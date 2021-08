Afghanistan: Die Antworten auf Kit Knightlys „6 Fragen“

off-guardian.org: Dieser Artikel wurde ursprünglich auf One World Press als Antwort auf diesen Beitrag eines unserer Redakteure veröffentlicht. Aber im Interesse der Förderung einer ehrlichen Debatte und verschiedener Ansichten zu aktuellen Themen dachten wir, dass er eine gute Ergänzung für OffG wäre. Sie können die beiden Beiträge in den Kommentaren unten vergleichen und gegenüberstellen oder Ihre eigene Interpretation hinzufügen.

Kit Knightly von OffGuardian hat einen nachdenklich stimmenden Artikel mit dem Titel „6 Fragen, die wir uns über Afghanistan stellen, MÜSSEN was ist also WIRKLICH los?“ veröffentlicht. Er wirft einige sehr wichtige Fragen auf, die für alle Beobachter von Interesse sein sollten.

In der Reihenfolge, in der sie gestellt wurden, sind dies:

Haben die Taliban wirklich gerade gewonnen?

Ist das Chaos real?

Was ist mit dem Heroin?

Wird es politische Konsequenzen geben?

Ist eine weitere „Flüchtlingskrise“ im Anmarsch?

Werden wir einen größeren Terroranschlag erleben?

Als jemand, der Afghanistan seit dem ersten Gastspiel der Taliban in Moskau im Februar 2019 sehr genau beobachtet hat, möchte ich meine Antworten auf diese Fragen mit Ihnen teilen. Zuvor sollten die Leser jedoch die folgenden Analysen lesen, in denen ich meine Ansichten näher erläutere.

Wie ich in „Why America Couldn’t Win Its War In Afghanistan“ geschrieben habe, scheiterte das große strategische Ziel der USA, Regimewechsel in der gesamten Region durch eine Kombination aus Farbrevolutionen und Terrorismus (Hybrider Krieg) herbeizuführen, an der Widerstandsfähigkeit der Zielstaaten, die diese sogar noch enger zusammenschweißte und es somit unmöglich machte, dass das eigentliche Ziel der USA dort jemals erreicht werden konnte.

Die USA könnten beabsichtigt haben, während ihres überstürzten Rückzugs die Saat des Chaos zu säen, indem sie absichtlich ein Sicherheitsvakuum hinterließen, das ISIS-K ausnutzen konnte, falls ihre afghanischen Verbündeten die Taliban nicht in Schach halten konnten.

Die Taliban von heute unterscheiden sich deutlich von der Taliban, an die sich jeder erinnert, da sie versprochen haben, ihre Verbindungen zu internationalen Terroristen zu kappen, Minderheitengruppen viel stärker einzubeziehen, versprochen haben, die Rechte von Minderheiten und Frauen zu respektieren, und bestrebt sind, pragmatisch mit der Region zu kooperieren, um für beide Seiten wirtschaftliche Vorteile zu erzielen.

Der afghanische Bürgerkrieg wird sich nicht in einen regionalen Stellvertreterkrieg verwandeln. Die Eroberung zahlreicher afghanischer Grenzübergänge durch die Taliban hat seinerzeit das Szenario verhindert, dass einige Länder der Region Stellvertreter der Taliban bewaffnen, was durch die pragmatischen politischen Beziehungen der Gruppe zu Russland in den letzten Jahren, einem der wichtigsten Sponsoren der ehemaligen „Nordallianz“, noch weiter reduziert wurde.

Nachdem die USA erkannt hatten, dass sie ihr ursprüngliches großes strategisches Ziel in Afghanistan niemals erreichen würden, begannen sie schließlich mit dem Rückzug aus dem Land, wollen aber anschließend ihren Einfluss in der gesamten Region mit Hilfe von PAKAFUZ und der „Neuen Vierergruppe“ (beide werden in dem Artikel erläutert) mit wirtschaftlichen Mitteln ausweiten.

Die USA, China, Indien, Pakistan und Russland werden Südasien umgestalten. Alle diese Länder mit Ausnahme Indiens haben ein gemeinsames Interesse an der Förderung der zentralasiatisch-südasiatischen Konnektivität nach dem amerikanischen Rückzug aus Afghanistan, aber Neu-Delhi könnte als Spielverderber fungieren, wenn es seine einschlägige Politik weiterhin unter dem Einfluss der Geopolitik statt der Geo-Ökonomie formuliert.

Die USA könnten versuchen, die afghanische Flüchtlingskrise, die durch ihren überstürzten Rückzug aus dem Land ausgelöst wurde, auszunutzen, um Pakistan und die Türkei als Strafe für ihre in den letzten Jahren zunehmend eigenständige Außenpolitik unter Druck zu setzen, einschließlich der Weigerung Islamabads, Washington die Einrichtung von Militärstützpunkten im Land zu gestatten.

Die blitzschnelle Offensive der Taliban in ganz Afghanistan überraschte die westlichen Regierungen (obwohl die CIA Berichten zufolge den raschen Zusammenbruch des Landes als eines von mehreren Szenarien vorausgesagt hatte), weshalb sie immer noch so viele ihrer Bürger im Lande hatten und deshalb in Panik waren, sie so schnell wie möglich herauszuholen.

Der Rückzug der USA war ein spektakulärer Fehlschlag. Die USA hätten bis zu einem gewissen Grad ihr Gesicht wahren können, wenn sie militärische Stolperdrähte zur Abschreckung von Taliban-Angriffen aufgestellt hätten, bis ihr Abzug abgeschlossen ist, und gleichzeitig den ehemaligen afghanischen Präsidenten Aschraf Ghani zu einem Kompromiss über eine politische Lösung gezwungen hätten, die die Bildung einer Übergangsregierung erleichtert hätte.

Der ehemalige afghanische Staatschef Aschraf Ghani war zu egoistisch, um auf die Forderung der Taliban einzugehen, die dies als einzige Bedingung für die Beteiligung an einer Übergangsregierung gestellt hatten, was auch zeigte, dass er gewillt war, seinen amerikanischen Gönnern in dieser Hinsicht bis zum Ende zu trotzen, und dass es nichts gab, was sie tun konnten, um ihn umzustimmen.

Russlands pragmatische Haltung gegenüber den Taliban entlarvt die westliche Angstmacherei. Im völligen Widerspruch zur Darstellung der westlichen Mainstream-Medien behaupteten russische Offizielle, dass die Lage in Afghanistan nach der Machtübernahme durch die Taliban fast vollständig unter Kontrolle sei – eine Interpretation der Ereignisse, die sie später hier, hier, hier, hier und hier weiter ausbauten.

Die Verwirrung in den Köpfen vieler Beobachter aufgrund der jüngsten Ereignisse hat zu wilden Spekulationen geführt, wie z. B. bei der beliebten konservativen Kommentatorin Candace Owens, die die Theorie aufstellte, dass Biden all dies nur auf Geheiß Chinas getan hat, was ich ganz und gar nicht teile und hier erklärt habe, warum.

Viele waren auch verwirrt über das Chaos auf dem Kabuler Flughafen, das, wie ich erklärt habe, auf eine Kombination aus amerikanischer Inkompetenz, wie ich bereits in meinen früheren Beiträgen dargelegt habe, und den anschließenden Bemühungen der USA, die peinliche Optik als Waffe einzusetzen, um die Taliban zu diskreditieren und so von ihrem eigenen Versagen abzulenken, zurückzuführen ist.

Einige einflussreiche linke Aktivisten in der Alt-Media-Community haben die Theorie aufgestellt, dass die Taliban insgeheim amerikanische Stellvertreter sind, da sie Schwierigkeiten haben zu akzeptieren, dass die USA ihren Krieg in Afghanistan wirklich verloren haben, und ihre geoökonomischen Ersatzpläne, die ich weiter oben erläutert habe, nicht verstehen können.

Entgegen der landläufigen Meinung ging der Aufgabe der afghanischen Verbündeten durch die USA die teilweise Aufgabe Polens und der Ukraine in Bezug auf deren Nord Stream II-Interessen voraus, was zeigt, dass die jüngsten Ereignisse in Südasien kein Zufall sind, sondern Teil eines neuen strategischen Musters.

Nachdem ich meine Ansichten der letzten vier Monate zusammengefasst habe, ist es nun an der Zeit, Knightlys anregende Fragen zu beantworten und auf einige der relevanten Punkte einzugehen, die er in jeder einzelnen Frage angesprochen hat:

*

Q1. „Haben die Taliban wirklich gerade gewonnen?“

A. Ja.

Die USA haben immer noch Auftragnehmer im Land, wie Knightly betonte, aber sie sind nicht in der Lage, den Verlauf der Ereignisse zu beeinflussen. Es stimmt zwar, dass den Taliban kaum Widerstand entgegengesetzt wurde, aber das liegt daran, dass viele Angehörige der afghanischen Nationalarmee (ANA) nicht für das Ego des ehemaligen Präsidenten Ghani sterben wollten, weil sie wussten, dass sie sich nicht auf US-Luftunterstützung verlassen konnten, wenn sie in den Kampf zogen, dass einige von ihnen insgeheim mit den Taliban sympathisierten (die sich allmählich von einer Terrorgruppe in eine nationale Befreiungsbewegung verwandelten), und dass die Taliban vielen von ihnen anboten, sich zu ergeben, da dies einfacher war, als gegen sie zu kämpfen.

Die US-Militärausrüstung, die in die Hände der Taliban fiel, sollte der ANA und ihren Verbündeten, den Milizen, helfen. Amerika hat nicht damit gerechnet, dass sich seine Stellvertreter massenhaft den Taliban ergeben würden. Wenn überhaupt, dann hätten sie als Ausweichplan hoffen können, dass diese Ausrüstung mit der Zeit in die Hände der ISIS-K und nicht in die der Taliban fällt, aber letztere haben wider Erwarten das Land übernommen, bevor das geschehen konnte.

Es stimmt, dass es eine Art Abkommen mit den Taliban gab, aber nicht, um ihnen die Kontrolle über das Land und die gesamte Ausrüstung zu überlassen. Es sollte eine Übergangsregierung gebildet werden, aber der ehemalige Präsident Ghani weigerte sich, zurückzutreten, um dies zu ermöglichen.

Die USA hatten nicht vor, die von den USA gelieferte Ausrüstung der ANA abzuziehen, als sie feststellten, dass ihr lange ausgehandelter diplomatischer Plan (der das Ergebnis der Gespräche der erweiterten Troika war, der auch China, Pakistan und Russland angehörten) gescheitert war. Dies hätte eine so genannte „Vertrauenskrise“ ausgelöst, auch wenn der darauf folgende Zusammenbruch der ANA im Nachhinein betrachtet ohnehin eingetreten wäre.

Die USA wollten auch keinen öffentlichen Druck auf den ehemaligen Präsidenten Ghani ausüben, da dies ebenfalls die oben erwähnte Krise hätte auslösen können, die den befürchteten Zusammenbruch des Landes beschleunigt hätte. Mit anderen Worten: Die USA steckten in einem selbst geschaffenen Dilemma.

*

Q2. Ist das Chaos real?

A. Ja und nein.

Das Chaos auf dem Flughafen von Kabul ist real und das unmittelbare Ergebnis des völligen Scheiterns der US-Pläne, wie bereits erklärt wurde, aber Russland hat die irreführenden Berichte der westlichen Mainstream-Medien über das landesweite Chaos in den von den Taliban kontrollierten Gebieten bereits entlarvt. Für dieselben Medien war es unmöglich, den katastrophalen Rückzug der USA zu vertuschen, also haben sie ihn einfach begrüßt, indem sie darüber berichteten, wie ähnlich die Optik der von Saigon ist.

Manche spekulieren nicht zu Unrecht, dass damit Biden diskreditiert werden soll, bevor Harris auf Geheiß ihrer „Deep State“-Verbündeten die Macht an sich reißen könnte.

Die fragwürdigen Aufnahmen vom Flughafen in Kabul, auf denen überwiegend männliche Menschen (von denen sich einige nonchalant verhielten) statt Frauen und Kinder zu sehen sind, sind darauf zurückzuführen, dass die meisten von ihnen mit den Besatzern kollaboriert haben und sich in der Hoffnung dorthin begeben haben, aus ihrer Heimat zu fliehen, um der möglichen Rache der Taliban zu entgehen (was sie im Rahmen ihrer Generalamnestie ohnehin versprochen haben, nicht zu tun). Afghanen, insbesondere Männer, geraten normalerweise auch nicht in Panik, da dies in ihrer Kultur als Zeichen der Schwäche gilt.

Was die amüsanten Aufnahmen von Taliban-Kämpfern angeht, die in Vergnügungsparks spielen und sogar Biden mit dem Verzehr von Eiscreme (bekanntermaßen eine seiner Lieblingsspeisen) auf die Schippe nehmen, so ist dies nur Teil ihrer neuen PR-Strategie, mit der sie der Welt zeigen wollen, dass sie sich geändert haben.

Sie wollen, dass die internationale Gemeinschaft sie nicht mehr als Bedrohung ansieht, da sie hoffen, von ihr in Zukunft vorsichtig begrüßt und als legitime Regierung Afghanistans anerkannt zu werden. Einige westliche Mainstream-Medien mögen hintergründige Motive für die Verbreitung dieser Bilder haben, aber die Taliban haben sie sicherlich nicht zu diesem Zweck inszeniert.

*

Q3. Was ist mit dem Heroin?

A. Die Taliban haben es verboten, und Mexiko könnte Afghanistan als Weltlieferant ablösen.

Knightly fragt sich zu Recht, was mit den illegalen Drogeneinnahmen der CIA geschehen wird, da Afghanistan derzeit 90 % des weltweiten Heroins liefert, aber sein Artikel erschien am selben Tag wie die Pressekonferenz der Taliban, auf der der Vertreter der Gruppe ankündigte, dass die Drogen nun verboten werden, und konnte daher nicht in seinen Artikel aufgenommen werden.

Die Taliban forderten außerdem: „Die internationale Gemeinschaft sollte uns helfen, damit wir alternative Feldfrüchte haben können. Wir können alternative Feldfrüchte anbieten. Dann können wir natürlich sehr bald [der Drogenplage] ein Ende setzen.

Was viele nicht wissen, ist, dass Russland seit Anfang des letzten Jahrzehnts weltweit die meisten Heroinsüchtigen (über zwei Millionen) hatte, aber erst vor kurzem nach der jüngsten Drogenkrise von den USA überholt worden sein könnte.

Moskau könnte daher einen Beitrag zu den Plänen der Taliban leisten, alternative Anbaupflanzen bereitzustellen, um das Opium zu ersetzen. Andere Länder wie China könnten ebenfalls einen Beitrag leisten, nicht unbedingt, weil ihre Gesellschaften stark von dieser Droge betroffen sind, sondern auch nur, weil ihre Bemühungen ihnen helfen, sich als verantwortungsbewusste Mitglieder der internationalen Gemeinschaft darzustellen. Es ist daher möglich, dass das Opium dort ausgerottet wird.

Da die CIA in einem solchen Szenario ihre entgangenen Drogeneinnahmen ersetzen muss, könnte sie ihr Geschäft auch einfach näher an ihren eigenen Grenzen eröffnen. Obwohl der Opiumanbau in Nordmexiko laut einem UN-Bericht kürzlich zurückgegangen ist, bleibt die potenzielle Produktion stabil und die Erträge pro Hektar haben sich verbessert.

Darüber hinaus könnte der mexikanische Präsident die Legalisierung dieser Pflanze in Erwägung ziehen, was von den mit der CIA verbundenen Drogenkartellen leicht ausgenutzt werden könnte, selbst wenn seine Absichten rein sind.

Dieses Szenario ist realistisch, da die USA bereits über einen beträchtlichen Heroinmarkt verfügen, so dass die Nutzung Mexikos als neue Operationsbasis der CIA die Kosten senken, den Konsum steigern und die Gewinne erhöhen kann.

*

Q4. Wird es politische Auswirkungen geben?

A. Möglicherweise.

Knightly weist scharfsinnig darauf hin, dass die überraschende Kritik der westlichen Mainstream-Medien an Biden dazu dienen könnte, die Öffentlichkeit darauf vorzubereiten, dass sie Harris‘ mögliches Machtspiel gegen ihn irgendwann in der Zukunft akzeptiert. Das ist möglich und sollte ernst genommen werden.

Was die Berichterstattung über Russland und China betrifft, so wird diese wahrscheinlich aufgebauscht, um Biden in der Presse zu verprügeln, wie Knightly anmerkt, und um Angst vor den beiden größten Konkurrenten der USA zu schüren. Es sollte jedoch darauf hingewiesen werden, dass seine Behauptungen über die Anerkennung der Taliban durch diese beiden Länder falsch sind. Sowohl Russland als auch China haben dies dementiert, unterhalten aber pragmatische Beziehungen zu dieser Gruppe.

Knightly hat Recht, wenn er feststellt, dass „sie (Russland, China und die USA in diesem Zusammenhang) uns gezeigt haben, dass sie, wenn es wirklich nötig ist, für dasselbe Ziel zusammenarbeiten“, da dies durch die Unterstützung der konventionellen COVID-19-Erzählung durch ihre Regierungen überzeugend bewiesen ist. Aber seine Andeutung, dass dies bei ihrem geoökonomischen Wettbewerb um Afghanistans geschätzte Seltene Erden im Wert von 3 Billionen Dollar der Fall sein könnte, ist fragwürdig. Er hat Recht, dass Unternehmen manchmal einen unverhältnismäßig großen Einfluss auf Nationalstaaten ausüben, aber dieselben Unternehmen konkurrieren dennoch intensiv miteinander um Ressourcen.

Alle drei einschlägigen Konzerne streben nach einem Stück des 3-Billionen-Dollar-Kuchens mit Seltenen Erden in Afghanistan, aber es ist realistischer zu erwarten, dass Russland und China zu diesem Zweck zusammenarbeiten als alle drei Konzerne, einschließlich der USA. Es ist viel wahrscheinlicher, dass die US-Konzerne ihren Wettbewerb mit den chinesischen Unternehmen weiter verschärfen werden, auch in Afghanistan.

Auf jeden Fall hat Knightly Recht mit seiner Bemerkung, dass „die Gewinne aus dem Krieg, dem Lithium und dem Heroin am Ende alle in dieselben wenigen Taschen fließen werden“, aber diese Taschen werden wahrscheinlich um ihren Anteil konkurrieren und nicht alle kooperieren (außer vielleicht im Fall der russischen und chinesischen Bergbauunternehmen).

*

Q5. Ist eine weitere „Flüchtlingskrise“ im Anmarsch?

A. Ja und nein.

Es wird sehr schwierig sein, dass es zu einer echten Flüchtlingskrise kommt, da alle Nachbarländer Afghanistans ihre Grenzen zu diesem Land streng bewachen und befürchten, dass Terroristen unter einem solchen Deckmantel in ihr Gebiet eindringen könnten.

Dennoch ist klar, dass viele Afghanen aus Angst davor, was die Rückkehr der Taliban an die Macht für ihre zuvor vom Westen unterstützte Lebensweise und sogar für ihr eigenes Leben bedeuten könnte, wenn sie zuvor mit den Besatzern kollaboriert haben, aus ihrer Heimat fliehen wollen. Die meisten dieser Menschen werden wahrscheinlich in Flüchtlingslagern an den Grenzen bleiben und es nicht schaffen, in westliche Länder zu gelangen.

Einige werden es dennoch schaffen, aber das werden vor allem diejenigen Afghanen sein, die mit den Besatzern kollaboriert haben. Ein Teil der westlichen Bevölkerung ist wirklich verärgert darüber, dass ihre Regierung es versäumt hat, ihre lokalen Verbündeten zu retten, weil alle Angst vor ihrem Schicksal unter den Taliban haben, obwohl die Gruppe versprochen hat, keine Vergeltung an ihnen zu üben.

Dennoch weist Knightly zu Recht darauf hin, wie dies von Unternehmen ausgenutzt werden könnte. Er weist auch darauf hin, dass die Umsiedlung in westliche Länder in bestimmten Fällen im Widerspruch zu den vorherrschenden Darstellungen dieser Regierungen stehen kann, darunter auch zu der gängigen Darstellung von COVID-19.

Knightlys Warnung, dass westliche Länder unter dem Deckmantel von Flüchtlingen einige ihrer einheimischen Aktivposten abziehen könnten, sollte ernst genommen werden, ebenso wie seine damit verbundene Warnung, dass einige dieser fliehenden Personen radikalisiert werden könnten (sei es vor oder nach ihrer Ankunft in ihren neuen Ländern).

Es ist auch möglich, dass westliche Geheimdienste Anzeichen ihrer Radikalisierung entweder absichtlich ignorieren oder vielleicht sogar direkt in dieses Geschehen verwickelt werden, um bevorstehende Anschläge (ob passiv oder aktiv) zu erleichtern, die als Vorwand für die Verkündung der möglicherweise im Voraus geplanten Maßnahmen dienen könnten.

*

Q6. Werden wir einen größeren Terroranschlag erleben?

A. Vielleicht, aber er wird wahrscheinlich nichts mit Afghanistan zu tun haben.

Knightly leistete einen journalistischen Dienst, indem er alle Warnungen der westlichen Mainstream-Medien darüber zusammenstellte, dass nach den jüngsten Entwicklungen in Afghanistan mit einem weiteren Terroranschlag zu rechnen sei.

Dies erweckt den Eindruck, dass die so genannten „Mächte, die da sind“, die Öffentlichkeit darauf vorbereiten, dass sie irgendwann in der nächsten Zeit mit etwas dergleichen rechnen müssen, ganz gleich, ob es sich dabei um ein „natürliches Ereignis“ oder um das Produkt ihrer Geheimdienste handelt, wie im letzten Satz der vorhergehenden Frage angedeutet wurde.

In jedem Fall ist es wichtig, sich bewusst zu machen, wie aktiv dieses Narrativ propagiert wird, und zu hinterfragen, warum das so ist.

Neben dem oben genannten möglichen Zweck dieser Informationskampagne könnte es auch darum gehen, die Taliban aus Rache dafür, dass sie den Westen mit ihrer blitzschnellen Übernahme Afghanistans gedemütigt haben, zu delegetimieren.

Die USA und ihre Verbündeten versuchen stets, die Angst der Öffentlichkeit vor allem Möglichen auszunutzen, sei es die Bedrohung durch den von den Taliban inspirierten Terrorismus oder durch COVID-19. In diesem Fall könnte die Angst vor bevorstehenden Terroranschlägen dazu dienen, das Versprechen der Taliban, ihre Verbindungen zu internationalen Terrorgruppen zu kappen, in Zweifel zu ziehen, um ihre internationale Isolation so lange wie möglich aufrechtzuerhalten.

Ein weiterer Grund könnte darin bestehen, nach einem künftigen Terroranschlag einen Vorwand für Raketenangriffe auf angebliche Terroristenlager in Afghanistan zu schaffen, wenn die USA behaupten, dass dieser auf die eine oder andere Weise mit diesem Land in Verbindung steht, auch wenn sie keine Beweise dafür vorlegen (oder ihre Beweise nicht überzeugend sind).

Dieses Szenario könnte es den USA ermöglichen, vor der Weltöffentlichkeit ihr Gesicht zu wahren, indem sie zeigen, dass sie auch nach ihrem Abzug angeblich immer noch entschlossen sind, den Terrorismus in oder im Zusammenhang mit Afghanistan zu bekämpfen. Es könnte auch als Vorwand für die Sanktionierung der dortigen Bergbaukonkurrenten mit der Begründung genutzt werden, dass diese den „Terrorismus finanzieren“.

*

Nachdem ich mein Bestes getan habe, um Knightlys sechs zum Nachdenken anregende Fragen zu Afghanistan zu beantworten, möchte ich auch auf die Zusammenfassung der offiziellen Darstellung des Abzugs in Stichpunkten eingehen, die er am Ende seines Artikels gegeben hat. Hier ist, was er schrieb, gefolgt von meiner Antwort auf jeden Punkt:

Trump unterzeichnete vor über einem Jahr ein Abkommen mit den Taliban, sich aus dem Land zurückzuziehen und 5000 Gefangene zu übergeben.

Das ist richtig, dem habe ich nichts hinzuzufügen.

Obwohl die USA über ein Jahr Zeit für die Planung hatten, war der „Rückzug“ chaotisch und chaotisch.

Ja, aber das liegt daran, dass die USA erst nach ihrem Abzug militärische Stolperdrähte zur Abschreckung von Taliban-Angriffen aufstellten und es ihnen nicht gelang, den ehemaligen afghanischen Präsidenten Ghani zu einem Kompromiss in Richtung einer Übergangsregierung zu drängen, was seinen Rücktritt erfordert hätte.

Die USA ließen versehentlich Waffen, Hubschrauber, Munition und gepanzerte Fahrzeuge zurück, die von den Taliban übernommen wurden.

Es war kein Zufall, dass diese Ausrüstung von der ANA verwendet oder möglicherweise von ISIS-K als Teil der US-Strategie des Rückzugs aus dem Hybriden Krieg mit „verbrannter Erde“ erbeutet werden sollte, was jedoch nicht geschah. Stattdessen übergaben demoralisierte und sympathisierende Mitglieder der ANA die Ausrüstung an die Taliban, womit die USA nicht gerechnet hatten.

Die USA ließen versehentlich 5000 Gefangene zurück, die von den Taliban freigelassen wurden.

Diese Gefangenen wurden nicht versehentlich zurückgelassen, sondern sollten gemäß der vorherigen Vereinbarung der USA mit der Gruppe freigelassen werden. Hätten die US-Streitkräfte diese Gefangenen bei ihrem Rückzug mitgenommen, wären sie wahrscheinlich entweder in Guantanamo Bay oder in einer der geheimen Überstellungseinrichtungen der CIA in aller Welt gelandet.

Ohne US-Unterstützung gab die afghanische Armee, die den Taliban zahlen- und waffenmäßig überlegen ist, auf, ohne einen Schuss abzugeben, und die Taliban übernahmen in weniger als einer Woche die Kontrolle über das gesamte Land.

Das ist größtenteils richtig, aber dies geschah nicht im Rahmen eines geheimen Deals zwischen den USA, dem ehemaligen afghanischen Präsidenten Ghani und den Taliban, sondern aufgrund der Demoralisierung vieler Mitglieder der ANA und der Sympathie einiger von ihnen für die Taliban. Ich habe meine Interpretation der Ereignisse bereits weiter oben in diesem Artikel erläutert.

Obwohl die Taliban den Heroinhandel vor der US-Invasion eingestellt haben, wollen sie ihn nun weiter betreiben und die Produktion sogar noch steigern.

Knightly muss die Pressekonferenz der Taliban an diesem Tag verpasst oder seinen Artikel vor deren Beginn veröffentlicht haben, da er sonst gewusst hätte, dass der Vertreter der Gruppe das Verbot des Drogenhandels wieder in Kraft gesetzt hat. Sie haben nicht die Absicht, ihn aufrechtzuerhalten, und haben um internationale Unterstützung für den Anbau alternativer Kulturen gebeten.

Abschließend möchte ich nun auf die letzten Punkte von Knightly eingehen:

„Glauben Sie die Geschichte? Ist sie überhaupt glaubwürdig?“

Ja, das tue ich. Die westlichen Mainstream-Medien sind nicht ins Detail gegangen, um jede ihrer Erzählungen zu erläutern, da sie das ohnehin nie tun. Ihr Publikum fragt normalerweise nicht danach, und außerdem könnten viele von ihnen Schwierigkeiten haben, einige der von mir erläuterten Feinheiten zu verstehen.

„Es scheint mir jedenfalls ziemlich offensichtlich, dass die USA den Taliban Waffen und Fahrzeuge im Austausch für das Versprechen gegeben haben, die Heroinproduktion aufrechtzuerhalten (und vielleicht Zugang zu Mineralienminen, darüber ist noch nichts bekannt).“

Ich verstehe, wie er zu dieser Schlussfolgerung gekommen ist, kann ihr aber aus den von mir genannten Gründen nicht zustimmen. Die USA wollten eine Übergangsregierung, die sich teilweise aus den Taliban zusammensetzt, hatten aber nicht beabsichtigt, dass die Gruppe so schnell die Macht übernimmt und die gesamte militärische Ausrüstung kontrolliert. Die Taliban stecken auch nicht mit dem Heroinhandel der CIA unter einer Decke.

In der Zwischenzeit werden die „Folgen“ des völlig konstruierten „Chaos“ genutzt, um die Flammen der Angst zu schüren. Sie fördern die Spaltung über Asylbewerber und verbreiten Panik über Terrorismus.“

Ich stimme zu, dass die Optik ausgenutzt wird, sehe aber einen Teil des Chaos als natürlich entstanden an, wie ich erklärt habe. Die Wahrnehmung des Chaos in ganz Afghanistan ist sicherlich konstruiert, aber das Chaos auf dem Flughafen von Kabul existiert wirklich, und mindestens sieben Menschen sind dort bereits unter ungeklärten Umständen getötet worden.

„Kurz gesagt, die Afghanistan-Geschichte, wie sie von der Mainstream-Presse erzählt wird, ist ein verdrehtes, unlogisches Durcheinander, das dazu dient, Treibstoff für künftige Kontrollgeschichten zu liefern…., was heutzutage so ziemlich für alles in den Nachrichten gilt.“

Ich glaube nicht, dass es sich um einen verdrehten, unlogischen Wirrwarr handelt, sondern nur darum, dass es der Öffentlichkeit nicht wie üblich vollständig erklärt wird, obwohl die Geschichte definitiv für eine Vielzahl von Hintergedanken ausgenutzt wird.

Nichtsdestotrotz respektiere ich das Recht von Knightly, die Dinge anders zu sehen, und ich habe es aufrichtig genossen, seinen Artikel zu lesen und darauf zu antworten.