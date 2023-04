Kluge Menschen haben versagt

Wie konnten die klügsten Menschen der Welt so kläglich versagen?

Toby Rogers

Meine beliebtesten Beiträge sind meist die, die mir mitten in der Nacht einfallen. Wenn ich die Idee am Morgen noch im Kopf habe, beginne ich damit, sie in den sozialen Medien zu verbreiten – auf Facebook als meinem ersten Notizblock, auf Twitter, wenn sie auf FB gut ankommt, auf Instagram, wenn sie prägnant ist, und auf Substack, wenn es noch mehr zu dem Thema zu sagen gibt.

Dieser hier ist einer dieser Beiträge, die mitten in der Nacht entstehen. Er kam mir gegen 3 Uhr in der Nacht zum Samstag in den Sinn. Am Sonntagmorgen hatte ich ihn immer noch im Kopf, also habe ich ihn auf FB gepostet, aber er wurde nicht wirklich registriert (weil ich dort beschränkt bin). Dann habe ich ihn auf Twitter gepostet, und er ging in die Luft – 350.000 Aufrufe und steigend. Das sind Themen, die ich hier schon mal gepostet habe. Aber irgendwie hat diese spezielle Version die Leute wirklich angesprochen.

Es fällt mir schwer, Worte zu finden, um das zu beschreiben:

Plötzlich, im Jahr 2020, hörten einige der klügsten Menschen der Welt – James Surowiecki, Naomi Klein, Nassim Taleb, Noam Chomsky, Slavoj Žižek und so viele andere, die man nennen kann – auf, klug zu sein. Dies geschah über das gesamte ideologische Spektrum hinweg. Der Test war einfach: wenden Sie alle Ihre klugen sozialen, wirtschaftlichen und politischen Theorien auf die Covid-Reaktion und die Impfstoffe an. Diese Aufgabe ist nicht schwer – nehmen Sie sich ein paar Stunden Zeit, um viel zu lesen, und wenden Sie ein Leben lang ausgefeilte kritische Theorien auf unsere gegenwärtige Situation an.

Sie alle haben vollständig und katastrophal versagt. Es ist sogar noch schlimmer als das – sie haben nicht nur versäumt, die Fähigkeiten, die sie im Laufe ihres Lebens entwickelt haben, anzuwenden, sondern sie sind in den Faschismus zurückgefallen. Sie haben sich in die rohesten, primitivsten, pathologischen, reptilienartigen Teile ihres Gehirns zurückentwickelt – als Reaktion auf einen Psyop, der in etwa zwei Stunden durchschaut werden kann.

Sie ist vorbei, diese Phase der amerikanischen Geschichte, in der man von einer Gruppe von Leuten, die mit den Werten der 1960er Jahre getauft wurden, erwarten konnte, dass sie den intellektuellen Rahmen liefern, der notwendig ist, um die Gesellschaft voranzubringen. Was sie getan haben, ist nicht wiedergutzumachen, sie haben mit dem Feind kollaboriert, als das Schicksal der Gesellschaft auf dem Spiel stand. Um ihren Lieblingssatz zu verwenden – sie wurden „konstitutiv“ für das räuberische System, das sie einst zu kritisieren versuchten. Unsere Gesellschaft ist so korrupt, dass der Begriff „Intellektueller“ keine kohärente Bedeutung mehr hat.

Wir machen ohne sie weiter. Hyperdezentralisiert, völlig basisdemokratisch, mit einer Erkenntnistheorie, die auf der Intuition (der Mütter und Väter) und den alten Wegen beruht. Alle bisher existierenden politischen Kategorien haben sich aufgelöst. Wir können nicht zulassen, dass wir jemals wieder geführt werden, denn Macht korrumpiert, und selbst die radikalsten Theoretiker werden, sobald sie ein wenig Ruhm erlangt haben, schließlich vom völkermörderischen System aufgesogen. Keine Führer, keine Institutionen.

Individuen, Familien, Gemeinschaften, Natur und Geist sind der Weg.