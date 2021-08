Könnte es sich doch um einen Plan zur Bevölkerungsreduzierung handeln?

Paul Craig Roberts ist ein US-amerikanischer Ökonom und Publizist. Er war stellvertretender Finanzminister während der Regierung Reagan und ist als Mitbegründer des wirtschaftspolitischen Programms der Regierung Reagans bekannt.

Liebe Leserinnen und Leser,

als ich im vergangenen Jahr erkannte, dass die Covid-Kampagne eine Angstkampagne und keine wissenschaftliche oder medizinische Kampagne war, wurde mir klar, dass es sich bei der operativen Agenda nicht um eine Agenda der öffentlichen Gesundheit handelte. Es wurde klar, dass es sich um ein Profit- und ein Kontrollprogramm handelte, bei dem die bürgerlichen Freiheiten und ihr gesetzlicher und verfassungsmäßiger Schutz beiseite geschoben wurden.

Da ich an vier Spitzenuniversitäten studiert habe, in einer Zeit, in der Bildung und nicht Propaganda das Ziel der Bildung war, bin ich in der Lage, die meisten wissenschaftlichen Berichte so weit zu verstehen, dass ich den Kern der Berichte nachvollziehen kann, aber im Falle von Covid verlasse ich mich im Zweifelsfall auf Virologen und Professoren der medizinischen Fakultät, die meine Schlussfolgerungen überprüfen oder korrigieren. Da ich berühmte Professoren, darunter Nobelpreisträger, hatte, die in ihren früheren Jahren von der etablierten Meinung verspottet wurden, und da ich selbst Widerstand gegen meine eigene innovative Wissenschaft erfahren habe, war mir bewusst, dass die Wahrheit oft so lange abgelehnt wird, bis die Gegner von den Beweisen einfach überwältigt werden. Mein Professor an der Universität Oxford, Michael Polanyi, ein Physiker und Chemiker, brauchte ein halbes Jahrhundert, um mit seiner Theorie der chemischen Absorption Einsteins Missbilligung zu überwinden. In der Zwischenzeit hatten einige seiner Studenten den Nobelpreis für Wissenschaft gewonnen. E.P. Wigner für Physik. Melvin Calvin in Chemie. Sein Sohn John Polanyi in der Chemie. Michael Polanyi war der intelligenteste und zivilisierteste Mensch, den ich je gekannt habe. Er wäre sicherlich entmutigt, wenn er die Missachtung von Beweisen an den Universitäten, in den Medien und bei den Behörden heute sehen würde.

Nach den Erfahrungen mit der Covid-Täuschung bin ich beunruhigt, dass heute die Beweise selbst ihre Autorität verloren haben. Überall in der westlichen Welt haben Agenden Vorrang vor der Wahrheit. Dies ist bei Covid-19 ganz sicher der Fall.

Wir leben unter einer Covid-Politik, für die es keinerlei Beweise gibt. In Ermangelung jeglicher Beweise für die herrschende Politik ist die Unterdrückung der tatsächlichen Fakten das Arbeitsprinzip. Die durch und durch korrupten Gesundheitsbehörden, die dummen, unwissenden Politiker und die abscheulichen Pressesprecher wiederholen die Lügen immer und immer wieder und verlassen sich darauf, dass die ständige Wiederholung die Lüge zur Wahrheit macht. Der überwiegende Teil der Weltbevölkerung, dem es an Bildung und Energie fehlt, um selbst zu denken, gibt sich damit zufrieden, sich von den Medien sagen zu lassen, was er denken soll.

Die Gesundheitsbehörden, die dummen Politiker und der Abschaum der Medien zensieren die Wissenschaftler und Ärzte, die das Gesundheitsproblem tatsächlich verstehen und wissen, was zu tun ist, um es in den Griff zu bekommen, und verhindern so, dass andere Informationen als die kontrollierte Darstellung die Öffentlichkeit erreichen.

Hier sind die bekannten Informationen, die unterdrückt werden:

Der Covid-Impfstoff schützt weder vor einer Ansteckung mit Covid, noch verhindert er, dass geimpfte Personen das Virus verbreiten.

Der Covid-Impfstoff hat massive unerwünschte Wirkungen und ist auf dem besten Weg, mehr Krankheiten und Todesfälle zu verursachen als Covid. Zu den unerwünschten Wirkungen gehören Unfruchtbarkeit und spontane Fehlgeburten.

Durch den Impfstoff wird das Virus darauf trainiert, Varianten zu entwickeln, die dem Impfstoff entgehen.

Die Tödlichkeit des Covid-Virus wurde massiv überschätzt.

Die Zahl der Covid-Fälle wurde durch einen fehlerhaften PCR-Test massiv überbewertet.

Die Ausbrüche neuer Fälle, die der Delta-Variante zugeschrieben werden, sind in den Ländern mit der am stärksten geimpften Bevölkerung am schlimmsten.

Bekannte Heilmittel wie HCQ und Ivermectin werden absichtlich durch das offizielle Protokoll blockiert.

Zahlreiche hochrangige Wissenschaftler und Ärzte fordern einen Stopp der Covid-Impfung. Diese Aufrufe werden von den Sudelmedien unterdrückt und von den offiziellen Behörden ignoriert.

Warum eigentlich? Geht es nur um Profit? Geht es nur um Kontrolle? Oder gibt es eine dunklere Agenda?

Trotz des bekannten, eindeutigen und unbestreitbaren Versagens des Impfstoffs beim Schutz vor einer Infektion und der bekannten Gefahren treiben die Behörden die Impfungen weiter voran. Das ergibt überhaupt keinen Sinn. Warum haben sich die Behörden die Mitarbeit von US-Arbeitgebern, Militär, Krankenhäusern und Polizeikräften gesichert, um die Covid-Impfung anzuordnen?

Warum nutzen die Behörden sowohl den staatlichen als auch den privaten Sektor, um die Impfung zu erzwingen, obwohl sie genau wissen, dass die Impfung nicht schützt, sondern Gesundheitsschäden und Todesfälle verursacht und das Virus verbreitet?

Warum gibt es keine öffentliche Debatte über die ernste Bedrohung, die das Covid-Protokoll für die Weltbevölkerung darstellt?

Wie wurde die wissenschaftliche und medizinische Wahrheit zu einer „Verschwörungstheorie“?

Heute, am 22. August, ist ein Sonntag. Nehmen Sie sich eine Stunde Auszeit vom Golfplatz, eine Stunde Auszeit vom Sport, eine Stunde Auszeit von allem, was Sie sonst tun, um Ihre Zeit zu verschwenden und unwissend und ausbeutbar zu bleiben, und sehen Sie sich stattdessen die Rede von Dr. Simone Gold von Frontline Doctors vor einem gebildeten Publikum an.

Dr. Simone Gold ist intelligent, mitfühlend und strotzt nur so vor Verantwortungsbewusstsein uns gegenüber. Diese bemerkenswerte Frau ist das, was meiner Erinnerung nach einmal der ideale Amerikaner war, die Person, die wir alle sein wollten.

Der Vortrag von Dr. Gold geht auf den Beginn dieses Jahres zurück. Alles, was sie damals vermutete, sich aber weigerte, als Tatsache zu behaupten, hat sich als wahr erwiesen.

Beachten Sie, dass Dr. Gold während ihres gesamten Vortrags den experimentellen Status des Impfstoffs und die beispiellose Anwendung eines experimentellen, nicht zugelassenen Impfstoffs an der gesamten Weltbevölkerung hervorhebt. Milliarden von Menschen werden mit einer Substanz geimpft, die wir nicht kennen. Die Unmoral einer solchen Massenimpfung mit einem ungetesteten und nicht zugelassenen experimentellen Impfstoff ist ein Vorwurf, dem die korrupten Gesundheitsbehörden entgehen wollen, indem sie den noch ungetesteten Impfstoff nicht nur vor der Durchführung der erforderlichen Tests, sondern auch im Angesicht des Versagens des Impfstoffs voll zulassen. Der korrupte Präsident der Vereinigten Staaten dient als Sprachrohr für pharmazeutische Gewinne und eine geheime Agenda.

Gehen Sie davon aus, dass der unwirksame und extrem gefährliche Impfstoff jeden Tag zugelassen wird, als Antwort auf Dr. Golds Betonung seines nicht genehmigten experimentellen Status und als Beruhigung für die Impfgegner, dass der extrem gefährliche Impfstoff sicher ist.

Dr. Simone Gold von Amerikas Frontline Doctors informierte über die experimentellen COVID-19-Impfstoffe und sprach über die massive Desinformationskampagne, die Amerika und den Rest der Welt erfasst hat.