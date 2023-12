Klimalügenschwindel-Irrsinn überrennt kurz nach COP28 Terrorhelvetien: JETZT REFERENDUM UNTERSCHREIBEN!

Das eidgenössische Parlament verabschiedete den «Mantelerlass Strom», um den Umbau unserer Stromversorgung per Express zu ermöglichen. Tritt das neue Gesetz in Kraft, würden zahlreiche Solar- und Windenergieanlagen neu gebaut und mit tausenden von Kilometern Bodenkabeln oder Hochspannungs-Freileitungen an unser Stromnetz angeschlossen. Kommunizierende Stromzähler, sogenannte Smartmeter sollen bei jedem Haushalt montiert werden um jeden Abonnenten ganz persönlich zu kontrollieren.

Und in einem weiteren zukünftigen Ausbauschritt sollen Haushaltapparate wie Waschautomaten, Kochherde, Geschirrspüler usw. gesperrt oder freigegeben werden können.

[…]