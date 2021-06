Israel entführt palästinensische Kinder, um eine ganze Generation zu terrorisieren

aljazeera.com: Mohammed Saadi, 13, wurde in seiner Heimatstadt Umm al-Fahem von fünf Männern entführt, die ihm die Augen verbanden, ihn schlugen und ihm eine Waffe an den Kopf hielten.

Das war am 20. Mai. Mohammed Saadi war einer von Tausenden von Menschen, die sich zum Trauerzug für Mohammed Kiwan versammelten, einem 17-jährigen Jungen, der eine Woche zuvor von der israelischen Polizei erschossen wurde.

Zu dieser Zeit stiegen die Spannungen im besetzten Ost-Jerusalem aufgrund der von Israel geplanten Zwangsräumung palästinensischer Familien aus Sheikh Jarrah, der Angriffe auf das Gelände der Al-Aqsa-Moschee und der militärischen Aggression Israels gegen Gaza.

Tausende von palästinensischen Bürgern Israels haben fast täglich in israelischen Städten demonstriert.

Die fünf Männer befanden sich in der Nähe von Kiwans Beerdigungszug in Umm al-Fahem, einer Stadt in Zentralisrael, die hauptsächlich von Palästinensern mit israelischer Staatsbürgerschaft bewohnt wird. Sie waren maskiert und hinter ihren Kopftüchern versteckt und gekleidet wie alle Palästinenser in Israel, die an einer Demonstration teilnehmen.

Aber sie waren bewaffnet und gehörten zur Musta’ribeen-Einheit der israelischen Polizei, einer Undercover-Einheit, die aus als Palästinenser verkleideten Israelis besteht. Ihre Mitglieder gehen oft zu palästinensischen Demonstrationen mit der Absicht, Demonstranten zu verhaften. In der Vergangenheit haben sie sogar Palästinenser getötet.

Als die Demonstration gegen 20.00 Uhr endete, gingen Saadi und sein 15-jähriger Bruder nach Hause. Ihre Route führte an einem Kreisverkehr vorbei, der mit Polizei und Armeesoldaten besetzt war. „Wie aus dem Nichts kamen fünf Männer aus einem metallisch grauen Auto und umzingelten uns. Ich konnte keines ihrer Gesichter sehen“, sagte Saadi Tage nach seiner Freilassung.

„Sie griffen mich an, schubsten mich und zwangen mich in das Auto. Zum Glück konnte mein Bruder entkommen, so dass sie nur mich mitgenommen haben.“ Im Inneren des Wagens wurden Saadi die Augen verbunden und er wurde mit dem Tod bedroht. Er wusste nicht, wohin er ging und wusste nicht, was er falsch gemacht hatte.

„Sie drohten, mich zu töten, mit sehr bösen Worten. Sie haben meine Mutter, meine Schwester und meine ganze Familie beleidigt“, sagte er. „Ich bat sie, aufzuhören, aber jedes Mal, wenn ich versuchte zu reagieren, schlugen sie mich.“

„Sie schlugen mich am ganzen Körper: meinen Kopf, meine Arme, meine Beine. Mein Gesicht war geschwollen, aber ich wäre lieber gestorben, als so gedemütigt zu werden“, sagte Saadi.

Als er auf der Polizeiwache ankam, fesselten sie ihm die Hände an die Füße und behandelten seinen blutenden Kopf nicht. Drei Stunden lang wurde er so zurückgelassen, mit großen Schmerzen, unfähig, seine Familie oder einen Anwalt zu kontaktieren. „Ich hatte keine Angst um mich, aber ich wollte nicht, dass meine Eltern für etwas bestraft werden, was ich hätte tun können. Eigentlich habe ich mir am meisten Sorgen um meine Familie gemacht“, sagt Saadi.

Eine arabisch sprechende Polizistin befragte ihn. Laut Saadi hat sie versucht, ihn dazu zu bringen, Dinge zu gestehen, die er nicht getan hat. „Sie haben mich beschuldigt, einen Polizisten angegriffen und Steine geworfen zu haben, aber ich habe nichts von diesen Dingen getan.“

Der Vater, Shadi Saadi, sagte, er habe „drei Stunden nach der Verhaftung“ einen Anruf von der Polizeistation erhalten. Saadi wurde um 3 Uhr morgens freigelassen, Stunden nachdem sein Vater mit einem Anwalt auf dem Polizeirevier angekommen war.

Terroreinheit der israelischen Polizei

Die Offiziere der Musta’ribeen-Einheit sprechen oft fließend Arabisch und sind mit der palästinensischen Kultur vertraut. Sie geben sich als Araber aus und führen Operationen innerhalb palästinensischer Gemeinden durch.

Ebenfalls in Haifa wurde Youssef, 15, am 12. Mai von der Polizei der Musta’ribeen-Einheit verhaftet, wie sein Anwalt Janan Abdu mitteilte. Ein von Abdu zur Verfügung gestelltes Video zeigt den Moment, in dem Youssef verhaftet wurde.

Youssefs Anwalt bat darum, seinen Nachnamen aus Angst vor Repressalien nicht zu nennen.

In dieser Nacht war Youssef zum Haus eines Freundes gegangen, wo er gehört hatte, dass faschistische Banden, die hauptsächlich aus jüdischen Siedlern bestanden, Palästinenser und ihre Häuser angriffen.

Als er nach Hause ging, sah er eine Gruppe von Männern mit verdeckten Gesichtern, die mit Stöcken und Metallstangen auf ihn zurannten. Er versuchte wegzulaufen, weil er dachte, sie seien Mitglieder einer faschistischen Bande.

Laut Abdu, einem Anwalt des in Haifa ansässigen Öffentlichen Komitees gegen Folter in Israel, das sich um die Verteidigung inhaftierter Palästinenser kümmert, stürzten sich die Männer auf ihn, stießen ihn zu Boden und schlugen ihn mit Eisenstangen, „bis sein Kopf zu bluten begann“.

„Am Ende haben sie ihm die Nase gebrochen“, sagte Janan Abdu. Er wird eine offizielle Beschwerde im Namen von Youssef einreichen. Er sagte, dass in den letzten Wochen eine große Anzahl von Kindern von der Musta’ribeen-Einheit der Polizei ins Visier genommen wurde. „Diese Fälle von extremer Gewalt werden zur Norm“, fügte er hinzu.

Die Verhaftungen von Saadi und Youssef scheinen Teil der am Sonntag angekündigten „Operation Recht und Ordnung“ der israelischen Polizei zu sein. Die Verhaftungswelle zielt darauf ab, palästinensische Bürger Israels dafür zu bestrafen, dass sie gegen die Gewalt der Siedler, die Angriffe der israelischen Streitkräfte auf das Gelände der Al-Aqsa-Moschee und den 11-tägigen Beschuss der Armee in Gaza protestiert haben, berichten Rechtsexperten und Rechtsgruppen.

In einer Erklärung sagte die israelische Polizei, dass seit dem 9. Mai mehr als 1550 Palästinenser festgenommen worden seien. Allein in dieser Woche wurden mehr als 300 von ihnen in israelischen Städten festgenommen, darunter Haifa, Jaffa, Lydd, al-Khalil (in Galiläa) und al-Naqab (im Negev).

Ziel der israelischen Repression: Kinder

Bis heute wurden 140 Anklagen gegen 230 Personen, meist Palästinenser, darunter auch Minderjährige, erhoben. Ihnen wird vorgeworfen, Polizeibeamte angegriffen, demonstriert und Steine geworfen zu haben.

Wenn Kinder angeklagt werden, wird ihnen meist vorgeworfen, Steine geworfen zu haben, ein Verbrechen, auf das eine Höchststrafe von 20 Jahren Gefängnis steht.

In Haifa machen Kinder 20 Prozent der Verhaftungen aus, so Abdu, der mit anderen ehrenamtlichen Anwälten Verhaftungen dokumentiert hat. „Kein Protest endet ohne eine Verhaftung“, sagte er. „Sie zielen absichtlich auf Minderjährige.“

Die täglichen Zahlen, die von der Staatsanwaltschaft veröffentlicht werden, enthalten keine Angaben über die Anzahl der inhaftierten Kinder. Aber „die Zahl der Verhaftungen von Kindern hat sicherlich zugenommen“, sagte Ayed Abu Qtaish, Direktor des Rechenschaftsprogramms von Defense for Children International Palestine (DCIP), aus Jerusalem.

„Wenn die Spannungen eskalieren, steigt die Zahl der inhaftierten Kinder tendenziell an“, sagte er. Obwohl palästinensische Kinder nach internationalem Recht geschützt sind, gibt es faktisch eine „Kluft zwischen Gesetz und Realität“, sagte Abu Qtaish.

Nach den jüngsten Zahlen, die bis September 2020 zurückreichen, befanden sich 167 palästinensische Kinder in israelischen Gefängnissen. Im März 2016 erreichte die Zahl der inhaftierten Kinder 440.

Raafat Abu Ayesh, ein Al-Naqab-Aktivist, behauptete seinerseits, dass Palästinenser „auf der Straße erschossen werden“ und bezog sich dabei auf die jüngste Gewalt von Banden jüdischer Extremisten gegen Palästinenser. Lokalen Medien zufolge werden diese Banden von der Polizei unterstützt, und rechtsextreme Aktivisten beteiligen sich manchmal sogar an Verhaftungen von Palästinensern.

„Sie wenden das Gesetz völlig unterschiedlich an, je nachdem, ob man Palästinenser oder Jude ist“, sagte Abu Ayesh. „Ihre ‚Demokratie‘ gilt nur für jüdische Bürger.“

Druck auf Familien

Es gibt etwa 1,8 Millionen palästinensische Bürger in Israel, was etwa 20 Prozent der Bevölkerung des Landes ausmacht. Obwohl sie die Staatsbürgerschaft und das Wahlrecht haben, wurden sie lange Zeit diskriminiert. Bis zum heutigen Tag sind viele palästinensische Gemeinden in Israel ebenfalls unterfinanziert und marginalisiert.

Abu Ayesh schätzt, dass in den letzten zwei Wochen mindestens 150 palästinensische Kinder in Israel inhaftiert wurden. Sie benutzen diese Verhaftungen als „eine Waffe, um uns zu bestrafen und zum Schweigen zu bringen“, sagt er. „Hier im Negev zum Beispiel haben sie es auf Kinder abgesehen, um ihren Familien Angst zu machen und sie unter Druck zu setzen.“

Außerdem sei es für die Polizei leichter, Minderjährigen falsche Geständnisse zu entlocken als Erwachsenen, fügte Abu Ayesh hinzu.

Laut Abdu, dem Anwalt des 15-jährigen Youssef, sind Misshandlungen und Vergewaltigungen die Norm in Verhörräumen, besonders in denen des Shabak, Israels internem Sicherheitsdienst, auch bekannt als Shin Bet, der berüchtigt ist für die missbräuchlichen Methoden, die er gegen palästinensische Gefangene anwendet.

„Bisher wurden Dutzende von Minderjährigen angeklagt, und einige bleiben, anstatt freigelassen zu werden, in verlängerter Haft, obwohl der Richter ihre Freilassung verlangt“, sagte Youssed al-Zayed, der Anwalt von al-Khalil. „Jedes Mal, wenn die Staatsanwaltschaft gegen das Urteil Berufung einlegt, bleibt das Kind in Haft.“

Al-Zayed sagte, dass die meisten der Kinder, die er auf den Polizeistationen sieht, Anzeichen von Gewalt zeigen und stundenlang ohne Anwalt verhört werden. „Nach israelischem Recht ist die Polizei verpflichtet, Festgenommene über ihr Recht auf einen Rechtsbeistand zu informieren“, sagte er. Aber wenn der Shin Bet in Verhöre eingreift, so fügte er hinzu, ist es schwierig zu wissen, ob das Kind über seine Rechte informiert wurde, weil die Anwälte keinen Zugang zu ihren Angeklagten haben.

Manchmal werden Kinder unter dem Vorwand der Sicherheit 48 Stunden lang daran gehindert, ihre Anwälte zu sehen. „Ich habe Kinder im Alter von 10, 11 und 12 Jahren in Haft gesehen. Dies ist das erste Mal, dass ich Kinder in solcher Zahl und mit solcher Gewalt festgenommen sehe“, sagte Al Zayed.

Diese Verhaftungen seien ein Weg, „eine ganze Generation zu terrorisieren, um sie daran zu hindern, sich auszudrücken“, fügte er hinzu. „Sie wollen ihren Geist, ihren Willen zermalmen.“ Aber Kinder wie Saadi sagen, dass sie nie aufhören werden, zu verkünden, „was richtig ist“ und das palästinensische Volk zu unterstützen.