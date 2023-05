Klimawandel-Alarmist Leonardo DiCaprio feiert auf Superyacht auf Sardinien

Der Klimawandel-Alarmist Leonardo DiCaprio feierte am Wochenende auf einer Megayacht vor der Küste Sardiniens.

Der Jetset-Hollywood-Eliteschüler feierte letzte Woche während der Filmfestspiele in Cannes ebenfalls auf einer Jacht.

DiCaprio ist bekannt dafür, der Arbeiterklasse Vorträge über die globale Erwärmung zu halten.

Leonardo DiCaprio darf in Villen leben, in Privatjets um die Welt fliegen und auf Superjachten feiern, aber die einfachen Leute müssen Opfer bringen, um den Klimawandel zu bekämpfen.

TMZ berichtet:

Da war er – mal wieder – ein Leo ohne Hemd, der das Leben auf hoher See genoss. Kürzlich wurde er auf einer anderen Jacht in Cannes gesehen, wo er für seinen kommenden Film „Killers of the Flower Moon“ warb.

Der Film ist ein amerikanisches Western-Krimi-Drama, bei dem kein Geringerer als Martin Scorsese Regie führte.