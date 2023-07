Komikerin mit ukrainisch-jüdischen Wurzeln konfrontiert MSM mit der harten Wahrheit über die Ukraine

Die Komikerin Roseanne Barr war diese Woche zu Gast bei Piers Morgan Uncensored, um über die Abbruchkultur, die Transgender-Bewegung und die Ukraine zu sprechen.

Barr konfrontierte die MSM mit der harten Wahrheit über die Ukraine, wo ihre Wurzeln liegen. Sie sagte, die Medien würden 24 Stunden am Tag Blödsinn über den Krieg im Land verbreiten.

Die Komikerin erzählte Morgan, dass sie aus der Ukraine stammt. Sie wies darauf hin, dass es in der Ukraine viele Nazis gibt, von denen ihre gesamte Familie, einschließlich Großmütter, Urgroßeltern und zehn Geschwister, in den Wald getrieben und lebendig begraben wurde.

„Sie marschierten mit meiner gesamten Familie in den Wald und begruben sie lebendig!“ „Sie haben die Hakenkreuze auf den Waffen der Soldaten nicht gesehen?“

Roseanne Barr Goes Off on Piers Morgan: Ukraine is filled with NAZIS!



"They marched my entire family out into the forest and buried them alive!"



“You haven’t seen the swastikas on the soldiers arms!?”pic.twitter.com/3Rh2wXhGgE