trainer an der Universität von Pennsylvania – der gleichen Universität, an der Mann arbeitet -, der im Juni 2012 wegen Kindesmissbrauchs verurteilt wurde. Ein späterer unabhängiger Bericht über das Vorgehen der Universität ergab, dass die Universitätsverwaltung die Angelegenheit mit äußerster Geringschätzung behandelt hatte und sie lieber vertuschen wollte, aus Angst, die Schule in der Öffentlichkeit in Misskredit zu bringen.

Aber warum zieht Simberg eine Parallele zu diesem Fall? Mann war einer der Hauptakteure im Climategate-E-Mail-Skandal von 2009, als einem Whistleblower oder Hacker E-Mails zugespielt wurden, die auf dem Computerserver der Climate Research Unit der University of East Anglia gespeichert waren. Diese E-Mails enthielten 15 Jahre Kommunikation zwischen den bekanntesten Klimawissenschaftlern der Welt, zu denen auch Mann gehörte. Und sie waren peinlich. Die E-Mails gaben einen Einblick in die Praktiken, die von schlechter Professionalität bis hin zu betrügerischer Wissenschaft reichten. Voreingenommenheit, Datenmanipulation, Umgehung von Anträgen auf Informationsfreiheit und der Versuch, den Peer-Review-Prozess zu unterlaufen, wurden aufgedeckt.

Der Grund für die Parallelen zur hässlichen Sandusky-Affäre war jedoch, dass die Universität auch eine Untersuchung gegen Mann eingeleitet hatte, die jedoch keinen Datenmissbrauch ergab. “Man könnte sagen, dass Mann der Jerry Sandusky der Klimawissenschaft ist, nur dass er keine Kinder belästigt hat, sondern Daten im Dienste einer politisierten Wissenschaft missbraucht und gefoltert hat, was schlimme wirtschaftliche Folgen für die Nation und den Planeten haben könnte”, schrieb Simberg auf dem Blog der libertären Denkfabrik Competitive Enterprise Institute. Steyn zitierte Simberg in seinem Artikel, fügte aber hinzu, dass er selbst Mann zwar nicht auf diese Weise mit einem Kinderschänder verglichen hätte, dass aber an Simbergs Aussage etwas dran sei. Michael Mann war der Mann hinter der betrügerischen “Hockeyschläger”-Grafik zum Klimawandel, der eigentliche Zirkusdirektor des Baumring-Zirkus”, schrieb er.

Mehr als 10 Jahre nach der Veröffentlichung der Artikel gelang es Mann und seinen Anwälten schließlich, den Fall vor ein Geschworenengericht in Washington, D.C., zu bringen, und das Gericht kam zu dem Schluss, dass Mann verleumdet wurde.

Das Gericht kam zu dem Schluss, dass Mann verleumdet worden war. Simberg und Steyn wurden der Falschaussage für schuldig befunden und dazu verurteilt, Mann jeweils 1 $ als Entschädigung zu zahlen. Da jedoch auch festgestellt wurde, dass die Kommentare mit “Böswilligkeit, Gehässigkeit, bösem Willen, Rachegefühlen oder mit der Absicht zu schaden” verfasst worden waren, wurde ein Strafschadenersatz zugesprochen – Simberg musste 1.000 Dollar und Steyn 1 Million Dollar zahlen. Steyn versprach, gegen die Entscheidung Berufung einzulegen.

McKitrick kommentiert, dass seiner Meinung nach sowohl die Verteidiger als auch die beteiligten Experten, darunter er selbst, gute Arbeit geleistet haben, aber dass das Gericht einfach ein denkbar schlechter Ort ist, um über Klimawissenschaft zu diskutieren. Und schließlich habe das Gericht nicht darüber entschieden, ob die Hockeyschlägergrafik fehlerhaft sei oder nicht, sondern es sei eindeutig eine politische Frage. “In einer Stadt wie Washington D.C., die sehr stark von den Demokraten geprägt ist, machte der Anwalt des Klägers, Michael Manns Anwalt, deutlich, dass die Beklagten nur böse rechte Republikaner seien, wahrscheinlich Trump-Anhänger, und das war alles, was die Geschworenen am Ende hörten”, kommentiert er.

Vernünftige Ansichten über das Klima kommen in den Massenmedien nicht an

Die Kritik an der Hockeystick-Grafik ist natürlich nicht die einzige Arbeit, die McKitrick und seine Kollegen zu den Temperaturen verfasst und veröffentlicht haben. So untersuchten McKitrick und der Klimatologe Patrick Michaels bereits 2004 Temperaturaufzeichnungen aus dem späten 20. Jahrhundert und stellten fest, dass sie erheblich verzerrt waren, d. h., dass sie die erwärmende Wirkung menschlicher Aktivitäten und der Verstädterung auf die Temperaturen nicht herausrechneten.

Darüber hinaus war McKitrick als Gutachter tätig und hat formelle Kommentare zu den Berichten des IPCC abgegeben. Während diese Art von Kommentaren auf Mängel hinweisen, die von den Autoren des Berichts korrigiert werden könnten, besteht laut McKitrick in letzter Zeit die Tendenz, sie gänzlich zu ignorieren, wobei viele Wissenschaftler keinen Sinn darin sehen, ihre Kommentare überhaupt einzureichen.

Andererseits ist es wichtig zu verstehen, was diese IPCC-Berichte tatsächlich aussagen. Wenn der UN-Generalsekretär behauptet, dass wir uns auf der Überholspur in eine Klimahölle befinden, kann der IPCC dies bestätigen? McKitrick sagt nein. In den Medien wird zum Beispiel viel über Hitzewellen, schwere Stürme und andere extreme Wetterereignisse gesprochen, und dass diese durch den Klimawandel häufiger und schlimmer werden. Aber McKitrick sagt, man solle nicht zu ernst nehmen, was die Presse sagt. “Das meiste, was man hört, zumindest das meiste, was ich in den Medien höre, ist lächerlich. Die normalen, vernünftigen, wissenschaftlich fundierten Arbeiten schaffen es nie in die Zeitungen. Was in die Zeitungen kommt, sind die weit hergeholten, unerhörten Spekulationen über den schlimmsten Fall. Verlassen Sie sich also nicht auf das, was Sie in den Zeitungen lesen”, sagt er und fügt hinzu, dass die IPCC-Berichte keine Zunahme extremer Wetterereignisse bestätigen. “Es gibt einige Hinweise darauf, dass Hitzewellen schlimmer geworden sind, allerdings nicht in den Vereinigten Staaten. Die 1930er Jahre waren viel schlimmer als alles, was wir seitdem erlebt haben. Aber bei den wichtigsten Formen extremer Wetterereignisse gibt es keine wirklichen Trends, und wir erwarten auch nicht, dass sie auf die CO2-Emissionen zurückzuführen sind”, sagt McKitrick und weist darauf hin, dass in den IPCC-Berichten auch keine Begriffe wie Klimakrise oder Klimakatastrophe verwendet werden. Dies ist die Botschaft, die von Guterres und anderen Politikern vermittelt wird.

Welche Rolle spielt das CO2?

Wie von Politikern dargestellt und in den Medien als wissenschaftlicher Konsens wiedergegeben, ist einer der Hauptgründe für den Klimawandel der menschliche CO2-Ausstoß. Die Frage ist aber eigentlich, ob CO2 überhaupt in der Lage ist, das Klima zu verändern. Laut McKitrick wissen wir seit 150 Jahren um die erwärmende Wirkung dieses Gases. Aber kann es wirklich einen großen Einfluss auf das Klima haben? “Wie wird sich das auf unsere Wettersysteme und das Leben auf der Erde auswirken? Das ist der Punkt, an dem alle Ungewissheiten liegen. Und die meisten dieser Unwägbarkeiten sind immer noch recht groß. Bei der Beantwortung dieser Frage gibt es nur sehr wenige Fortschritte. Handelt es sich um eine große oder eine kleine Auswirkung? Es gibt sehr gute Belege für einen kleinen Effekt”, argumentiert er und fügt hinzu, dass die aktuellen Entwicklungen in Asien, insbesondere in China und Indien, wo die CO2-Emissionen vor allem durch die schnell wachsende Kohleverstromung zunehmen, gerade weil sie so schnell voranschreiten, immer noch Anlass zur Sorge geben könnten. Andererseits, so McKitrick, ist die Nutzung fossiler Brennstoffe für diese Gesellschaften unerlässlich, um ihren Wohlstand zu steigern. “Wohlstand und Einkommen in der ganzen Welt sind stark angestiegen und haben die Menschen viel weniger anfällig für Umweltkatastrophen und Probleme aller Art gemacht. Wenn also der CO2-Gehalt in der Luft steigt, steigen auch die Einkommen oder die Ressourcen, um mit den Herausforderungen der Natur, der Wetteranfälligkeit und ähnlichen Dingen fertig zu werden. Es gibt also auch noch eine andere Seite”, sagt McKitrick und fügt hinzu, dass angesichts der Tatsache, dass Asien seine CO2-Emissionen rapide erhöht, ein Verzicht auf CO2-Emissionen im Westen nicht viel bewirken würde, selbst wenn wir wirklich glauben, dass eine CO2-Reduzierung den Klimawandel verhindern würde. Die Reduktion bei uns wird durch den Anstieg in Asien ausgeglichen.

McKitrick weist darauf hin, dass mehr CO2 auch positive Auswirkungen hat, über die nicht gesprochen wird.

“Es verbessert die landwirtschaftliche Produktivität und verwandelt Wüsten in Grünflächen. Auch dieser Aspekt kommt nicht in die Schlagzeilen, wird nicht in den Nachrichten diskutiert, ist aber ein sehr reales Phänomen”, sagt er.

McKitrick weist insbesondere darauf hin, dass die Rolle von CO2 und anderen Treibhausgasen auch die Grundlage für die Klimamodelle bildet, die zur Vorhersage unserer Klimazukunft verwendet werden und die auch vom IPCC bei seinen Bewertungen herangezogen werden. Es gibt Dutzende dieser Modelle, und sie unterscheiden sich in ihren Vorhersagen zur globalen Erwärmung, aber McKitrick sagt, dass sie im Großen und Ganzen alle eines gemeinsam haben: Sie erwarten alle eine zu starke Erwärmung. Diese Modelle werden seit Jahrzehnten angewandt, und heute kann man schwarz auf weiß sehen, dass sie nicht mit der Realität übereinstimmen. McKitrick fragt zum Beispiel: Würden wir einen Börsenanalysten, der ständig daneben liegt, ernst nehmen? Und wie lange – bis zum Bankrott? Doch irgendwie werden ähnlich fehlerhafte Klimamodelle immer noch weitergeführt.

Zu wenig Klimadebatte und zu viel Politik

Alles in allem, so McKitrick, wird die gesamte Klimadebatte heute von verschiedenen Interessen angetrieben, die sowohl finanzieller als auch politischer Natur sind. Und diese Interessen sind es, die das Gerede von einer Katastrophe und einer Lösung in der schnellen Entwicklung erneuerbarer Energien mit Steuergeldern vorantreiben. Auf Regierungsseite sieht das aber auch nach einem guten Weg zur Machterweiterung aus. “Das Klima ist eine großartige Geschichte, um das zu tun, weil es jeden einzelnen Aspekt des Lebens betrifft. Man braucht jetzt eine behördliche Überwachung und eine staatliche Aufsicht über alles, was die Menschen tun”, stellt er fest. Die Klimadebatte ist also eindeutig auch zu einem politischen Thema geworden. Und das gilt auch für die Universitäten und die Wissenschaft als Ganzes. McKitrick sagt, dass die westlichen Universitäten heute sehr linkslastig geworden sind, was sich auch auf die Wissenschaftler und ihre Forschung auswirkt. “Ich glaube, viele von ihnen denken insgeheim, dass ich es gut fände, wenn die Arbeiten, die ich veröffentliche, Politikern der Linken zugute kämen, und dass ich es ablehne, wenn die Arbeit, die ich veröffentliche, Politikern der Rechten zugute käme. So kann es sein, dass ich meine Veröffentlichungen und meine Forschungsarbeit sogar in diesem Sinne gestalte”, sagt er.

Wissenschaftliche Fachzeitschriften erschweren auch die Veröffentlichung von Arbeiten, die sich kritisch mit der “akzeptierten” Klimawissenschaft auseinandersetzen, während seriöse wissenschaftliche Fachzeitschriften minderwertige Arbeiten akzeptieren, die auf den grundlegenden Lehren des Klimaalarmismus beruhen – zum Beispiel, so McKitrick, Arbeiten, in denen behauptet wird, dass der Klimawandel zum Aussterben von Fröschen führen könnte. Eine vernünftige Arbeit zum gleichen Thema, die zum Beispiel argumentiert, dass Frösche von einem wärmeren Klima profitieren, wird wahrscheinlich in einer kleineren Zeitschrift veröffentlicht. Vielleicht geht es hier nicht um die Einschränkung der Meinungsfreiheit, sondern eher um die “Freiheit der Reichweite” oder die Begrenzung der Reichweite von Botschaften, die als “inakzeptabel” gelten. “Für Leute, die den Konsens in Frage stellen, ist es schwieriger, eine Botschaft zu verbreiten”, sagt er und fügt hinzu, dass es in den Mainstream-Medien noch schwieriger ist, wo die Klimakrisen-Aktivisten jeden angreifen, der ihrer Vision einer Katastrophe nicht zustimmt, und die Mainstream-Presse in der Regel auf ihrer Seite ist. “Wir hoffen, dass die Menschen, die dieses Thema verfolgen, ab einem gewissen Punkt erkennen, dass es einen Filter gibt”, sagt McKitrick. Er fügt hinzu, dass der Filter nicht vollständig ist und dass es für jeden, der sich dafür interessiert, immer noch möglich ist, sachliche Informationen zu finden und zu lesen. Und das empfiehlt er jedem, zu tun.