Tuomiojas Alternative, die künstlich hergestellte Unterstützung der Finnen und Schweden für die NATO-Mitgliedschaft durch den von ihm vorgeschlagenen regionalen Bündniskompromiss zu beschwichtigen – auch durch die mögliche Rolle der USA als dritte Partei innerhalb des Bündnisses -, könnte einen „gesichtswahrenden“ Ausweg aus diesem Sicherheitsdilemma bieten, falls es dazu kommt. Damit würden zwar die nationalen Sicherheitsgrenzen Russlands nicht überschritten, aber der bereits bestehende militärische Einfluss der USA auf diese Länder würde in gewisser Weise formalisiert.

Berichten zufolge bereiten sich die Nicht-NATO-Länder Finnland und Schweden darauf vor, im Sommer die Mitgliedschaft in diesem antirussischen Militärblock zu beantragen, wie aus einem skandalösen Bericht der Times vom Wochenende hervorgeht. Ob glaubwürdig oder nicht, solche Gerüchte sind nicht überraschend, da es in den letzten zehn Jahren eine starke Bewegung in diese Richtung gegeben hat, über die der Autor zuletzt Ende letzten Jahres in seinem Artikel „The Spectre Of ‚Shadow NATO‘ Hangs Heavy Over ‚Greater Scandinavia'“ schrieb. Diese von den USA geführte Organisation schließt diese beiden Länder de facto bereits in ihren Reihen ein, aber ihre formale Mitgliedschaft und die anschließende Einbeziehung unter Amerikas nuklearen Schutzschirm birgt die Gefahr, dass eine weitere rote Linie der regionalen nationalen Sicherheit Russlands überschritten wird – daher die Sorge über dieses Szenario.

Vor diesem Hintergrund hat Sputnik am Montag einen interessanten Artikel veröffentlicht, der von all jenen gelesen werden sollte, die sich in den letzten Monaten mit diesem Thema beschäftigt haben. Unter dem Titel „Finnisches außenpolitisches Schwergewicht wirbt für Bündnis mit Schweden als Alternative zur NATO-Mitgliedschaft“ berichtete das Blatt über das jüngste Interview des ehemaligen Außenministers und sozialdemokratischen Schwergewichts Erkki Tuomioja mit lokalen Medien. Dieser Politiker ist auch stellvertretender Vorsitzender des Ausschusses für auswärtige Angelegenheiten, Mitglied des Verteidigungsausschusses und Leiter der Arbeitsgruppe der Sozialdemokraten für Verteidigungsfragen, weshalb er als „finnisches außenpolitisches Schwergewicht“ bezeichnet wird. Er schlug ein finnisch-schwedisches Bündnis als Alternative zur NATO-Mitgliedschaft vor und schlug sogar vor, dass die USA eine dritte Rolle in diesem neuen Block spielen sollten.

Wir hatten digitale Treffen mit den Sozialdemokraten in den Ausschüssen für auswärtige Angelegenheiten und Verteidigung in beiden Ländern. Wir haben die Angelegenheit aufgegriffen, und es gab keine negative Reaktion“, wurde dies von den Verteidigungsministern beider Länder dementiert. Nichtsdestotrotz bleibt es eine interessante Möglichkeit, die man in Betracht ziehen sollte, da sie zumindest theoretisch dieses künstlich erzeugte Dilemma lösen könnte, das die amerikanischen Strategen in den letzten Monaten im Rahmen ihres hybriden Krieges gegen Russland geschaffen haben. Der Beginn der laufenden militärischen Sonderoperation Moskaus in der Ukraine wurde von den Wahrnehmungsmanagern des im Niedergang begriffenen unipolaren Hegemons ausgenutzt, um bewaffnete Infokriegsnarrative auszuhecken, die dazu dienten, die lokale Unterstützung für die potenzielle NATO-Mitgliedschaft dieser Länder zu erhöhen.

Objektiv gesehen gibt es keinen Grund, warum sie beitreten sollten. Russland bedroht sie nicht, und sie sind ohnehin schon informelle Mitglieder dieses Blocks, allerdings ohne die gegenseitigen Sicherheitsgarantien der USA. Ein Beitritt zu diesem antirussischen Bündnis könnte jedoch dazu führen, dass die USA entlang der Grenzen der eurasischen Großmächte eine „Raketenabwehr“-Infrastruktur und Angriffsraketen stationieren. Dies würde genau das gleiche Szenario für die nationale Sicherheit wiederholen, das die USA durch ihre Sonderoperation in der Ukraine kinetisch verhindern wollten, neben anderen Gründen, die sie zu dieser Kampagne veranlassten. Amerika ist sich dessen sehr wohl bewusst und hofft daher, eine weitere regionale Sicherheitskrise zu provozieren, auch um möglicherweise eine weitere russische Operation zur Übervorteilung des Rivalen zu veranlassen.

Der einzige „Gewinner“ in einem solchen Szenario wären die USA, denen es gelänge, Russland und Europa weiter zu spalten und zu beherrschen, wobei letzteres noch mehr unter den wirtschaftlichen und humanitären Folgen zu leiden hätte, wenn Moskau gezwungen wäre, militärisch einzugreifen, um die Integrität seiner nationalen Sicherheitslinien zu wahren. Auch dies ist nur ein Szenario unter vielen und sollte vom Leser nicht dahingehend missverstanden werden, dass der Autor zuversichtlich voraussagt, dass sich eine solche Abfolge von Ereignissen mit Sicherheit ereignen wird. Es wird lediglich angedeutet, dass es angesichts des ukrainischen Präzedenzfalls möglicherweise passieren könnte. In jedem Fall würden die Finnen und die Schweden am meisten darunter leiden, was das Ergebnis zu sein scheint, das Tuomioja erwartet und weshalb er möglicherweise seine kreative Alternative zur NATO-Mitgliedschaft vorgeschlagen hat.

Abgesehen von den formellen Sicherheitsgarantien der USA und all den damit verbundenen Folgen für die potenzielle Überschreitung der nationalen Sicherheitsgrenzen Russlands (die, wie bereits dargelegt, einen echten Wendepunkt darstellen würde und deren Folgen nicht heruntergespielt werden sollten), ist es ziemlich egal, ob Finnland und Schweden der NATO beitreten oder nicht, da sie durch das Konzept der „Schatten-NATO“ bereits de facto Mitglieder sind. Das bedeutet, dass Tuomiojas Alternative, die künstlich hergestellte Unterstützung der Finnen und Schweden für eine NATO-Mitgliedschaft durch den von ihm vorgeschlagenen Kompromiss eines regionalen Bündnisses zu beschwichtigen – auch durch die mögliche Rolle der USA als dritte Partei innerhalb dieses Bündnisses -, tatsächlich einen „gesichtswahrenden“ Ausweg aus diesem Sicherheitsdilemma darstellen könnte, falls es dazu kommt.

Er würde Russlands rote Linien der nationalen Sicherheit nur knapp überschreiten, aber auch den bereits bestehenden militärischen Einfluss der USA auf ihre Länder etwas formalisieren. Es wäre natürlich besser, wenn die USA keine offizielle Rolle in den Sicherheitsangelegenheiten dieser Länder spielen würden, aber das tun sie in der Praxis bereits, auch wenn es nicht offiziell anerkannt wird. Die Institutionalisierung dieser Realität durch seinen Alternativvorschlag zur NATO-Mitgliedschaft könnte ausreichen, um den von außen geförderten Eifer dieser beiden Völker für einen NATO-Beitritt zu beruhigen und gleichzeitig das „Gesicht zu wahren“, ohne dass es so aussieht, als ob ihre Führer angesichts des öffentlichen Widerstands Russlands gegen ihren Beitritt zu diesem feindlichen Block einen Rückzieher machen würden. Es bleibt abzuwarten, ob dieses Szenario eintritt oder nicht, aber angesichts der hohen Sicherheitsrisiken, die damit verbunden sind, lohnt es sich, es zu beobachten.