Krieg gegen Jemen? Erwarten Sie keine einfache Sache

Von Mike Whitney

Am Mittwoch stufte die Regierung Biden die Houthis als „Specially Designated Global Terrorist Group“ ein und öffnete damit die Tür für die Verhängung weitreichender Sanktionen. Hilfsorganisationen reagierten sofort mit Warnungen, dass die Einstufung die humanitäre Krise im Jemen erheblich zu verschärfen droht. Als Ergebnis des fast zehnjährigen Krieges, den das saudische Regime mit US-Waffen und logistischer Unterstützung gegen den Jemen geführt hat, benötigt mehr als die Hälfte der Bevölkerung des Landes – über 18 Millionen Menschen – Nahrungsmittel und andere Hilfe US Imperialism Setting Middle East Ablaze, World Socialist Web Site

Die Regierung Biden ist dabei, das seit sieben Jahren bestehende Embargo gegen den Jemen, das die Versorgung der Zivilbevölkerung mit Lebensmitteln, Wasser und lebenswichtigen medizinischen Gütern unterbindet, wieder in Kraft zu setzen. Auf diese Weise macht Washington die Bezeichnung „Terroristen“ zur Waffe, um die Hungersnot als Instrument der Außenpolitik einzusetzen. Die klare Absicht besteht darin, die Bevölkerung auszuhungern, damit die USA ihre geopolitische Agenda in der Region vorantreiben können. In diesem Fall bleiben die strategischen Ziele Washingtons der Öffentlichkeit weitgehend verborgen, weshalb wir sie hier auflisten:

Die Vereinigten Staaten verfolgen im Jemen drei Hauptziele:

Beseitigung eines Verbündeten des Iran. (Die Houthis) Kontrolle wichtiger Schifffahrtsrouten im Roten Meer. Bau einer Ölpipeline durch den Jemen für den Fall, dass die USA einen Krieg gegen den Iran beginnen und der Schiffsverkehr in der Straße von Hormuz unterbrochen wird. Jetzt, da Israel seine ethnische Säuberungsaktion vorantreibt, können wir ein viertes Ziel auf die Liste setzen: Jede Armee oder Miliz in der Region, die versucht, die territorialen Ambitionen Tel Avivs zu stören, soll militärisch angegriffen werden.

Vergessen Sie nicht, dass der gegenwärtige Krieg nicht nur eine Ausweitung des israelischen Territoriums ist, sondern ein Versuch, Israel als regionalen Hegemon zu etablieren. Israel strebt danach, die dominierende Macht im Nahen Osten zu werden, ohne von seinen derzeitigen Rivalen angegriffen zu werden. Die Regierung Biden unterstützt dieses Vorhaben vor allem deshalb, weil sich die Interessen der USA mit den langfristigen Plänen Israels decken. Sehen Sie sich diesen Auszug aus einem Artikel auf der World Socialist Web Site an:

Der Völkermord in Gaza ist ein integraler Bestandteil der globalen Kriegsstrategie des US-Imperialismus, der die Weltherrschaft anstrebt. Er ist eine Front in einem sich anbahnenden Weltkrieg, zusammen mit Washingtons Stellvertreterkrieg gegen Russland in der Ukraine, seinem eskalierenden Krieg im gesamten Nahen Osten, dessen zentrales Ziel der Iran ist, und seinen Kriegsvorbereitungen gegen China. Bernie Sanders unterstützt US-Angriff auf Jemen, World Socialist Web Site

Kurz gesagt, die globalen Ambitionen der USA passen perfekt zur regionalen Strategie Israels. Keines der beiden Länder glaubt, dass es seine weiterreichenden Ziele mit friedlichen Mitteln erreichen kann, unter anderem wegen des Mangels an wichtigen Ressourcen und der schwächelnden Wirtschaftsleistung. Daher ist die militärische Aggression der einzige Weg nach vorn. Die Hauptziele in dem bevorstehenden Konflikt sind der Iran, Russland und China. Hier ist mehr von der World Socialist Web Site:

Diese Maßnahmen dienen der Vorbereitung eines direkten Zusammenstoßes mit dem Iran, der jederzeit stattfinden könnte. Das Pentagon hat einen solchen Krieg nicht nur jahrzehntelang geplant, sondern seine strategischen Ziele waren aus Sicht des US-Imperialismus noch nie so wichtig wie heute, wo sich die USA de facto in einem Krieg mit Russland befinden und einen Krieg mit China planen. Ihr Ziel, den Iran ins Visier zu nehmen, ist es, sich die uneingeschränkte Vorherrschaft über die wichtigste Erdöl exportierende Region der Welt zu sichern, eine Region, die einzigartig positioniert ist, um geopolitische Macht über Eurasien, Afrika und die gesamte Region des Indischen Ozeans auszuüben… In Wirklichkeit handelt es sich um verschiedene Schauplätze eines sich rasch entwickelnden globalen Konflikts, in dem der US-Imperialismus verzweifelt versucht, den Rückgang seiner relativen Wirtschaftskraft auszugleichen und durch Krieg, Plünderung und die Wiederbelebung kolonialer Unterwerfung eine globale Hegemonie zu errichten. … die Dynamik im gesamten Nahen Osten ist die einer raschen Eskalation hin zu einem regionalen Flächenbrand, angeführt von Washington, seinen imperialistischen Verbündeten und ihrem wichtigsten regionalen Klienten, Israel. US-Imperialismus setzt den Nahen Osten in Flammen, World Socialist Web Site

Jemen ist ein kleiner, aber entscheidender Teil der Gesamtstrategie. Die milliardenschweren Eliten, die sich zur Umsetzung ihrer Politik politischer Agenten bedienen, sind entschlossen, die von den Houthis ausgehende Bedrohung der Handelsschifffahrt im Roten Meer zu beseitigen. Dies ist das eigentliche Motiv, das Washington zum Krieg getrieben hat. Es überrascht nicht, dass dies auch der unmittelbare Grund für die von den Saudis geführte Intervention war, obwohl die Medien die Aufmerksamkeit auf den weniger bedeutsamen politischen Machtkampf lenkten.

In Wahrheit ist Washingtons aktueller Krieg gegen den Jemen lediglich eine Fortsetzung des saudi-jüdischen Konflikts. Im Jahr 2015 führten die Saudis eine Koalition aus neun arabischen Ländern (mit Unterstützung der Vereinigten Staaten) an, die massive Luftangriffe auf das Land durchführte und eine Seeblockade verhängte, die zum Tod von Hunderttausenden Jemeniten führte. Vorgebliches Ziel der Intervention war es, den von Washington bevorzugten politischen Führer, Abdrabbuh Mansur Hadi, zu stützen. Hätten die Saudis in dem Konflikt gesiegt, hätten die USA ihre wichtigsten strategischen Ziele erreicht, ohne sich in die eigentlichen Kämpfe einmischen zu müssen. Aber die Saudis haben nicht gewonnen, und deshalb hat es eine Pause gegeben, während die außenpolitischen Eliten der USA einen anderen Plan ausgeheckt haben, um die Houthis auszuschalten und den strategisch wichtigen Jemen in die vertrauenswürdigen Hände einer von den USA unterstützten Marionette zu geben. (Kommt Ihnen das bekannt vor?) Der jüngste Ausbruch der Feindseligkeiten zwischen den USA und den Houthis wegen der Blockade von Handelsschiffen mit Verbindungen zu Israel durch die Houthis hat den USA die Gelegenheit gegeben, sich mit der arabischen Miliz zusammenzutun und ihren Vorteil der Feuerkraft zu nutzen, um den Feind in die Flucht zu schlagen und das zu erreichen, was Washingtons Stellvertreter (die Saudis) nicht erreichen konnten.

Der derzeitige Krieg zwischen den USA und dem Jemen befindet sich zwar noch im Anfangsstadium, (Anmerkung: Die USA haben in den letzten fünf Tagen fünf größere Luftangriffe auf Houthis-Stellungen auf dem Festland durchgeführt, während die Houthis vier Handelsschiffe angegriffen haben). Die Chancen der USA auf einen Sieg sind nicht gerade ermutigend. Die Houthis sind eine gut organisierte, hoch motivierte, kampferprobte Tötungsmaschine, die mit dem Terrain vertraut ist und genau weiß, wie die USA ihre Kriege führen wollen. Wenn die Vereinigten Staaten die Taliban nicht besiegen konnten, sollten sie auch nicht damit rechnen, die Houthis zu besiegen.

Dann stellt sich natürlich noch die Frage, wie gut die Houthis ausgerüstet sind. Werfen Sie einen Blick darauf:

In nur wenigen Jahren haben die Houthi-Rebellen im Jemen ein bemerkenswert vielfältiges Arsenal an schiffsabwehrenden Waffen zusammengetragen, das sowohl Marschflugkörper als auch ballistische Raketen umfasst, mit denen sie in letzter Zeit den Schiffsverkehr im Roten Meer bedroht haben… Bei Paraden in den Jahren 2022 und 2023 stellten die Houthis weitere ASCMs vor, darunter offenbar zwei Anti-Schiffs-Versionen der iranischen Quds/351 LACM. Eine Version ist angeblich mit einem radarsuchenden Suchkopf ausgestattet (Sayyad), die andere mit einem elektro-optischen/Infrarot-Suchkopf (Quds Z-0).

.. … sie verfügen über weitere ISR-Mittel, darunter UAVs (Drohnen), die von nominell zivilen Schiffen zu Aufklärungszwecken eingesetzt werden, Informationen aus offenen Quellen über den Seeverkehr und Daten, die von der Behshad gesammelt werden, einem iranischen Frachtschiff, das im Roten Meer vor Anker liegt und Berichten zufolge als vorgeschobene Operations- und Aufklärungsbasis des Korps der Islamischen Revolutionsgarden dient. Es scheint auch wahrscheinlich, dass der Iran die Gruppe mit Küstenradarsystemen ausgestattet hat. Das umfangreiche Arsenal der Houthi wirft Fragen über die breitere Strategie des Irans in der Region auf. … Das deutet auf einen starken, langfristigen iranischen Fokus auf die Stärkung der Anti-Schiffs-Fähigkeiten der Houthi hin und auf einen möglichen Versuch, das iranische Modell der maritimen Nötigung vom Persischen Golf und der Straße von Hormuz auf das geopolitisch wichtige Rote Meer und die Bab el-Mandeb-Straße zu übertragen. Anti-Schiffs-Raketensysteme der Houthi: immer besser, IISS

Was sagt uns dieser Auszug?

Er sagt uns, dass die Houthis eine gut bewaffnete militärische Kraft sind, die sich mit den speziellen Waffen ausgestattet hat, die sie für die Kriegsführung am Roten Meer benötigt. Er sagt uns, dass die Houthis wussten, dass es irgendwann zu einem Krieg mit den Vereinigten Staaten kommen würde, auf den sie gut vorbereitet sein müssten. Es sagt uns, dass die USA in dem bevorstehenden Konflikt wahrscheinlich erhebliche Verluste erleiden werden und dass sich die Kämpfe über mehrere Jahre hinziehen werden, wodurch der Transitverkehr auf dem Roten Meer unterbrochen wird, den weltweiten Versorgungsleitungen massiver Schaden zugefügt wird und die antiamerikanischen Koalitionen weiter gestärkt werden. All dies hätte vermieden werden können, wenn sich die Regierung Biden dafür entschieden hätte, Druck auf Israel auszuüben, damit es die Belagerung des Gazastreifens beendet und humanitäre Hilfe für die palästinensische Bevölkerung zulässt. Aber das hat sie nicht getan.

Es ist erwähnenswert, dass Sprecher der Houthi wiederholt erklärt haben, dass sie nur mit den USA, dem Vereinigten Königreich und Israel verbundene Schiffe auf dem Roten Meer angreifen werden. Alle anderen Schiffe dürfen die Wasserstraße frei befahren, ohne dass ihre Sicherheit gefährdet ist. Die Medien haben versucht, die Öffentlichkeit in dieser Angelegenheit in die Irre zu führen, indem sie behaupteten, die Angriffe seien willkürlich und wahllos, aber das ist nicht der Fall. Hier ist eine Zusammenfassung von Irans Press TV:

Die jemenitische Widerstandsbewegung Ansarullah hat internationalen Schiffen, die das Rote Meer befahren, eine „sichere Durchfahrt“ versprochen, da die Streitkräfte des Landes ihre Vergeltungsangriffe auf Schiffe im Besitz Israels und auf dem Weg dorthin zur Unterstützung der Palästinenser im belagerten Gaza-Streifen verstärken. Mohammad al-Bakhiti, Mitglied des Politbüros der Ansarullah, äußerte sich in einem Interview, das die russische Tageszeitung Iswestija am Freitag veröffentlichte, und erklärte, das Rote Meer sei sicher, solange die Schiffe, die die strategische Wasserstraße durchqueren, keine Verbindungen zu Israel hätten. „Was die Schiffe aller anderen Länder, einschließlich Russlands und Chinas, betrifft, so ist deren Schifffahrt in der Region in keiner Weise bedroht… Außerdem sind wir bereit, die sichere Durchfahrt ihrer Schiffe im Roten Meer zu gewährleisten, da die freie Schifffahrt für unser Land eine wichtige Rolle spielt“, fügte er hinzu. Bakhiti betonte, dass die Angriffe auf Schiffe, die „in irgendeiner Weise mit Israel in Verbindung stehen“, fortgesetzt werden: „Die Ansarullah verfolgt nicht das Ziel, dieses oder jenes Seeschiff zu kapern oder zu versenken. Unser Ziel ist es, die wirtschaftlichen Kosten“ für das israelische Regime zu erhöhen, „um das Gemetzel in Gaza zu beenden.“ (Presse TV)

Es ist ein trauriger Tag, wenn man den iranischen Staatsmedien mehr vertrauen kann als einer der Hunderte von westlichen Nachrichtenagenturen, aber das ist der Zustand der westlichen Medien heute.

Übrigens haben sich über 50 humanitäre Organisationen (praktisch über Nacht) zusammengeschlossen, um ihren Widerstand gegen Bidens Einstufung der Houthis als „Specially Designated Global Terrorist“ (SDGT) zu bekunden. Hier ist ein kurzer Auszug aus ihrer Erklärung:

Obwohl die Houthis zusammen mit der von Saudi-Arabien und den Vereinigten Arabischen Emiraten geführten Koalition für die schrecklichen Menschenrechtsverletzungen in Jemen mitverantwortlich sind, tragen die Benennungen nicht dazu bei, diese Probleme zu lösen. Sie werden jedoch die Bereitstellung wichtiger humanitärer Hilfe für Millionen unschuldiger Menschen verhindern, die Aussichten auf eine Verhandlungslösung des Konflikts erheblich beeinträchtigen und die nationalen Sicherheitsinteressen der USA in der Region weiter untergraben. Unsere Koalition reiht sich in den Chor derer ein, die sich zunehmend gegen die Ausweisung aussprechen, darunter eine parteiübergreifende Gruppe von Kongressmitgliedern, mehrere humanitäre Organisationen, die vor Ort im Jemen tätig sind, und ehemalige Berufsdiplomaten, die sowohl republikanischen als auch demokratischen Präsidenten gedient haben. Anstatt ein Katalysator für den Frieden zu sein, sind diese Einstufungen ein Rezept für weitere Konflikte und Hungersnöte, während sie die diplomatische Glaubwürdigkeit der USA unnötigerweise weiter untergraben.“ 50 Group Coalition Calls on Biden to Reverse Houthi Terrorist Designation, FCNL

Wir haben die Erklärung hier abgedruckt, weil die Regierung und die Medien darauf beharren, dass die Bezeichnung „Terroristen“ nicht zu einer Massenverhungerung führen wird, obwohl genau das beabsichtigt ist. Bidens Politik zielt darauf ab, den Jemen auszuhungern und zu unterwerfen. Wir müssen uns darüber im Klaren sein, wie diese Politik funktioniert. Die Regierung plant, Menschen auf die qualvollste Art und Weise zu töten, die man sich vorstellen kann, um die Kontrolle über ein Stück Land zu erlangen, das 8.000 Meilen von den Vereinigten Staaten entfernt ist.

Wir sollten uns auch darüber im Klaren sein, warum die Saudis die acht Jahre alten Einfuhrbeschränkungen für den Jemen im April 2023 endlich aufgehoben haben. Das lag nicht daran, dass die Saudis plötzlich von Gewissensbissen geplagt wurden. Nein. Es lag daran, dass die einfallsreichen Houthis begannen, Ölfelder und wichtige Infrastruktur in Saudi-Arabien zu bombardieren. Das hat die verwerflichen Saudis zurück an den Verhandlungstisch gezwungen. Hier ist die Geschichte von Aljazeera:

Die jemenitischen Houthis-Rebellen haben sich zu einer Reihe von Angriffen auf Saudi-Arabien bekannt, nachdem staatliche Medien im Königreich über Raketen- und Drohnenangriffe auf ein Öldepot in Dschidda und andere Einrichtungen in Riad berichtet hatten. Eine riesige schwarze Rauchwolke stieg aus der Anlage in Dschidda auf, während sich die Stadt auf ein Formel-1-Rennen am Sonntag vorbereitete. Nach Angaben des Houthi-Militärsprechers Yahya Sarea griff die Gruppe die Anlagen von Aramco mit Raketen und die Raffinerien in Ras Tanura und Rabigh mit Drohnen an. Sarea fügte hinzu, dass der Angriff auch auf wichtige Einrichtungen in der saudischen Hauptstadt Riad gerichtet war. Die Angriffe richteten sich gegen „Aramco-Einrichtungen in Jeddah und wichtige Einrichtungen in der Hauptstadt des saudischen Feindes, Riad“… Einrichtungen des Ölgiganten Aramco wurden auch in Jizan, Najran, Ras Tanura und Rabigh mit „einer großen Anzahl von Drohnen“ angegriffen, fügte er hinzu. (Aljazeera)

Diese Anschläge fanden im März 2022 statt. Es dauerte nicht lange, bis die Saudis zur Vernunft kamen und begannen, eine Verhandlungslösung zu suchen. (Komisch, wie das funktioniert.) Wir gehen fest davon aus, dass der aktuelle Flächenbrand das gleiche Ergebnis bringen wird. Während Washingtons Krieg gegen den Jemen an Fahrt gewinnt, werden die Houthis zweifellos die staatlichen Öleinrichtungen Saudi-Arabiens ins Visier nehmen und die weltweiten Aktienkurse abstürzen lassen, während die Ölpreise durch die Decke gehen. Wir glauben, dass dieses Szenario eine Notdiplomatie auslösen könnte, die die Feindseligkeiten beenden könnte, bevor die Dinge wirklich außer Kontrolle geraten. (Das ist zumindest unsere Hoffnung.) Leider haben wir keine Kristallkugel, so dass wir abwarten müssen, wie sich die Dinge entwickeln. Sehen Sie sich diesen kurzen Clip von Trita Parsi vom Quincy Institute an, der über ein ganz anderes Szenario nachdenkt, das niemand in der Verwaltung auch nur in Betracht gezogen hat. Hier ist, was er sagte:

Es gibt einen einfachen Grund, warum die Militärschläge der USA und Großbritanniens gegen die jemenitischen Houthis nicht ihr Ziel erreichen werden, die wichtigen Schifffahrtswege im Roten Meer für die internationale Schifffahrt wieder zu öffnen: Den Houthis muss es nicht gelingen, weitere Handelsschiffe anzugreifen oder gar erfolgreich Vergeltung an US-Militärschiffen zu üben. Sie brauchen es nur zu versuchen. Das reicht aus, um eine De-facto-Schiffsblockade des Roten Meeres aufrechtzuerhalten, durch das erstaunliche 12 % des Welthandels fließen. Viele westliche Handelsschiffe werden es einfach nicht riskieren, durch diese Gewässer zu fahren, nicht trotz, sondern gerade wegen der Militärschläge von Präsident Joe Biden. Wie Biden die Raketenangriffe der Houthi stoppen kann – ohne Krieg zu riskieren, Time

Bingo. Die Houthis müssen die USA nicht besiegen, um den Krieg zu gewinnen. Sie müssen nur die USA überleben, indem sie weiterhin den Handelsverkehr auf dem Roten Meer bedrohen. Das ist alles, was sie tun müssen. Und mit ihrem gewaltigen Vorrat an ballistischen Raketen und Angriffsdrohnen sollten sie in der Lage sein, diese Bemühungen noch jahrelang, vielleicht sogar für immer, aufrechtzuerhalten. Hat irgendjemand im Biden-Team überhaupt daran gedacht?

Wir sind davon überzeugt, dass die Regierung Biden auf dem Holzweg ist. Es gibt keine militärische Lösung für die Blockade der Houthis am Roten Meer. Die USA haben bereits fünf massive Luftangriffe auf den Jemen geflogen und dabei mehr als 70 Einrichtungen in die Luft gesprengt, ohne dass es Anzeichen dafür gibt, dass die Offensivkraft der Houthis auch nur geringfügig geschwächt worden wäre. Praktisch gesehen ist die derzeitige Strategie ein kompletter Reinfall, ohne jeglichen materiellen Nutzen.

Gleichzeitig haben die Houthis in vier der letzten fünf Tage ihre eigenen Raketenangriffe auf vorbeifahrende Handelsschiffe gestartet. Der Erfolg dieser Angriffe lässt sich nicht daran messen, wie viele Schiffe versenkt wurden (was nicht das Ziel ist), sondern daran, wie viele Frachtschiffe derzeit den wichtigsten Transitkorridor der Welt meiden. Diese Zahl steigt von Tag zu Tag, was bedeutet, dass die USA den Krieg – nach allen denkbaren Maßstäben – verlieren. Das bedeutet, dass Biden den Einsatz erhöhen wird.

Aber wie wird die Eskalation das Endergebnis verändern? Wird die Entsendung von US-Spezialkräften oder Bodentruppen auf die arabische Halbinsel einen amerikanischen Sieg sicherstellen oder müssen wir mit einem weiteren 20-jährigen Afghanistan-ähnlichen Sumpf rechnen? Und ist die Regierung wirklich auf den unvermeidlichen Konjunktureinbruch und die Börsenturbulenzen vorbereitet, wenn die Kacke am Dampfen ist und die saudischen Ölfelder in Flammen aufgehen, während der Beschuss der US-Stützpunkte im Irak und in Syrien sich zu einem donnernden Crescendo steigert? Sollten sie nicht wenigstens einen kurzen Gedanken daran verschwenden? Hier noch ein letzter Auszug aus der World Socialist Web Site:

Der Beginn der Militärschläge gegen den Jemen markiert eine neue Etappe in der sich vertiefenden imperialistischen Militäroffensive im gesamten Nahen Osten und darüber hinaus. Die USA und ihre imperialistischen Verbündeten führen de facto einen Krieg gegen den Iran und arbeiten daran, die militärischen Verbündeten des Iran im gesamten Nahen Osten auszuschalten. Die Angriffe auf den Jemen zielen darauf ab, den Iran einzukreisen und ihn zu Vergeltungsmaßnahmen gegen die US-Streitkräfte zu provozieren, was zur Rechtfertigung eines umfassenden Krieges gegen Teheran genutzt werden könnte. Über all dem steht der Kampf der Vereinigten Staaten gegen die Herausforderung ihrer globalen Hegemonie durch China, der zu einem Schießkrieg im Pazifik zu führen droht. In den amerikanischen Medien und politischen Kreisen wird zunehmend von einer neuen „Achse des Bösen“ gesprochen, an der Iran, China und Russland beteiligt sind. Jeder einzelne dieser Konflikte kann nicht isoliert betrachtet werden. Die Bombardierung des Jemen ist Teil einer globalen Konterrevolution, mit der die imperialistischen Mächte versuchen, die direkte Kontrolle über ihre ehemaligen Kolonien wiederherzustellen… Jeder Krieg, den die USA und ihre imperialistischen Verbündeten begonnen haben, endete in einem blutigen Debakel nach dem anderen, bei dem Millionen von Menschen getötet wurden. Doch jede Katastrophe bestärkt den US-Imperialismus nur in seiner Entschlossenheit, Krieg als Mittel zur Sicherung seiner globalen Hegemonie einzusetzen. Der US/UK-Angriff auf den Jemen und der globale Ausbruch des imperialistischen Krieges, World Socialist Web Site

Der Tisch ist gedeckt für einen großen Flächenbrand im Jemen, der schnell eskalieren und auf den gesamten Nahen Osten übergreifen wird. Ich sehe keine Anzeichen dafür, dass Biden plant, den Ansturm auf den Krieg zu verlangsamen oder vom Abgrund zurückzutreten. Das Ganze entwickelt sich zu einer echten Katastrophe.