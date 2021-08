Was Medien verschweigen: Dr. Michael Yeadon, ehemaliger Leiter des Forschungsbereichs bei Pfizer (Deutsch)

Über die Gefahren und Unstimmigkeiten bei der Notzulassung der neuartigen mRNA Impfungen.

Jeder von uns hat jemanden in der Verwandtschaft oder im Freundeskreis, der sich impfen lassen will oder schon hat. Besonders Jugendliche wollen nach über einem Jahr Einschränkungen endlich ihr Leben zurück und sind sich weder bewusst, dass die mRNA-„Impfung“ ihnen keine echte Normalität/Freiheit zurückbringt, noch dass sie aufgrund der „Impfung“ in jedem Fall gesundheitliche Schäden davon tragen und im schlimmsten Fall sogar daran sterben werden. Daher ist es wichtig, diese Informationen an möglichst viele Menschen zu verbreiten.

Dr. Michael Yeadon ist ein Mann vom Fach, der viele Jahre beim Impfstoffhersteller Pfizer gearbeitet hat.