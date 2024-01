Kohlendioxid – Das Gas des Lebens

Die Geschichte auf einen Blick

CO2 ist ein lebenswichtiges Gas, das für das Leben notwendig ist. Darüber hinaus ist sein Einfluss auf die Temperaturen auf der Erde vernachlässigbar und wird auch dann vernachlässigbar bleiben, wenn sich die derzeitige Konzentration in der Atmosphäre verdoppeln würde. Eine 100%ige Erhöhung des CO2-Gehalts von 400 ppm auf 800 ppm würde die Strahlung in den Weltraum um nur 1,1 % verringern, was zu einem Anstieg der durchschnittlichen Erdtemperatur um 0,7 Grad Celsius führen würde

Ein Unterschied von 0,7 Grad Celsius bedeutet, dass es keinen Klimanotstand gibt, und egal, was wir tun, um die CO2-Emissionen zu reduzieren, es wird keinen Einfluss auf die globalen Temperaturen haben. Um einen Notfall zu konstruieren, wo es keinen gibt, wird angenommen, dass massive positive Rückkopplungen im Spiel sind. Die meisten natürlichen Rückkopplungen sind jedoch negativ, nicht positiv, so dass der Anstieg von 0,7 Grad Celsius wahrscheinlich von vornherein zu hoch angesetzt ist

Es gibt keine einheitliche Temperatur auf der Erde. Sie variiert je nach Ort und Höhe. Für jeden Höhenkilometer ergibt sich eine durchschnittliche Abkühlung von 6,6 Grad Celsius.

Ein höherer CO2-Gehalt macht den Planeten grüner und damit pflanzenfreundlicher. Je mehr CO2 vorhanden ist, desto besser wachsen Pflanzen und Bäume. CO2 senkt auch den Wasserbedarf der Pflanzen und verringert so die Risiken von Dürreperioden

Das obige Video mit dem Titel „CO2, das Gas des Lebens“ zeigt einen Vortrag von William Happer, Ph.D., emeritierter Professor für Physik an der Princeton University und ehemaliger wissenschaftlicher Berater der Regierungen Bush und Trump, der am 3. Oktober 2023 auf dem Summit Old Guard Meeting in New Jersey gehalten wurde.

Das Thema: Kohlendioxid (CO2), das gemeinhin fälschlicherweise als schädliches Abfallprodukt der Atmung und als Schadstoff bezeichnet wird, der das Klima auf unserem Planeten stört. Wie Happer in diesem Vortrag erläutert, ist CO2 in Wirklichkeit ein lebensnotwendiges Gas. Darüber hinaus ist sein Einfluss auf die Temperaturen auf der Erde vernachlässigbar und würde auch dann vernachlässigbar bleiben, wenn sich die derzeitige Konzentration in der Atmosphäre verdoppeln würde.

CO2 ist kein Schadstoff

Gegenwärtig liegt die CO2-Konzentration in der Atmosphäre in einigen tausend Metern Höhe bei etwa 430 Teilen pro Million (ppm). In Bodennähe sind die Konzentrationen je nach Ort und Tageszeit sehr unterschiedlich. Der Grund dafür ist, dass die Messwerte in Bodennähe durch die Photosynthese und die Atmung von Insekten und dergleichen beeinflusst werden.

In dem Raum, in dem Happer seinen Vortrag hielt, lag der CO2-Wert bei 1.800 ppm – das Ergebnis einer großen Gruppe von Menschen, die in einem geschlossenen Raum atmen. Klimaanlagen verfügen über CO2-Messgeräte, die bei zu hohen Werten die Ventilatoren einschalten, um Außenluft ins Innere zu leiten.

Die Frage, was zu hoch ist, ist wichtig, wenn man bedenkt, dass die „Great Resetters“ eine grüne Agenda vorantreiben, die den Abbau der Energieinfrastruktur und der Landwirtschaft fordert, um den Klimawandel zu stoppen, der ganz offensichtlich unsere Lebensqualität und unsere Nahrungsmittelversorgung bedroht. Letztendlich könnte er die menschliche Existenz insgesamt bedrohen.

Tatsache ist, dass CO2 nicht der „Bösewicht“ ist, für den es gehalten wird, und dass die „Netto-Null“-Agenda völlig unangemessen ist, wenn die Erhaltung des Lebens auf der Erde Teil der Gleichung ist.

„CO2 ist ein sehr wesentlicher und natürlicher Bestandteil des Lebens“, sagt Happer. „Es ist das Gas des Lebens. Wir bestehen schließlich aus Kohlenstoff, hauptsächlich aus Kohlenstoff, und wir atmen täglich eine große Menge CO2 aus, nur weil wir leben. Jeder von uns atmet täglich etwa 2 Pfund CO2 aus. Multiplizieren Sie das mit 8 Milliarden Menschen und 365 Tagen im Jahr, und allein dadurch, dass wir leben, sind wir ein nicht zu vernachlässigender Teil des CO2-Budgets der Erde. Dennoch erleben wir einen Kreuzzug gegen den so genannten Schadstoff CO2. Man spricht von Kohlenstoffverschmutzung. [Aber] jeder von uns verschmutzt die Erde durch seine Atmung, [also] wenn man die Verschmutzung stoppen will … will Gott offenbar, dass wir Selbstmord begehen … Wir tun alle möglichen verrückten Dinge wegen dieses angeblichen Schadstoffs … immer mehr schöne Wiesen werden mit schwarzen Solarpaneelen bedeckt. Das funktioniert nicht sehr gut, nachts funktioniert es überhaupt nicht. An bewölkten Tagen funktioniert es nicht. Mitten im Winter funktioniert es wegen des Sonnenstandes nicht besonders gut. Aber trotzdem tun wir es. Wir werden zu einer Klimahysterie verleitet, und wenn Sie dieses Buch noch nicht gelesen haben, kann ich es nur empfehlen. Es wurde erstmals 1841 unter dem Titel „Extraordinary Popular Delusions and the Madness of Crowds“ veröffentlicht. Es ist heute so aktuell wie damals … Ich bin Physiker. Ich bin stolz darauf, dass mich niemand als Klimawissenschaftler bezeichnen würde, aber ich weiß eine Menge über das Klima und war vor 41 Jahren Mitautor eines der ersten Bücher über die Auswirkungen von Kohlendioxid. Dies war eine Studie der Jason-Gruppe, der ich angehörte. Ich war eine Zeit lang Vorsitzender, und es waren wirklich gute Leute dabei.“

Langfristige Auswirkungen des Anstiegs des CO2-Gehalts in der Atmosphäre

Die Schlüsselfrage in Bezug auf die globale Erwärmung lautet: Wie stark erwärmt sich die Erde, wenn man die CO2-Konzentration in der Atmosphäre verdoppelt? Dies wird als Frage der Klimasensitivität bezeichnet. Man geht davon aus, dass eine Verdoppelung der CO2-Konzentration zu einem Anstieg der globalen Temperatur um 3 Grad Celsius führen würde.

„Die Entscheidung beruhte nicht auf harten Berechnungen“, sagt Happer. „Es lag am Gruppendenken. Das dachten alle anderen auch, also dachten wir das auch. Zu meiner Verteidigung muss ich sagen, dass einer der Gründe, warum ich dem nicht viel Aufmerksamkeit schenkte, der ist, dass ich zu dieser Zeit an etwas arbeitete, das ich für viel wichtiger hielt. Lassen Sie mich Ihnen davon erzählen, damit Sie ein Gefühl dafür bekommen, warum ich denke, dass ich qualifiziert bin, über dieses Thema zu referieren. Es war der Beginn der strategischen Verteidigungsinitiative, von Star Wars … Präsident Reagan … wollte einen Weg finden, die Vereinigten Staaten zu verteidigen, damit wir nicht diesen Massenselbstmordpakt eingehen mussten, und wir dachten unter anderem daran, Hochleistungslaser einzusetzen, um ankommende Raketen zu verbrennen … Aber hier ist das Problem. Wenn man den 1-Megawatt-Laser am Boden nimmt und ihn auf die Rakete schickt, zerfällt der Strahl, wenn er die Rakete erreicht, in Hunderte von Teilstrahlen – Flecken – und das war den Astronomen bekannt. Das gleiche Problem tritt auf, wenn man ferne Sterne und Galaxien betrachtet. Die Astronomen wussten, wie man das beheben kann … Wenn man messen kann, wie stark diese Welle gekrümmt ist, kann man sie an einem Spiegel abprallen lassen, der in die entgegengesetzte Richtung gekrümmt ist, und wenn die Welle zurückprallt, ist sie absolut flach. Das nennt man adaptive Optik, und sie funktioniert wunderbar. Wenn man dann den korrigierten Strahl fokussiert, erhält man einen einzigen Punkt anstelle von Hunderten von [Strahlen]. Das Problem dabei ist, dass es am Nachthimmel nur vier oder fünf Sterne gibt, die hell genug sind, um genügend Photonen für die Messung der Verzerrung der Welle zu haben. Wir hatten also im Sommer 1982 ein geheimes Treffen. Dort waren mehrere Offiziere der Air Force anwesend, die das Problem erläuterten. Zufällig wusste ich, wie man es lösen kann. Man kann überall am Himmel einen künstlichen Stern erzeugen, indem man einen auf die Natriumfrequenz abgestimmten Laser auf die Natriumschicht über unseren Köpfen in 90 bis 100 Kilometern Entfernung richtet.“

Obwohl die Air Force anfangs an der Existenz einer Natriumschicht in der Atmosphäre zweifelte, baute sie schließlich den von Happer vorgeschlagenen Natriumlaser, und wenn Sie heute ein bodengestütztes Teleskop aufsuchen, werden Sie normalerweise ein oder zwei davon sehen. Wie dem auch sei, diese Geschichte sollte Sie nur davon überzeugen, dass Happer weiß, wovon er spricht, wenn es um atmosphärische Bestandteile und die damit verbundenen Phänomene geht.

CO2 hat keinen erkennbaren Einfluss auf die Erdtemperaturen

Den Klimaalarmisten zufolge wird der Anstieg des CO2 zu einer globalen Erwärmung führen, die alles Leben auf der Erde bedrohen wird. In Wirklichkeit ist CO2 jedoch „ein sehr mickriges Werkzeug, um das Klima zu beeinflussen“, sagt Happer.

Man darf nicht vergessen, dass es auf der Erde keine einheitliche Temperatur gibt. Sie variiert je nach Ort und Höhe. Pro Höhenkilometer kommt es zu einer durchschnittlichen Abkühlung von 6,6 Grad C. Dies wird als Stornowahrscheinlichkeit bezeichnet. Diese Abkühlung setzt sich bis in die Troposphäre fort, wo sie aufhört.

Die Abkühlung ist auf die Tatsache zurückzuführen, dass warme Luft aufsteigt und kühle Luft absteigt. „Es ist die Konvektion, die diesen schnellen Temperaturabfall bewirkt – 6,5 Grad pro Kilometer“, sagt Happer. Anschließend erläutert er die folgende Grafik, die die Wärmestrahlung der Erde in den Weltraum bei einer angenommenen Oberflächentemperatur von 15,5 Grad Celsius zeigt. Die Treibhausgase sind der Bereich unter der gezackten schwarzen Kurve.

Laut Happer beträgt sie nur 70 % dessen, was sie ohne Treibhausgase betragen würde, was als glatte blaue Kurve dargestellt ist, da die Treibhausgase – hauptsächlich Wasserdampf – die Abkühlung verhindern, wenn die Sonne die Erde aufheizt.

Der wichtigste Teil dieses Diagramms ist die rote, gezackte Linie, die hier mit einem roten Pfeil dargestellt ist, der auf sie zeigt. Diese rote Linie zeigt den Effekt, den eine Verdoppelung (ein Anstieg um 100 %) des CO2 auf die Oberflächentemperatur der Erde haben würde. Wie Sie sehen können, ist der Effekt vernachlässigbar. Sie verringert die Strahlung in den Weltraum um nur 1,1 %.

Wie von Happer angemerkt:

„Lassen Sie das auf sich wirken. Wir sind weit davon entfernt, [CO2] heute zu verdoppeln. Es wird lange dauern, [und] es verursacht nur eine Veränderung von 1 %. CO2 ist also ein sehr schlechtes Treibhausgas. Es ist kein effizientes Treibhausgas.“

Wenn Sie ALLES CO2 entfernen, erhalten Sie die grüne gezackte Kurve. Wie Sie sehen können, verlaufen die grüne und die schwarze gezackte Linie mit Ausnahme einer Stelle parallel. Es gibt einen großen Effekt, wenn man von Null CO2 auf 400 ppm geht (grüner Pfeil). Aber er ist wieder vernachlässigbar, wenn man von 400 ppm auf 800 ppm geht (schwarzer Pfeil). Wie von Happer erklärt:

„Der gesamte Effekt tritt bereits bei der ersten kleinen Menge an zusätzlichem CO2 auf … Es ist also wirklich so, dass eine Verdoppelung des CO2 nur einen Rückgang der Strahlung um 1 % bewirkt. Das IPCC [Intergovernmental Panel on Climate Change] kommt zu derselben Antwort, so dass dies nicht wirklich umstritten ist, auch wenn sie Ihnen niemals die Kurve zeigen oder sagen werden, dass es 1% ist. Das würde die Erzählung stören … Es geht also um die Strahlung in den Weltraum. Wie kann man das in eine Temperatur umrechnen? Man ist besorgt, dass es zu einer unerträglichen Erwärmung der Erdoberfläche, auf der wir leben, oder anderer Teile der Atmosphäre kommen könnte. Auch hier ist es wichtig, die Berechnung erster Ordnung durchzuführen … und die besagt, dass die Erwärmung bei einer Verdopplung des CO2 … weniger als ein Grad beträgt … 0,7 [Grad] C. Sehr gering. Das kann man wirklich nicht spüren.“

Warum dann der Alarm über den CO2-Anstieg?

Unnötig zu sagen, dass dies ein großes Problem für die Klimawissenschaft darstellt, denn ein Unterschied von 0,7 Grad Celsius bedeutet, dass es keinen Klimanotstand gibt, und egal, was wir tun, um die CO2-Emissionen zu reduzieren, es wird keine Auswirkungen auf das Klima haben.

Um also einen Notfall zu fabrizieren, wo es in Wirklichkeit keinen gibt, geht der IPCC von enormen positiven Rückkopplungen aus“, sagt Happer. Da CO2 kein starkes Treibhausgas ist, wird die winzige direkte Erwärmung, die es verursacht, um einen Faktor von vier bis sechs verstärkt, um den Anschein zu erwecken, dass es eine spürbare Wirkung hat.

„Ich würde sagen, es ist eine positive Wirkung für CO2“, sagt Happer. „Die Erwärmung ist nicht sehr gut, aber wenn man von vielen Rückkopplungen ausgeht, kann man das Geld weiter einfließen lassen. Das Problem dabei ist, dass die meisten, die einen Hintergrund in physikalischer Chemie und Physik haben, wissen, dass die meisten natürlichen Rückkopplungen negativ und nicht positiv sind.

„Die Erwärmung von 0,7 Grad Celsius, die man erhält, wenn man den CO2-Gehalt verdoppelt, ist wahrscheinlich eine Überschätzung, weil es in diesem sehr komplizierten Klimasystem, in dem wir leben, wahrscheinlich negative Rückkopplungen gibt.“ William Happer, Ph.D.

Dies ist als Chatelier-Prinzip bekannt, benannt nach dem französischen Chemiker, der als erster entdeckte, dass „wenn ein einfaches System im thermodynamischen Gleichgewicht einer Änderung der Konzentration, der Temperatur, des Volumens oder des Drucks unterworfen wird, … das System in ein neues Gleichgewicht übergeht und … die Änderung teilweise der angewandten Änderung entgegenwirkt“.

Die Erwärmung von 0,7 Grad Celsius bei einer Verdoppelung des CO2-Gehalts ist also „wahrscheinlich eine Überschätzung“, sagt Happer, „weil es in diesem sehr komplizierten Klimasystem, in dem wir leben, wahrscheinlich negative Rückkopplungen gibt. Die Atmosphäre, die Ozeane, alles ist nichtlinear“.

Die wichtigste Erkenntnis aus all dem ist, dass es keine Rolle spielt, ob wir 400 ppm CO2 oder 800 ppm haben, wenn es um die Auswirkungen auf die Temperatur der Erde geht. Kurz gesagt, die Klimahysterie ist genau das. Sie basiert nicht auf einer realen Bedrohung. Nur wenn wir in der Lage wären, den absoluten CO2-Grenzwert zu erreichen, würde sich etwas ändern, aber das bedeutet auch, dass wir alle Lebewesen auf dem Planeten ausrotten würden. Das ist nichts weniger als ein Selbstmordprogramm.

Mehr CO2 wird den Planeten ergrünen lassen

Wie Happer erklärt, wird mehr CO2 den Planeten ergrünen lassen und ihn für die Pflanzenwelt lebenswerter machen. Je mehr CO2 vorhanden ist, desto besser wachsen Pflanzen und Bäume. Wenn wir also üppige Wälder und reiche Ernten wollen, ist die Reduzierung von CO2 das Letzte, was wir tun sollten.

„Alle Pflanzen wachsen besser mit mehr CO2 [in der Luft]“, sagt er. „Die Pflanzen sind heute wirklich ausgehungert [von] CO2. Wir wissen, dass Pflanzen viele wichtige Nährstoffe brauchen. Sie brauchen Stickstoff, Phosphor, Kalium, und vor allem brauchen sie Wasser. Aber sie brauchen auch CO2, und wie viele andere Nährstoffe ist auch CO2 heute Mangelware“.

CO2 kommt den Pflanzen zugute, indem es ihren Wasserbedarf senkt und damit die Gefahr von Dürre verringert. Höhere CO2-Werte verringern auch die schädliche Photorespiration. Laut Happer verlieren Pflanzen des C3-Typs etwa 25 % ihres Photosynthesepotenzials aufgrund erhöhter Photorespiration. Ausführlichere Informationen über die Rolle von CO2 beim Pflanzenwachstum und bei der Photosynthese finden Sie im Video. Die Diskussion beginnt etwa bei der 40-Minuten-Marke.

Lügen, Unwissenheit, Dummheit oder etwas anderes?

Zum Schluss versucht Happer zu erklären, was hinter der Klimahysterie steckt:

„Trotz der unbestreitbaren Argumente, dass es keinen Klimanotstand gibt – CO2 ist gut für die Erde -, ist die Kampagne zur CO2-Verbannung, ‚Netto-Null‘, sehr erfolgreich gewesen. Wie kann das also sein? Ich bin hier wirklich überfordert, weil ich jetzt über die menschliche Natur spreche. Ich bin wirklich gut im Umgang mit Instrumenten und im Lösen von Differentialgleichungen, aber ich bin nicht sehr gut darin, Menschen zu verstehen. Aber hier sind einige der Triebkräfte: edle Lügen, politische Lügen, Unwissenheit, Dummheit, Gier. Die edle Lüge geht auf Platon zurück, der sie in „Die Republik“ erörtert. In der Politik ist eine edle Lüge ein Mythos oder eine Unwahrheit, oft, aber nicht ausnahmslos religiöser Natur, die von einer Elite wissentlich verbreitet wird, um die soziale Harmonie aufrechtzuerhalten oder eine Agenda voranzutreiben. Und hier gibt es ein klares Ziel. Wenn man die Menschheit irgendwie vereinen könnte, um eine externe Bedrohung zu bekämpfen, zum Beispiel die CO2-Verschmutzung, dann würden wir uns nicht gegenseitig bekämpfen. Es wird keine Kriege geben. Ich glaube, viele aufrichtige Menschen haben sich teilweise aus diesem Grund an die CO2-Geschichte gehängt. Man kann das sogar in den frühen Schriften des Club of Rome nachlesen. Dann gibt es noch die politischen Lügen. Dies ist eines meiner Lieblingszitate von H.L. Menken: ‚Das ganze Ziel praktischer Politik ist es, die Bevölkerung in Angst und Schrecken zu versetzen (und damit in Sicherheit zu bringen), indem man sie mit einer endlosen Reihe von Kobolden bedroht, die alle imaginär sind.'“

Unwissenheit ist natürlich weit verbreitet und beruht größtenteils auf unvollständigem Wissen oder einem unzureichenden Verständnis der Fakten. Und was ist mit Dummheit? Dietrich Bonhoeffer, einer der wenigen deutschen Geistlichen, die sich Hitler widersetzten und seine öffentliche Ablehnung schließlich mit dem Leben bezahlten, schrieb einmal über die menschliche Dummheit:

„Gegen Dummheit haben wir keine Verteidigung. Weder Protest noch Gewalt können ihr etwas anhaben. Vernunft nützt nichts. Tatsachen, die den persönlichen Vorurteilen widersprechen, können einfach nicht geglaubt werden – ja, der Narr kann sogar kontern, indem er sie kritisiert, und wenn sie unbestreitbar sind, können sie einfach als triviale Ausnahmen beiseite geschoben werden. Der Narr ist also – im Gegensatz zum Schurken – völlig selbstzufrieden. In der Tat können sie leicht gefährlich werden, denn es braucht nicht viel, um sie aggressiv zu machen. Deshalb ist bei ihnen größere Vorsicht geboten als bei einem bösartigen Menschen.“

Happer hat die Gefahr, die von der Dummheit der Gegner ausgeht, selbst erlebt. „Ich bekomme regelmäßig Anrufe, in denen mir, meiner Frau und meinen Kindern mit dem Tod gedroht wird“, sagt er. „Was für eine Bewegung ist das denn?“ Und schließlich die Gier. A.S. Puschkin hat einmal gesagt: „Wenn es einen Trog gibt, dann gibt es auch Schweine“. Und mit der Klimawissenschaft lässt sich derzeit das große Geld verdienen – vorausgesetzt, man unterstützt mit seiner Arbeit das Narrativ der globalen Erwärmung und die Notwendigkeit von Netto-Null-Emissionen.

Was auch immer die Gründe dafür sind, verantwortungsbewusste Menschen auf der ganzen Welt müssen sich gegen die falsche Darstellung des Klimawandels und die Netto-Null-Agenda wehren, da sie nichts zur Normalisierung der Temperaturen beitragen, sondern die Lebensqualität und die Nachhaltigkeit der Nahrungsmittelproduktion rapide untergraben und den Wohlstand in die Hände einiger weniger verlagern werden.

