Kolumbianische Beamte enthüllen versehentlich Details über die Immunität von Big Pharma bei unerwünschten Reaktionen auf COVID-Impfstoffe

Beamte in Kolumbien haben versehentlich Verträge von Pfizer/BioNTech und AstraZeneca veröffentlicht, in denen die millionenschweren Geschäfte und Entschädigungsvereinbarungen zwischen dem südamerikanischen Land und den Pharmariesen über die Einfuhr von insgesamt 25 Millionen Dosen ihrer COVID-19-Impfstoffe aufgeführt sind.

Bei dem Versuch, die vertraulichen Informationen nach einer Vormundschaftsklage an ein regionales Gericht weiterzuleiten, hat der kolumbianische Staatsrat, die oberste Justizbehörde des Landes, versehentlich die zwischen der kolumbianischen Regierung und den Arzneimittelherstellern unterzeichneten Verträge in seinem öffentlich zugänglichen Justizinformationssystem veröffentlicht, wie ein RT-Nachrichtenbericht enthüllte.

Obwohl der Fehler von der Regierung schnell entdeckt und die Dokumente aus dem öffentlichen Zugang entfernt wurden, konnte das in Kolumbien ansässige gemeinnützige Antikorruptionsinstitut auf die Informationen zugreifen und sie kopieren und veröffentlichte die durchgesickerten Dokumente später auf seiner eigenen Website, „um die Transparenz zu verteidigen und um das Grundrecht auf Zugang zu öffentlichen Informationen zu schützen“, so das Institut.

Das 132-seitige Dossier enthält Einzelheiten der vertraglichen Vereinbarung zwischen der kolumbianischen Regierung und den beiden Pharmaunternehmen, wobei der Vertrag mit AstraZeneca am 16. Dezember 2020 und der mit Pfizer am 2. Februar 2021 unterzeichnet wurde.

Die kolumbianischen Behörden erklärten sich bereit, AstraZeneca 6 US-Dollar pro Dosis zu zahlen und insgesamt 9.984.000 Spritzen bei dem in Oxford ansässigen Unternehmen zu bestellen, was 59.904.000 US-Dollar kostet. Pfizer handelte 12 Dollar pro Dosis seines mRNA-Impfstoffs aus und verkaufte den Kolumbianern 15.000.570 Spritzen im Gesamtwert von 180.006.840 Dollar. Insgesamt hat die kolumbianische Regierung satte 239.910.840 Dollar für 24.984.570 Dosen COVID-19-Impfstoff ausgegeben, was bedeutet, dass 12.492.285 Bürger (etwa 25 Prozent der Bevölkerung) gegen das Virus „vollständig geimpft“ werden konnten.

In der Zwischenzeit hat die Firma Children’s Health Defense, die gegen Impfschäden vorgeht, aufgedeckt, dass die USA 19,50 Dollar pro Dosis des mRNA-Impfstoffs von Pfizer für COVID-19 bezahlt haben.

Abgesehen von den horrenden Kosten für die Einfuhr der experimentellen Impfstoffe erklärte sich die Nation jedoch bereit, die Hersteller von jeglicher rechtlichen Verantwortung für unerwünschte Ereignisse freizustellen, die sich aus der Verwendung ihrer Produkte ergeben.

Der Vertrag von Pfizer räumte ein, dass „die Bemühungen von Pfizer und BioNTech zur Entwicklung und Herstellung des Impfstoffs von Natur aus ambitioniert und mit erheblichen Risiken und Unsicherheiten behaftet sind“ und dass dementsprechend „die Republik Kolumbien die Risiken, die sich aus dem Erwerb, dem Gebrauch und der Anwendung des Impfstoffs ergeben, in vollem Umfang übernimmt.“

Tatsächlich erklärte Pfizer ausdrücklich, dass „die langfristigen Auswirkungen und die Wirksamkeit des Impfstoffs derzeit nicht bekannt sind und dass es nachteilige Auswirkungen des Impfstoffs geben kann, die derzeit nicht bekannt sind“. Die Kolumbianer sahen sich gezwungen einzuräumen, dass der Impfstoff unbekannte Wirkungen hat, da er „aufgrund der Notlage der COVID-19-Pandemie schnell entwickelt wird“.

Wegen der Möglichkeit unbekannter unerwünschter Wirkungen verlangte der Arzneimittelvertreiber als Teil des Vertrags, dass Kolumbien „hiermit zustimmt, Pfizer, BioNTech und jedes ihrer verbundenen Unternehmen … aufgrund der Erforschung, Entwicklung, Herstellung, Verteilung, Kommerzialisierung oder Verwendung des Impfstoffs … zu entschädigen, zu verteidigen und schadlos zu halten … von und gegen alle Klagen, Ansprüche, Aktionen, Forderungen, Verluste, Schäden, Verbindlichkeiten, Vergleiche, Strafen, Geldbußen, Kosten und Ausgaben … die durch den Impfstoff verursacht wurden, daraus entstanden sind, sich auf den Impfstoff beziehen oder daraus resultieren, einschließlich, aber nicht beschränkt auf jede Phase des Designs, der Entwicklung, der Untersuchung, der Formulierung, der Prüfung, der klinischen Prüfung, der Herstellung, der Kennzeichnung, der Verpackung, des Transports, der Lagerung, des Vertriebs, der Vermarktung, der Werbung, des Verkaufs, des Kaufs, der Lizenzierung, der Spende, der Abgabe, der Verschreibung, der Verabreichung, der Bereitstellung oder der Verwendung des Impfstoffs. „

Darüber hinaus war die Regierung ursprünglich an eine strenge Geheimhaltungsvereinbarung gebunden, die besagt, dass sie keine Informationen über die Einzelheiten der entstandenen Kosten oder die durch den Vertrag gewährten Entschädigungen herausgeben darf:

Der Käufer darf ohne die vorherige schriftliche Zustimmung von Pfizer keine der in diesem Vertrag enthaltenen Finanz- oder Entschädigungsbestimmungen offenlegen, insbesondere nicht den Preis pro Dosis des Produkts oder die Rückerstattungsfähigkeit der Vorauszahlung oder jegliche Informationen, die den Preis pro Dosis des Produkts in angemessener Weise ermitteln könnten.

Pfizer band die Kolumbianer auch an eine Klausel, die garantiert, dass das Pharmaunternehmen von Änderungen der kolumbianischen Gesetzgebung nicht negativ betroffen sein wird. Pfizer stellte außerdem sicher, dass die kolumbianische Regierung jede Lieferung zehn Tage vor Erhalt der Ware bezahlt und dass bei verspäteten Zahlungen Verzugszinsen fällig werden.

Der AstraZeneca-Vertrag stellte ähnliche Anforderungen an die kolumbianischen Behörden und fügte eine ausdrückliche Entschädigungspflicht „für Tod, körperliche, geistige oder emotionale Verletzungen, Krankheiten, Behinderungen oder Zustände …, die sich aus der Verwendung oder Verabreichung des Impfstoffs ergeben“ hinzu.

Der Fehler des kolumbianischen Obersten Gerichtshofs, der zur Enthüllung der Impfstoffverträge führte, ist nicht das erste Mal, dass Pharmaunternehmen die Einzelheiten ihrer internationalen Vereinbarungen gegen ihren Willen veröffentlichen lassen.

Pfizer hat bereits Verträge mit Albanien, Brasilien, der Dominikanischen Republik und der Europäischen Kommission offengelegt. Die Formel, die bei all diesen Verträgen verwendet wurde, blieb gleich, abgesehen von den notwendigen Änderungen je nach Käufer und den mit seinem Auftrag verbundenen Kosten.

Ein Informationsexperte, Ehden Biber, erklärte in einem Twitter-Thread, dass „da die Kosten für die Entwicklung von Verträgen sehr hoch und zeitaufwendig sind (juristische Überprüfungszyklen), Pfizer, wie alle Unternehmen, eine standardisierte Vertragsvorlage entwickelt und diese Verträge mit relativ geringen Anpassungen in verschiedenen Ländern verwendet.“

Während die Hersteller weiterhin von rechtlichen Repressalien verschont bleiben, nimmt die Zahl der unerwünschten Ereignisse im Zusammenhang mit ihren Präparaten stetig zu. Die neuesten Daten des U.S. Vaccine Adverse Events Reporting System zeigen nun 571.831 Berichte über Verletzungen nach COVID-19-Impfungen, von denen 55 Prozent auf die mRNA-Spritze von Pfizer/BioNTech folgten. Insgesamt wurden zwischen Dezember 2020 und dem 6. August 2021 12.791 Todesfälle nach der Anwendung eines COVID-Impfstoffs registriert.