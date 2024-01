Königin Maxima sagt, die digitale ID sei gut, um zu wissen, „wer tatsächlich geimpft wurde oder nicht“: WEF in Davos

Die niederländische Königin Maxima erklärte auf dem Weltwirtschaftsforum (WEF) in Davos, dass der digitale Personalausweis gut sei, um zu wissen, „wer tatsächlich geimpft wurde oder nicht“ und um die finanzielle Eingliederung zu fördern.

Am Donnerstag setzte die niederländische Königin ihren Kreuzzug für die allgemeine Einführung des digitalen Personalausweises fort, weil sie der Meinung ist, dass er für alles gut ist, von der Eröffnung eines Bankkontos bis zur Einschreibung in die Schule und für den Nachweis von Impfungen, auch „Impfpässe“ genannt.

„Sie [die digitale ID] ist auch gut für die Einschulung; sie ist auch gut für die Gesundheit – wer wurde tatsächlich geimpft oder nicht; sie ist sehr gut, um Subventionen von der Regierung zu erhalten.“ Königin Maxima der Niederlande, Sonderbeauftragte des Generalsekretärs der Vereinten Nationen für integrative Entwicklungsfinanzierung, WEF-Jahrestagung 2024

In einer Rede auf der WEF-Jahrestagung mit dem Titel „Comparing Notes on Financial Inclusion“ sagte Ihre Majestät:

„Um ein Konto zu eröffnen, muss man einen Ausweis haben. Ich muss sagen, dass es zu Beginn meiner Tätigkeit nur sehr wenige Länder in Afrika oder Lateinamerika gab, die über einen allgegenwärtigen Ausweis verfügten, und zwar einen digitalen und einen biometrischen.

„Wir haben mit all unseren Partnern zusammengearbeitet, um diese Entwicklung voranzutreiben, und das Interessante daran ist, dass sie zwar für Finanzdienstleistungen sehr wichtig ist, aber nicht nur.„

Abgesehen von den Finanzdienstleistungen sagte Königin Maxima, die digitale ID sei gut, um den Impfstatus einer Person nachzuweisen:

„Es ist auch gut für die Einschulung; es ist auch gut für die Gesundheit – wer hat eine Impfung oder nicht; es ist sehr gut, um Ihre Subventionen von der Regierung zu bekommen.„

Die niederländische Königin betonte auch, dass sie in den letzten zehn Jahren an der Entwicklung einer digitalen öffentlichen Infrastruktur (DPI) gearbeitet hat, die aus einer digitalen ID, digitalen Zahlungssystemen wie digitalen Zentralbankwährungen (CBDCs) und einem massiven Datenaustausch besteht.

„Wir haben in den letzten 10 Jahren an einem Konzept gearbeitet, das wir Digitale Öffentliche Infrastruktur nennen. Unsere Erfahrungen in verschiedenen Ländern zeigen, dass diese Art von Dingen tatsächlich sehr wichtig sind„, sagte die Königin auf dem WEF-Panel.

„Eine davon ist die ID, die elektronische Unterschrift, die digitale ID, das ist extrem wichtig, und auch die Gesetzgebung für QR-Codes ist sehr wichtig„, fügte sie hinzu.

Im November letzten Jahres starteten die Vereinten Nationen und die Bill and Melinda Gates Foundation ihre 50-in-5-Kampagne, um 50 Länder dazu zu bewegen, innerhalb der nächsten fünf Jahre mindestens eine DPI-Komponente einzuführen.

„Eine digitale öffentliche Infrastruktur (DPI) – d.h. ein sicheres und interoperables Netzwerk von Komponenten, das digitale Zahlungen, Ausweis- und Datenaustauschsysteme umfasst – ist für die Teilnahme an Märkten und der Gesellschaft im digitalen Zeitalter unerlässlich.„ 50-in-5-Kampagne

Als Sonderbeauftragte des Generalsekretärs der Vereinten Nationen für integrative Entwicklungsfinanzierung treibt Königin Maxima seit einigen Jahren die digitale ID-Agenda voran.

Impfpässe dienen dem WEF zufolge von Natur aus als eine Form der digitalen Identität.

Und das WEF stellt sich vor, dass die digitale Identität mit allem verbunden wird, von Finanzdienstleistungen und Gesundheitsdaten bis hin zu Reisen, Mobilität und digitaler Verwaltung.

In einem WEF-Bericht über „Reimagining Digital ID“, der im Juni 2023 veröffentlicht wurde, heißt es:

„Der digitale Ausweis kann die Demokratie und die Zivilgesellschaft schwächen.“

„Die größten Risiken, die sich aus der digitalen ID ergeben, sind Ausgrenzung, Marginalisierung und Unterdrückung.“

Die Forderung nach einem Ausweis in jeglicher Form birgt die Gefahr, grundlegende soziale, politische und wirtschaftliche Herausforderungen zu verschärfen, da jede Art von Zugangsbeschränkung immer die Möglichkeit von Diskriminierung und Ausgrenzung schafft.“

„Diese digitale Identität bestimmt, auf welche Produkte, Dienstleistungen und Informationen wir zugreifen können – oder umgekehrt, was uns verschlossen bleibt.“ Digital Identity Insight Report, WEF, 2018

Quelle: Advancing Digital Agency: Die Macht der Datenvermittler, WEF

Königin Maxima ist auch eine entschiedene Befürworterin von Zentralbank-Digitalwährungen (CBDCs), die ohne eine digitale ID nicht funktionieren.

Im Jahreswirtschaftsbericht 2021 der Bank für Internationalen Zahlungsausgleich (BIZ) heißt es dazu:

„Der vielversprechendste Weg, Zentralbankgeld im digitalen Zeitalter bereitzustellen, ist eine kontobasierte CBDC, die auf einer digitalen ID mit Beteiligung des öffentlichen Sektors aufbaut.“

„Die Identifizierung auf einer bestimmten Ebene ist daher von zentraler Bedeutung für die Gestaltung von CBDCs. Dies erfordert ein CBDC, das auf einem Konto basiert und letztlich an eine digitale Identität gebunden ist.“ Bank für Internationalen Zahlungsausgleich Jahreswirtschaftsbericht 2021

In diesem Moment erforschen Regierungen und Zentralbanken auf der ganzen Welt, wie sie digitale Zentralbankwährungen einführen können, die untrennbar mit der Bindung jedes Bürgers an eine digitale Identität verbunden sind.

Eine CBDC fügt der digitalen Identität eine weitere Ebene hinzu, indem sie Berechtigungen für Käufe programmieren kann.

Auf dem 14. WEF-Jahrestreffen der New Champions, auch bekannt als „Sommer-Davos“, in Tianjing, China, erklärte Eswar Prasad, Professor an der Cornell University, letztes Jahr, dass Regierungen CBDCs programmieren könnten, um unerwünschte Käufe einzuschränken und Verfallsdaten festzulegen.

„Man könnte eine potenziell […] dunklere Welt haben, in der die Regierung beschließt, dass Einheiten des Zentralbankgeldes verwendet werden können, um einige Dinge zu kaufen, aber nicht andere Dinge, die sie als weniger wünschenswert erachtet, wie z.B. Munition oder Drogen oder Pornografie oder etwas in der Art.“ Eswar Prasad, WEF-Jahrestagung der New Champions, Juni 2023

Das diesjährige WEF-Jahrestreffen steht unter dem Motto „Vertrauen wieder aufbauen“.

Zum Auftakt des Treffens in dieser Woche ernannte WEF-Gründer Klaus Schwab in seiner Begrüßungsrede sich selbst und das Publikum in Davos zu „Treuhändern“ für die Zukunft der Menschheit.