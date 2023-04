Robert F. Kennedy Jr. startet US-Präsidentschaftskandidatur und schwört, das US-Imperium aufzulösen

Am Mittwoch startete Robert F. Kennedy Jr. seine Präsidentschaftskandidatur, um Präsident Biden in den Vorwahlen der Demokraten 2024 herauszufordern, und versprach, mit der „Abwicklung“ des US-amerikanischen Imperiums zu beginnen.

In einer Rede, in der er seinen Wahlkampf ankündigte, stellte Kennedy die Motive von Präsident Biden in der Ukraine in Frage und sagte, es scheine, dass die Regierung den Krieg verlängern wolle. Er sagte, die Ukraine werde als „Bauernhof“ zwischen zwei Großmächten behandelt.

Kennedy forderte eine Reduzierung der US-Militärpräsenz rund um den Globus. „Ich werde die Truppen nach Hause bringen, ich werde die Stützpunkte schließen und ich werde anfangen, in die US-Mittelklasse zu investieren“, sagte er.

Kennedys Kampagnen-Website beschreibt seine außenpolitische Vision. „Als Präsident wird Robert F. Kennedy Jr. den Prozess der Abwicklung des Imperiums einleiten. Wir bringen die Truppen nach Hause. Wir werden aufhören, unbezahlbare Schulden anzuhäufen, um einen Krieg nach dem anderen zu führen“, heißt es auf der Website.

„Das Militär wird zu seiner eigentlichen Rolle der Verteidigung des Heimatlandes zurückkehren. Wir werden die Stellvertreterkriege, Bombenangriffe, verdeckten Operationen, Staatsstreiche, Paramilitärs und alles andere beenden, was so normal geworden ist, dass die meisten Menschen nicht wissen, dass es passiert. Aber es passiert, eine ständige Belastung unserer Kräfte“, heißt es dort.

In Bezug auf die Ukraine heißt es auf der Website, dass „die wichtigste Priorität darin besteht, das Leiden des ukrainischen Volkes zu beenden, Opfer einer brutalen russischen Invasion und auch Opfer der US-amerikanischen geopolitischen Machenschaften, die mindestens bis 2014 zurückreichen“. Darin heißt es, Kennedy würde es mit Diplomatie versuchen und Russland Zugeständnisse machen, darunter ein Angebot, „unsere Truppen und atomwaffenfähigen Raketen von Russlands Grenzen abzuziehen“.

Kennedy startet das Rennen mit der Unterstützung von 14% der Wähler, die Präsident Biden im Jahr 2020 unterstützt haben, so eine Umfrage von USA TODAY/Suffolk University . Die Umfrage besagt, dass nur 67% der Menschen, die 2020 für Biden gestimmt haben, planen, Biden gegen seine derzeitigen demokratischen Herausforderer zu unterstützen.