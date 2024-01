Ein Abgeordneter fragt, welches Problem die CBDC lösen wird? Hier die Antwort…

James Bowler, der höchste Beamte im britischen Finanzministerium, sagte am Mittwoch, dass die Regierung ihre Pläne für das digitale Pfund „vorsichtig vorantreibt“.

Im vergangenen Jahr hatte die britische Regierung eine öffentliche Konsultation zu den Plänen gestartet. Mehr als 50.000 Einzelpersonen und Organisationen haben sich dazu geäußert.

🇬🇧 Danny Kruger ~ lid parlement stelt een simpele vraag aan James Bowler ~ secretaris generaal van financiën : "Welk probleem gaat (de digitale munt) oplossen?"



🗣️ :"Het is bijhouden… uhhh hoe we allemaal inkopen en sparen uhhh"



"Dit uhhhh gaat over een moderne economie die… pic.twitter.com/5mkt6eeTB8