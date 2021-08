Diese Woche in der neuen Normalität #3 der Krieg gegen das Bargeld geht weiter, Trudeau kanalisiert seinen inneren Tyrannen und ungeimpfte Menschen verdienen keine Bustickets, keinen Internetzugang… oder Nieren.

1. Universitäten bestrafen nicht geimpfte Studenten

Einem Bericht von Zero Hedge zufolge verhängen Universitäten in den Vereinigten Staaten Geldstrafen gegen Studenten, die sich weigern, den „Impfstoff“ Covid zu nehmen.

Das West Virginia Wesleyan College kündigte vor einigen Wochen an, dass es alle nicht geimpften Studenten mit einer Geldstrafe von 750 Dollar belegen wird. Die in Connecticut ansässige Quinnipiac University wird eine Geldstrafe von 100 Dollar pro Woche verhängen, die in 25-Dollar-Schritten erhöht wird (was 2250 Dollar für das erste Semester entspricht).

Darüber hinaus wird ungeimpften Studenten auch der Internetzugang verwehrt. Im modernen Zeitalter ist der Versuch, in einer akademischen Einrichtung ohne Zugang zum Internet, zu E-Mails oder zu digitalen Lernressourcen zu arbeiten, fast unmöglich. Es handelt sich also im Grunde um ein Mandat unter einem anderen Namen.

Einige größere Colleges haben bereits damit begonnen, umfassende Vorschriften einzuführen.

An anderen Universitäten werden „Testgebühren“ von über 1500 Dollar erhoben, allerdings nur für Ungeimpfte. Und das, obwohl geimpfte Personen durchaus in der Lage sind, sich positiv auf Covid zu testen.

„Der große Job-Reset“

Das Weltwirtschaftsforum (WEF) ist der Big Daddy, wenn es darum geht, den „Great Reset“ voranzutreiben, schließlich ist es das Geistesprodukt ihres Vorsitzenden Klaus Schwab, und in der vergangenen Woche haben sie ihr neuestes Projekt vorgestellt. Es nennt sich „Jobs Reset Summit“.

Der Gipfel erörtert unter anderem die angeblichen „Auswirkungen der Pandemie“ auf die Beschäftigung. Sie beklagen den Verlust von schätzungsweise 255 Millionen Vollzeitarbeitsplätzen in der Weltwirtschaft, ohne jemals zu erwähnen (natürlich), dass diese Arbeitsplatzverluste nichts mit Covid zu tun haben, sondern mit Abriegelungsmaßnahmen, die nie dazu gedacht waren, die Ausbreitung eines Virus zu verhindern.

Die beunruhigendste Aussage dieses Gipfels war jedoch definitiv ein Tweet, in dem es hieß:

Lassen Sie sich gegen COVID-19 impfen – oder Sie müssen mit Konsequenzen durch Ihren Arbeitgeber rechnen #COVID19 #JobsReset21

Damit wird eindeutig der Gedanke unterstützt, dass ungeimpfte Personen von ihren Arbeitgebern mit Zensur oder sogar Kündigung rechnen müssen. Genau wie bei ihrem Artikel „Sie werden nichts besitzen und glücklich sein“ haben sie den Tweet gelöscht und den Artikel nach einer etwas negativen Reaktion neu betitelt.

Glücklicherweise ist etwas, das einmal im Internet steht, für immer dort.

Noch mehr BS über die bargeldlose Gesellschaft

Der Marsch in Richtung einer bargeldlosen Gesellschaft schreitet voran. Es wurde uns bereits gesagt, dass Bargeld schlecht für die Umwelt ist und außerdem mit Keimen und Drogen verseucht ist. Jetzt behandelt die Presse die bargeldlose Zukunft einfach als eine Tatsache

Allein in dieser Woche gab es Artikel darüber, dass Brasilien, Indien und Saudi-Arabien in naher Zukunft bargeldlos sein werden. China ist nicht weit dahinter.

Vergessliche Kolumnisten des Guardian schreiben nostalgische Lobeshymnen über das fehlende Bargeld, wenn es nicht mehr da ist. Die Kirchengemeinden tauschen die Sammelteller gegen QR-Codes aus.

Es scheint, dass die Streitphase endgültig vorbei ist. Und wie kam es dazu? Nun, Covid, natürlich. Mehrere Publikationen haben mehr als deutlich gemacht, dass die „Pandemie“ eine „virale Ausbreitung der bargeldlosen Gesellschaft“ hervorgebracht hat und dass eine „bargeldlose Gesellschaft dank Corona näher gerückt ist“.

Es scheint, dass die völlig reale (und keineswegs von der Agenda gesteuerte) Pandemie versehentlich den Aufstieg einer äußerst kontrollierenden Regierungspolitik ermöglicht hat, die es schon Jahre vor der Existenz von „Covid“ gab.

Seltsam, wie oft das in den letzten 18 Monaten passiert ist.

Keine Transplantationen für Ungeimpfte

In dieser Woche haben Krankenhäuser sowohl in den USA als auch in Irland zugegeben, ungeimpfte Patienten von der Warteliste für Spenderorgane zu streichen.

Das Beaumont-Krankenhaus in Irland verschickte Briefe, in denen den Ärzten empfohlen wurde, alle nicht geimpften Patienten von der Warteliste für Nierentransplantationen zu streichen. Einem Mann im Bundesstaat Washington wurde mitgeteilt, dass er nicht für eine Herztransplantation infrage käme, solange er die Covid-Impfung ablehne. Anderen Patienten desselben Krankenhauses, des University of Washington Medical Center, geht es Berichten zufolge genauso.

Die gute Nachricht ist, dass der öffentliche Aufschrei so groß war, dass das Beaumont-Krankenhaus gezwungen war, seine Entscheidung innerhalb weniger Tage nach Bekanntwerden der Geschichte zu revidieren. Aber diese Politik wird nicht verschwinden, sie wird nur noch verdeckter werden, je weiter sie sich verbreitet.

BONUS: Gruselige Rede der Woche

Wer auch immer die Konzernmarionette in Justin Trudeaus Haut steuert, hat offensichtlich beschlossen, dass es für ihn an der Zeit ist, sein eher ineffektives Image abzuschütteln und zu versuchen, ein kraftvoller öffentlicher Redner zu werden. In einer „starken“ Rede im Vorfeld der kanadischen Wahlen hat sich Trudeau zum Thema Impfung in Rage geredet:

"If you don't want to get vaccinated, that's your choice. But don't think you can get on a plane or a train beside vaccinated people and put them at risk!" #elxn44 #cdnpoli pic.twitter.com/SZHOlsxmEX — Pundit Class (@punditclass) August 20, 2021

„Wenn Sie sich nicht impfen lassen wollen, ist das Ihre Entscheidung. Aber glauben Sie nicht, dass Sie neben geimpften Menschen in ein Flugzeug oder einen Zug steigen und sie in Gefahr bringen können!“

Ein Tipp für die Zukunft: Wenn Sie den langweiligsten Mann der Welt damit beauftragen, eine Menschenmenge zu begeistern, dann geben Sie ihm mehr als 80 Personen, mit denen er arbeiten kann. Abgesehen davon ist die Aussage an sich sehr beunruhigend, egal wie schlecht sie vorgetragen wurde und wie lau der Empfang war. Vollkommene Rassentrennung in Kanada. Wie jemand auf Telegram zu uns sagte: „Statt im hinteren Teil des Busses sitzt man jetzt gar nicht mehr im Bus“.

Es ist nicht alles schlecht…

Wir haben diese Woche über die üblichen Proteste in Frankreich, Australien und überall auf der Welt zu berichten. Außerdem wird bekannt, dass Dänemark ab dem ersten Oktober alle Maßnahmen gegen das Coronavirus aufgibt… aber ob das wirklich eine gute Nachricht ist, sei dahingestellt.

Der wichtigste Beitrag dieser Woche für INAB kommt jedoch in Form eines Musikvideos, das die ganze Geschichte erzählt:

Sie können Lukas Lion auf Youtube oder Instagram folgen und den Song auf Spotify, Apple Music und anderen Plattformen streamen.

Wir möchten auch alle in Großbritannien daran erinnern, dass am nächsten Samstag, dem 28. August, der Unite for Freedom „Freedom Carnival“ Protest in London (und vielleicht auch in anderen Städten des Landes) stattfindet. Ihr könnt auch ihrem Telegramm-Kanal folgen, um auf dem Laufenden zu bleiben.

Alles in allem eine ziemlich hektische Woche für die neue Normalität, und wir haben noch nicht einmal erwähnt, dass das Ministerium für innere Sicherheit und der Rat für Auswärtige Beziehungen die „Terrorismusbedrohung“ hochgeschraubt haben, oder Australiens neues „nationales Quarantänelager„.

Wenn Sie eine Schlagzeile, einen Artikel, einen Beitrag oder ein Interview sehen, von dem Sie glauben, dass es ein