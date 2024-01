Kein Personalausweis, Reisepass und keine Bordkarte: Die erste Fluggesellschaft in Spanien “ohne Papiere”

Das Fliegen mit dem Flugzeug ist heute dank Innovation und der Entwicklung der biometrischen Technologie einfacher, leichter und schneller. Vueling hat in einer ersten Phase, die im vergangenen November begann, eine freiwillige Gesichtserkennung an den Flughäfen Josep Tarradellas Barcelona-El Prat, Adolfo Suárez Madrid-Barajas, Palma de Mallorca, Menorca und Ibiza eingeführt.

Darüber hinaus wird es in den kommenden Wochen auch an den Flughäfen Teneriffa Nord und Gran Canaria integriert. Damit ist sie die erste Fluggesellschaft, die in Spanien ein Gesichtserkennungssystem anbietet, das auf einer Identifizierungstechnologie durch die Erkennung der physischen und nicht übertragbaren Merkmale von Personen