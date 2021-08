UK: Hunderte von Ärzten unterzeichnen offenen Brief an Premierminister: Wir brauchen eine Debatte über „fehlerhafte Vermutungen der Ärzte“

Mehr als hundert Ärzte und Angehörige der Gesundheitsberufe haben einen offenen Brief an den Premierminister unterzeichnet, in dem sie eine „offene und ordnungsgemäße wissenschaftliche Debatte“ über die Pandemiepolitik fordern, da die Beschränkungen für Covid auf fehlerhaften Annahmen beruhen.

Hundertdreiunddreißig Ärzte, Krankenschwestern, Psychiater, Rettungssanitäter und Hebammen unterzeichneten den heute veröffentlichten Brief, in dem es heißt, dass trotz des „völligen Fehlens einer weit verbreiteten Zustimmung unter den Angehörigen der Gesundheitsberufe“ zur Pandemiepolitik „kein Versuch“ unternommen worden sei, die Schäden der Abriegelungsmaßnahmen zu messen. In dem Schreiben, das auch an den Gesundheitsminister und die ersten Minister von Schottland, Wales und Nordirland gerichtet ist, heißt es: „Sie haben es versäumt, in einen Dialog einzutreten und zeigen auch keine Anzeichen dafür, dies zu tun. Sie haben den Menschen grundlegende Rechte genommen und das Gefüge der Gesellschaft verändert, ohne dass im Parlament darüber diskutiert wurde.

Die Unterzeichner, die aus einem breiten Spektrum von Fachgebieten stammen, haben sich zu Wort gemeldet, obwohl sie damit sowohl ihre Arbeitsplätze als auch ihren Ruf aufs Spiel setzten.

Die Erstunterzeichnerin Dr. Ros Jones, eine pensionierte Fachärztin für Kinderheilkunde, sagte: „Wir haben den Brief als eine Gruppe von Fachleuten aus dem Gesundheitswesen geschrieben, die nur durch unsere tiefe Besorgnis und unsere gemeinsame Verpflichtung verbunden sind, “ Zuerst keinen Schaden anrichten“.

Wir können nicht länger schweigend daneben stehen. Wir sind nicht die erste Gruppe von medizinisch und wissenschaftlich qualifizierten Fachleuten, die sich in diesem Sinne an die Regierung wendet. Im März forderten 22 namhafte Wissenschaftler öffentlich eine drastische Änderung der Politik. Wir hoffen aufrichtig, dass wir die Letzten sein werden, die das Bedürfnis haben, einen solchen Brief zu schreiben.

Dr. Alan Mordue, ein weiterer Gründungsunterzeichner, sagte: „Um jetzt voranzukommen, müssen unsere Regierungen dringend eine breitere und offene Debatte innerhalb der medizinischen und wissenschaftlichen Gemeinschaft ermöglichen, sowohl kurzfristig, wenn wir die Beschränkungen aufheben, als auch längerfristig, um den Umgang mit Atemwegsviren im Winter und Pandemien in der Zukunft zu verbessern.“

In dem Schreiben wird u. a. der Vorwurf erhoben, dass kein für die Politik zuständiger Minister „eine offene und umfassende Diskussion über alternative Wege zur Bewältigung der Pandemie geführt hat“, obwohl andere medizinische und wissenschaftliche Standpunkte bekannt sind.

Er fügt hinzu, dass die Maßnahmen zur Pandemiebekämpfung dem Vereinigten Königreich „erheblichen, dauerhaften und unnötigen Schaden“ zugefügt haben und sich „niemals wiederholen dürfen“.

Der Brief konzentriert sich auf 10 Bereiche, in denen das britische Vorgehen gegen COVID versagt hat. Die Art der Covid-Bedrohung sei übertrieben worden, der Einsatz von verhaltenswissenschaftlichen Methoden zur Erzeugung von Angst sei „unangemessen und unethisch“ gewesen und die Rolle der asymptomatischen Ausbreitung sei überbewertet und dazu benutzt worden, die Bevölkerung zur Einhaltung von Beschränkungen zu bewegen.

Schließlich wird festgestellt, dass die Beschränkungen auf der Grundlage von Modelldaten verhängt wurden, während Daten aus der realen Welt ignoriert wurden.

Die Unterzeichner forderten einen Wandel innerhalb der Regierung, „die nun den geschätzten Experten außerhalb ihres inneren Kreises, die Alarm schlagen, die nötige Aufmerksamkeit schenken muss“. Die Liste der Unterueichneten Ärzte ist in der Quelle aufgeführt.