Klimafake im TV: Wetterbericht von RTL News erregt Zorn: „Ihr seid eigentlich Kriminelle“!

Seit Wochen wird in den Medien über die Dürre in Südeuropa berichtet. Am 11. Mai zeigte der Wetterbericht auf RTL 4 ein Foto aus der portugiesischen Stadt Portimao.

„Sie könnten dort mehr Wasser vertragen“, behauptete der Meteorologe und Wetterfrosch Maurice Middendorp in der Sendung.

Er zeigte auf das Foto und sagte: „In dieser Flussmündung gibt es noch etwas Wasser. Wenn man genau hinschaut, kann man die Ufer des Flusses sehen – sicherlich herrscht dort eine echte Dürre, weil es in den vergangenen Monaten zu wenig geregnet hat, denn der Winter war dort auch ziemlich trocken.“

11 mei 2023: Vuile vieze smerige imbecielen van @RTLnieuws Jullie lullen maar wat. Ik rijd hier elke dag. Precies op deze plek. Dit is een eb en vloed ding. Jullie zijn eigenlijk criminelen die mensen gewoon random iets wijsmaken, pic.twitter.com/Tggp115aUp — Tweep des Vaderlands -Erik de Vlieger- (@DevliegerErik) May 28, 2023

Der Immobilienunternehmer Erik de Vlieger wettert abfällig auf Twitter. „Dreckige, dreckige, dreckige Schwachköpfe von RTL News. Ihr redet doch nur Unsinn. Ich fahre dort jeden Tag. Genau an dieser Stelle. Das ist eine Sache von Ebbe und Flut. Ihr seid im Grunde Kriminelle, die den Leuten willkürlich etwas erzählen“, brüllt er.

„Und ihr Senilen von RTL News, das ist Salzwasser und kein Flusswasser. Zurückgebliebene Irre seid ihr“, fügt De Vlieger hinzu.

Er schickte den Ausschnitt an seine portugiesischen Mitarbeiter mit Übersetzung. „Die lachen sich kaputt. Wenn nur Pieter Klein noch Chefredakteur wäre. Das ist der totale Wahnsinn. Lügen zum Quadrat.“

„Totale Schwachköpfe. Gerade jetzt drehen meine portugiesischen Freunde völlig durch. Die lachen sich kaputt“, fügt er hinzu.

Jemand schickt ein Urlaubsfoto und RTL erfindet einen Klimakontext. De Vlieger findet, dass dies strafrechtlich verfolgt werden sollte. „Das ist ein Skandal.“