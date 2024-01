Nuland erklärt die Realität der US-Präsenz in Syrien

Seit einigen Tagen häufen sich Berichte in unabhängigen und etablierten Medien, wonach die USA ihre Truppen aus dem Irak und Syrien endgültig abziehen könnten. Diese Berichte wurden vor allem vor dem Drohnenangriff auf einen US-Stützpunkt an der syrisch-jordanischen Grenze am Sonntag verbreitet, bei dem nach revidierten Opferzahlen drei US-Soldaten getötet und mehr als 40 weitere verletzt wurden.

Am vergangenen Mittwoch berichtete Foreign Policy, dass das Weiße Haus die Truppenpräsenz nach Jahren der Besatzung in Syrien aktiv überprüfe und überdenke, betonte jedoch, dass „noch keine endgültige Entscheidung über einen Abzug getroffen wurde“.

Seit der Mitte der Trump-Administration, als der damalige Präsident Trump erklärte, die Truppen seien dort, „um das Öl zu sichern“, gab es jedoch keine ernsthafte Berichterstattung oder „Debatte“ über einen Plan zum Abzug aus Syrien.

Genau wie in dem oben erwähnten Artikel in Foreign Policy argumentieren die Falken, dass die Amerikaner „auf Kurs bleiben“ müssen (ohne ein Datum für den Rückzug, wie es bei solchen Dingen üblich ist), als ob die Abwesenheit des Pentagons in der Region Chaos und einen expansionistischen Iran (oder Russland, China oder einen anderen „Bösewicht“) auslösen würde.

Doch diese Woche versuchte ein hochrangiger Beamter der Biden-Administration, die hartnäckigen Gerüchte zu zerstreuen, dass ein Rückzug aus dem Irak oder Syrien unmittelbar bevorstehen könnte.

Und es war keine Geringere als Victoria „F*ck The EU“ Nuland:

Zuerst möchte ich klarstellen, dass sich die Vereinigten Staaten nicht aus Syrien zurückziehen werden“, sagte Nuland, die US-Unterstaatssekretärin für politische Angelegenheiten ist, gegenüber CNN Turk.

Die Kommentare von Nuland werden in ausländischen Medien wiedergegeben, sind aber in den US-Medien nicht zu finden, was vielleicht auf die allgemeine Apathie der amerikanischen Öffentlichkeit gegenüber der „ewigen“ Besetzung Syriens zurückzuführen ist.

Nach der Tötung von drei US-Soldaten erklärt die oberste Beamtin des US-Außenministeriums, Victoria Nuland, dass „die USA sich nicht aus Syrien zurückziehen“. Sie fügt hinzu, dass die USA bleiben müssen, um ISIS zu bekämpfen. Pentagon-Dokumente zeigen, dass dies eine Lüge ist: Die USA bekämpfen ISIS kaum. Tatsächlich haben die USA ISIS wachsen lassen, obwohl er die syrische Regierung bedrohen konnte. Das spricht für den wahren Grund für die Besetzung Syriens durch die USA: Wie ein hochrangiger Biden-Beamter und andere DC-Neokonservative stillschweigend zugaben, sind die USA dazu da, Syriens Öl und Weizen zu stehlen, um sein Volk für den erfolgreichen Widerstand gegen das von der CIA geführte Regime zu bestrafen Krieg ändern. ( https://aaronmate.net/p/to-keep-troops-in-syria-us-leaders )

Inzwischen sind die Amerikaner weitgehend darauf konditioniert, dass es Amerikas „Recht“ ist, souveräne fremde Staaten im Nahen Osten auf unbestimmte Zeit zu besetzen und ihre Energieressourcen zu plündern. Und die ganze Zeit über gibt die herrschende Klasse in Washington vor, besorgt über den unnötigen Verlust von Menschenleben unter den US-Truppen zu sein, die in weit entfernten Wüsten stationiert sind.

Daniel McAdams vom Ron Paul Institute hat treffend beschrieben, was wirklich vor sich geht, und es gibt eigentlich nichts mehr zu sagen…

Sie liebt es, wenn amerikanische Truppen an Orten wie Syrien getötet werden. Es bringt die USA der neokonservativen Fantasie eines Krieges mit dem Iran näher. Sie betrachtet Angehörige des US-Militärs als bloßes Vieh. Bloße Bauern. Die Verantwortlichen der amerikanischen Außenpolitik hassen die Amerikaner.