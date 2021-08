Afghanistan zeigt das Biometrische Daten über Tod und Leben entscheiden kann

Der Schutz biometrischer Daten könnte in dem von den Taliban beherrschten Afghanistan über Leben und Tod entscheiden

Die Gefahr, gegen den eigenen Willen von einem autoritären Gewaltregime mittels biometrischer Daten identifiziert zu werden, ist eines der Alptraumszenarien, die von den Gegnern dieser Technologie manchmal beschworen werden. Dieser Albtraum könnte in Afghanistan wahr werden.

Zu den Plünderungen der Taliban nach der plötzlichen Übernahme Afghanistans gehören auch biometrische Identifizierungsgeräte, die von Regierungsstellen und Koalitionstruppen zurückgelassen wurden.

Mehrere Angehörige des US-Militärs berichteten The Intercept, dass Handheld Interagency Identity Detection Equipment (HIIDE) beschlagnahmt wurde, das biometrische Vorlagen für Iris und Fingerabdrücke sowie biografische Informationen enthält. Die Geräte sind dem Bericht zufolge auch in der Lage, auf große zentralisierte Datenbanken mit biometrischen Daten zuzugreifen.

Im Rahmen der Militärkampagne im Land wurden biometrische Daten von mutmaßlichen Terroristen sowie von Afghanen, die den Koalitionstruppen geholfen haben, erfasst. Ein Veteran der Army Special Operations erklärte gegenüber The Intercept, dass die Taliban ohne zusätzliche Ressourcen nicht in der Lage seien, auf HIIDE-Geräte zuzugreifen, diese aber möglicherweise aus Pakistan beschaffen könnten.

Die amerikanische Enthüllungsjournalistin Annie Jacobsen hat berichtet, dass das Pentagon gehofft hatte, biometrische Daten von vier von fünf Afghanen zu sammeln.

Laut Human Rights First haben die Taliban „wahrscheinlich schon jetzt Zugang zu verschiedenen biometrischen Datenbanken und Geräten“, schreibt Reuters. Zu dieser Einschätzung gehörte auch die Gesichtserkennungstechnologie.

Die demokratische Regierung Afghanistans hat die Biometrie zur Authentifizierung von Wählern eingeführt und dabei Tausende von Betrugsversuchen aufgedeckt. Vor dem Abzug der USA und dem unmittelbaren Zusammenbruch des Staates hatte sie geplant, die Nutzung dieser Technologie auszuweiten.

TOLOnews berichtete vor fünf Jahren, dass die Taliban die biometrischen Daten der Regierung nutzen, um Mitglieder der Sicherheitskräfte des Landes zu identifizieren, und Berichte in den sozialen Medien lassen vermuten, dass die Gruppe nach Regierungsmitarbeitern gesucht hat.

Nach Ansicht von Analysten der Zivilgesellschaft könnten die digitalen Personalausweise von Taskira auch eine Informationsquelle für die Verfolgung von Menschen sein.

Zahlreiche Menschen in Afghanistan beeilen sich, jeden Teil ihrer digitalen Vergangenheit zu löschen, der sie an die neuen Machthaber des Landes verraten könnte, so Wired.