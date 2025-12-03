Können die COVID-Betrüger die Landung schaffen?

Von James Corbett

Es ist eine Sache, dass die WHO-Mafia eine der dreistesten psychologischen Operationen aller Zeiten durchführt. Es ist keine Kleinigkeit, Milliarden von Menschen erfolgreich davon zu überzeugen, sich in ihren eigenen vier Wänden einzuschließen und die Ärmel hochzukrempeln, um sich im Namen einer erfundenen „Gesundheitskrise” genetische Impfstoffe spritzen zu lassen.

Aber es ist etwas ganz anderes, wenn diese Verschwörer diese psychologische Operation durchziehen und tatsächlich ihr gewünschtes Endziel erreichen: die Errichtung eines Biosicherheitsstaates.

Für diejenigen von uns, die es geschafft haben, in den letzten fünf Jahren ihre geistige Gesundheit zu bewahren, stellt sich nicht die Frage, ob COVID eine Psyop war – die Antwort auf diese Frage war von Anfang an offensichtlich –, sondern ob die COVID-Verschwörer ihre Ziele erreicht haben.

Wo stehen wir also im Jahr 2025? Haben die COVID-Betrüger gewonnen?

Lockdowns

Einer der beabsichtigten Effekte der COVID-Psycho-Operation war es, das Konzept der Lockdowns und der sozialen Distanzierung aus dem Bereich obskurer autoritärer Fantasien in die eiskalte Realität zu übertragen.

Wie ich in meinem Video aus dem Jahr 2020 mit dem Titel „Was NIEMAND über die Lockdowns sagt” dargelegt habe, wurde die Idee, Schulschließungen, obligatorische Lockdowns und Social Distancing als Maßnahmen zur Pandemieprävention einzusetzen, erstmals von der Highschool-Schülerin Laura Glass aus Albuquerque für ihr lokales Wissenschaftsprojekt vorgeschlagen. (Für diejenigen, die es interessiert: Sie hat den dritten Platz gewonnen!)

Vor 2020 war die Vorstellung, gesunde Bevölkerungsgruppen unter Quarantäne zu stellen, um die Ausbreitung von Krankheiten zu verhindern, noch reine Fantasie. Keine Regierung hatte ernsthaft versucht, großflächige Lockdowns oder soziale Distanzierung durchzusetzen, und allein der Gedanke an Massenquarantänen und von der Regierung verordnete, elektronisch überwachte Lockdowns wäre als Verschwörungstheorie belächelt worden.

Nach 2020 jedoch wurden Lockdowns nicht nur denkbar, sondern zu einem unverzichtbaren Instrument im Werkzeugkasten des Biosicherheitsstaates.

Seit 2020 haben wir beispielsweise gesehen, in welchem Maße Lockdowns die öffentliche Wahrnehmung geprägt haben, was sich in Ideen wie „Klima-Lockdowns” widerspiegelt. Denn wenn es funktioniert hat, Menschen in ihren Häusern einzusperren, um eine planetarische Gesundheitskrise zu bewältigen, warum sollte man dies dann nicht auch für eine planetarische Klimakrise tun?

Ein weiteres Beispiel für den Mentalitätswandel, der in den letzten fünf Jahren stattgefunden hat, gab es letzte Woche, als die britische Covid-19-Untersuchungskommission zu dem Urteil kam, dass die Lockdowns, die die britische Regierung während der „Scamdemie” verhängt hatte, „zu wenig und zu spät” waren und dass durch einen früheren Lockdown 23.000 Menschenleben hätten gerettet werden können.

Das ist natürlich Unsinn. Eigentlich ist es schlimmer als Unsinn; es ist Unsinn, der auf erfundenen Zahlen eines bekannten Lügners basiert. Wie Off-Guardian in seinem (shadow-banned) Tweet zu diesem Thema hervorhebt:

Für diejenigen, die es nicht wissen: Der Tweet bezieht sich auf diese Passage aus dem Untersuchungsbericht:

Professor Ferguson erklärte gegenüber der Untersuchungskommission, dass in späteren Arbeiten, in denen die Auswirkungen der Beschränkungen in England analysiert wurden, „wir ausdrücklich das kontrafaktische Szenario modelliert haben, bei dem die Ausgangssperre vom 23. März auf den 16. März vorverlegt wurde, und geschätzt haben, dass die Sterblichkeit um 48 % gesunken wäre“. Dies hätte einer Verringerung der Todesfälle in England von 48.600 auf etwa 25.600 in der ersten Welle bis zum 1. Juli 2020 entsprechen können.

„Professor Ferguson“ ist, damit wir es nicht vergessen, Neil Ferguson, der „Virusmodellierer“ (oder sollte man eher „liberaler Lysenko“ sagen?) vom Imperial College London, der das Computermodell erstellt hat, das darauf hindeutet, dass 500.000 Briten dem Tod geweiht wären, wenn die britische Regierung keine landesweite Ausgangssperre verhängen würde. Ferguson hat diese Behauptung inzwischen zurückgenommen und bestreitet nun, überhaupt einen Lockdown gefordert zu haben, aber man sollte bedenken, dass seine Kehrtwende erfolgte, nachdem er dabei erwischt wurde, wie er gegen die britischen Lockdown-Beschränkungen verstieß, um eine Affäre mit seiner verheirateten Geliebten fortzusetzen.

Dies ist auch derselbe Neil Ferguson, der seine erstaunlichen Fähigkeiten im Bereich der „Virusmodellierung“ nutzte, um 50.000 Todesfälle aufgrund des Ausbruchs der Rinderwahnsinnskrankheit im Vereinigten Königreich im Jahr 2002 (tatsächliche Zahl der Todesfälle: 177) und bis zu 200 Millionen Todesfälle aufgrund eines potenziellen, theoretischen Ausbruchs der Vogelgrippe (der noch nicht eingetreten ist) vorherzusagen.

Fergusons Prognose darüber, was hätte passieren können, wenn die Regierung schneller und früher einen Lockdown verhängt hätte, leidet unter derselben „Garbage in, garbage out”-Albernheit wie der Umweltapokalyptizismus des Club of Rome. Man beachte, dass die Zahl der Menschen, die durch einen schnelleren Lockdown in Großbritannien angeblich gerettet worden wären, auf einer grundlegend fehlerhaften Eingabe basiert: der Zahl der Menschen, die laut britischer Regierung an COVID gestorben sind. Diejenigen von uns, die von Anfang an auf diesen Betrug hingewiesen haben, weisen seit Jahren darauf hin, dass diese COVID-Todeszahlen statistische Tricksereien sind, da sie auf der betrügerischen Behauptung beruhen, dass jeder, der mit COVID gestorben ist – gemessen anhand des wissenschaftlich bedeutungslosen PCR-Tests – tatsächlich an COVID gestorben ist.

Mit anderen Worten: Fergusons Zahlen sind aus der Luft gegriffen und nicht das Papier wert, auf dem sie geschrieben stehen. Sie sollten von niemandem ernst genommen werden, unabhängig davon, wie man zur Wirksamkeit von Lockdowns steht.

Aber wie üblich ist der Schaden bereits angerichtet. Die kontrollierten Mainstream-Medien haben Schlagzeilen über die Leben gemacht, die durch frühere Lockdowns hätten gerettet werden können, und die Menschen, die ihre Nachrichten immer noch aus diesen nachplappernden Medien beziehen, sind nun mehr denn je davon überzeugt, dass soziale Distanzierung und Quarantäne der Bevölkerung das Richtige sind, wenn ein Gesundheitsnotstand ausgerufen wird.

Das kann man als Sieg für die COVID-Betrüger verbuchen.

QR-Codes, Impfpässe und digitale ID

Noch wichtiger als die Normalisierung von Lockdowns und Social Distancing war für die angehenden medizinischen Tyrannen jedoch die Schaffung der technologischen Infrastruktur, auf der der Biosicherheitsstaat basiert. Diese digitale Infrastruktur umfasst:

die QR-Codes, die die Menschen gewohnt waren zu scannen, bevor sie Zugang zu verschiedenen Quarantänezonen erhielten oder diese verlassen durften;

die Impfausweise, mit denen die Einhaltung der Impfvorschriften überprüft wurde; und

die verschiedenen Kontaktverfolgungs-Apps und Selbstquarantäne-Apps, mit denen die Bewegungen der Bürger von Ort zu Ort verfolgt wurden.

Wenn Sie meinen Bericht über meine jüngsten Erfahrungen beim Versuch, in Malaysia Frühstück zu bestellen, gelesen haben, wissen Sie, dass die COVID-Anhänger erneut bemerkenswert erfolgreich waren, ihre Ziele zu erreichen. Wie ich während meines Aufenthalts in Malaysia festgestellt habe, ist das Scannen von QR-Codes für den Zugriff auf Online-Speisekarten und die Verwendung bargeldloser Zahlungssysteme für Einkäufe in bestimmten Teilen der Welt so normal geworden, dass es ohne Smartphone und Mobilfunkdienst schwierig sein kann, auch nur ein Frühstück zu bestellen. Tatsächlich ist das Smartphone zu einer virtuellen Voraussetzung für die Teilnahme am öffentlichen Leben geworden, und es war die Betrugs-Pandemie, die den Übergang zu einer 100-prozentigen Abhängigkeit von Smartphones ermöglicht hat.

Ein aktuelles Beispiel für diese Smartphone-Anforderung für die Teilnahme am öffentlichen Leben stammt aus einer E-Mail, die ich diese Woche von einem Corbett-Reporter in Kanada erhalten habe. Er wollte einen eingeschriebenen Brief über Canada Post in die USA schicken, wurde jedoch darüber informiert, dass sein adressierter Umschlag allein nicht mehr ausreiche. Stattdessen musste er nun ein Online-Formular ausfüllen und eine spezielle Sendungsverfolgungsnummer ausdrucken, um den Brief zu verschicken. Da er kein Smartphone besitzt, hatte er Pech. Er musste nach Hause gehen, die Online-Formulare auf seinem Desktop ausfüllen, die Unterlagen ausdrucken und sie wieder zur Post bringen. Er entschied sich, den Brief nicht zu verschicken, und schwor sich, nie wieder etwas in die USA zu verschicken.

Da ich in Japan lebe, ist das Einzige, was mich an seiner Geschichte überrascht, dass Kanada so lange mit dieser Änderung seines Postsystems gewartet hat. Japan Post führte vor vier Jahren das gleiche elektronische System für internationale Postsendungen ein. Natürlich wurden damals die COVID-Grenzschließungen und Probleme bei der Postzustellung als Vorwand für die aufdringliche neue Politik genutzt. Aber angesichts der Tatsache, dass nun ein Land nach dem anderen ähnliche Maßnahmen einführt, ist die Realität klar: Die Umstellung auf ein computerabhängiges Postsystem ist eine globale Richtlinie, die unter dem Deckmantel der COVID-Ansteckung während der Betrugsepidemie durchgesetzt wurde. Das Endergebnis ist, dass man entweder sein Smartphone immer bei sich tragen oder zusätzliche Zeit zu Hause verbringen muss, um Online-Formulare auszufüllen und Unterlagen auszudrucken, wenn man internationale Postsendungen verschicken möchte.

Natürlich dienen all diese technologischen „Verbesserungen” unseres Alltags – vom Smartphone-Postsystem über QR-Code-Menüs bis hin zu bargeldlosen Zahlungssystemen – derselben Agenda. Sie sollen den Weg für die Apotheose des Biosicherheitsstaates ebnen: die Konsolidierung all unserer Informationen in einer einzigen, von der Regierung herausgegebenen digitalen Identitäts-App. Bald werden wir der Regierung Echtzeit-Zugriff auf alle unsere täglichen Bewegungen, Transaktionen und Interaktionen gewähren und uns überall, wo wir online und im realen Leben unterwegs sind, mit von der Regierung ausgestellten digitalen Zugangsdaten anmelden.

Im Falle der nächsten Scamdemie müssen die Betrüger kaum noch etwas tun. Die QR-Code-Check-ins, Impfpasskontrollen und bargeldlosen Zahlungen werden bereits so sehr Teil unseres Alltags sein, dass wir kaum noch neue, mit der Scamdemie verbundene Einschränkungen unserer Aktivitäten bemerken werden.

Das ist ein weiterer Sieg für Team COVID. Aber sie sind noch nicht fertig.

Clot-Shots

Ein weiteres wichtiges Ziel der Betrugsepidemie war natürlich, die staatliche Zulassung von mRNA- und DNA-„Impfstoff“-Technologien zu beschleunigen.

Das wissen wir natürlich, weil die Verschwörer uns das mit ihren eigenen Worten gesagt haben. Wer könnte die vom Milken Institute im Oktober 2019 veranstaltete Diskussion über den „universellen Grippeimpfstoff“ vergessen? Falls Sie es vergessen haben sollten: Das war die Konferenz, auf der Persönlichkeiten wie Tony Fauci und Rick Bright beklagten, dass die armen, bedrängten Big-Pharma-Konzerne Milliarden von Dollar und mindestens ein Jahrzehnt harter Arbeit aufwenden müssten, um die Sicherheit und Wirksamkeit ihrer DNA/mRNA-Injektionstechniken zu beweisen… es sei denn, es käme zu einer Gesundheitskrise, die die Notfallzulassung dieser experimentellen Technologien rechtfertigen würde.

Waren Fauci, Bright und ihre Mitverschwörer also erfolgreich bei ihrer Aufgabe, den Prozess zu beschleunigen? Haben sie ein Jahrzehnt der behördlichen Zulassungsarbeit für ihre Freunde aus der Pharmaindustrie umgangen? Nun, wenn es darum ging, einen Gesundheitsnotstand herbeizuführen, um eine Notfallzulassung für diese monströsen Blutgerinnsel-Impfstoffe zu erhalten, dann brauchen wir nicht weiter zu suchen als die „Operation Warp Speed“, um den Beweis zu finden, dass die COVID-Verschwörer tatsächlich bemerkenswert erfolgreich waren.

Und vergessen wir nicht, dass Trump die Warp-Speed-MAGA-Impfungen als „eine der größten Errungenschaften in der Politik oder im Militär” betrachtet!

Damit keine Zweifel an Trumps Begeisterung für diese Technologie aufkommen, sollten wir nicht vergessen, dass er an seinem dritten Tag im Amt Anfang dieses Jahres eine Veranstaltung zur Vorstellung seines 500 Milliarden Dollar teuren KI-Projekts „Stargate” ausrichtete, bei der Larry Ellison über den Einsatz von KI zur Entwicklung personalisierter mRNA-Krebsimpfstoffe sprach. Und vor nur zwei Monaten nutzte Bill Gates seinen Ehrenplatz bei einem Bankett im Weißen Haus, um damit zu prahlen, dass er und Trump über „Impfstoffe und Genbearbeitung“ diskutierten, um gemeinsam „die amerikanische Innovation auf die nächste Stufe zu heben“.

Aber es geht hier nicht nur um Trump und es geht nicht nur um das, was in den USA geschieht. Dies ist eine weltweite Agenda. Und wenn man den Schlagzeilen der letzten Monate Glauben schenken darf, hat die COVID-Ära den Herstellern von „Impfstoffen” gegen Blutgerinnsel einen riesigen Schub gegeben (Wortspiel beabsichtigt):

Experimenteller mRNA-Grippeimpfstoff zeigt überlegene Wirksamkeit gegen symptomatische Erkrankungen (fragen Sie nur nicht nach den Nebenwirkungen)

COVID-Impfstofftechnologie könnte Behinderungen bei Opfern von Schlangenbissen reduzieren

Personalisierte mRNA-Impfstoffe werden die Krebsbehandlung revolutionieren – wenn ihnen die Kürzung der Finanzmittel nicht zum Verhängnis wird

Der Beginn personalisierter DNA-Impfstoffe

Immuno Cure und PharmaJet arbeiten zusammen, um einen neuartigen therapeutischen HIV-DNA-Impfstoff mit nadelfreier Technologie beim Menschen voranzubringen

Und genau im Einklang mit meiner Berichterstattung in Who Is Bill Gates? gibt es diesen aktuellen Bericht

Neues, von Gates finanziertes Mikronadel-Pflasterimplantat bringt sowohl mRNA- als auch Quantenpunktmarkierungen in den Körper ein

Ja, man kann mit Sicherheit sagen, dass wir uns nun in einer Ära genetischer Eingriffe befinden, die als „Impfstoffe“ getarnt sind.

Das ist ein weiterer Sieg für die WHO-Mafia.

Mission erfüllt?

Ich könnte noch weitermachen. Ich habe noch gar nicht die Verabschiedung des Pandemievertrags der WHO erwähnt oder wie dessen Bestimmungen tatsächlich die Arbeit der Biowaffenindustrie fördern… natürlich im Namen der „Verteidigung” gegen solche Waffen. (Ein „Armen-Atomwaffe”, jemand?)

Aber Sie verstehen, worauf ich hinaus will. Genauso wie es schwer zu leugnen ist, dass die COVID-Betrugs-Pandemie die größte Psyop unserer Zeit war, ist es ebenso schwer zu leugnen, dass die Urheber dieses Betrugs bemerkenswert erfolgreich waren und so viele ihrer Agenda-2030-Punkte auf einen Schlag erreicht haben.

Haben die Verschwörer also gewonnen?

Die Antwort auf diese Frage ist noch wichtiger, als es auf den ersten Blick erscheinen mag. Wie wir wissen, wird Geschichte von den Siegern geschrieben. Wenn also die WHO-Schergen und ihre Drahtzieher und Geldgeber tatsächlich gewonnen haben, dann werden unsere Enkelkinder mit dem Wissen über die schreckliche Seuche aufwachsen, die 2020 die Weltbevölkerung auszulöschen drohte. Sie werden lesen, wie einige verrückte Spinner sich gegen die liebevollen Lockdowns der Regierung gewehrt und vor den lebensrettenden Impfstoffen gewarnt haben. Sie werden wirklich glauben, dass wir nur dank unserer wohlwollenden Herren, die uns allen Lockdowns, mRNA-Impfstoffe und Masken auferlegt haben, um Haaresbreite gerettet wurden (obwohl sie uns früher und härter hätten einsperren sollen!).

Deshalb ist es so wichtig, die Wahrheit über diese Ereignisse zu verbreiten. Wir dürfen diese Lügen nicht zulassen. Wenn diese Lügen in die Geschichtsbücher geschrieben werden, dann haben die Verschwörer wirklich gewonnen.

Wenn Sie mir zustimmen, teilen Sie diesen Bericht (oder zumindest die hierin verlinkten Beweise) mit jemandem, den Sie lieben.