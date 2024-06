Wann sind Gesundheitssysteme zu Tötungsmaschinen geworden? Gott spielen: Eine Untersuchung zum medizinischen Mord im Vereinigten Königreich

Analyse von Dr. Joseph Mercola

Die Geschichte auf einen Blick

“Playing God: An Investigation into Medical Democide in the UK” ist ein Dokumentarfilm, der die Vorwürfe über schädliche medizinische Praktiken und Maßnahmen im britischen Gesundheitssystem untersucht.

Unter der Regie von Ash Mahmood und Naeem Mahmood und in Koproduktion mit Phil Graham und der Enthüllungsjournalistin Jacqui Deevoy setzt sich der Film kritisch mit der unethischen und potenziell tödlichen Anwendung von medizinischen Protokollen und Medikamenten im National Health Service (NHS) auseinander und legt nahe, dass diese unter dem Deckmantel der Regierungspolitik zu Patientenschäden und Todesfällen geführt haben.

Der Dokumentarfilm zeigt Zeugnisse von Familien, die von diesen gefährlichen Praktiken betroffen sind, sowie Analysen von Medizinern und Rechtsexperten, um Licht in den “medizinischen Demozid” zu bringen, d. h. in den Tod oder die Schädigung, die durch staatliche Maßnahmen oder Praktiken im Gesundheitswesen verursacht werden. Der Film zeigt, dass systemische Probleme, die tief im NHS verwurzelt sind, die Bereitstellung einer humanen Pflege von der Geburt bis zum Lebensende behindern.

Der NHS ist eine ‘Tötungsmaschine’ geworden

“In den letzten 30 Jahren”, sagt Dr. Kevin Corbett im Film, “kann man gut erkennen, dass der Nationale Gesundheitsdienst zur Tötungsmaschine geworden ist.” Er erklärt:

“Gegen Ende der 1980er Jahre wurde die Entwicklung der evidenzbasierten Medizin in der medizinischen und pflegerischen Praxis sowie im Gesundheitswesen als sehr positiv angesehen. Und evidenzbasierte Medizin klang wirklich gut, denn die Idee war, dass Ärzte, Krankenschwestern und Gesundheitspfleger ihre klinische Praxis nicht auf viel Evidenz oder die beste Evidenz oder irgendeine Evidenz stützen. Also, hey, lasst uns ein paar Beweise erbringen, lasst uns schauen, was wirklich funktioniert und es anwenden. Das klingt so glaubwürdig und so gutartig. Und siehe da, in den 1990er Jahren wurde die Praxis von Ärzten, Krankenschwestern und allen Angehörigen der Gesundheitsberufe an Protokollen ausgerichtet und von Protokollen geprägt. Und sobald diese Protokolle eingeführt waren, wurde es für Ärzte, Krankenschwestern und andere Fachkräfte des Gesundheitswesens sehr schwierig, ihren eigenen klinischen Scharfsinn bei den Patienten einzusetzen. Sie mussten Protokolle befolgen, und in diesen Protokollen ist die Verabreichung von Medikamenten wie Midazolam in einer Dosierung vorgesehen, die potenziell tödlich ist.”

Die Krankenschwester Elena Vlaica schildert, wie ihr Mann Stuart im November 2021 “im Krankenhaus eingeschläfert” wurde, nachdem er wegen Kurzatmigkeit und einer möglichen Brustinfektion eingeliefert worden war. Sie glaubt, dass er dafür bestraft wurde, dass er keine COVID-19-Spritze erhalten hatte, und dass er auf einen Pflegepfad am Lebensende gesetzt wurde, der zu seinem Tod führte, anstatt ihn medizinisch angemessen zu versorgen.

Stuart wurden nicht nur seine Blutdruckmedikamente und Antidepressiva entzogen, sondern es wurde ihm auch 11 Tage lang Nahrung und Wasser vorenthalten. Vlaica sagte zu Magzter:

“Später fand ich heraus, dass er nicht wiederbelebt werden durfte. In seinen Aufzeichnungen, die ich mit Hilfe eines Anwalts besorgen konnte, wurde dies damit begründet, dass er möglicherweise COVID hatte und nicht geimpft war. Außerdem hatte man ihm Midazolam und Morphium verabreicht, ohne dass einer von uns beiden zugestimmt hatte. Ich fand dies erst später heraus, als ich seine Aufzeichnungen sah, und erfuhr auch, dass er in die ‘Schnellbehandlung am Lebensende’ eingewiesen worden war, die zu Beginn der Pandemie eingeführt worden war und es einem Arzt erlaubte, über Leben und Tod eines Patienten zu entscheiden.”

Aufgrund der COVID-19-Beschränkungen durfte Vlaica ihn nicht besuchen und wusste nicht, dass Stuart in die Sterbebegleitung aufgenommen worden war. Später erfuhr sie, dass er viermal versucht hatte, aus dem Krankenhaus zu fliehen, woraufhin die Sanitäter ihn festhielten und mit Midazolam betäubten, einem Beruhigungsmittel, das in den USA häufig für Hinrichtungen mit der Giftspritze verwendet wird. Da es die Schmerzen nicht lindert, wird in der Regel ein Opioid wie Morphin beigefügt. Deevoy schrieb:

“Der Tag von Stuarts Tod ist der Stoff für Horrorfilme. Am 6. November 2021 um 13 Uhr erhielt Elena einen Anruf aus dem Krankenhaus, um ihr mitzuteilen, dass ihr Stuart im Sterben lag. Als sie dort ankam, konnte Elena sehen, dass er stark sediert war. Er sah aus, als läge er im Koma. Ich weiß jetzt, dass er in einem Midazolam-Koma lag. Ich küsste ihn und konnte sehen, wie sich seine Sättigungswerte verbesserten. Er wusste, dass ich da war, und ich wusste, dass er um sein Leben kämpfte. Als die Assistenzärztin sah, wie ich auf den Monitor schaute, schaltete sie ihn aus. In diesem Moment erschien eine Krankenschwester mit fünf 10-ml-Spritzen auf einem blauen Tablett. Sie steckte zwei davon in Stuarts Kanüle, er machte drei Atemzüge und starb dann in meinen Armen. Ich schrie: “Sie hat ihn umgebracht!” und brach zusammen. Ich weiß nicht mehr, wie ich in dieser Nacht nach Hause gekommen bin.”

Einem Mann, der an einer COVID-19-Spritze starb, wurde gesagt, er habe Migräne

Eine weitere tragische Geschichte aus dem Dokumentarfilm erzählt Vikki Spit, deren Partner Zion an einer Hirnblutung starb, die durch die COVID-19-Spritze von AstraZeneca verursacht wurde. Seine Symptome – unerträgliche Kopfschmerzen – begannen nur acht Tage nach der Verabreichung der Spritze. Nachdem er den Notarzt gerufen hatte und ihm gesagt wurde, dass Zion eine Migräne habe, verschlechterte sich sein Zustand.

Spit rief zwei Tage später erneut die Sanitäter, als Zion nicht mehr aus dem Bett kam und anfing, lallend zu sprechen. Er erlitt einen Anfall und im Krankenhaus wurde festgestellt, dass er eine Hirnverletzung hatte, die durch eine Blutung infolge der COVID-19-Spritze verursacht worden war.

“Der Neurochirurg rief mich an und sagte, dass sie ein großes Stück des Schädels entfernen mussten, weil der Druck auf sein Gehirn enorm war”, so Spit. “Sie sagten, sie hätten so etwas noch nie gesehen – sie rechneten nicht damit, dass er wieder aufwachen würde, und wenn doch, würde er in einem vegetativen Zustand sein. Und sie sagten, sie glaubten, dass es durch den Impfstoff von AstraZeneca verursacht wurde … Wenn sie erkannt hätten, was es war, als ich sie das erste Mal anrief, wäre er noch am Leben.”

Medizinische Fehler und Vertuschung führten zu vermeidbaren Todesfällen

Andere Berichte, u. a. von Anne und Graeme Dixon, berichten von schwerwiegenden medizinischen Fehlern und Vertuschungen durch NHS-Mitarbeiter, darunter der Tod von Elizabeth Dixon im Alter von nur 11 Monaten. Neben der Fehldiagnose und -behandlung von Elizabeths Bluthochdruck, die zu dauerhaften Hirnschäden führte, starb sie an Erstickung, nachdem ihr Luftröhrenschnitt nicht ordnungsgemäß gereinigt worden war. Im Gespräch mit The Independent sagte Anne Dixon:

“Auf unserer 19-jährigen Reise zur Wahrheitsfindung wurden wir von allen möglichen Stellen im Stich gelassen. Wir mussten selbst viele Jahre lang unermüdlich arbeiten, um die Beweise für das, was Lizzie zugestoßen ist, und die 19-jährige Vertuschung, die darauf folgte, zu sammeln und zusammenzufügen. Es ist für uns unvorstellbar, dass nicht eine dieser früheren Behörden die Wahrheit kannte oder vermutete. Die Beweise waren da. Wir sind entsetzlich behandelt worden.”

Eine andere Mutter, Joan Bye, deren Tochter Helenor starb, nachdem sie wegen einer falsch diagnostizierten Epilepsie behandelt worden war, erklärte: “Sie hat sehr gelitten, sie ist unnötigerweise gestorben, sie hätte gerettet werden können, aber sie wurde vom Staat ermordet.”

Der Liverpool Care Pathway ist ein “Weg zur Euthanasie”

Anna De Buisseret, eine britische Anwältin, die früher als externe Unternehmensberaterin für Pfizer tätig war, sagte: “Sobald sie ins Krankenhaus kommen, werden sie in diese Krankenhausprotokolle aufgenommen, die vorschreiben, welche Medikamente und welche Behandlung sie erhalten sollen. Und das ist eine pauschale Richtlinie, die für alle gilt”.

Für viele ist es auch ein Weg zur Euthanasie. Deevoy hat den Skandal bereits in einem anderen Dokumentarfilm aufgedeckt, “A Good Death? Die Midazolam-Morde”. Sie merkte, dass etwas nicht stimmte, als ihr Vater in einem Pflegeheim eine Patientenverfügung erhielt.

“Also sprach ich mit einer Ärztin, die den Skandal aufdeckte”, sagte Deevoy. “Sie erzählte mir, dass solche Patientenverfügungen bei Menschen über 60 Jahren gemacht wurden – sie wurden als ältere Menschen eingestuft. Sie erzählte mir, dass sie an Menschen mit psychischen Problemen, an Menschen mit körperlichen Behinderungen und sogar an Kindern mit Autismus eingesetzt wurden.”

Die Familien der Opfer werfen dem NHS vor, in Fortsetzung eines durch den Liverpool Care Pathway eingeführten Sterbeprotokolls für die unfreiwillige Euthanasie von bis zu 457 Menschen pro Tag verantwortlich zu sein, ohne die Zustimmung der Patienten oder ihrer Betreuer – Todesfälle, die häufig auf COVID-Pneumonie zurückgeführt werden.

Der Liverpool Care Pathway for the Dying Patient (LCP) war ein Regierungsprotokoll, das in England und Wales zur “Verbesserung der Pflege am Lebensende” eingesetzt wurde. Das in den 1990er Jahren entwickelte Protokoll sollte Leitlinien für bewährte Verfahren in den letzten Tagen eines Patienten liefern und enthielt Anleitungen zur Symptomkontrolle, zum Abbruch von Behandlungen sowie zur psychologischen, sozialen und spirituellen Betreuung.

Was stattdessen geschah, war ein “Weg zur Euthanasie”, bei dem Patienten betäubt wurden und ihnen Nahrung, Wasser und medizinische Behandlungen vorenthalten wurden, selbst in Fällen, in denen eine Genesung möglich gewesen wäre. Das LCP wurde 2014 nach einem öffentlichen Aufschrei und einer von der Regierung in Auftrag gegebenen Überprüfung, in der seine Praktiken kritisiert wurden, abgeschafft.

Pathway am Lebensende “muss aufhören”

Auch nach der Abschaffung von LCP gab es immer wieder Berichte von Familien, die sagten, dass ihre Angehörigen auf diesen Weg gebracht wurden und infolgedessen starben. Pater Patrick Pullicino, Neurologe im Ruhestand und katholischer Priester, erklärt in seinem Buch “Playing God”: “Wir müssen den Patienten die Möglichkeit geben, dem Tod auf natürliche Weise zu begegnen und nicht auf eine künstliche Weise.” Bezüglich des Weges zum Lebensende sagt Pullicino:

“Es untergräbt die medizinische Ethik, denn es gibt Ärzte, die sich dem hippokratischen Eid verschrieben haben und auf keinen Fall freiwillig jemanden umbringen würden, die aber zulassen, dass diese Behandlungsmethoden bei ihren Patienten angewandt werden, weil sie “am Ende des Lebens” sind. Sie haben die Pfade sehr sorgfältig geprüft und festgestellt, dass die durchschnittliche Zeit bis zum Tod vom Beginn der Pfade bis zum Tod der Person etwa 39 Stunden beträgt. Das muss wirklich aufhören.”

Der Film gibt den Opfern und ihren Familien eine Stimme, sagt Deevoy, aber letztlich hofft sie, dass er als Weckruf dient, um Veränderungen zu bewirken:

“Playing God’ ist ein Weckruf, der die Gesellschaft dazu auffordert, sich gegen den medizinischen Demozid zu stellen. Er will das Bewusstsein schärfen, den Dialog fördern und die Verantwortlichen zur Rechenschaft ziehen … Der Film will eine nachhaltige Wirkung erzielen und einen positiven Wandel im britischen Gesundheitssystem anstoßen.”

