US-Rückzug aus Syrien und Irak: Das schlimmste Szenario

Brian Berletic

In letzter Zeit gab es immer wieder Gerüchte und Ankündigungen über die Präsenz von US-Truppen in Syrien und im Irak und die Aussicht auf zumindest einen Truppenabzug aus einem oder beiden Ländern. Hintergrund ist die Eskalation der Gewalt zwischen lokalen Milizen und den US-Streitkräften, die sich nach der israelischen Invasion des Gazastreifens und der daraus resultierenden Verschlechterung der Sicherheitslage in der Region einen Schlagabtausch mit Raketen und Luftangriffen geliefert haben.

Während das Pentagon Behauptungen, die US-Streitkräfte könnten sich aus Syrien zurückziehen, schnell dementierte, stellte CNN in einem Artikel vom 25. Januar 2024 mit dem Titel „US und irakische Regierung beginnen Gespräche über die Zukunft der US-Militärpräsenz im Land“ fest, dass sich die Gespräche darauf konzentrieren würden, „ob und wann es möglich sein wird, die US-Militärpräsenz im Irak zu beenden“.

Ein ähnlicher Prozess fand in Zentralasien vor dem endgültigen Abzug der US-Truppen aus Afghanistan statt, der im August 2021 abgeschlossen wurde.

Der Rückzug aus Afghanistan wurde damals als Symptom der schwindenden Macht der USA interpretiert, und obwohl dies ein wichtiger Faktor sein mag, befürchteten andere Analysten, dass er lediglich dazu diene, US-Ressourcen freizusetzen, um den Konflikt anderswo auszuweiten.

Diese Befürchtung wurde von US-Außenminister Anthony Blinken auf einer Pressekonferenz im Dezember 2022 bestätigt:

Was den Krieg Russlands gegen die Ukraine betrifft, so wäre die Unterstützung, die wir und andere der Ukraine geben konnten, um sich gegen die russische Aggression zu wehren und zurückzuschlagen, viel komplizierter geworden, wenn wir noch in Afghanistan wären.

Es ist anzumerken, dass die USA im Vorfeld der russischen Militäroperation Russland seit Jahren bewusst in einen größeren Konflikt in der Ukraine hineingezogen haben. Die RAND Corporation hat in einem Strategiepapier vom September 2019 mit dem Titel „Extending Russia: Competing from Advantageous Ground“ ein ganzes Kapitel mit dem Titel „Provide Lethal Aid to Ukraine“ (Tödliche Hilfe für die Ukraine leisten), in dem erklärt wird, dass:

Eine Ausweitung der US-Hilfe für die Ukraine, einschließlich tödlicher militärischer Hilfe, würde wahrscheinlich die Kosten für Russland in Form von Blut und Geld erhöhen, wenn es die Donbass-Region hält. Mehr russische Hilfe für die Separatisten und eine zusätzliche russische Truppenpräsenz wären wahrscheinlich erforderlich, was zu größeren Ausgaben, Ausrüstungsverlusten und russischen Opfern führen würde. Letzteres könnte im eigenen Land sehr umstritten sein, so wie es beim Einmarsch der Sowjets in Afghanistan der Fall war.

Im darauffolgenden Monat begannen die USA unter der Trump-Regierung damit, der Ukraine tödliche Hilfe in Form von Javelin-Panzerabwehrraketen zu liefern, wie ABC News berichtete. Dies war eindeutig der Beginn einer Politik, die darauf abzielte, Russland anzulocken und ihm so viel „Blut und Schätze“ wie möglich zu entlocken. Zu diesem Zeitpunkt wurde ein Abzug aus Afghanistan ernsthaft in Erwägung gezogen. Er sollte unter der Trump-Administration beginnen und schließlich unter der nachfolgenden Biden-Administration vollständig umgesetzt werden.

Im Nachhinein betrachtet war der Abzug eine klare Voraussetzung für die Freisetzung der Ressourcen, die für den bevorstehenden Stellvertreterkrieg der USA in der Ukraine gegen Russland benötigt wurden.

Rückzug aus Irak und Syrien bedeutet mehr Krieg, nicht weniger

Es ist daher beunruhigend, dass es ähnliche Strategiepapiere gibt wie das 2019 von der RAND Corporation veröffentlichte Extending Russia“, die Optionen aufzeigen, wie auch der Iran in einen großangelegten Krieg mit dem Endziel eines von den USA unterstützten Regimewechsels hineingezogen werden kann.

In diesen Papieren werden die dafür notwendigen Voraussetzungen dargelegt und die US-Besetzung des Irak als Hindernis für die geplanten Provokationen genannt, mit denen der Iran in einen größeren Krieg hineingezogen werden soll.

Zu den zahlreichen Provokationen, die in dem 2009 von der Brooking Institution veröffentlichten Papier „Which Path to Persia? Options for a New American Strategy toward Iran“ (Optionen für eine neue amerikanische Strategie gegenüber dem Iran) aufgelisteten Provokationen ist die Verwendung Israels als Stellvertreter, um den Iran anzugreifen und in einen Krieg zu verwickeln, in den die USA nach Ausbruch der Feindseligkeiten eintreten könnten.

In Kapitel 5 mit dem Titel „LEAVE IT TO BIBI Allowing or Encouraging an Israeli Military Strike“ erklären die Autoren der Brookings Institution, dass israelische Kampfflugzeuge, um den Iran angreifen zu können, entweder US-Verbündete oder von US-Streitkräften besetzte Länder überfliegen müssten.

Das Papier stellt fest:

Als Besatzungsmacht im Irak sind die USA für die Verteidigung des irakischen Luftraums zuständig. Die Alternativen durch den türkischen Luftraum (über 2.200 km) oder den saudi-arabischen Luftraum (über 2.400 km) würden die Angriffstruppe auch in den Luftraum von US-Verbündeten führen, die mit von den USA bereitgestellten Luftabwehrsystemen und Kampfflugzeugen ausgerüstet sind. Im Falle der Türkei würde ein israelischer Überflug zusätzlich dadurch erschwert, dass die Türkei ein NATO-Verbündeter ist, zu dessen Verteidigung sich die Vereinigten Staaten verpflichtet haben, und sie einen großen gemeinsamen türkisch-amerikanischen Luftwaffenstützpunkt entlang der wahrscheinlichsten Angriffsroute beherbergt.

Das Papier stellt auch fest:

Aus amerikanischer Sicht negiert dies den gesamten Sinn der Option – die Vereinigten Staaten von ihrer Schuld zu befreien – und könnte die amerikanischen Bemühungen im Irak gefährden, sodass die Option für Washington nicht infrage kommt.

Es gibt eine offensichtliche Lösung für dieses Problem: Die US-Truppen sollten den Irak nicht nur verlassen, sondern auch unter offensichtlich schlechten Bedingungen mit Bagdad abziehen. Auch wenn der Rückzug noch im Gange ist, wenn israelische Kampfflugzeuge den irakischen Luftraum durchqueren, kann Washington versuchen, die Welt davon zu überzeugen, dass es dabei war, die Region zu verlassen, und dies eine Entscheidung war, die von Israel und nur von Israel getroffen wurde.

Die jüngsten Versuche der USA, Israel scheinbar zur Zurückhaltung bei seinen Operationen im Gazastreifen aufzufordern, sollen Washington ebenfalls eine plausible Leugnung der eskalierenden israelischen Provokationen in der gesamten Region ermöglichen, wo die israelischen Streitkräfte nicht nur in den Gazastreifen einmarschieren und eine langfristige Besetzung planen, sondern auch Luftangriffe im Libanon und in Syrien durchführen, wobei der Iran das nächste logische Ziel der israelischen Provokationen ist.

Eine weitere wichtige Überlegung im Hinblick auf einen US-Rückzug aus Syrien oder dem Irak (oder aus beiden) ist der Wegfall isolierter, verwundbarer US-Stützpunkte, die im Falle eines Krieges mit dem Iran schnell angegriffen und zerstört werden könnten.

Und während ein US-Rückzug die israelischen Provokationen überzeugender machen würde, um einen breiteren Krieg mit dem Iran auszulösen, und auch die verwundbaren US-Truppen aus der Schusslinie nehmen würde, falls solche Bemühungen erfolgreich wären, könnte ein US-Rückzug oder Abzug aus dem Nahen Osten auch einfach dazu dienen, zusätzliche Ressourcen für Washingtons laufenden Stellvertreterkrieg in der Ukraine gegen Russland freizusetzen, oder vielleicht für die laufenden Bemühungen, einen Krieg mit China im asiatisch-pazifischen Raum zu provozieren.

Wie beim Rückzug der USA aus Afghanistan ist die Versuchung groß, anzunehmen, dass die USA auf dem Rückzug sind. Die jüngsten Ereignisse haben jedoch deutlich gemacht, dass die USA ihre Streitkräfte zwar aus einem langjährigen Konflikt abziehen, aber nur, um Ressourcen für einen noch größeren und gefährlicheren Konflikt freizusetzen.

Nur die Zeit wird zeigen, was die wahren Motive Washingtons sind. Wenn man jedoch bedenkt, dass der US-Rückzug aus Afghanistan wahrscheinlich dazu diente, Ressourcen für den viel gefährlicheren Stellvertreterkrieg in der Ukraine freizusetzen, sollte man bei der Analyse der US-Andeutungen über ähnliche Rückzüge aus dem Nahen Osten vorsichtig sein.