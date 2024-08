Trump umarmt den „Bitcoin-Dollar“ und Stablecoins, um die US-Finanzhegemonie zu festigen

Whitney Webb, Mark Goodwin

Trumps jüngste Rede über Bitcoin und Kryptowährungen enthielt eine Politik, die darauf abzielt, Bitcoin zu einem Ermöglicher einer unverantwortlichen Steuerpolitik zu machen und programmierbare, überwachbare Stablecoins einzusetzen, um die Dominanz des Dollars zu erweitern und zu festigen.

Am vergangenen Samstag sprach der ehemalige Präsident Donald Trump auf der Bitcoin 2024-Konferenz in Nashville, Tennessee, und erläuterte die Krypto- und Bitcoin-Politik, die wahrscheinlich als Teil einer zukünftigen Trump-Regierung umgesetzt werden wird. Vor einem Banner mit dem Logo der Xapo-Bank, einer Institution, die als globale Brücke zwischen Bitcoin, dem US-Dollar und Stablecoins dienen soll, verkündete Trump in seiner Rede eine politische Vision, die diese drei integrieren würde, um „die Dominanz des US-Dollars auf neue Grenzen in der ganzen Welt auszudehnen.“

Gerüchte über einen bedrohten Dollar kursieren schon seit Jahren, da das Petrodollar-System nun beendet ist und immer einflussreichere Machtblöcke nach Alternativen zum Dollar als Reservewährung suchen. Trump scheint jedoch – gemäß seiner jüngsten Rede – bereit zu sein, Bitcoin als Auffangbecken für aus dem Ruder gelaufene US-Staatsschulden einzusetzen und die Expansion digitaler Dollar-Stablecoins zu entfesseln, die bereits zahlreiche Länder im globalen Süden im Stillen dollarisieren, während die Folgen der Finanzpolitik der Covid-Ära die Kaufkraft der 99% weltweit weiter dezimieren.

Trump versprach unter anderem, „einen Rahmen zu schaffen, der die sichere, verantwortungsvolle Expansion von Stablecoins ermöglicht […], was uns erlaubt, die Dominanz des US-Dollars auf neue Grenzen in der ganzen Welt auszudehnen.“ Er behauptete dann, dass als Ergebnis der Förderung von Dollar-Stablecoins durch seine zukünftige Regierung „Amerika reicher, die Welt besser sein und es Milliarden und Abermilliarden von Menschen geben wird, die in die Kryptowirtschaft gebracht werden und ihre Ersparnisse in Bitcoin speichern.“ Das Bitcoin-Mining war auch ein späterer Schwerpunkt der Rede, in der Trump behauptete, dass „Amerika das unangefochtene Bitcoin-Mining-Machtzentrum der Welt werden wird.“ Dies würde etwas anderes, das Trump ansprach, weiter festigen, nämlich dass „die Regierung der Vereinigten Staaten zu den größten Bitcoin-Besitzern gehört.“

Anschließend erörterte er seine Ansichten über die Beziehung zwischen Bitcoin und dem Dollar: „Bitcoin ist keine Bedrohung für den Dollar. Das Verhalten der derzeitigen US-Regierung bedroht den Dollar.“ Das „bedrohliche“ Verhalten, auf das sich Trump bezieht, nämlich das ständige Gelddrucken des Federal Reserve Systems, ist jedoch die Politik jedes US-Präsidenten seit etwa einem Jahrhundert, wobei Trump selbst keine Ausnahme bildet. In der Tat wurde unter Trump mehr Geld gedruckt als unter jedem anderen Präsidenten in der Geschichte, da die Covid-19-Krise „die größte Flut von Bundesgeld in die Wirtschaft der Vereinigten Staaten in der aufgezeichneten Geschichte auslöste “. Mit den Billionen, die gedruckt wurden, um die Politik der Lockdowns und den Kauf von experimentellen Impfstoffen durch die Regierung zu ermöglichen, wuchs die Staatsverschuldung der USA unter Trump um 8,18 Billionen Dollar, womit das Muster der rasanten Schuldenexpansion seines Vorgängers Barack Obama fortgesetzt wurde, der die Schulden während seiner achtjährigen Amtszeit um 8,34 Billionen Dollar ansteigen ließ.

Daher würde jede Politik, die Bitcoin und den Dollar vereint – ob unter Trump oder einem anderen zukünftigen Präsidenten – höchstwahrscheinlich darauf abzielen, die gleiche Geldpolitik zu ermöglichen, die den Dollar derzeit bedroht. Das wahrscheinlichste Ergebnis unter Trump wäre, wie Kanäle wie „CNBC“spekuliert haben, den Bitcoin zu einem Reserve-Aktivum zu machen und infolgedessen eine Senke für die Inflation zu schaffen, die durch die ständige Ausweitung der Geldmenge durch die Regierung verursacht wird. Ironischerweise würde der Bitcoin dann zum Verursacher genau des Problems werden, das er seit langem zu lösen vorgibt.

Nicht nur das, sondern Bitcoin würde dann zum Anker werden, der es der US-Regierung ermöglicht, den Dollar als Waffe gegen Volkswirtschaften einzusetzen, in denen die lokalen Währungen dem Druck einer zunehmend instabilen Wirtschaft nicht standhalten können, indem sie die lokale Währung effektiv durch digitale Dollars verdrängen. Dieses Phänomen, das in Ländern wie Argentinien bereits im Gange ist, bietet der US-Regierung beträchtliche Möglichkeiten, die „Milliarden und Abermilliarden von Menschen“, die auf Dollar-Stablecoin-Plattformen gebracht werden sollen, finanziell zu überwachen; einige dieser Plattformen haben bereits das FBI und den Secret Service an Bord geholt und die Wallets auf deren Wunsch eingefroren.

In Anbetracht der Tatsache, dass „private“ Stablecoin-Plattformen bereits so stark mit einer Regierung verflochten sind, die dafür bekannt ist, Zivilisten sowohl im Inland als auch im Ausland ohne richterliche Anordnung zu überwachen, sind die Überwachungsbedenken analog zu den Überwachungsbedenken im Zusammenhang mit digitalen Zentralbankwährungen (CBDCs). Da Stablecoins außerdem genauso programmierbar sind wie CBDCs, würden sich die Unterschiede zwischen Stablecoins und CBDCs weitgehend darum drehen, ob der private oder der öffentliche Sektor sie ausgibt, da beide dieselbe Funktionalität in Bezug auf Überwachung und Programmierbarkeit aufweisen, die viele dazu veranlasst hat, solche Währungen als Bedrohung für Freiheit und Privatsphäre zu betrachten. Trumps Ablehnung von CBDCs, aber seine Befürwortung von Dollar-Stablecoins am Samstag zeigt also eine Ablehnung der direkten Ausgabe digitaler Währungen durch die Federal Reserve, nicht eine Ablehnung von überwachbarem, programmierbarem Geld.

Es stellt sich also die Frage, warum die US-Regierung nicht einfach eine CBDC für den Einzelhandel einführt? Zunächst einmal gibt es für eine öffentliche Einrichtung wahrscheinlich mehr Beschränkungen, wen und was sie auf ihren Plattformen einschränken kann. Der Hauptgrund ist jedoch ein wirtschaftlicher: Sie müssen ihre Schulden an jemand anderen verkaufen, um das US-Treasury-System aufrechtzuerhalten.

Stabile Nachfrage nach US-Schulden

Damit die neue Trump-Administration die Anforderungen des Kongresshaushalts erfolgreich erfüllen und gleichzeitig die bereits bestehenden Schulden in Höhe von 35 Billionen Dollar bedienen kann, muss das Finanzministerium einen willigen Käufer für die neu ausgegebenen Schulden finden. In den letzten 18 Monaten ist in der Kryptowährungsbranche ein neuer großvolumiger Nettokäufer für diese Schulden aufgetaucht: Stablecoin-Emittenten wie „Tether“ oder „Circle“ haben über 150 Milliarden US-Dollar an US-Schulden – in Form von Wertpapieren, die vom Finanzministerium ausgegeben wurden – gekauft, um die Ausgabe ihrer an den Dollar gekoppelten Token mit einem auf Dollar lautenden Vermögenswert zu „unterlegen“. Zum Vergleich des absolut erstaunlichen Volumens, das diese relativ jungen und kleinen Unternehmen an US-Schulden verschlungen haben, sei angeführt, dass China und Japan, die historisch gesehen die größten Gläubiger der USA sind, knapp unter bzw. knapp über 1 Billion Dollar an denselben Schuldtiteln halten. Obwohl „Tether“ erst seit einem Jahrzehnt existiert und erst im Jahr 2020 eine Marktkapitalisierung von 10 Milliarden Dollar erreichen wird, hält es allein über 10% der Staatsanleihen, die von den beiden größten Gläubigern der Vereinigten Staaten gehalten werden.

Die Verwendung von Stablecoins zur Entschärfung des US-Schuldenproblems ist unter Republikanern schon seit einiger Zeit im Gespräch. Trotz seiner „Nie wieder“-Haltung zu Trump äußerte der ehemalige Sprecher des Repräsentantenhauses Paul Ryan genau diese Meinung in einem kürzlich erschienenen Meinungsartikel im „Wall Street Journal“ mit dem Titel „Crypto Could Stave Off a U.S. Debt Crisis“. Ryan behauptet, dass „Stablecoins, die mit Dollar unterlegt sind, eine Nachfrage nach US-Staatsschulden bieten“ und somit „eine Möglichkeit, mit China Schritt zu halten“. Er spekulierte, dass „die [Schulden-]Krise wahrscheinlich mit einer fehlgeschlagenen Auktion des Schatzamtes beginnen wird“, was wiederum zu „einer hässlichen Operation am Haushalt“ führen werde. Der ehemalige Sprecher sagte voraus, dass „der Dollar einen großen Vertrauensschock erleiden wird“ und fragt daher: „Was kann getan werden? Seine unmittelbare Antwort lautet: „Wir sollten damit beginnen, stabile Münzen ernst zu nehmen. Dollarbasierte Stablecoins werden „zu einem wichtigen Nettokäufer von US-Staatsschulden“, stellt er fest, wobei Stablecoin-Emittenten inzwischen der achtzehntgrößte Inhaber von US-Schulden sind. Ryan führt weiter aus, dass, „wenn Fiat-gestützte Stablecoin-Emittenten ein Land wären“, diese Nation „knapp außerhalb der Top 10 der Länder, die Staatsanleihen halten, sitzen würde“, immer noch weniger als Hongkong, aber „größer als Saudi-Arabien“, dem ehemaligen Partner der USA.

Da diese Branche unter einer zukünftigen Trump-Präsidentschaft expandieren und dereguliert werden würde, könnten Stablecoins – einschließlich des relativ neuen Stablecoins von „PayPal“, PYUSD – „zu einem der größten Käufer von US-Staatsschulden werden“ und, was besonders wichtig ist, zu einer „zuverlässigen Quelle für neue Nachfrage“ nach Staatsanleihen. Paul weist darauf hin, dass der oft diskutierte Trend zur Entdollarisierung den Zeitrahmen für diese Branchenexpansion unter Druck setzt. Er sagt: „Wenn andere Länder erfolgreich den Einfluss ihrer Währungen stärken und gleichzeitig Staatsschulden abstoßen, müssen die USA neue Wege finden, um den Dollar attraktiver zu machen“, und verweist auf „Dollar-gestützte Stablecoins“ als „eine Antwort“.

In den USA sind Einzelhandels-CBDCs ein „roter Hering“

Am Samstag äußerte Trump erneut den Wunsch, von der Regierung ausgegebene digitale Währungen zu verbieten – eine Aussage, die von anderen Kandidaten im Feld unter großem Beifall von freiheitsliebenden Bürgern im ganzen Land und über Parteigrenzen hinweg verbreitet wurde. Die Idee einer digitalen Zentralbankwährung, oder CBDC, ist offensichtlich orwellianisch, und öffentlich diskutierte Bedenken, dass eine Regierung diese digitale Autorität nutzen könnte, um ihre Bürger zu kontrollieren, sind leicht zu finden. Während die Öffentlichkeit die direkte Ausgabe einer Art von CBDC für den Einzelhandel generell fürchtet, beispielsweise aufgrund von Bedenken hinsichtlich der Überwachung oder Beschlagnahmung durch einen staatlichen Emittenten, sind sich nur wenige bewusst, dass ein privates Unternehmen als Emittent das Gleiche tun kann – und vielleicht sogar noch weiter geht

Mit der zunehmenden Digitalisierung unserer Wirtschaft und des Dollars, die viele der selbstverständlichen Datenschutzmerkmale physischer Banknoten hinter sich gelassen haben, wurde unsere Aufmerksamkeit gezielt auf die Idee gelenkt, dass die digitalen Währungen im Orwell’schen Sinne auf die von einer Zentralbank ausgegebenen beschränkt sind. In der Zwischenzeit sind das astronomische Wachstum des privaten Stablecoin-Sektors und die dahinter stehenden Banken weitgehend unbemerkt geblieben. Der Staat ist sich dessen bis zu einem gewissen Grad bewusst, und der Vorstoß zum Verbot digitaler Zentralbankwährungen (CBDCs) wurde von Mitgliedern beider politischer Parteien in den Vereinigten Staaten anerkannt. Dennoch blieb die Stablecoin-Industrie jahrelang ungestört und reifte zu einer Ausgabe von über 150 Milliarden Dollar heran, hauptsächlich in Form von programmierbaren, konfiszierbaren und zensierbaren ERC-20-Tokens, die auf „Ethereum“ ausgegeben werden. Ein Großteil der Infrastruktur von „Ethereum“ wird von „JPMorgan“ dominiert – einer Bank, die unter anderem Kritiker der Covid-19-Regierung finanziell zensiert hat. Die Unternehmen hinter prominenten Stablecoins wie dem USDC von „Circle“, der von „BlackRock“ unterstützt wird, haben mit den Programmierbarkeitsfunktionen ihrer Stablecoins geprahlt.

Im Fall des Dollar-Stablecoins „Tether“ (USDT) hat Howard Lutnick, der CEO von „Cantor Fitzgerald“, das die Treasuries von „Tether“ hält, seine Sympathie für das Unternehmen bekundet, indem er sich auf den jüngsten Trend von „Tether“ bezog, vom US-Justizministerium markierte Einzelhandelsadressen auf die schwarze Liste zu setzen. „Bei Tether können anrufen, und sie werden es einfrieren. Am Samstag erwähnte Trump Lutnick in seiner Rede namentlich und nannte ihn – einen der langjährigsten Top-Händler von US-Staatsanleihen – ‚unglaublich‘ und ‚einen der wirklich brillanten Männer der Wall Street‘.“

Im vergangenen Oktober hat „Tether“ 32 Wallets wegen angeblicher Verbindungen zum Terrorismus in der Ukraine und Israel eingefroren . Im darauffolgenden Monat wurden 225 Millionen Dollar eingefroren, nachdem eine Untersuchung des Justizministeriums ergab, dass die Wallets mit diesen Geldern mit einem Menschenhandelssyndikat in Verbindung standen. Im Dezember 2023 wurden über 40 Wallets , die auf der Liste der „Specially Designated Nationals“ (SDN) des „Office of Foreign Assets Control“ (OFAC) standen, vom Stablecoin-Emittenten eingefroren. Paolo Ardoino, der CEO von „Tether“, erklärte diese Maßnahmen mit den Worten: „Durch das freiwillige Einfrieren von Wallet-Adressen, die neu auf der SDN-Liste stehen, und das Einfrieren von bereits hinzugefügten Adressen können wir die positive Nutzung der Stablecoin-Technologie weiter verstärken und ein sichereres Stablecoin-Ökosystem für alle Nutzer fördern.“ Ardoino hat zuvor behauptet , dass „Tether“ rund 435 Millionen US-Dollar in USDT für das US-Justizministerium, das FBI und den Secret Service eingefroren hat. Er erklärte auch, warum „Tether“, das eng mit der inzwischen aufgelösten Kryptobörse „FTX“ verbunden war, den US-Behörden beim Einfrieren von Geldern so eifrig geholfen hat – „Tether“ will ein „Weltklasse-Partner“ der USA werden, um „die Dollar-Hegemonie global auszuweiten.“

In diesem Jahr hat sich daran wenig geändert. Im April versprach „Tether“, Vermögenswerte einzufrieren, die mit der staatlichen Ölgesellschaft Venezuelas verbunden sind, gegen die die USA Sanktionen verhängt haben. Infolgedessen hat „Tether“ deutlich gemacht, dass es plant, als Instrument der US-Außenpolitik zu fungieren. Angesichts der Tatsache, dass das US-Militär in der Vergangenheit Institutionen wie die Weltbank und den IWF als „Finanzwaffen“ der US-Regierung bezeichnet hat, scheint es fast sicher, dass „Tether“ als eine weitere Ergänzung des US-Finanzarsenals betrachtet wird. Dies gilt insbesondere, wenn man bedenkt, dass „Tether“ im Mai das Unternehmen „Chainalysis“, das stark von „In-Q-Tel“ der CIA unterstützt wird, in seine Plattform integriert hat und Anfang dieses Monats den Chefökonomen von „Chainalysis“ als Leiter der Wirtschaftsabteilung von „Tether“ eingestellt hat.

Das Stablecoin-Ökosystem, in dem an den US-Dollar gekoppelte Stablecoins wie „Tether“ dominieren, ist zunehmend mit dem größeren US-Dollarsystem und – im weiteren Sinne – mit der US-Regierung verwoben. Das US-Justizministerium hat „Tether“ an die Leine gelegt, nachdem es die dahinter stehenden Unternehmen jahrelang verfolgt hat, und jetzt führt „Tether“ Konten auf der schwarzen Liste, wenn die US-Behörden dies verlangen. Das Finanzministerium profitiert vom massenhaften Kauf von Staatsanleihen durch Stablecoin-Emittenten, wobei jeder Kauf zur weiteren Bedienung der Schulden der Bundesregierung beiträgt. Die privaten Makler und Verwahrer, die diese Staatsanleihen für die Stablecoin-Emittenten halten, profitieren von der im Wesentlichen risikolosen Rendite. Und der Dollar selbst treibt seine Bemühungen um eine rasche Globalisierung in Form dieser digitalen Token voran und trägt dazu bei, dass er der globale Währungshegemon bleibt.

Bis vor relativ kurzer Zeit bezog sich diese durchaus berechtigte Angst vor dem Verlust der Privatsphäre und der Eigentumsrechte, die mit zentralisiertem Geld verbunden sind, ausschließlich auf das direkt vom Staat ausgegebene Geld und nicht auf die Art und Weise, wie Stablecoins auf ähnliche Weise verwendet werden könnten. Trump mag CBDCs als Wahlkampfversprechen öffentlich abgelehnt haben, aber er beabsichtigt, die Verbreitung dieser privaten Stablecoins zuzulassen, um die Dollar-Hegemonie auf der ganzen Welt voranzutreiben und die Schulden unseres Landes zu bedienen. Nach Trumps erhellender Bitcoin 2024-Rede ist der „Too Big To Fail-Privatbank-Digitalwährungs-Elefant im Raum“ leuchtend orange gefärbt worden.

Der Aufbau des Bitcoin-Dollars

Trumps Rede beschrieb nicht nur ein neues regulatorisches Umfeld für Stablecoins, sondern malte gleichzeitig ein Bild davon, dass der Staat seine derzeit gehaltenen Bitcoins niemals verkaufen würde und dass die Menschen auf der ganzen Welt ihre Ersparnisse in Bitcoin als Vermögenswert behalten würden. Aber warum sollte ein Spitzenkandidat für das höchste Amt im Land ein neues Reserve-Asset außerhalb des Finanzsystems haben wollen? Während viele davon ausgingen, dass Bitcoin mit dem Dollarsystem konkurriert, zeichnete Trump – wie bereits erwähnt – am Samstag ein anderes Bild. „Diejenigen, die sagen, dass Bitcoin eine Bedrohung für den Dollar sei, haben die Geschichte genau falsch herum erzählt. Ich glaube, es ist genau umgekehrt. Bitcoin ist keine Bedrohung für den Dollar.“

Die Idee des Bitcoin-Dollars ist eine Parallele zum Petro-Dollarsystem, das seit der Schließung des Goldfensters durch den Nixon-Schock 1971 bis vor kurzem aufrechterhalten wurde. Durch die Schaffung eines De-facto-Monopols auf die Ein- und Ausgänge von Öl in US-Dollar waren die USA im Wesentlichen in der Lage, ihren sich aufblähenden Dollar an einen ständig nachgefragten Energierohstoff zu binden und einen Massenkauf von Dollar zu schaffen. Jedes Land, das sich industrialisieren wollte, brauchte dazu Öl, und somit musste jedes Land, das auf der Weltbühne konkurrieren wollte, zuerst ein paar Dollar kaufen.

Auch Bitcoin ist ein Energierohstoff, und das US-Dollarsystem hat wieder einmal ein De-facto-Monopol auf das Volumen der Bitcoin-Verkäufe auf der ganzen Welt errichtet. Ganz zu schweigen davon, dass das Land auch mehr Bitcoin in seiner Bilanz hält als jede andere Nation auf der Welt. Die USA könnten problemlos 35 Billionen Dollar an neu ausgegebenen Staatsanleihen drucken und ihre Schulden abbezahlen, vor allem jetzt, da sie in den oben erwähnten Stablecoin-Emittenten einen Käufer mit unstillbarer Nachfrage gefunden haben. Aber die inflationären Auswirkungen wären katastrophal für die Kaufkraft des Dollars und damit für die Nettokaufkraft der US-Wirtschaft.

An dieser Stelle kommt Bitcoin ins Spiel. Bitcoin ist die einzige Ware, die den Druck der steigenden Nachfrage auf das sich aufblähende Angebot brechen kann. Wenn sich zum Beispiel der Goldpreis verdoppelt, können die Goldschürfer die doppelte Anzahl an Bergleuten in den Schacht schicken und das Angebot doppelt so schnell aufblähen, wodurch die Nachfrage sinkt und damit letztendlich auch der Preis. Doch egal, wie viele Leute Bitcoin schürfen, egal, wie hoch die Hash-Rate in diesem Monat steigt, die Angebotsausgabe bleibt ab April 2024 bei 3,125 Bitcoin pro Block. Dieses gedeckelte Angebot von 21 Millionen – festgelegt durch eine disinflationäre Rate der Token-Ausgabe, die im Protokoll im Rahmen der Bitcoin-Geldpolitik beim Start des Netzwerks fest einkodiert wurde – ermöglicht es den USA, den Dollar massiv in diesen unelastischen Energierohstoff aufzublähen, ohne beispielsweise die Besitzer von Gold oder ölreiche Nationen noch reicher zu machen. Wenn der Preis von Bitcoin weltweit steigt, werden die großen Reserven, die innerhalb der Grenzen der USA gehalten werden, den relativen Reichtum des Landes erhöhen.

Wie können wir die Nachfrage nach dem Dollar aufrechterhalten und gleichzeitig die Geldmenge aufpumpen, um unsere wachsenden Schulden zu begleichen? … Indem wir eine infrastrukturelle Anlaufstelle für Satoshis Protokoll geschaffen haben, die in Dollar denominiert ist, haben wir die gleiche, immer vorhandene Nachfrage nach einem sich aufblähenden Angebot an Dollars geschaffen, wie es im Petrodollar-System der Fall war. Durch die Ausweitung der Marktkapitalisierung von Tether auf [$115 Mrd.] während ungefähr der ersten dutzend Jahren des Lebens von Bitcoin, als [94%] des gesamten Angebots ausgegeben wurden, stellte der US-Markt sicher, dass der Wert, der dem nun desinflationären Protokoll verliehen wurde, für immer symbiotisch mit dem Dollar-System verbunden sein würde …

Tether bindet nicht einfach den Dollar an Bitcoin, sondern verknüpft den neuen globalen, erlaubnisfreien Energiemarkt dauerhaft mit der Geldpolitik der Vereinigten Staaten. Wir haben die Petrodollar-Mechanismen wiederhergestellt, die es ermöglichen, die Nettokaufkraft der US-Wirtschaft trotz der Ausweitung der Geldbasis zu erhalten. – Quelle: Die Geburt des Bitcoin-Dollar – Mark Goodwin, veröffentlicht am 21. September 2021

Das derzeitige und künftige regulatorische Umfeld vervollständigt den Bitcoin-Dollar-Mechanismus, indem es von den Bankengruppen verlangt, das US-Finanzsystem durch neuartige Kapitalanforderungen aufrechtzuerhalten, um sowohl den laufenden Haushalt der US-Regierung als auch die ausufernden Zinsen für die bereits bestehenden 35 Billionen Dollar Schulden zu bedienen.

Der öffentliche Sektor trifft auf den privaten

Da amerikanische Geschäftsbanken weiterhin volatile digitale Vermögenswerte wie Bitcoin integrieren, bietet die Notwendigkeit, der Öffentlichkeit zu versichern, dass es liquide Verbindlichkeiten für digitale Waren gibt – eine einzigartige Gelegenheit, die Regulierung zugunsten der Förderung der Nachfrage nach Dollar zu kippen. Anstehende Regulierungen wie Basel III, das vom Trump-Beauftragten Jerome Powell ins Gespräch gebracht wurde, würden von jeder Bank, die Bitcoin, andere digitale Vermögenswerte oder sogar Gold halten möchte, verlangen, dass sie ihre Anlagen zu gleichen Teilen in Dollar bewertet. Die Einführung dieser internationalen Kapitalanforderung würde trotz der hohen monetären Inflation zu einer Nettonachfrage nach Dollar im US-Bankensystem führen. Für Banken oder registrierte Anlagevehikel, die Inflationseffekte durch den Kauf alternativer Reserve-Aktiva wie Bitcoin ausgleichen wollen, würde diese Regelung bedeuten, dass eine höhere Bewertung von Bitcoin in einem Dollar-Paar auch den Bedarf an Dollar-Verbindlichkeiten in ihrer Bilanz erhöhen würde. Wollen Sie eine verantwortungsvolle Bank führen und die Kapitalanforderungen erfüllen, während Sie gleichzeitig Bitcoin in Ihrer Bilanz halten? Dann sollten Sie besser darauf vorbereitet sein, auch eine Menge Dollar zu halten. Der nachgelagerte Effekt von Basel III wird eine permanente Nachfrage nach Dollar schaffen, selbst in einem Umfeld der „Hyperbitcoinisierung“. Wahrscheinlich vor allem in einem „Hyperbitcoinization“ -Umfeld, und wohl auch absichtlich.

Trump wird sich sicherlich auf seine Freunde aus dem privaten Bankensektor in dieser Regierung stützen, wie er es beim letzten Mal getan hat. In der Tat war die Trump-Administration für die Umsetzung des von „BlackRock“ entworfenen „Going Direct Reset“ verantwortlich. Dieser „Reset“ begann, wie John Titus imSolari Report von Catherine Fitts erklärt, im August 2019, als Larry Finks „BlackRock“ den Zentralbankern einen Vorschlag für den „Umgang mit dem nächsten Abschwung“ unterbreitete, der die Fed anwies, „direkt zu gehen“. Kurz gesagt, „Going Direct“ bedeutete eine große Abkehr von früheren Krisenreaktionen der Fed, da es laut „BlackRock“ bedeutet, „Wege zu finden, um das Geld der Zentralbank direkt in die Hände der öffentlichen und privaten Geldgeber zu bringen“, und nicht nur in die der öffentlichen Hand, und zwar so, dass es eine „permanente monetäre Finanzierung einer fiskalischen Expansion“ darstellt. Wie Titus anmerkt, handelte es sich bei dem „BlackRock“-Plan im Wesentlichen um eine quantitative Lockerung (QE) im Anschluss an 2008, wobei jedoch „Ausgaben des privaten Sektors“ zu der Liste der „öffentlichen“ Parteien hinzugefügt wurden, die zuvor Geld im Rahmen der quantitativen Lockerung erhalten hatten.

Der Vorschlag von „BlackRock“ kam zum richtigen Zeitpunkt, denn der „nächste Abschwung“ folgte weniger als einen Monat später, als der Repo-Markt höchst instabil wurde, was die New Yorker Fed dazu veranlasste, ab dem 17. September 2019 auf diesem Markt zu intervenieren. Zwischen September 2019 und März 2020 begann die Fed mit der raschen Ausweitung ihrer Bilanz, wie sie es bereits während der Finanzkrise 2008 getan hatte, und setzte den Vorschlag von „BlackRock“ vom August 2019 in die Tat um, indem sie „direkt“ tätig wurde. Die Situation verschärfte sich, als der Aktienmarkt Mitte Februar 2020 einbrach und die Fed die Ankäufe von Vermögenswerten auf über 150 Milliarden Dollar erhöhte. Der Aktienmarkt reagierte jedoch nicht wie von der Fed erhofft. Am 11. März 2020 erklärte die WHO Covid-19 zu einer Pandemie. Wie John Titus in seinem Beitrag über „Going Direct“ minutiös dokumentiert, wurden noch am selben Tag „die Ankäufe von Vermögenswerten durch die Fed sofort auf Hochtouren gebracht.“

Nachdem die Pandemie ausgerufen worden war, stand Larry Fink von „BlackRock“ in ständigem Kontakt mit Trumps Finanzminister Steve Mnuchin und Jerome Powell von der Fed, der ebenfalls von Trump ernannt worden war. Laut Aufzeichnungen, die der „New York Times“ vorliegen, bezeichneten „BlackRock“ und Fink die fiskalischen Maßnahmen der Trump-Administration als „das Projekt“, an dem Fink und seine Firma zusammen mit dem öffentlichen Sektor „arbeiteten“. Angesichts der Arbeit von Titus scheint es offensichtlich, dass sich „das Projekt“ auf den „Going Direct Reset“ bezog, der – wie oben erwähnt – lange vor der Ausrufung einer Pandemie in Angriff genommen wurde, aber bequemerweise als politische Reaktion auf Covid-19 getarnt werden konnte.

Trump selbst brüstete sich auch damit, dass er kurz nach der Ausrufung der Pandemie „eine Geheimwaffe um Rat gefragt“ habe: Larry Fink. Bevor Trump Präsident wurde, hatten „BlackRock“ und Fink jahrelang Trumps Anlageportfolio verwaltet, und Trump war ein wichtiger Investor in BlackRocks „Obsidian Fund“. Bei einer Veranstaltung im Weißen Haus im Jahr 2017 erklärte Trump: „Larry hat einen großartigen Job für mich gemacht. Er hat einen Großteil meines Geldes verwaltet. Ich muss Ihnen sagen, dass er mir großartige Renditen beschert hat.“ Fink, der sich selbst als „stolzer Globalist“ bezeichnet hat, wurde von Trump auch in sein „Strategic and Policy Forum“ berufen, das „dem Präsidenten direkten Input von vielen der besten und klügsten Köpfe der Geschäftswelt in einer offenen, unbürokratischen und überparteilichen Art und Weise liefern soll“. Man fragt sich, ob die vertraute persönliche und finanzielle Beziehung zwischen Trump und Fink die Entscheidung seiner Regierung beeinflusst hat, den Plan von „BlackRock“, „direkt zu gehen“, umzusetzen.

Im Jahr 2020 war „BlackRock“ maßgeblich an der Verteilung der Hilfsmaßnahmen der Fed beteiligt, da es als Verwalter sowohl der primären als auch der sekundären Unternehmenskreditfazilität ausgewählt wurde. „BlackRock“ nutzte diese neue rechtliche Befugnis, um ETFs zu kaufen, die sich im Besitz von „BlackRock“ selbst befinden: „Zwischen dem 14. und dem 20. Mai wurden über die Secondary Market Corporate Credit Facility (SMCCF) ETFs im Wert von rund 1,58 Mrd. USD aufgekauft, wovon 746 Mio. USD oder rund 47% auf BlackRock-ETFs entfielen“. Als die Rolle von „BlackRock“ bei der „Erholung“ bekannt gegeben wurde, sagte eine Führungskraft der Vermögensverwaltung zur „Financial Times“: „Das ist wirklich unerhört. BlackRock verwaltet einen Fonds und entscheidet, ob sie Steuergelder für den Kauf von ETFs verwenden wollen, die sie verwalten. Es gibt wahrscheinlich noch 100-200 andere Manager, die das tun könnten, aber BlackRock wurde ausgewählt“.

Obwohl „BlackRock“ mit der „Rettung der Main Street“ vor den wirtschaftlichen Auswirkungen der Covid-19-Pandemie (obwohl es sich in Wirklichkeit um die von der Regierung veranlassten Lockdowns handelte) beauftragt wurde, blieb es ein privates Unternehmen mit einem auf Gewinn ausgerichteten Aktionsplan, der von seinen Aktionären motiviert war – und nicht von der amerikanischen Öffentlichkeit. Wie Titus anmerkt, wurde genau dieser Gedanke vom Kongress bei der Befragung des von Trump ernannten Finanzministers Steven Mnuchin und des von Trump ernannten Fed-Vorsitzenden Jerome Powell am 18. Mai 2020 zur Sprache gebracht: „Die Fed hat die Firma BlackRock angeheuert, um als Investmentmanager für diese Einrichtung zu dienen. Wie stellt die Fed sicher, dass BlackRock im besten Interesse der Fed und der Öffentlichkeit handelt?“ Alles, was Mnuchin und Powell aufbringen konnten, war die Bestätigung, dass „BlackRock“ kaum im Interesse der Öffentlichkeit handelt, sondern eher zum Nutzen der New Yorker Fed, die trotz ihres Namens eine Privatbank ist. „Die Federal Reserve Bank of New York (FRBNY) ist das einzige geschäftsführende Mitglied des CCF. Gemäß der [Anlageverwaltungsvereinbarung] handelt BlackRock bei der Erbringung von Anlageverwaltungsdiensten als Treuhänder für den CCF.“

Unter der Trump-Administration hat „BlackRock“ die Hebel der Kapitalschöpfung in die Hand genommen, um seine Aktionäre während einer Krise zu bereichern – alles unter dem Deckmantel einer notwendigen Lösung für einen viralen Notfall. „BlackRock“ hatte jedoch genau diesen „Krisenreaktionsplan“ lange vor Covid-19 entwickelt, und die Fed hatte mit seiner Umsetzung begonnen, lange bevor Covid-19 überhaupt zur Pandemie erklärt wurde. Das Endergebnis war ein historischer Vermögenstransfer von normalen Amerikanern zu einer Handvoll Milliardäre. Dieser Vermögenstransfer, der in hohem Maße vorsätzlich erfolgte und nachweislich die Covid-19-Krise als Deckmantel nutzte, sollte als beispielloser Diebstahl am amerikanischen Steuerzahler betrachtet werden; dennoch wissen nur wenige Amerikaner, dass er überhaupt stattgefunden hat.

Wie bereits erwähnt, nutzte „BlackRock“ während der Covid-Phase diese Regierungssperren aus, um seine eigenen ETF-Bestände zu manipulieren und massive Gewinne zu erzielen. BlackRocks „iSHARES“-Spot-Bitcoin-ETF-Angebot, „$IBIT“, ist jetzt der am schnellsten wachsende ETF in der Geschichte und hat seit Januar 2024 mehr als 337.000 Bitcoin weiterverkauft – was ihn zum größten Bitcoin-Fonds der Welt macht – und das alles innerhalb des regulatorischen Arms der Vereinigten Staaten. In BlackRocks „iSHARES Bitcoin Trust Form S-1 Registration Statement“ wurde offengelegt, dass sie Coinbase für die Bitcoin-Verwahrung nutzen (wie auch die US-Regierung). Die Erklärung enthielt auch einen Hinweis auf einen potenziellen Interessenkonflikt bei einer Tochtergesellschaft von „Coinbase“, die als Anlageverwalter für einen Geldmarktfonds, den „Circle Reserve Fund“, tätig ist, den der Dollar-Stablecoin-Emittent „USDC“ nutzt, um „Bargeld, US-Schatzwechsel, Schuldscheine und andere vom US-Finanzministerium versicherte oder garantierte Verpflichtungen sowie durch solche Verpflichtungen oder Bargeld besicherte Rückkaufsvereinbarungen zu halten, die als Reserven für USDC-Stablecoins dienen.“ Später heißt es, dass „ein verbundenes Unternehmen des Sponsors [BlackRock] eine Minderheitsbeteiligung an dem Emittenten von USDC hält“. Das S-1 enthält eine Zeile, in der es heißt, dass der „Preis von Bitcoin durch Stablecoins (einschließlich Tether und USDC), die Aktivitäten von Stablecoin-Emittenten und deren aufsichtsrechtliche Behandlung beeinflusst werden kann“, womit die Bedenken, die im Bitcoin-Dollar-Konzept geäußert wurden, nur allzu deutlich werden.

Würde „BlackRock“, Trumps ehemaliger Vermögensverwalter, in einer „Krise“ unter einer künftigen Trump-Regierung erneut mit der Ausarbeitung von Rechtsvorschriften beauftragt werden? Die Geschichte wiederholt sich oft, und es scheint wahrscheinlich, dass Bitcoin eine Rolle in der kapitalistischen Reaktion spielen könnte, wenn ähnliche Entscheidungen getroffen werden, wenn die nächste wirtschaftliche Katastrophe ihren Kopf erhebt.

Der Orangenmann mit der orangenen Pille

Da sich Präsident Biden aus dem Rennen zurückzieht, scheint ein Sieg von Trump im November eher plausibel als unwahrscheinlich. Trump wird wahrscheinlich genauso „pro-Bitcoin“ sein, wie er es am Samstag verkündet hat, aber nur in dem Sinne, dass er eine Bitcoin-Politik unterstützen wird, die die Bitcoin-Ambitionen seiner Freunde, der Privatbankiers wie Larry Fink, fördert, der seit seiner Kehrtwende in dieser Frage häufig erklärt hat, dass Bitcoin eine „Technologie für die Lagerung von Vermögenswerten“ ist und nichts weiter.

Die kürzlich von Trump vorgestellte Strategie sieht ein regulatorisches Umfeld vor, das eine Person daran hindern würde, „nur Bitcoin“ zu sein, da Bitcoin, der US-Dollar und Dollar-Stablecoins zusammen ein Finanzsystem bilden, das sowohl dem militärisch-industriellen Komplex der USA als auch der Wall Street gleichermaßen gefallen wird. Angesichts der Tatsache, dass Trumps bisherige Finanzpolitik es „BlackRock“ ermöglichte, einen vorsätzlichen Plan für den massenhaften Diebstahl des Vermögens normaler Amerikaner zu entwerfen und umzusetzen, kann man davon ausgehen, dass das Risiko, dass Trumps versprochener regulatorischer Rahmen dasselbe ermöglicht, beträchtlich ist.

Die staatlichen Lockdowns im Jahr 2020 haben die wirtschaftliche Nachfrage unterdrückt, während die Fed, das Finanzministerium und ihre privaten Partner wie „BlackRock“ Notfallbeschlüsse nutzten, um Billionen von Dollar für den Kauf von Vermögenswerten für einen Pfennig pro Dollar zu schaffen. Jetzt, da die Wirtschaftstätigkeit wieder aufgenommen wurde, planen dieselben Akteure, den Dollar in die während Covid erworbenen Vermögenswerte zu hyperinflationieren, was wahrscheinlich einen weiteren massiven Vermögenstransfer ermöglicht, sobald sich „der nächste Abschwung“ ankündigt.

Mit der Rede vom Samstag scheint es, dass unser wahrscheinlicher nächster Präsident beabsichtigt, bei seinem Amtsantritt ein neues Finanzsystem einzuläuten, indem er sein jetzt artikuliertes Versprechen einlöst, Amerika und den Dollar mit Bitcoin und Stablecoins aus dem Privatsektor „wieder großartig“ zu machen.

Bitcoin ist zweifelsohne eine Finanzrevolution, nur vielleicht nicht die, für die Sie sich angemeldet haben.