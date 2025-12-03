US-Kongress prüft landesweites Gesetz zur digitalen Identitätsprüfung, das App-Stores verpflichten soll, das Alter aller Nutzer zu verifizieren – und erhält Unterstützung von Pinterest

Von The WinePress

„Wir können nicht tatenlos zusehen, wie Kinder Opfer eines Big-Tech-Marktes werden, der von ihrer Konfrontation mit Online-Tätern, Gewalt, Pornografie und sozialer Manipulation profitiert“, sagte der Verfasser des Gesetzentwurfs.

Ein Gesetzentwurf, der bald im Kongress diskutiert werden soll, könnte dazu führen, dass Websites und App-Stores eine Altersüberprüfung für den Zugriff auf bestimmte Inhalte und das Herunterladen von Apps vorschreiben müssen. Der Gesetzentwurf wurde kürzlich von Pinterest unterstützt.

Eine Reihe von US-Bundesstaaten, darunter Kalifornien, Texas und Utah, schreiben bereits vor, dass App-Stores und Dienstleister eine Altersüberprüfung für alle Nutzer durchführen müssen, die eine App herunterladen möchten, wie The WinePress letzten Monat berichtete.

Im Falle von Texas werden Nutzer ab dem 1. Januar 2026 gezwungen sein, ihre Identität nachzuweisen, um eine App herunterzuladen, und zwar jede App, selbst wenn sie mit „G” bewertet ist – von Wetter- über Sport- bis hin zu Nachrichten-Apps, einfachen Taschenrechnern oder Kalendern, alles wird davon betroffen sein.

Im Text des Gesetzentwurfs, dem Texas App Store Accountability Act, heißt es:

„Wenn eine Person in diesem Bundesstaat ein Konto bei einem App Store erstellt, muss der Eigentümer des App Stores eine wirtschaftlich angemessene Methode zur Überprüfung des Alters der Person anwenden.“ „Wenn der Betreiber des App-Stores gemäß Abschnitt 121.021 feststellt, dass eine Person minderjährig ist und nicht zur Altersgruppe der „Erwachsenen“ gehört, muss er verlangen, dass das Konto des Minderjährigen mit einem Elternkonto verbunden wird, das einem Elternteil oder Erziehungsberechtigten des Minderjährigen gehört. (b) Damit ein Konto als Elternkonto mit dem Konto eines Minderjährigen verknüpft werden kann, muss der Betreiber eines App-Stores eine wirtschaftlich angemessene Methode anwenden, um zu überprüfen, ob das Konto einer Person gehört, die: (1) vom Eigentümer des App-Stores gemäß Abschnitt 121.021 als zur Alterskategorie „Erwachsene“ gehörig überprüft wurde und (2) die rechtliche Befugnis hat, Entscheidungen im Namen des Minderjährigen zu treffen, mit dessen Konto die Person eine Verknüpfung herstellen möchte.

Apple und Google erklärten sich bereit, die Vorgaben zu erfüllen, äußerten jedoch Kritik an den durch den Gesetzentwurf verursachten Einsparungen. Utah unternimmt ebenfalls identische Schritte.

Nun würde ein Gesetzentwurf, der derzeit den Kongress durchläuft, etwas Ähnliches auf Bundesebene bewirken und alle Bundesstaaten zur Einhaltung verpflichten.

Senator Mike Lee (UT-R) stellte im Mai erstmals den „App Store Accountability Act” vor, während der Abgeordnete John James (MI-R) den entsprechenden Gesetzentwurf im Repräsentantenhaus einbrachte.

Lee (links), James (rechts)

Laut einer Pressemitteilung auf Lees Website:

Der App Store Accountability Act stärkt Eltern in ihrer Rolle als Entscheidungsträger für die Online-Sicherheit ihrer Kinder und macht App-Stores für die Bereitstellung von Sicherheitsvorkehrungen verantwortlich. Die Gesetzgebung verpflichtet App-Stores und Entwickler, Kinder zu schützen, indem sie die Zustimmung der Eltern für App-Downloads vorschreibt und genaue Altersfreigaben für Apps verlangt. Der Gesetzentwurf verbietet außerdem den Verkauf oder die Weitergabe sensibler Daten sowie alle Handlungen, die die freie Meinungsäußerung einschränken würden. Der App Store Accountability Act stärkt Eltern dabei, ihre Kinder online zu schützen, indem er: App-Stores müssen Methoden zur Altersüberprüfung einsetzen, die den Datenschutz gewährleisten, und Konten von Minderjährigen mit einem Elternkonto verknüpfen, damit Eltern ihre Zustimmung geben können, bevor Minderjährige Downloads oder Käufe tätigen.

Schaffung eines sicheren Hafens für konforme App-Stores: Plattformen können Mindeststandards erfüllen, indem sie Tools wie sichere Altersüberprüfung, elterliche Aufsicht und genaue Altersbewertungen für Apps anbieten.

Transparenz und Aufsicht sind erforderlich: Jährliche Zertifizierungen und ein Beschwerdemechanismus stellen sicher, dass die Tools wirksam sind und Schlupflöcher geschlossen werden.

Verbot der Datennutzung: Der Verkauf von für die Überprüfung gesammelten altersbezogenen Daten wird strengstens untersagt.

In einem in The Hill veröffentlichten Kommentar schrieb Lee: „Wir können nicht tatenlos zusehen, wie Kinder Opfer eines Big-Tech-Marktes werden, der von ihrer Konfrontation mit Online-Raubtieren, Gewalt, Pornografie und sozialer Manipulation profitiert.“

Rep. James fügte hinzu: „Kinder können keine Einwilligung geben – und jedes Unternehmen, das sie süchtig machenden oder nicht jugendfreien Inhalten aussetzt, sollte zur Rechenschaft gezogen werden. Der App Store Accountability Act unterwirft Big-Tech-Unternehmen denselben Standards wie lokale Tante-Emma-Läden. Er schützt die nächste Generation, indem er Eltern mehr Macht gibt, und stellt sicher, dass beim Schutz von Kindern niemand über dem Gesetz steht.“

Der Gesetzentwurf wird von einer Reihe großer Tech-Apps und Social-Media-Unternehmen unterstützt.

The Verge berichtete:

Der Gesetzentwurf soll in einer Anhörung vor einem einflussreichen Ausschuss des Repräsentantenhauses diskutiert werden, der sich mit einem umfangreichen Paket von Gesetzen zur Online-Sicherheit von Kindern befasst. Dies geschieht gerade zu einem Zeitpunkt, an dem der Gesetzentwurf mit Pinterest einen neuen Unterstützer aus der Branche gewonnen hat. „Wir müssen sicherstellen, dass unsere Kinder sicher sind und Eltern von dem Moment an, in dem ihr Gerät zum ersten Mal eingeschaltet wird, beruhigt sein können“, sagt CEO Bill Ready in einer Erklärung. „Indem App-Stores zum Zentrum der Altersüberprüfung gemacht werden, setzt der App Store Accountability Act einen klaren Standard für die Online-Sicherheit von Jugendlichen.“ Unternehmen wie Meta, Snap und X haben ebenfalls ihre breite Unterstützung für den App-Store-Ansatz zum Ausdruck gebracht und den Bundesgesetzentwurf bei seiner Einführung begrüßt.

Instagram-Werbung auf einer digitalen Tafel in der Union Station in Washington, DC. Bildnachweis: Greg Ferenstein | Reason Foundation

Obwohl der Gesetzentwurf in Texas einer rechtlichen Prüfung unterzogen wird, wartet Lee ab, um die Ergebnisse abzuwarten.