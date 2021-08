Australischer Staat beginnt mit dem Bau eines Covid-Quarantänelagers

Australien, das im vergangenen Jahr stolz darauf war, die Übertragung von COVID-19 in seinem Land unter Kontrolle gebracht zu haben, errichtet nun ein neues Quarantänelager für Menschen, bei denen ein hohes Risiko besteht, sich mit dem Virus anzustecken.

Laut Dokumenten, die Worthy News einsehen konnte und über die The Age berichtet, will die australische Regierung ein Covid-Quarantänelager in Mickleham-Victoria für Personen einrichten, bei denen der Verdacht besteht, dass sie an COVID-19 erkrankt sind. Die Idee ist es die Bekämpfung des Coronavirus-Ausbruchs zu erweitern.

Das Konzept basiert auf dem Howard Springs Centre im Northern Territory, das nach Angaben der Zeitung weitaus wirksamer sein soll als eine Hotelquarantäne, die eine Ausbreitung von COVID-19 reduziert hat.

„Wir müssen es aber erst bauen. Es besteht ein viel größeres Risiko für die Menschen in Victoria und natürlich auch in Mickleham, wenn Tausende von Menschen in Hotels untergebracht sind, die nicht für eine Quarantäne ausgelegt sind“, sagte Premierminister Daniel Andrews.

„Das ist der Standort, der gewählt wurde, und alle, auch die Einheimischen, werden dadurch besser geschützt sein“.

Die Anlage wird von Multiplex gebaut, wobei 80 Prozent der Gebäude außerhalb des Standorts vorgefertigt werden. Das Zentrum kann auf 3000 Betten erweitert werden, aber es soll schon wird eröffnet werden, sobald 500 Betten im Laufe des Jahres verfügbar sind.

Einem von The Age zur Verfügung gestellten Bild zufolge ähneln die Zimmer, in denen die Menschen ihre Zeit verbringen werden, eher einem normalen Hotelzimmer, mit einem Balkon, einem Bett für eine Person, einem Arbeitstisch, einem Schrank und einem Fernseher.

Der Bau des „Quarantänekomplexes“ erfolgte zu einem Zeitpunkt, an dem sich die Australier darüber aufregen, dass die strengen Ausgangssperren immer weiter verlängert werden.

Wie der Guardian berichtet, wurde das im Juni verhängte Hausverbot in den Großstädten nun bis zum 30. September verlängert.

Am Samstag, dem 21. August, strömten Tausende von Bürgern auf die Straßen der größten Städte des Landes und forderten die Regierung auf, ihre Lockdown-Maßnahmen aufzugeben (CNN).

Das Land, das im vergangenen Jahr als Beispiel für den Erfolg im Umgang mit dem ursprünglichen Virus gepriesen wurde, schloss seine Grenzen für praktisch alle Außenstehenden. Es richtete strenge Quarantänen für Neuankömmlinge ein und führte aggressive Test- und Rückverfolgungssysteme ein, um alle Fälle zu erfassen, bevor sie nach außen dringen konnten.

Doch mit der neuen Variante in diesem Jahr hat sich das ganze Land erneut strengen Maßnahmen unterworfen – ohne Erfolg, denn die Fälle nehmen weiter zu.

Bei einer Bevölkerung von fast 25 Millionen Einwohnern meldete Australien am Samstag insgesamt 882 lokal übertragene Fälle. Seit Beginn der Pandemie gab es in dem Land 43.119 Patienten mit 978 Todesfällen, wie aus Regierungsdaten hervorgeht.

Die australischen Behörden haben auch damit begonnen, zu überprüfen, was ihrer Meinung nach der beste Ansatz war, um die Gemeinschaft durch die COVID-19-Pandemie zu bringen.

„Egal, wie hart wir arbeiten und egal, ob 99 % der Menschen das Richtige tun, es gibt ein Element von Delta, das niemand kontrollieren kann“, sagte die Premierministerin von New South Wales (NSW), Gladys Berejiklian, laut CNN.

„Wir akzeptieren, dass Delta hier ist, wir akzeptieren, dass es eine unmögliche Aufgabe sein wird, im ganzen Land das Ziel für Null-Covid zu erreichen – vor allem, wenn man sich öffnet und frei lebt“, fügte sie hinzu, denn die Impfstoffe könnten für Australien der letzte Ausweg sein, um bald auf die Tortur des Einsperrens zu verzichten.

Wenn die derzeitigen Impfquoten anhalten, rechnet Berejiklian damit, dass 70 % der Einwohner von NSW über 16 Jahren bis Ende Oktober und 80 % bis Mitte November vollständig geimpft sein werden. Insgesamt sind jedoch nur 22,6 % der Bevölkerung des Landes vollständig geimpft.