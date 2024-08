Kommender Krieg gegen China: Die Nutzung und der Missbrauch der Philippinen durch Washington geht in die nächste Runde

Brian Berletic

Die Vereinigten Staaten haben einen weiteren Schritt unternommen, um den südostasiatischen Inselstaat der Philippinen zu einem Stellvertreter im Stil der Ukraine zu machen, mit dem China eingekreist und eingedämmt werden soll, dieses Mal in Form eines 500 Millionen Dollar schweren Militärhilfspakets für Manila.

Indem sie die emotionaleren Themen eines oberflächlichen Nationalismus ausnutzen, gelingt es den USA, die philippinische Bevölkerung davon abzuhalten, sich auf die praktischeren Notwendigkeiten des Handels und der Entwicklung zu konzentrieren, indem sie eine nationale Politik entwerfen, die dem Ersten auf Kosten den zweiten Vorrang einräumt und das Land in die Armut treibt, während es im regionalen Vergleich immer weiter zurückfällt.

Unter Berufung auf die angebliche “Bedrohung”, die China für die “Freiheit der Schifffahrt” im Südchinesischen Meer darstelle, haben die USA Manila ermutigt, die zuvor wachsende Zusammenarbeit mit China in den Bereichen Infrastruktur und Entwicklung zurückzufahren und stattdessen in die Militarisierung des Landes gegen China zu investieren.

Inmitten der militärischen Aufrüstung werden Alternativen zu dem wirtschaftlichen Wohlstand und der Entwicklung, die China bietet, nicht einmal diskutiert, geschweige denn umgesetzt.

Ähnlich wie die Ukraine ab 2014 stehen die Philippinen vor einer Zukunft, in der sie bestenfalls einen irreversiblen wirtschaftlichen Niedergang erleiden und schlimmstenfalls im Zentrum eines verlustreichen Stellvertreterkrieges mit China stehen.

US-Angriff auf chinesisches Gebäude

Laut einem Artikel von Defense One vom 26. Juli 2024 mit dem Titel “Austin goes to Asia with $500M for the Philippines” stellen die USA Hunderte Millionen Dollar an “ausländischer Militärfinanzierung” zur Verfügung, um “dem Inselstaat zu helfen, seine Verteidigung zu stärken”.

Der Artikel führt näher aus:

Die Unterstützung in Höhe von 500 Millionen US-Dollar ist Teil dessen, was ein zweiter Beamter als die allererste Roadmap für die Unterstützung des Sicherheitssektors bezeichnete, die einen Rahmen für die effiziente Investition dieser 500 Millionen US-Dollar in ausländische Militärfinanzierung sowie inländische philippinische Investitionen bietet. Zunächst werden wir diese gemeinsamen Investitionen auf die maritime Selbstverteidigung und die Cybersicherheit konzentrieren.

Im selben Artikel werden die Spannungen im Südchinesischen Meer zwischen China und den Philippinen, die auf einen Territorialstreit um die Zweite Thomas-Scholle zurückzuführen sind, als Beispiel dafür angeführt, warum die Philippinen “ihre Verteidigung verstärken” müssen, was auch bedeutet, dass das US-Militär seine Präsenz im Land ausweiten darf.

Doch schon ein kurzer Blick in die Geschichte zeigt, dass China keine Bedrohung für die Philippinen darstellt, sondern dass die größte und dauerhafteste Bedrohung für das Land von den USA selbst ausgeht.

Eine schmutzige Geschichte von US-Nutzung und -Missbrauch

Die heutige US-Militärpräsenz auf den Philippinen ist ein Erbe der amerikanischen Kolonisierung des Archipels von 1898 bis 1945, in deren Verlauf die USA einen Unabhängigkeitskrieg brutal unterdrückten und mehr als 20.000 philippinische Kämpfer und über 200.000 philippinische Zivilisten töteten. Laut dem Office of the Historian des US-Außenministeriums gehörten Konzentrationslager und Folter zu den Missbräuchen der USA in dieser Zeit.

Seit die Philippinen ihre Unabhängigkeit von den USA erlangt haben, ist Washington bestrebt, die Kontrolle über das Land wiederzuerlangen und es als Mittel zu nutzen, um seine viel umfassendere regionale Agenda der Einkreisung und Eindämmung Chinas voranzutreiben.

In einem Memo des damaligen US-Verteidigungsministers Robert McNamara an den damaligen US-Präsidenten Lyndon B. Johnson aus dem Jahr 1965 heißt es:

Es gibt drei Fronten für eine langfristige Eindämmung Chinas (wobei die UdSSR China im Norden und Nordwesten “umzingelt”): (a) die Japan-Korea-Front; (b) die Indien-Pakistan-Front; und (c) die Südostasien-Front

Die anhaltende militärische Präsenz der USA auf den Philippinen fällt eindeutig unter “(c) die südostasiatische Front”. Heute ist es kein Geheimnis mehr, dass die US-Streitkräfte ihre Präsenz auf den Philippinen ausbauen, um China einzudämmen.

Regimewechsel in Manila führt zu wachsenden chinesisch-philippinischen Spannungen

Berichte über wachsende chinesisch-philippinische Spannungen verschweigen die relative Ruhe in Bezug auf solche Streitigkeiten unter der vorherigen Regierung des philippinischen Präsidenten Rodrigo Duterte (2016 bis 2022), der nicht nur bilateral mit China zusammenarbeitete, um solche Streitigkeiten zu lösen, sondern auch von China unterstützte Entwicklungsprojekte vorantrieb und gleichzeitig darauf drängte, die Präsenz des US-Militärs in und um die Philippinen zu reduzieren.

Der Übergang von den wachsenden Beziehungen zwischen China und den Philippinen und der Verdrängung der früheren amerikanischen Kolonialherren auf den Philippinen zu der zunehmend kriegerischen Haltung Manilas gegenüber Peking, die mit dem Regimewechsel in Manila zusammenfällt, wurde kürzlich auf einer Pressekonferenz des US-Verteidigungsministeriums vor dem Besuch des US-Verteidigungsministers Lloyd Austin auf den Philippinen deutlich.

Er rühmt sich:

Als ich mein Amt als Sekretär antrat, befanden sich unsere Beziehungen zu den Philippinen auf einem Tiefpunkt. Wir standen sogar kurz davor, unser jahrzehntealtes Besuchstruppenabkommen zu verlieren. Doch nach drei Jahren intensiven Engagements und partnerschaftlicher Zusammenarbeit haben wir ein völlig neues Kapitel in unserem Bündnis aufgeschlagen. Im vergangenen Jahr stimmte Präsident Marcos der Aufnahme von vier neuen Standorten in unser erweitertes Verteidigungskooperationsabkommen zu. Unter der Führung von Präsident Marcos und Außenminister Teodoro haben wir unseren Rotationszugang ausgeweitet und unternehmen beispiellose Schritte zur Modernisierung der philippinischen Streitkräfte.

Auf der gleichen Pressekonferenz sprach Minister Austin von einer Politik, die Amerika in die Lage versetzen soll, mit China zu konkurrieren und zu gewinnen.

Während sich die USA “positionieren”, um “mit China zu konkurrieren und zu gewinnen”, wird nicht erwähnt, wohin dieser Prozess die Philippinen führen wird.

Erfundene Bedrohungen, reale Konsequenzen

Die Behauptungen der USA über eine chinesische Aggression gegen die Philippinen sind eine lokale Variante einer größeren, erfundenen Bedrohung, die China nach Ansicht der USA im Südchinesischen Meer für die “Freiheit der Schifffahrt” und damit für den internationalen Handelsverkehr darstellt.

In Wirklichkeit kommt der größte Teil des Handels, der das Südchinesische Meer “durchquert”, von und nach China, und die anderen Anrainerstaaten des Südchinesischen Meeres bezeichnen China als ihren größten Handelspartner.

Die von der US-Regierung und der Wirtschaft finanzierte Denkfabrik Center for Strategic and International Studies (CSIS) hat im Rahmen ihres Projekts “China Power” einen Bericht mit dem Titel “How Much Trade Transits the South China Sea? Darin beschreibt das CSIS das enorme Handelsvolumen Chinas, das durch das Südchinesische Meer fließt – mehr als die anderen fünf größten Exporteure zusammen.

Zwar gibt es territoriale Streitigkeiten, aber diese gehen nicht auf Kosten der guten Beziehungen zwischen den Anrainern (einschließlich China), die nicht nur mit China, sondern auch untereinander Streitigkeiten haben. Erst als sich die USA in diese Streitigkeiten einmischten, wurde daraus eine viel ernstere Konfrontation, die zu einem Konflikt zu eskalieren drohte.

Schützt das US-Engagement also wirklich den freien Fluss des Handels durch das Südchinesische Meer vor China, wenn dieser Handel überwiegend chinesisch ist? Oder stellt die wachsende US-Präsenz im und um das Südchinesische Meer selbst eine Bedrohung für die Freiheit der Schifffahrt und des Handels dar – alles Bestandteile einer langjährigen Politik der Eindämmung Chinas? Stellen darüber hinaus die Bemühungen der USA, sich in Ländern wie den Philippinen politisch einzumischen und dort chinafeindliche Klientelregime an die Macht zu bringen, eine weitere Möglichkeit dar, den Handel und stabile Beziehungen in der Region zu stören?

Während die USA mit ziemlicher Sicherheit davon profitieren werden, die Nationen der asiatisch-pazifischen Region gegeneinander auszuspielen, werden diese Nationen selbst nicht davon profitieren.

China ist der wichtigste Handelspartner der Philippinen. Im Jahr 2021 gingen über 32 Prozent aller philippinischen Exporte nach China, mehr als doppelt so viel wie in die USA. Allein aus China importierten die Philippinen mehr Waren als aus Nordamerika und Europa zusammen.

Bis zur Regierung des philippinischen Präsidenten Ferdinand Marcos Jr. war China auch eine wichtige Quelle für die Entwicklung der Philippinen, indem es die dringend benötigte moderne Infrastruktur finanzierte und baute, um dem relativ verarmten Land zu helfen, mit dem Rest der Region gleichzuziehen.

Die Philippinen liegen nicht nur in ihrer Entwicklung weit hinter dem Rest der Region zurück, sondern stellen auch sicher, dass dies so bleibt, indem sie der Militarisierung gegen den größten Handelspartner der Philippinen, China, Vorrang einräumen.

In einem Artikel der South China Morning Post vom Juni 2024 mit dem Titel “China-Philippines ties on ‘brink of total breakdown’: unpacking the collapse” wird die Demontage eines von China unterstützten Eisenbahnprojekts im Austausch für den Ausbau von Militärbasen zur Aufnahme von US-Truppen und Einrichtungen für Langstreckenmarschflugkörper, die auf chinesische Seestreitkräfte zielen sollen, diskutiert.

So ist es nicht verwunderlich, dass das Bruttoinlandsprodukt der Philippinen unter den zehn Staaten, die die Association of Southeast Asian Nations (ASEAN) bilden, an sechster Stelle steht, obwohl die Philippinen die zweitgrößte Bevölkerung haben.

Ein konkreteres Beispiel für den Schaden, den die USA den Philippinen zugefügt haben, enthüllte die Nachrichtenagentur Reuters in ihrer Untersuchung vom Juni 2024: “Pentagon runs secret anti-vax campaign to undermine China during pandemic”. Der Bericht zeigt, wie Washington seine eigenen geopolitischen Ziele über die Sicherheit, Gesundheit und das Wohlergehen der philippinischen Bevölkerung stellte und wissentlich die Öffentlichkeit gefährdete, um “China in den Schmutz zu ziehen”.

Ein jüngerer Reuters-Artikel vom 26. Juli 2024 mit dem Titel “U.S. told Philippines it made ‘missteps’ in secret anti-vax propaganda effort” bestätigt die Rolle des Pentagon bei der bewussten Lüge gegenüber der philippinischen Bevölkerung, um die außenpolitischen Ziele der USA gegen China zu fördern. Obwohl das US-Verteidigungsministerium zugibt, was es getan hat, hat es versäumt, eine Entschuldigung zu formulieren und lediglich versprochen, ab 2022 die “Aufsicht und Rechenschaftspflicht für Informationsoperationen” zu verbessern.

Dies ist nur das jüngste Beispiel in einer langen Geschichte, die sich über mehr als ein Jahrhundert erstreckt, in dem Washington die Philippinen benutzt und missbraucht hat, um seine eigenen Interessen durchzusetzen, immer auf Kosten der Philippinen als Nation. Es ist ein Mikrokosmos der umfassenderen Form, die die Ausbeutung der Philippinen durch die USA gegenwärtig annimmt, und eine Warnung vor dem potenziellen Schaden, den die USA dem philippinischen Volk zufügen und noch zufügen können.

Unvermeidliche Selbstzerstörung

Die Ukraine ist ein Beispiel dafür, was Nationen wie den Philippinen blüht, die sich Washington bereitwillig als Stellvertreter gegen US-Gegner zur Verfügung stellen. Die USA haben die Ukraine als Nation und ihre Bevölkerung bewusst in Gefahr gebracht, um Russland zu “erweitern”, in der Hoffnung, einen sozio-politischen oder wirtschaftlichen Zusammenbruch herbeizuführen, wohl wissend, dass die Ukraine selbst einen solchen Konflikt verlieren würde.

In einem Papier der RAND Corporation aus dem Jahr 2019 mit dem Titel “Extending Russia: Competing from Advantageous Ground” wurde prognostiziert, dass die Politik der Militarisierung der Ukraine, um eine russische Intervention zu provozieren, zu “unverhältnismäßig vielen ukrainischen Opfern, Gebietsverlusten und Flüchtlingsströmen” sowie zu einem “ungünstigen Frieden” führen würde – alles Ergebnisse, die heute inmitten des anhaltenden Konflikts in der Ukraine unbestreitbar eintreten.

Ein ähnlicher Stellvertreterkrieg, der von US-Politikern, dieses Mal vom CSIS, entworfen wurde, ging davon aus, dass im Falle eines von den USA unterstützten Krieges gegen den Rest Chinas um die Inselprovinz Taiwan ein Großteil der Infrastruktur und Industrie der Insel zerstört würde.

Können sich die Philippinen vorstellen, einem ähnlichen Schicksal zu entgehen, insbesondere wenn man bedenkt, welchen Schaden die USA den Philippinen in der Vergangenheit und Gegenwart bereits zugefügt haben?

Für die Regierung in Manila sind solche Bedenken irrelevant. Wenn die Philippinen unter den Folgen zu leiden haben, werden diejenigen, die für die Verschwörung mit Washington verantwortlich sind, die Mittel haben, das von ihnen angerichtete Chaos zu verlassen und ihren Ruhestand in den USA oder in Europa zu genießen. Es wird am philippinischen Volk und seinen wahren Verbündeten liegen, eine solche Katastrophe zu verhindern, denn wenn sie es nicht tun, werden das philippinische Volk und seine Nachbarn die volle Wucht der Konsequenzen zu spüren bekommen.

*

Brian Berletic ist ein in Bangkok ansässiger geopolitischer Forscher und Autor, der vorwiegend für das Online-Magazin “New Eastern Outlook”schreibt.