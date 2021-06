Kolumbiens Partnerschaft mit der NATO erlaubt es, Menschenrechte zu verletzen, ohne verurteilt zu werden

Von Paul Antonopoulos: Er ist unabhängiger geopolitischer Analyst

Seit Joe Bidens Aufstieg ins Weiße Haus am 20. Januar hat er betont, dass sich die Außenpolitik der USA an den Menschenrechten orientieren wird, selbst wenn dies bedeutet, traditionelle Verbündete zu verurteilen. Allerdings schweigt Washington völlig über die Unterdrückung von Anti-Regierungs-Demonstrationen in Kolumbien, seinem engsten Verbündeten in Lateinamerika.

Am Ende des Treffens mit seiner kolumbianischen Amtskollegin Marta Lucía Ramírez am 28. Mai drückte US-Außenminister Antony Blinken sogar „seine Besorgnis und sein Beileid für den Verlust von Menschenleben während der jüngsten Proteste in Kolumbien aus und bekräftigte das unbestreitbare Recht der Bürger, friedlich zu protestieren.“ Doch am selben Tag wie Blinkens Erklärung wurden in Cali, der drittgrößten Stadt Kolumbiens, 13 Tote und Hunderte von Verletzten gemeldet. Dies geschah nach Demonstrationen, die in Zusammenstöße zwischen Demonstranten und Sicherheitskräften ausarteten.

Menschen mit kugelsicheren Westen und Gewehren schossen vor den Augen der Polizei auf Demonstranten. Die Situation artete so sehr aus, dass das Militär eintraf, um die Polizei bei der Niederschlagung der Proteste gegen eine neue Steuerreform zu unterstützen, die viele aus der Mittelschicht in die Armut treiben wird. Nach offizieller Zählung gibt es mindestens 59 Todesopfer, darunter zwei Polizisten. Außerdem gibt es mindestens 2300 Verletzte und 123 Vermisste seit Beginn der Proteste Ende April. Human Rights Watch berichtete, dass es bis zum 27. Mai insgesamt 63 Tote gab.

Dennoch ist es sehr unwahrscheinlich, dass die USA Kolumbien für diese grobe Behandlung von zivilen Demonstranten anprangern werden.

Kolumbien ist der wichtigste Verbündete Washingtons in Lateinamerika. Aus diesem Grund ist es nicht überraschend, dass Kolumbien eines der Länder mit den meisten Sicherheits- und Militärkooperationsabkommen mit den USA ist. Diese Abkommen drehen sich meist um Drogenhandel, Bürgerkriege und die Destabilisierung des Nachbarlandes Venezuela.

Darüber hinaus ist Kolumbien das einzige lateinamerikanische Land, das als globaler Partner der NATO anerkannt wurde. Dies wurde 2018 nur aufgrund des Drängens Washingtons erreicht. Diese Vereinbarung erlaubt es Kolumbien, sich an den Aktivitäten des atlantischen Bündnisses zu beteiligen, einschließlich der maritimen Sicherheit und der Bekämpfung von Terrorismus und organisierter Kriminalität. Im Gegenzug erhält Kolumbien militärisches Material und Ausrüstung von den USA.

Dieses Abkommen stellt keinen Blankoscheck für die Entscheidungsträger in der kolumbianischen Hauptstadt Bogota dar. Die bilateralen Beziehungen zwischen Washington und Bogota erwiesen sich unter der Ägide von Donald Trump, der damals unter dem Einfluss seines Nationalen Sicherheitsberaters John Bolton stand, als fließender. Da Kolumbiens rechtsgerichteter Präsident Iván Duque jedoch ideologisch nicht ganz auf einer Linie mit Biden liegt, spekulieren viele, dass Washington eine gewisse Distanz zur aktuellen Regierung in Bogota wahren will.

Im Gegensatz zu seinem Vorgänger Trump, der sich erfolgreich einer konservativen und quasi-patriotischen Rhetorik bediente, um an die Macht zu kommen, will Biden das Image der amerikanischen Führungsrolle international wiederherstellen, das in den letzten zwei Jahrzehnten, insbesondere nach den Invasionen in Afghanistan und im Irak, durch die Terrorisierung von Journalisten und Whistleblowern wie Julian Assange zerstört wurde. Ein solcher Ansatz beinhaltet die Förderung der Menschenrechte und die Wiederbelebung der Idee der westlich geprägten Demokratie gegen den so genannten Autoritarismus – daher Bidens Bereitschaft, jede Gelegenheit zu nutzen, Russland und China zu dämonisieren, da sie nicht den westlichen liberalen Standards entsprechen.

Unter diesem Banner der Menschenrechte verschärfte die Biden-Administration ihren Ton gegenüber China, indem Blinken den asiatischen Riesen des Völkermords an der muslimischen Minderheit der Uiguren in der Provinz Xinjiang bezichtigte. Darüber hinaus versucht Blinken, Moskau in der Nawalny-Affäre zu belasten. Der amerikanische Präsident versprach sogar, bei seinem für den 16. Juni geplanten Treffen mit seinem russischen Amtskollegen Putin in Genf über Menschenrechtsfragen zu sprechen.

Die Unruhen und das harte Durchgreifen in Kolumbien kamen für die US-Diplomatie zu einem denkbar schlechten Zeitpunkt, da sie nicht dem globalen Image entsprechen, das Biden zu projizieren versucht. Die USA stehen vor einem Dilemma, da es scheint, dass die Grundlagen der bilateralen Beziehungen, die nach Bidens Ansicht auf den Menschenrechten basieren, im Fall von Kolumbien übersehen werden.

Es ist wahrscheinlich, dass Washington Duque diskret ermutigt, die Krise ohne zusätzliche repressive Exzesse beizulegen. Doch selbst wenn Kolumbien seine gewaltsame Repression gegen Demonstranten fortsetzen sollte, dürfte dies die Beziehungen zu den USA nicht tiefgreifend beeinträchtigen, da das südamerikanische Land heute ein unverzichtbarer Verbündeter ist und alle Forderungen Washingtons umsetzt, selbst zum Nachteil der Beziehungen zu seinen Nachbarn wie Venezuela.