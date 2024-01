Die Europäer sollten sich nach Ansicht eines hochrangigen NATO-Vertreters auf einen ausgewachsenen Krieg mit Russland innerhalb der nächsten zwei Jahrzehnte vorbereiten.

Admiral Rob Bauer, Vorsitzender des NATO-Militärausschusses, sagte Reportern nach einem Treffen der NATO-Verteidigungsminister in Brüssel, die Regierungen müssten mit den Vorbereitungen beginnen und die Zivilbevölkerung müsse in großem Umfang mobilisiert werden.

„Wir müssen uns darüber im Klaren sein, dass es nicht selbstverständlich ist, dass wir Frieden haben. Und deshalb bereiten wir [die NATO-Streitkräfte] uns auf einen Konflikt mit Russland vor“, sagte Baur.

Der Vorsitzende des NATO-Militärausschusses, Admiral Rob Bauer, sagte, dass sich die NATO und ihre Mitgliedsregierungen zwar auf einen Konflikt mit dem Regime von Wladimir Putin vorbereiten, die Zivilbevölkerung jedoch erkennen müsse, dass auch sie eine Rolle zu spielen habe.

Aber die Diskussion ist viel umfassender. Es geht auch um die industrielle Basis und die Menschen, die verstehen müssen, dass sie eine Rolle spielen.

„Dort fängt es an“, fuhr Bauer fort und fügte hinzu: „Die Erkenntnis, dass nicht alles planbar ist und nicht alles in den nächsten 20 Jahren in Ordnung sein wird“.

Der Telegraph berichtet, dass Baur auch Schweden dafür lobte, seine Bevölkerung auf den Krieg vorbereitet zu haben.

„Wir müssen auf der ganzen Linie bereit sein“, sagte Bauer und fügte hinzu: „Man muss ein System haben, um mehr Leute zu finden, wenn es zum Krieg kommt, egal ob er kommt oder nicht. Man spricht dann von Mobilisierung, Reservisten oder Wehrpflicht“.

„Man muss auf eine industrielle Basis zurückgreifen können, die in der Lage ist, Waffen und Munition schnell genug zu produzieren, um einen Konflikt weiterführen zu können, wenn man sich in einem Konflikt befindet“, fügte er hinzu.

Nächste Woche soll eine massive Militärübung, Steadfast Defender 2024, beginnen, an der 90.000 NATO-Soldaten teilnehmen werden und die größte Übung seit dem Ende des Kalten Krieges sein wird.

NATO rüstet sich für Putin. Die NATO beginnt nächste Woche ihre größte Militärübung seit Jahrzehnten. Rund 90.000 Soldaten werden an monatelangen Übungen teilnehmen, die zeigen sollen, dass das Bündnis sein gesamtes Territorium bis zur Grenze mit Russland verteidigen kann, so hochrangige Offiziere.

