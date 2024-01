Die “Krankheit X” des WEF ist eine Bedrohung durch verstärkte wirtschaftliche und biologische Angriffe auf die Menschen. Kommunisten müssen helfen, den Widerstand dagegen anzuführen.

Beim letzten Mal, als eine Pandemie ausbrach, stellten sich die politischen Akteure, die sich selbst als die besten Führer der sozialistischen Sache bezeichnen, auf die Seite der Monopolisten gegen die Arbeiter. Sie gaben vor, dass die Pandemiebekämpfung durch den kapitalistischen Staat des amerikanischen Imperiums und die Pandemiebekämpfung durch das sozialistische China gleichermaßen Unterstützung verdienten. Was nichts anderes bewirken konnte, als unseren Klassenfeinden zu helfen.

Sie befürworteten die Zwangsimpfungen, obwohl es in China bisher nicht einmal ein Äquivalent zu den Vorschriften der USA gab. Und sie taten so, als seien die Abriegelungen kein Deckmantel für eine beispiellose Machtübernahme durch das Monopolkapital. So sehr die mit dem Liberalismus kompatiblen Sozialisten auch beteuerten, dass diese Maßnahmen im Wesentlichen gerechtfertigt waren, in Wahrheit waren die Abriegelungen für die Beamten des Landes ein Mittel, um den Anschein zu erwecken, sie würden etwas tun, nachdem sie bereits bei der Verhinderung eines massiven Ausbruchs versagt hatten. Damit waren sie Teil eines Psycho-Spiels, das von der Rettung der größten Banken und Unternehmen, der Übernahme durch Big Tech und der gewaltsamen Verteilung des neuesten experimentellen Medikaments der Big Pharma ablenken sollte.

Wenn unsere herrschenden Eliten das nächste Mal einen Angriff auf die Arbeiterklasse unter dem Deckmantel der öffentlichen Gesundheit durchführen, können wir davon ausgehen, dass diese “linken” Akteure die gleiche mitschuldige Haltung einnehmen werden wie vor vier Jahren. Und in Anbetracht der Entwicklungen innerhalb der liberalen Technokratie, die wir in letzter Zeit beobachten konnten, können wir davon ausgehen, dass dieser kommende Angriff noch weitaus schädlicher sein wird als der letzte. Unsere Klassenfeinde konnten Covid-19 zum einen als Gelegenheit nutzen, um mit einem solchen Projekt zu experimentieren, und zum anderen die Arbeiter in eine wirtschaftlich und psychologisch noch verwundbarere Lage versetzen, als sie es vor Covid waren. Die etablierten Elemente der Linken werden sich in dieser intensiveren nächsten Phase des Klassenkriegs nicht auf die richtige Seite schlagen, also müssen sich prinzipientreue Sozialisten darauf vorbereiten, diese Pläne der Eliten zu bekämpfen.

Wir können damit beginnen, indem wir den Erzählern, die die frühen Psyops des nächsten Bio-Angriffs fördern, die Kontrolle über den Diskurs entreißen. Dies ist etwas, was ein Großteil der Massen bereits von sich aus tut. Als Reaktion auf die unkritische Berichterstattung der BBC über die “Disease X”-Warnung des Weltwirtschaftsforums kann man die überwiegende Mehrheit der BBC-YouTube-Kommentatoren sehen, die auf die Absurdität der Erzählung hinweisen. Sie machen deutlich, dass man von uns nicht erwarten kann, dass wir diese Geschichte, die uns unsere mächtigsten Institutionen erzählen, einfach hinnehmen, vor allem, wenn sie so absichtlich vage ist. Wie kann uns die Nachricht beruhigen, dass die akademischen Zentren des Großkapitals an einem Heilmittel für eine neue Supergrippe forschen, wenn es dieses Virus gar nicht gibt und wir gerade gesehen haben, wie die Gesundheitsbehörden uns mehrfach belogen haben? Unser natürlicher und richtiger Impuls ist es, skeptisch zu sein.

In ihrem Bemühen, dieser Skepsis entgegenzuwirken, bringen die Verantwortlichen für die Berichterstattung keine Argumente vor, die wirklich widerlegen, worüber wir uns Sorgen machen. Die Faktenprüfer von Associated Press versichern uns, dass die “Krankheit X” vollkommen hypothetisch ist, ein Punkt, der den Kern unserer Aussage nicht widerlegt. Der WEF muss kein Virus in einem Labor aushecken, damit wir guten Grund zu der Annahme haben, dass die Eliten neue Bio-Angriffe auf uns planen, denn es gibt viele verschiedene Arten von Bio-Mitteln zur Kriegsführung. Es gibt unsichere Impfungen, die Bill Gates durch seine Aktivitäten in der ehemals kolonisierten Welt besonders propagiert hat. Es gibt wirtschaftliche Schäden, die durch Missmanagement im Gesundheitswesen verursacht werden, etwas, wovon sich die Arbeiterklasse erst kürzlich und wovon sie sich bisher nicht erholt hat. Es gibt Abriegelungen, die die Regierung vornimmt, wenn sie nicht gewillt ist, den Menschen die nötige Hilfe zukommen zu lassen, und die deshalb eine tödliche Wirkung haben.

Unabhängig davon, ob die nächste Pandemie vom Menschen oder von der Natur ausgelöst wird (was in einer Zeit, in der unsere ökologische Krise größere Risiken für Krankheitserreger mit sich bringt, eine zweideutige Unterscheidung ist), wird die Art und Weise, wie unsere herrschenden Institutionen darauf reagieren, die gleiche sein. Sie werden die Katastrophe ausnutzen, indem sie sie als Rechtfertigung für die Konsolidierung der kapitalistischen Macht, für Profite mit Impfstoffen, die sie nicht transparent machen, und für die Unterdrückung der Opposition gegen ihren liberalen Totalitarismus verwenden. Wir könnten die WEF-Psychoaktion “Krankheit X” und die systemische Gewalt, die darauf folgen wird, sogar als das größte Manöver der US-Regierung zur Aufstandsbekämpfung im Inland betrachten.

Die Hegemonie der USA ist im Niedergang begriffen, und deshalb kann sich die Überproduktionskrise des Kapitalismus nur noch verschärfen. Ohne die Möglichkeit, diese Krise durch den Export von mehr Kapital in die peripheren Länder zu kompensieren, muss die herrschende Klasse der USA ihre Ausbeutung des Zentrums des Imperiums intensivieren. Und Krankheit X könnte der Hauptgrund dafür sein, dass sie einen narrativen Präzedenzfall für die damit einhergehenden Degrowth- und Repressionsmaßnahmen schafft.

Vor zehn Jahren war das Klima die wichtigste erzählerische Grundlage für diese Bemühungen, die geplante extreme Sparpolitik zu rechtfertigen. Damals konzentrierten sich die Medien viel stärker auf das Klima, und die höchsten Eliten nutzten das wachsende Entsetzen der Öffentlichkeit, um unter dem Deckmantel des Umweltschutzes die Entvölkerung zu fördern. Dann haben die Verantwortlichen für das Narrativ ihre Taktik weitgehend geändert, zumindest vorläufig. Nicht, weil die globale Erwärmung keine Bedrohung mehr darstellte, sondern weil die liberalen Technokraten damit beginnen wollten, den “grünen” Kapitalismus so darzustellen, als hätte er das Problem im Wesentlichen gelöst. Dadurch wurden die Übertreibungen der Medien in Bezug auf das Ausmaß des Problems verringert. Dies hat zu einer neuen, subtileren Form der Klimaleugnung geführt. Wie Kyle Paoletta von der relativ unabhängigen linken Zeitschrift Harper’s letztes Jahr feststellte:

Es ist, das verspreche ich Ihnen, nicht ganz so schlimm, wie Sie es sich einmal vorgestellt haben, aber es ist schlimmer, als man Ihnen in letzter Zeit weisgemacht hat. Die Meere werden ansteigen, die Sommer werden heißer werden. Es wird mehr Tage mit rotem Himmel geben, mehr Stürme, mehr Dschungel, die sich in Savannen verwandeln, und Savannen, die sich in Wüsten verwandeln. Die globalen Emissionen könnten in ein paar Jahren ihren Höhepunkt erreichen, aber der anschließende Rückgang wird wahrscheinlich zu langsam sein, um die Erwärmung auf 2,5 Grad Celsius zu begrenzen – ein Wert, den die Vereinten Nationen nach ihren derzeitigen Netto-Null-Zusagen erreichen werden. All dies bedeutet keine Apokalypse, aber es deutet auf eine Welt hin, die durch Hunderte Millionen Menschen, die hungern und aus ihren Häusern fliehen müssen, destabilisiert wird.

Da die Eliten keinen Grund haben, sich über all die zukünftigen Opfer von Umweltgewalt Sorgen zu machen, konzentrieren sie sich in ihrer Degrowth-Propaganda derzeit viel mehr auf Krankheiten. Die Antwort der liberalen Ordnung auf diese beiden Bedrohungen wird die Entvölkerung sein.

Wenige oder gar keine Leben werden durch den “Fortschritt” gerettet, den die Liberalen angeblich für das Klima gemacht haben, und die nächsten “Lösungen”, die sie zur Verringerung der viralen Todesfälle verkaufen werden, werden genauso kontraproduktiv sein wie die letzten. Wo auch immer die liberal ausgerichteten Sozialisten diese Realitäten über die bio-medizinischen Angriffe unserer Regierung auf die Menschen erkennen, es wird nichts bedeuten. Denn diese Akteure werden trotzdem die Politik der Biotyrannei selbst unterstützen. Wir müssen eine Version der sozialistischen Bewegung aufbauen, die diese herrschaftsfreundliche Haltung zur öffentlichen Gesundheit nicht teilt. Die sich in dieser Frage wirklich mit der Volksrepublik China deckt, indem sie sich ungerechten Mandaten widersetzt und dem internationalen Monopolkapital Widerstand leistet.