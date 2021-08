Veteran der australischen Armee: 3 von den 24.000 Kindern, die im Stadion geimpft wurden, sind jetzt tot!

Anfang dieses Monats kündigte der Gesundheitsminister des australischen Bundesstaates New South Wales, Brad Hazzard, auf einer Pressekonferenz an, dass 24.000 Kinder in der Qudos Bank Arena in Sydney gegen Corona geimpft werden sollen.

Der Armee-Veteran Alan Hennessy, der 45 Jahre in der australischen Luftwaffe diente, hat jetzt bestätigt, dass drei Kinder nach der Impfung gestorben sind. Es sind zwei Jungen und ein Mädchen.

Stew Peters nannte das Stadion in seiner Stew Peters Show ein „Euthanasiezentrum“.

Den Eltern wurde der Zutritt zum Stadion im Olympiapark von Sydney verweigert, während ihre Kinder untersucht wurden. „Ich möchte den Müttern und Vätern versichern, dass ihre Kinder drinnen gut betreut werden“, sagte Hazzard. Die Politiker bezeichnen den Impfstoff als „Eintrittskarte in die Freiheit“.