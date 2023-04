Kommen die KI-Anwälte zu uns? Was wir wissen müssen

Ein neu veröffentlichter KI-Chatbot hat die universelle Anwaltsprüfung mit beeindruckender Punktzahl bestanden. Was bedeutet das?

Von: Tessa Lena

GESCHICHTE AUF EINEN BLICK

Der kürzlich veröffentlichte GPT-4, ein von Microsoft unterstützter KI-Chatbot, hat die universelle Anwaltsprüfung mit Bravour bestanden

Bestehende KI-Produkte aus dem Bereich Legal Tech sind in der Lage, große Mengen an Falldaten schnell zu analysieren und Zusammenfassungen, erste Entwürfe von Rechtsdokumenten sowie maßgeschneiderte Serienbriefe zu erstellen

Der Wettbewerb um künftige Gewinne im Bereich Legal Tech ist spürbar – und im Moment geht der Trend dahin, die früheren Startups, die zum Teil erschwingliche Produkte für Normalbürger anbieten, vom Markt zu verdrängen und den Platz für die Haie freizumachen

Mit der Popularisierung von Legal Tech wird unsere Privatsphäre wahrscheinlich noch schwerer zu fassen sein, als sie es ohnehin schon ist

Um die größenwahnsinnigen Besitzer patentierter Algorithmen daran zu hindern, die Regeln für unser Leben zu bestimmen, müssen wir als erstes das algorithmische Denken aus uns selbst verbannen und immer „mit unserer Seele führen“

In dieser Geschichte geht es um die Auswirkungen der neuesten Entwicklungen in der Rechtstechnologie. Bevor wir dazu kommen, möchte ich eine Frage stellen und sie einfach so stehen lassen – damit wir sie im Hinterkopf behalten, während wir uns durch die neuesten Wunder der KI-Welt wühlen. Die Frage lautet: Was ist der Sinn unserer Existenz als menschliche Wesen auf der Erde?

Chatbot hat die einheitliche Anwaltsprüfung bestanden

Man munkelt, dass die neueste von Microsoft unterstützte KI die universelle Anwaltsprüfung bestanden hat, eine Prüfung, die Anwälte in den Vereinigten Staaten ablegen müssen, um als Anwalt zugelassen zu werden. Sie hat die Prüfung nicht nur bestanden, sondern „gehört zu den besten 10 % der Prüfungsteilnehmer“.

Die KI-Software, die vom Microsoft-Partner OpenAI entwickelt wurde, heißt „GPT-4“. Sie ist ein Upgrade von GPT-3.5, auf dem das kürzlich berühmte ChatGPT-Programm basiert. Falls Sie neugierig sind: „GPT“ steht für „Generative Pre-trained Transformer“, ein Computersprachmodell, das „Deep Learning“ verwendet, um Text zu erzeugen.

Deep Learning bedeutet, dass riesige Datenmengen durchforstet werden, algorithmisch aussagekräftige Merkmale verschiedener Typen extrahiert und dann so zusammengefasst werden, dass es so aussieht, als würde der Computer „verstehen“.

Diese Software fällt unter die Definition der „generativen KI“, d. h. der Art von KI, die über die Analyse großer Datenmengen und die Erstellung einer Zusammenfassung hinausgeht und in der Lage ist, auf der Grundlage der analysierten Daten eigene „kreative“ Ergebnisse zu erzeugen.

Laut dem GPT-4 Technical Report von OpenAI wurde das Programm „an einer Reihe von Benchmarks getestet, einschließlich der Simulation von Prüfungen, die ursprünglich für Menschen konzipiert wurden“.

Ein Zwischenspiel

Darf ich diese Gelegenheit nutzen, um meine Verärgerung darüber zum Ausdruck zu bringen, dass die Hipster das Wort „Menschen“ anstelle von „Leuten“ verwenden, als ob es jemals einen Zeitpunkt geben wird, an dem Roboter empfindungsfähig werden und anfangen, an der Gesellschaft teilzuhaben, und zwar nicht als eine Art von Technologie in den Händen der Verantwortlichen, sondern als eigenständige Lebewesen.

Das wird natürlich nie geschehen (auch wenn die Patentinhaber so tun mögen). Das ist Unsinn und Fiktion. Aber Menschen „Menschen“ zu nennen, führt eine neue Sichtweise auf uns selbst ein, die wir mit den Augen einer externen Maschine betrachten. Es ist ein weiterer magischer Trick der Verrückten in den hohen Stühlen, um uns von unserer angeborenen Persönlichkeit und unserer Seele zu trennen. Es hilft den Tyrannen auch, „Roboterbürger“ zu schaffen und ihnen „Rechte“ zu geben.

Zu den „Roboterbürgern“ können sogar „Finanzakteure“ gehören, um den Betrug zu rechtfertigen! Und wenn sich die Menschen darüber beschweren, dass Roboter nicht wirklich „menschlich“ sind, wird ihnen vorgeworfen, dass sie eine Art Phobie haben.

Die Verwendung von „Menschen“ anstelle von „Leuten“ bei der Beschreibung von uns allen macht die Trickserei nur ein bisschen einfacher, denn sind diese Maschinen oder Softwareprodukte Menschen? Offensichtlich sind sie es nicht. Wir wissen, dass sie keine Menschen sind. Aber sind sie vielleicht ein wenig menschenähnlich? Versuchen sie, menschlich zu sein? Wollen sie menschlich sein? Verdienen sie es, Menschen zu sein? Meinen Sie nicht, dass sie zumindest menschenähnliche Rechte verdienen? Und so weiter.

Zurück zum Thema AI – Bestehen der Anwaltsprüfung

Nach Angaben von OpenAI hat das Unternehmen die notwendigen Vorkehrungen getroffen, um sicherzustellen, dass das KI-Produkt nicht einfach nur die bereits bekannten richtigen Antworten auf die bereits bekannten Fragen der Anwaltsprüfung mechanisch reproduziert. In ihren eigenen Worten: „Wir haben kein spezielles Training für diese Prüfungen durchgeführt.

Eine Minderheit der Probleme in den Prüfungen wurde vom Modell während des Trainings erkannt; für jede Prüfung führen wir eine Variante durch, bei der diese Fragen entfernt wurden, und geben das niedrigere Ergebnis der beiden an. Wir glauben, dass die Ergebnisse repräsentativ sind.“

„Die Prüfungen wurden aus öffentlich zugänglichem Material entnommen. Die Prüfungsfragen umfassten sowohl Multiple-Choice- als auch Free-Response-Fragen; wir haben für jedes Format separate Eingabeaufforderungen entworfen, und bei Fragen, die dies erforderten, wurden Bilder in die Eingabe einbezogen.

Der Bewertungsaufbau wurde auf der Grundlage der Leistung bei einer Reihe von Validierungsprüfungen entwickelt, und wir berichten über die Endergebnisse bei den zurückgehaltenen Testprüfungen. Die Gesamtpunktzahl wurde durch die Kombination von Multiple-Choice- und Free-Response-Fragen unter Verwendung öffentlich verfügbarer Methoden für jede Prüfung ermittelt.“

„Bei einer simulierten Anwaltsprüfung erreicht GPT-4 eine Punktzahl, die zu den besten 10 % der Prüfungsteilnehmer gehört. Im Gegensatz dazu liegt das Ergebnis von GPT-3.5 bei den unteren 10 %.“ Hier sind die einheitlichen Ergebnisse der Anwaltsprüfung und des LSAT-Tests laut dem technischen Bericht des GPT-4:

Einheitliche Anwaltsprüfung (MBE+MEE+MPT)

GPT-4: 298 / 400 (ungefähr 90. Perzentil)

GPT-4 (keine Visionen): 298 / 400 (ungefähr 90. Perzentil)

GPT-3,5: 213 / 400 (ungefähr 10. Perzentil)

LSAT (standardisierter Zulassungstest für angehende Juristen)

GPT-4: 163 (etwa 88. Perzentil)

GPT-4 (ohne Visionen): 161 (ca. 83. Perzentil)

GPT-3,5: 149 (ungefähr 40. Perzentil)

Hier ist, was eine Mainstream-Rezension der Software, geschrieben von Dr. Lance Eliot und veröffentlicht auf law.com, zu sagen hat:

Bedeutet oder beweist das Bestehen der simulierten einheitlichen Anwaltsprüfung, dass das GPT-4 rechtlich fähig und in der Lage ist, juristische Aufgaben auf Augenhöhe mit menschlichen Anwälten zu erledigen? Die Antwort ist ein klares Nein. Trotz der augenzwinkernden Implikation oder Anspielung kann nur gesagt werden, dass GPT-4 in der Lage war, sein umfangreiches computergestütztes Muster-Matching von Wörtern, die mit anderen Wörtern in Beziehung stehen, zu nutzen, um erfolgreich Antworten auf die gestellten Prüfungen abzuleiten.

Mein Kommentar: Ich denke, es ist wichtig, die Tatsache zu betonen, dass die „Zwinker-Zwinker“-Komponente ein großer Teil des KI-Mythos ist. Wir müssen uns daran erinnern, wenn es um die gesamte KI-„Arbeit“ geht, nicht nur um die Aufgaben, die Menschen in ihren derzeit noch prestigeträchtigen Karrierewegen erledigen. Und ist es möglich, dass uns die Herren der Schöpfung mit ihren Förderanlagen und dem „Systemmanagement“ einfach nur hinters Licht geführt haben?! Zurück zur Analyse von Dr. Eliot:

„Wie ich bereits in meinem Beitrag mit dem Titel „Best Ways To Use Generative AI In Your Law Practice“ (Die besten Wege, generative KI in Ihrer Anwaltspraxis zu nutzen) dargelegt habe, muss man vorsichtig sein, wenn man übertreibt, was generative KI erreichen kann. Darüber hinaus hat der Vergleich von GPT-4 mit „menschlicher Leistung“ den Beigeschmack einer Anthropomorphisierung von KI. Dies ist ein gefährlicher Irrweg, der die Menschen zu der Annahme verleitet, dass die heutige KI empfindungsfähig ist oder menschenähnliche Fähigkeiten hat. Generative KI wie GPT-4 ist besonders für Juristen ein nützliches Hilfsmittel und kann ihnen bei der Erledigung juristischer Aufgaben ein großes Stück Arbeit abnehmen. Sich bei juristischen Aufgaben ausschließlich auf generative KI zu verlassen, ist jedoch unsolide und unangemessen. Die wichtigste Erkenntnis für Anwälte ist, dass Sie den Einsatz von generativer KI wie GPT-4 ernsthaft und gründlich in Erwägung ziehen sollten. Daran besteht kein Zweifel. GPT-4 kann Anwälten sogar besser helfen als ChatGPT. Ich habe immer wieder gesagt, dass Anwälte und Kanzleien, die generative KI einsetzen, Anwälte und Kanzleien, die keine generative KI einsetzen, übertreffen und übertreffen werden.“

Generative Künstliche Intelligenz

Lassen Sie uns kurz über generative KI sprechen. Hier ist, was Reuter’s zu sagen hat:

„Generative künstliche Intelligenz ist in diesem Jahr zu einem Schlagwort geworden, das die Öffentlichkeit begeistert und Microsoft (MSFT.O) und Alphabet (GOOGL.O) dazu veranlasst hat, Produkte mit einer Technologie auf den Markt zu bringen, von der sie glauben, dass sie die Natur der Arbeit verändern wird.“

„Die bekannteste generative KI-Anwendung ist ChatGPT, ein Chatbot, den das von Microsoft unterstützte Unternehmen OpenAI Ende letzten Jahres veröffentlicht hat. Die KI, die ihn antreibt, ist als großes Sprachmodell bekannt, weil sie eine Texteingabe aufnimmt und daraus eine menschenähnliche Antwort schreibt.“

„GPT-4, ein neueres Modell, das OpenAI diese Woche angekündigt hat, ist ‚multimodal‘, weil es nicht nur Text, sondern auch Bilder wahrnehmen kann. Der Präsident von OpenAI demonstrierte am Dienstag, wie es ein Foto eines handgezeichneten Modells für eine Website, die er erstellen wollte, aufnehmen und daraus eine echte Website erstellen konnte.“

Hier ist meine Lieblingsstelle: „Cybersicherheitsforscher haben auch die Sorge geäußert, dass generative KI es bösen Akteuren, sogar Regierungen, ermöglichen könnte, weitaus mehr Desinformationen zu produzieren als bisher.“ Oh nein, Regierungen, die Fehlinformationen verbreiten? Unmöglich. Das hat es in der Geschichte der Menschheit noch nie gegeben. Zumindest nicht unsere Regierung. Nicht hier und nicht jetzt, und nicht gegen uns (puh). Ein kurzes Erklärvideo von Reuters (gesprochen von AI?).

Aufmerksamkeit für die umgedrehte Sprache der KI

Eines der Dinge, auf die man bei der Diskussion über KI achten sollte, ist die Verwendung des Wortes „Schaden“. Was ist „schädliche Sprache“? Auf der intuitiven Ebene wissen wir das (Aufrufe zu Gewalt oder Kindesmissbrauch zum Beispiel sind eigentlich schädliche Sprache) – aber im offiziellen, robotergestützten Kontext ist „schädliche Sprache“ das, was immer sie an einem bestimmten Tag sagen, was sie ist.

In einer imaginären, ehrlichen Gesellschaft, in der die Regierenden nicht versuchen würden, die Sprache und die Köpfe der Menschen zu manipulieren, könnte der Wunsch nach einer strengen Kontrolle dessen, was aus dem Mund eines Roboters kommen darf, ein neutrales und edles Ziel sein. Immerhin ist es ein Roboter. Aber wir leben nicht in einer ehrlichen Gesellschaft, und die Regierenden versuchen bereits, jedes „falsche Denken“ als „Hassrede“ zu bezeichnen.

Wenn der Trend zur künstlichen Intelligenz weitergeht und die künstliche Intelligenz Pädagogen und bürokratische Entscheidungsprozesse ersetzt, könnten Menschen, die mit Zensur konfrontiert sind, mehr und mehr auf die Folter gespannt werden, indem sie „mit der Hand sprechen“. Eine mechanische Hand.

Die Bewaffnung der Sprache und automatisierte Interaktionen haben mich oft beschäftigt. In meinem Interview mit Dr. Bruce Dooley sprachen wir über die Bewaffnung des Wortes „Schaden“ in der Medizin durch die Federation of State Medical Boards. In meinem Artikel aus dem Jahr 2022, „Wer ist der Terrorist?“ habe ich über die Vorstellungen von Schaden und Desinformation geschrieben, die das DHS letztes Jahr vorgebracht hat. Und ein paar Jahre vor dem COVID schrieb ich einen Aufsatz mit dem Titel „Love & Automation: Die unheimliche Berührung einer mechanischen Mutter„:

„Die Verfechter der Effizienz versuchen in der Regel, sie anderen Menschen aufzuzwingen – während sie sich selbst erlauben, so menschlich und frei zu bleiben, wie sie es wünschen. Das berühmte Beispiel ist, wie Leute wie Steve Jobs und Bill Gates den Zugang ihrer eigenen Kinder zur Technologie einschränken, während sie dem Rest der Welt erzählen, dass Technologie universell und allgegenwärtig erstaunlich ist. Fabrikbesitzer zwingen den ehemals selbständigen Handwerkern und ihren Nachkommen gerne Effizienz auf. Büroleiter zwingen den Bürosklaven Effizienz auf. Die Hersteller von Software verkaufen der Bevölkerung Effizienz. Aber in ihren eigenen Schuhen schauen die Verkäufer von Effizienz gerne in den Himmel und riechen an den Blumen.“

Was kann mit KI im Rechtsbereich erreicht werden?

Ab dieser Sekunde kann die KI möglicherweise die Arbeit übernehmen, die normalerweise von Rechtsanwaltsgehilfen und Rechtsreferendaren erledigt wird. Sie kann vorlagenbasierte Dokumente wie Verträge und Formbriefe anpassen. Sie kann riesige Stapel von Dokumenten schnell durchgehen und den Fall zusammenfassen, damit ihn erfahrene Anwälte prüfen können. Sie kann auch Entwürfe von Rechtsdokumenten verfassen und dabei die geltenden Gesetze und Präzedenzfälle zitieren.

Laut einer Untersuchung der Brookings Institution kann die KI im Rechtswesen einige der zeitaufwändigsten Aufgaben übernehmen:

„Betrachten Sie eine der zeitaufwändigsten Aufgaben bei Rechtsstreitigkeiten: das Extrahieren von Struktur, Bedeutung und hervorstechenden Informationen aus einer riesigen Menge von Dokumenten, die bei der Offenlegung entstehen. KI wird diesen Prozess erheblich beschleunigen und in Sekunden erledigen, was ohne KI Wochen dauern würde. Oder denken Sie an die Ausarbeitung von Anträgen, die bei Gericht eingereicht werden. Mit Hilfe von KI lassen sich sehr schnell erste Entwürfe erstellen, die die einschlägige Rechtsprechung zitieren, Argumente vorbringen und die Argumente des gegnerischen Anwalts widerlegen (und auch vorwegnehmen). Für die Erstellung des endgültigen Entwurfs ist nach wie vor menschlicher Input erforderlich, aber der Prozess wird durch KI viel schneller ablaufen. „Ganz allgemein wird KI die Erstellung von Dokumenten, die ein hohes Maß an Individualisierung erfordern, für Anwälte wesentlich effizienter machen – ein Prozess, der traditionell viel Zeit der Anwälte in Anspruch genommen hat. Beispiele hierfür sind Verträge, die vielen verschiedenen Arten von Dokumenten, die bei einem Gericht im Rahmen eines Rechtsstreits eingereicht werden, Antworten auf Vernehmungen, Zusammenfassungen für Mandanten über die jüngsten Entwicklungen in einer laufenden Rechtsangelegenheit, visuelle Hilfsmittel für Gerichtsverhandlungen und Werbemaßnahmen zur Gewinnung neuer Mandanten. KI könnte auch während eines Prozesses eingesetzt werden, um ein Prozessprotokoll in Echtzeit zu analysieren und den Anwälten bei der Auswahl der Fragen, die sie den Zeugen stellen, zu helfen.“

„DoNotPay“ (Nicht zahlen)

Eines der ersten populären KI-Produkte für den Rechtsbereich, das als „der erste Roboteranwalt der Welt“ bezeichnet wird, wurde 2015 von Josh Browder, dem Gründer von DoNotPay, entwickelt. Diese Software sollte Menschen dabei helfen, wirksame Antworten und Briefe zu verfassen, um sich gegen ungerechtfertigte Strafzettel zu wehren, Abonnements zu kündigen und so weiter. Nachdem sich die Idee herumgesprochen hatte, konnte das Unternehmen eine beträchtliche Finanzierung durch Investoren erhalten.

Im Januar 2023 kündigte das Unternehmen an, dass seine KI als informeller „Anwalt“ vor Gericht agieren und dem Kunden helfen würde, einen Strafzettel zu bekämpfen.

„Ein Programm, das mit Hilfe künstlicher Intelligenz trainiert wurde, soll nächsten Monat einem Angeklagten helfen, seinen Fall vor einem US-Gericht anzufechten … Anstatt sich an das Gericht zu wenden, wird das Programm, das auf einem Smartphone läuft, dem Angeklagten über einen Ohrhörer passende Antworten geben, die er dann im Gerichtssaal verwenden kann.“

„Da dies der allererste Fall der KI ist, ist DoNotPay bereit, die Last der Bestrafung zu übernehmen, wenn die Ratschläge der KI dem Kunden nicht helfen. Da es sich um einen Strafzettel handelt, wird DoNotPay die Kosten für den Strafzettel übernehmen. Wenn es jedoch gewinnt, wäre das ein großer Sieg für das Unternehmen. Die KI sollte dem Kunden im Februar 2023 vor Gericht helfen. Aber das tat sie nicht.

Good morning! Bad news: after receiving threats from State Bar prosecutors, it seems likely they will put me in jail for 6 months if I follow through with bringing a robot lawyer into a physical courtroom. DoNotPay is postponing our court case and sticking to consumer rights: — Joshua Browder (@jbrowder1) January 25, 2023

Und dann wurde das Unternehmen verklagt, weil es „ohne Lizenz als Anwalt tätig ist“. „Der Roboter-Anwalt sieht sich mit einer geplanten Sammelklage konfrontiert, die von der in Chicago ansässigen Anwaltskanzlei Edelson eingereicht und auf der Website des Superior Court of the State of California for the County of San Francisco veröffentlicht wurde.“

Für mich sieht es so aus, als ob die großen Unternehmen die billige Version der künstlichen Intelligenz als Bedrohung empfinden und ihr deshalb Einhalt gebieten wollen. Ich meine, können Sie sich eine Welt vorstellen, in der einfache Bauern billige KI-Produkte (schnelle Taschenrechner) nutzen, um selbst davon zu profitieren – und das möglicherweise sogar, ohne all ihre persönlichen Daten an das zentrale Mutterschiff zu senden? Die Empörung.

„Ross“

Ein weiteres KI-Produkt, das auch als „erster künstlich intelligenter Anwalt“ bezeichnet wurde, war Ross. „Ross“ war das KI-Produkt von Ross Intelligence, einem 2014 von drei kanadischen Studenten gegründeten Startup. Das Produkt basierte auf IBMs Watson-Serie von KI-Produkten für Unternehmen. Spoiler: das Unternehmen wurde 2020 geschlossen. Hier ist aus Futurism (2016):

„Die Anwaltskanzlei Baker & Hostetler hat bekannt gegeben, dass sie IBMs KI Ross für ihre Konkursrechtspraxis einsetzt, die derzeit aus fast 50 Anwälten besteht. Laut CEO und Mitbegründer Andrew Arruda haben auch andere Kanzleien Lizenzen mit Ross unterzeichnet und werden in Kürze ebenfalls Ankündigungen machen. Ross, „der erste künstlich intelligente Anwalt der Welt“, der auf dem kognitiven Computer Watson von IBM basiert, wurde entwickelt, um Sprache zu lesen und zu verstehen, Hypothesen aufzustellen, wenn Fragen gestellt werden, zu recherchieren und dann Antworten (zusammen mit Referenzen und Zitaten) zu generieren, um seine Schlussfolgerungen zu untermauern. Ross lernt auch aus Erfahrung und gewinnt an Geschwindigkeit und Wissen, je mehr man mit ihm interagiert.“

Aber wie ich schon sagte, wurde Ross Intelligence im Jahr 2020 eingestellt. Das hatte anscheinend nichts mit den philosophischen Aspekten des Einsatzes von KI im Rechtsbereich zu tun, sondern mit dem Wettbewerb der Unternehmen. Es ging mehr um den Kampf der Mobs und die Frage, wer von dem potenziellen Dollar-Wasserfall profitieren kann.

Das Unternehmen wurde geschlossen, weil seine Finanzierung durch die Klage von Thompson Reuters blockiert wurde, die behauptete, Ross Intelligence habe TR-Daten verwendet, um seine Legal-Tech-KI zu entwickeln.

„ROSS Intelligence, ein Unternehmen, das die Rechtsrecherche durch den Einsatz künstlicher Intelligenz erneuern wollte und dazu beigetragen hat, das Bewusstsein für künstliche Intelligenz in der gesamten Rechtsbranche zu schärfen, stellt seinen Betrieb ein, da eine Klage von Thomson Reuters gegen das Unternehmen seine Fähigkeit, neue Finanzmittel zu beschaffen oder potenzielle Übernahmen zu prüfen, beeinträchtigt hat und es keine ausreichenden Mittel für den Betrieb hat.“ „Thomson Reuters hat ROSS im Mai verklagt und behauptet, dass das Unternehmen Inhalte von Westlaw gestohlen hat, um ein eigenes konkurrierendes juristisches Rechercheprodukt zu entwickeln. ROSS habe dies getan, indem es das Rechtsforschungs- und Schreibunternehmen LegalEase Solutions „absichtlich und wissentlich“ dazu veranlasst habe, sein Westlaw-Konto zu nutzen, um Westlaw-Daten massenhaft an ROSS zu liefern.“

Der Eigentümer der KI gibt den Ton an

Wie immer steckt der Teufel im Detail. Wenn die KI-Technologie genutzt wird, um normalen Menschen bei der Bewältigung von Aufgaben zu helfen, die bisher unerreichbar waren, ohne reich zu sein – und ohne den Missbrauch von Daten, die an das zentrale Mutterschiff weitergeleitet werden -, könnte sie eine nützliche Sache sein.

Und das wird das Verkaufsargument in der Anfangsphase der Technologieeinführung sein. Der Köder soll gut schmecken, so funktioniert das immer.

Aber wenn sich eine kollektive Gewohnheit für den Einsatz von Chatbots und kohärent klingenden, sprachproduzierenden Schnellrechnern in unserem beruflichen Alltag entwickelt, und wenn die ausreichenden Datenmengen geschöpft sind, wird das Nützliche hinter eine sehr hohe Bezahlschranke verschoben. Und vielleicht werden dann auch die Juristen der Mittelschicht und sogar der oberen Mittelschicht „veraltet“ sein, so wie viele vor ihnen „veraltet“ waren. Die Zeit wird es zeigen!

„Erst allmählich, dann plötzlich“: Die Eroberung

Lassen Sie uns über das Konzept des Köders sprechen. Das Leben funktioniert auf geheimnisvolle Weise, und die Geschichte verläuft in langen Zeitspannen. Der Angriff auf die menschliche Handlungsfähigkeit und Persönlichkeit sowie auf unsere Beziehung zur Natur und unseren eigenen emotionalen Reichtum begann vor Tausenden von Jahren. Heute haben wir es nicht nur mit den Absichten und dem unaufhörlichen Betrug von Klaus Schwab, den Alphabeten und ihren Besitzern in den oberen Etagen zu tun, sondern auch mit den Folgen der Betrügereien, die von den Tyrannen und Betrügern der Vergangenheit begangen wurden.

Heute zahlen wir den Preis nicht nur für die kollektiven, unvollkommenen Entscheidungen der Menschen unter den Stiefeln der großen Tyrannen von heute (einschließlich unserer eigenen) – sondern auch für die unvollkommenen Entscheidungen der Tyrannenopfer der Vergangenheit, als einige Menschen möglicherweise aufgeschreckt oder schikaniert oder ausgetrickst oder bestochen wurden, um die Seelenkompromisse ihrer Zeit zu akzeptieren.

Und dann gaben sie den Kompromiss an ihre Kinder weiter. Und die gaben ihn an ihre Kinder weiter. Und so weiter. Sehen Sie, wie das funktioniert?

Selbst in kleinerem Maßstab funktioniert es „allmählich und dann plötzlich“. Das Modell der Pandemievorbereitung in den USA, das uns alle im Jahr 2020 treffen wird, wurde beispielsweise in den frühen 2000er Jahren unter Bush in Gang gesetzt. Nachdem es vorbereitet war, saß es 15 Jahre lang im Verborgenen (ein Wortspiel!) und wartete darauf, die Bühne zu betreten. Und dann betrat es die Bühne mit Rache. Und hier sind wir nun!

Die Verurteilung des algorithmischen Modells

All diese KI-Entwicklungen mögen ein Kompliment an die Macht der Technologie sein, aber sie sind auch eine Verurteilung des Zustands unserer Zivilisation.

Erinnern Sie sich an die Frage, die ich am Anfang gestellt habe? Ich fragte, was der Sinn unserer Zeit auf der Erde ist? Und was machen wir mit unserer Zivilisation, wenn unser Leben so mechanisch ist, dass sogar eine dumme schnelle Rechenmaschine unsere „geistige Arbeit“ effizienter erledigen kann als wir? Was ist unsere „Arbeit“?

Haben sie uns – allmählich und dann plötzlich – erwischt? Sind unsere eigenen „menschlichen“ kognitiven Modelle und Blickwinkel, aus denen wir die Welt analysieren, so algorithmisch geworden, dass eine dumme Maschine uns bei der „Denk“-Aufgabe übertreffen kann? Das ist nicht gut.

Apropos Recht: Es gab eine Zeit in der Geschichte – bevor unsere Gemeinschaften und die einzelnen Menschen zu unsichtbaren Spielfiguren verschiedener herrschender Instanzen wurden -, in der sogar „Recht und Ordnung“ nicht algorithmisch waren, sondern auf dem subjektiven und ehrlichen Wunsch beruhten, das zu tun, was im geistigen Sinne richtig ist.

Und ich denke, auf lokaler Ebene geschieht das manchmal immer noch, aber die „Herrschafts“-Mentalität hat unseren Geist vergiftet, und der Algorithmus wurde eingeführt, um den Anschein des Guten zu bewahren, wo das Gute untergraben worden war.

Ich denke, dass die existenzielle Rolle des schrecklichen Great Reset darin besteht, dieses algorithmische Gift so groß, so offensichtlich für unsere Augen zu machen, dass wir es einfach nicht mehr leugnen können und gegen den uralten Missbrauch unserer Seelen rebellieren müssen. Denn wir sind mehr als eine Ansammlung von Formeln. Wir sind mehr als Algorithmen.

Wir sind aus Geist und Wasser, wir haben eine Seele, wir sind in der Lage, uns in der Subjektivität zurechtzufinden und darin zu gedeihen, wir können fühlen, berühren, lieben, unsere Beziehungen auskosten – und das ist der Sinn unseres Daseins.

Allein das Gefühl, lebendig zu sein – der Atem und die Haut – ist der Grund, warum wir hier sind. Und wenn jemand versucht, uns weiter auf Muster-anpassende Maschinen zu reduzieren, haben wir das volle Recht zu sagen: „Nein“. Ich möchte diesen Artikel mit einem Zitat aus einer Science-Fiction-Geschichte beenden, die ich im Jahr 2019 geschrieben habe (ich habe nur eine Zeile über eine Pandemie im Jahr 2020 hinzugefügt):

„Um die Kontrolle über die Wirtschaft und den menschlichen Körper zu erlangen, mussten sie zuerst die Kontrolle über das Denken der Menschen gewinnen. Also drängten sie darauf, alle wichtigen menschlichen Aktivitäten in den digitalen Bereich zu verlagern, da digitale Fußabdrücke anfangs viel leichter zu verfolgen und zu Geld zu machen waren. Sie richteten Breadcrumbs ein und ließen den Übergang wie einen Spaß aussehen. Gleichzeitig bauten sie enge Beziehungen zu einigen der einflussreichsten Bürger und Organisationen der damaligen Zeit auf. Die Technologieführer versprachen den Strafverfolgungsbehörden eine einfache Überwachung – und den Bürgern freien Zugang zu Bildung und Unterhaltung. Alle dachten, sie bekämen ein tolles Angebot! Sie gaben den Menschen bisher ungeahnte Möglichkeiten, neue Welten zu erschaffen – sowohl auf der Entwickler- als auch auf der Benutzerseite -, aber niemand außer den Top-Managern wusste, dass die neuen Welten mit versteckten Trackern und verräterischen Ein-Aus-Schaltern versehen waren, die jederzeit aktiviert werden konnten.“ „Frühe Warnungen kamen von Künstlern, die herausfanden, dass ihre Arbeit als Köder benutzt wurde, um Menschen auf Tech-Plattformen zu locken. Aber Künstler waren keine geachteten Mitglieder der Gesellschaft, und ihre Schreie wurden in optimistischen Reden über die glänzende Zukunft von allem übertönt. Dann kamen die Medien. Nachdem die Nachrichtenunternehmen zu bröckeln begannen und viele Journalisten ohne Einkommen dastanden, erkannten sie, dass das Spiel manipuliert war. Aber auch sie wurden aus dem Weg geräumt. Einige machten ein Schnäppchen und nahmen Tech-Finanzierungen an, andere wurden zu „Gig-Economy“-Arbeitern, und wieder andere lernten, wie man programmiert. Dann, zu einem kritischen Zeitpunkt, gab es eine Art Pandemie, und mächtige Technologieführer, darunter einige der offiziellen Heiligen der IHT, schafften es, ihren Einfluss auf Regierungen geltend zu machen, um die Digitalisierung aller Aspekte des Lebens gesetzlich zu verordnen. Zu diesem Zeitpunkt wurde der ungeregelte menschliche Kontakt illegal und intelligente Wearables und KI-Assistenten wurden zur Pflicht.“ „Als Anwälte, Ärzte, Banker und Regierungsbeamte persönlich betroffen waren und in großem Umfang praktisch versklavt wurden, war es bereits zu spät. Big Tech kontrollierte jeden Aspekt des Lebens, verfolgte alles und finanzierte jede Branche. Es wurde zur Standard-Strafverfolgungsbehörde und zum Standard-Nachrichtenverlag und hatte somit die Macht, jeden Experten, Akademiker oder Politiker zu beeinflussen oder zu brechen. Jeder – von Regierungen bis hin zu einfachen Assistenten und Robotern – war in allen Lebensbereichen auf die Technologie angewiesen. Für die Erteilung von Sexual- und Babyerlaubnissen waren tadellose Digital Citizen Scores erforderlich. Niemand konnte auch nur einen einfachen Job bekommen, ohne sich an Algorithmen zu halten – und die meisten Jobs waren ohnehin automatisiert. Die Stadtverwaltungen schuldeten Geld für die Wartung von Smart Cities. Der Griff war total.“ „Und während sich viele instinktiv unwohl dabei fühlten, ihre Privatsphäre und kognitive Autonomie aufzugeben, fühlten sie sich auch allein und hilflos. Arbeitsplätze außerhalb der Technologiebranche waren rar, der Wettbewerb war hart, und nur wenige hatten den Luxus, über das große Ganze nachzudenken. Also hielten die Menschen den Kopf unten und taten, was sie tun mussten, um ihre Familien zu ernähren – sie fügten sich, trugen die obligatorischen intelligenten Masken und lernten, wie man programmiert, wenn sie durften. Entwickler und andere hochrangige Beschäftigte der Tech-Industrie bewahrten ihre finanzielle Unabhängigkeit und kognitive Autonomie am längsten – geschlossene Entwicklergemeinschaften wurden zum festen Bestandteil jedes intelligenten städtischen Zentrums – aber schließlich wurden auch sie obsolet, als die KI so weit entwickelt war, dass sie sich selbst produzieren konnte. Kurz nachdem die Institution der biologisch kompromittierten Governance veraltet war, wurde Big Tech zu Interplanetary Holy Tech, und den Rest kennen Sie.“

Kommt Ihnen das bekannt vor? Wenn ja, dann ist jetzt ein guter Zeitpunkt für uns alle, darüber nachzudenken, warum wir auf der Erde geboren wurden, warum wir hier und jetzt leben, mit all unseren Gaben – und die einzigartigen, mutigen und wichtigen Aufgaben zu erfüllen, für die wir hier sind. Mit Herz.

Über die Autorin

Wenn Sie mehr von Tessa Lenas Arbeit sehen möchten, sollten Sie sich ihre Biografie Tessa Fights Robots ansehen.

Artikel als PDF