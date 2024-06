Biden leugnet die Eskalation seiner Kriege

Von Philip Giraldi

Wann sind amerikanische Soldaten nicht wirklich im Kampfeinsatz?

In der vergangenen Woche wurde bekannt, dass der Kongress über ein Gesetz nachdenkt, das die derzeitige Wehrpflicht verschärft und sogar Frauen einbeziehen könnte. Es scheint, dass die US-Streitkräfte nicht mehr genügend Freiwillige finden können, um ihren Bedarf zu decken, und angesichts der laufenden und geplanten Kriege des Nationalen Sicherheitsstaates verzweifeln. Die Planer im Pentagon stellen fest, dass die Kriege im Gazastreifen und in der Ukraine ebenfalls in besorgniserregender Weise eskalieren und China und Russland am Horizont ins Visier genommen werden. Aber wenn Joe Biden in der Lage ist, sich so weit zu fassen, dass er etwas sagen kann, das er für eine elementare Wahrheit hält, beschränkt er sich in der Regel auf ein paar Worte, die er auswendig gelernt hat. Einer meiner Lieblingsausdrücke ist der sinnentleerte Ausdruck “No boots on the ground” (Stiefel auf dem Boden), was bedeutet, dass die Vereinigten Staaten sich nicht unüberlegt in einen der Kriege stürzen werden, die sie in letzter Zeit begonnen haben, indem sie tatsächliche amerikanische Streitkräfte im Nahkampf einsetzen. Natürlich würde diese Darstellung besser funktionieren, wenn Old Joe nicht darüber lügen würde, was er im Geheimen sowohl in Israel-Gaza als auch in der Ukraine getan hat. Man erinnert sich, dass Old Joe im Oktober 2023 eine Reise zur Unterstützung Israels unternahm, bei der er zusammen mit einer Reihe von US-Delta-Force-Soldaten in voller Kampfmontur fotografiert wurde. Das Weiße Haus veröffentlichte das Bild auf seiner Website, bevor es gelöscht wurde, zusammen mit einer Beschreibung des Fotos, die lautete: “In Israel traf Präsident Biden mit Ersthelfern zusammen, um ihnen für ihre Tapferkeit und die Arbeit zu danken, die sie als Reaktion auf die terroristischen Angriffe der Hamas leisten.” Den Medien wurde damals erklärt, die Männer seien dort, um Israel bei der “Selbstverteidigung” gegen die Hamas zu unterstützen, aber es handelte sich offenbar um Ersthelfer, was auch immer das heißen sollte, nicht um Kampfsoldaten.

Ein Problem entwickelte sich schnell, als einige Militärveteranen feststellten, dass die Fotos von einer Qualität waren, die eine Identifizierung der Soldaten ermöglichte, was für eine verdeckte Einheit, die an sensiblen verdeckten Operationen beteiligt ist, definitiv nicht in Frage kommt. Die Fox-News-Mitarbeiterin Sara Carter fragte: “Ist das Weiße Haus wirklich so dumm, oder versuchen sie nur, Menschen ins Visier zu nehmen? Das ist völlig inakzeptabel… Diese Mitarbeiter müssen ein Maß an Diskretion wahren, das diese Regierung völlig außer Acht gelassen hat. Ich würde es wissen, mein Mann ist ein pensionierter Operator. Sie sind ausgebildete Elitekämpfer, und etwas so Einfaches wie eine Gesichtserkennung setzt sie einer direkten Bedrohung durch den Gegner aus. Wie konnte das passieren, Weißes Haus?” Der Foto-Fauxpas zeigte auch, dass Biden ein Lügner war, als er leugnete, die riskante Entscheidung getroffen zu haben, “Boots on the Ground” zu stellen.

Abgesehen von diesem Fauxpas wurde bereits von zahlreichen Quellen festgestellt, dass das Weiße Haus insgeheim Waffen und Geld sowohl nach Israel als auch in die Ukraine schickt, und es ist auch allgemein bekannt, dass die Ausrüstung häufig von Soldaten und zivilen Vertragspartnern begleitet wird, die nur dazu da sind, das Material aufzustellen und eine minimale Schulung in dessen Verwendung zu geben. Dies wird im Militärjargon als SOP oder “Standard Operating Procedure” bezeichnet, und es ist davon auszugehen, dass das Personal seine “Stiefel” oder was auch immer sie an den Füßen haben, trägt.

Und dann ist da noch der berühmt-berüchtigte Pontonsteg, den das US-Militär für 320 Millionen Dollar gebaut hat und der nach kurzer Benutzung zerbrach und möglicherweise dazu benutzt wurde, israelische Kommandotruppen einzusetzen, die bei der umstrittenen Geiselbefreiung im Flüchtlingslager Nuseirat am 8. Juni 274 Palästinenser abgeschlachtet haben. Die Behauptung, dass Israel den US-Ponton-Pier benutzt hat, wird durch ein Foto untermauert, das einen israelischen Hubschrauber zeigt, der in der Nähe des Bauwerks landet, aber die Beweise wurden von Washington bestritten, das behauptet, dass der Pier nur für humanitäre Hilfe verwendet wird. Das ist natürlich umstritten, und Premierminister Netanjahu hat angedeutet, dass er auch zur Deportation von Palästinensern genutzt werden könnte. Craig Mokhiber, ein amerikanischer ehemaliger Menschenrechtsbeauftragter der Vereinten Nationen und Spezialist für internationales Menschenrechtsrecht, hat auf X die kritische Frage gestellt: “Wurde der “humanitäre” US-Pier als Ausgangspunkt für das Massaker von Al-Nuseirat genutzt (das ohne die Mitarbeit der USA nicht stattfinden konnte)? Und welche Rolle spielten die US-Streitkräfte vor Ort (außer der Bewaffnung und diplomatischen Absicherung der IOF)?” Zur Verwirrung trägt auch ein Interview bei, in dem der stets undurchsichtige Verteidigungsminister Lloyd Austin sich nicht sicher zu sein schien, ob die Soldaten, die das Bauwerk errichteten, befugt wären, zurückzuschießen, wenn sie bei der Arbeit oder bei der Durchführung der abgeschlossenen Operation unter Beschuss gerieten. Würden sie “Boots on the Ground” darstellen?

Darüber hinaus verfügen die Vereinigten Staaten in beiden Ländern über umfangreiche und aktive Botschaften, zu denen derzeit auch vergrößerte Verteidigungsattaché-Büros gehören, in denen sowohl Militärs als auch Zivilisten tätig sind. Und lassen Sie sich von den Zivilisten nicht täuschen, denn viele von ihnen sind Sondereinsatzkräfte oder Geheimdienstler, die sich als Mitarbeiter des Außenministeriums tarnen. An beiden Orten ist das DATT-Personal aktiv in die Kriege involviert, die von Volodymyr Zelensky aus Kiew und Benjamin Netanyahu aus Jerusalem geführt werden, indem es nachrichtendienstliche und zielgerichtete Informationen liefert und seine ukrainischen Kollegen berät. In beiden Fällen haben die USA ihren “Verbündeten” einen Freibrief ausgestellt, alle Waffen, die sie in ihren Arsenalen haben, direkt gegen ihre Gegner einzusetzen, so dass eine Eskalation der Konflikte garantiert ist. Mit anderen Worten: Obwohl das Weiße Haus leugnet, dass die USA tatsächlich als Kombattanten in zwei Kriege verwickelt sind, die von vornherein unnötig waren, gibt es Beweise dafür, dass die Vereinigten Staaten in vollem Umfang als Kriegspartei involviert sind, eine Tatsache, die sowohl den Russen, die die Bedrohung durch die NATO kommentiert und vor einer eigenen möglichen nuklearen Antwort gewarnt haben, als auch den Palästinensern und der Hamas wohlbekannt ist.

Im Gegensatz zum allgemeinen Schweigen über verdeckte Operationen wird jetzt berichtet, dass die Vereinigten Staaten vor der israelischen Rettungsaktion im Lager Nuseirat umfangreiche Informationen über die Geiseln geliefert haben. Ein Team amerikanischer Geiselbefreiungsspezialisten wurde in Israel stationiert, um die Bemühungen des israelischen Militärs zur Rettung der vier Gefangenen durch die Bereitstellung von nachrichtendienstlichen Informationen und anderer logistischer Unterstützung zu unterstützen. Das Pentagon und die CIA haben Informationen aus Drohnenflügen über dem Gazastreifen, aus abgefangener Kommunikation und aus anderen Quellen über den möglichen Aufenthaltsort der Geiseln geliefert, darunter auch Informationen aus der Luft und dem Cyberspace, die Israel offenbar nicht selbst sammeln kann. Aus den Berichten geht auch hervor, dass nachrichtendienstliche Erfassungs- und Analyseteams sowohl aus den Vereinigten Staaten als auch aus Großbritannien seit Beginn des Krieges in Israel waren und den israelischen Geheimdienst beim Sammeln und Analysieren von Informationen über die Geiseln unterstützten, von denen einige israelische Staatsbürger mit doppelter Staatsangehörigkeit sowohl aus dem Vereinigten Königreich als auch aus den USA sind.

Angesichts der anhaltenden Warnungen Moskaus vor einer direkten Rolle der USA und der NATO im Ukraine-Krieg befindet sich Washington derzeit in leichter Panik über die russische Entscheidung, eine seiner Fregatten und ein mit Atomraketen bestücktes U-Boot sowie zwei Begleitschiffe nach Kuba zu schicken, um 90 Meilen vom amerikanischen Festland entfernt Flagge zu zeigen. Es sei daran erinnert, dass der Einmarsch russischer Streitkräfte auf Kuba vor über sechzig Jahren zur Kubakrise führte, die sich zu einem Atomkrieg hätte ausweiten können, wenn nicht Präsident John F. Kennedy und Premierminister Nikita Chruschtschow mit gesundem Menschenverstand und geschickter Diplomatie vorgegangen wären. Leider fehlt es im Weißen Haus derzeit an gesundem Menschenverstand, so dass es durchaus möglich ist, dass aus der Sackgasse etwas völlig Verrücktes resultiert, was durch das zehnjährige bilaterale Sicherheitsabkommen, das Joe Biden letzte Woche auf dem G7-Treffen in Italien mit dem ukrainischen Ministerpräsidenten Wolodymyr Zelenski unterzeichnete, noch komplizierter wird. Es ist keineswegs klar, wozu sich Washington damit verpflichtet.

Ob man es will oder nicht, die Vereinigten Staaten sind direkt in zwei Kriege verwickelt, die sie hätten vermeiden können, und die Regierung Biden leugnet zutiefst, was vor sich geht. Früher hätte das Ausmaß des amerikanischen Engagements einen Gegenschlag des Gegners garantiert, aber angesichts der Verfügbarkeit von Atomwaffen in den Händen vieler Akteure ist eine gewisse Zurückhaltung gegenüber einer offenen und anhaltenden Kriegsführung auf die altmodische Art angebracht. Das ist auch gut so. Man kann nur hoffen, dass alle beteiligten Parteien dieses Spiels bald überdrüssig werden und auf einen anderen altbewährten Wert zurückgreifen, nämlich die Diplomatie, um einen Waffenstillstand und Friedensregelungen herbeizuführen.