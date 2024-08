Neues Gesetz zwingt US-Unternehmen, sich auf Taiwan-Krieg vorzubereiten

PRC Risk Transparency Act soll die wirtschaftlichen Auswirkungen einer chinesischen Invasion Taiwans auf US-Unternehmen bewerten

Einige US-Gesetzgeber haben einen parteiübergreifenden Gesetzesentwurf vorgeschlagen, der in den USA börsennotierte Unternehmen dazu verpflichten würde, ihre Vermögenswerte und Geschäfte in der Volksrepublik China offenzulegen und die wirtschaftlichen Verluste abzuschätzen, die sie im Falle einer Invasion Taiwans durch China erleiden würden.

Das Gesetz zur Risikotransparenz in der Volksrepublik China wird, wenn es verabschiedet und umgesetzt wird, den Securities Exchange Act von 1934 dahin gehend ändern, dass in den USA börsennotierte Unternehmen jährlich den prozentualen Anteil ihres Gesamtumsatzes, ihrer Gewinne, ihrer Kapitalinvestitionen und ihres Engagements in der Lieferkette in China offenlegen und eine Sicherheitsanalyse in Bezug auf ihr Engagement durchführen müssen.

Das Gesetz verlangt, dass in den USA börsennotierte Unternehmen Pläne für den plötzlichen Verlust des Marktzugangs in China erstellen, falls das Land in Taiwan einmarschiert, eine autonome Insel, über die Peking die Souveränität beansprucht und deren “Wiedervereinigung” mit dem Festland versprochen hat.

Diese Unternehmen müssen verschiedene Szenarien in Betracht ziehen, darunter einen Rückgang des bilateralen Handels zwischen den USA und China um mehr als 80 %, eine vollständige Einstellung des Handels mit Gütern mit militärischer Endverwendung oder doppeltem Verwendungszweck und eine Extremsituation, in der Peking alle in China ansässigen Vermögenswerte amerikanischer Unternehmen beschlagnahmt, die für die militärische Produktion umgewidmet werden könnten.

Der Gesetzentwurf wurde am 25. Juli gemeinsam vom Vorsitzenden des House Financial Service Subcommittee on National Security, Illicit Finance and International Financial Institutions, Blaine Luetkemeyer, und dem Vorsitzenden des Select Committee on the Chinese Communist Party, John Moolenaar, eingebracht.

Der Gesetzentwurf muss vom US-Repräsentantenhaus und vom Senat verabschiedet werden und bedarf der Unterschrift des US-Präsidenten, um in Kraft zu treten.

Ein Sprecher von Luetkemeyers Büro erklärte gegenüber den Medien, dass eine weitere Möglichkeit, die Gesetzgebung voranzutreiben, darin bestehe, das Gesetz zusammen mit dem zuvor vorgeschlagenen Gesetz über die militärische Aggression Chinas in das bevorstehende Gesetzespaket des Sprechers des Repräsentantenhauses, Mike Johnson, aufzunehmen, das darauf abzielt, US-Investitionen in China einzuschränken und chinesische Unternehmen zu bestrafen, die Russland und Iran materielle Unterstützung gewähren.

Johnson sagte Anfang Juli, dass der Kongress bis Ende des Jahres ein umfassendes Gesetzespaket verabschieden wolle, um China zu stoppen, das nun an der Spitze einer “Achse” von Gegnern stehe, zu der auch Russland, der Iran, Nordkorea, Venezuela und Kuba gehören.

John Aquilino, Chef des Indo-Pazifik-Kommandos, sagte im März, er glaube, Chinas Militär werde bis 2027 für eine Invasion Taiwans bereit sein.

Im April brachte Luetkemeyer den “Chinese Military Aggression Act” ein, der den Financial Stability Oversight Council (FSOC) des Finanzministeriums anweisen wird, die Auswirkungen einer chinesischen Invasion Taiwans auf den Markt und die damit verbundenen Schwachstellen zu analysieren, zu untersuchen und darüber zu berichten.

Das Risikotransparenzgesetz der Volksrepublik China wurde zwei Tage vor dem Treffen des US-Außenministers Antony Blinken mit dem chinesischen Außenminister Wang Yi am Rande des ASEAN-Außenministertreffens am 27. Juli in Laos vorgeschlagen.

Während des Treffens drückte Blinken seine Besorgnis über Chinas Unterstützung für Russlands Krieg in der Ukraine und seine provokativen Aktionen gegen Taiwan aus.

Wang antwortete, dass es die taiwanesischen Separatisten seien, die in der Straße von Taiwan Unruhe stifteten, und China nicht zögern werde, Gegenmaßnahmen zu ergreifen. Er sagte, dass die USA seit dem Ausbruch des russisch-ukrainischen Konflikts versucht hätten, Peking und Moskau zu entfremden, aber dass China unter Druck von außen nicht nachgeben werde.

Ein chinesischer Kolumnist aus Shanxi schrieb in einem am Montag veröffentlichten Artikel, Wang habe die Tricks der USA bereits durchschaut – Washington wolle die Kommunikation mit Peking verbessern, aber nicht aufhören, China zu unterdrücken.

Es sei wahrscheinlich das letzte Mal, dass Blinken als US-Außenminister Asien besuche. Nach den US-Präsidentschaftswahlen im November werde Blinken möglicherweise nicht mehr im Amt bleiben können.

Größere Reichweite

Das Gesetz zur Risikotransparenz in der VR China deckt einige Sektoren mehr ab als die von Präsident Joe Biden im vergangenen August unterzeichnete Durchführungsverordnung. Letztere beschränkt und überwacht lediglich US-Investitionen in chinesische Unternehmen in den Bereichen Halbleiter, Quantencomputer und künstliche Intelligenz aus Gründen der nationalen Sicherheit.

Die Restriktionen des Gesetzes gehen weit über ähnliche Gesetzesentwürfe anderer US-Gesetzgeber hinaus.

Im November letzten Jahres brachten die US-Senatoren Bob Casey und Rick Scott den Disclosing Investments in Foreign Adversaries Act (Gesetz zur Offenlegung von Investitionen in ausländische Gegner) ein.

Das Gesetz würde diese privaten Investmentfonds dazu verpflichten, der Securities and Exchange Commission (SEC) jährlich alle in Ländern wie China investierten Vermögenswerte offenzulegen. Casey sagte, es sei wichtig zu wissen, ob US-Gelder verwendet würden, um die Wirtschaft von ausländischen Gegnern anzukurbeln, die technologisches Know-how und Arbeitsplätze aus Amerika stehlen.

Im März dieses Jahres brachten die Kongressabgeordneten Victoria Spartz und Brad Sherman vier Gesetzentwürfe ein, die darauf abzielen, die von China ausgehenden strategischen, kommerziellen und nationalen Sicherheitsbedrohungen für die amerikanische Wirtschaft und die Finanzmärkte zu entschärfen.

Einer der vier Gesetzentwürfe sieht vor, dass in den USA börsennotierte Unternehmen jährlich offenlegen müssen, in welchem Maße sie von China abhängig sind und welche Risiken von China ausgehen, z.B. Unterbrechung der Lieferkette, Diebstahl geistigen Eigentums oder Verstaatlichung von Vermögenswerten.

“Wenn China in Taiwan einmarschiert, sollte der Kongress in der Lage sein, Sanktionen zu verhängen, da er weiß, dass amerikanische Unternehmen sich gegen die Unterbrechung isoliert haben”, sagten Spartz und Sherman in einer Pressemitteilung. “Hoffentlich wird dies eine solche Invasion verhindern.

Das neu vorgeschlagene Gesetz zur Risikotransparenz in der Volksrepublik China verlangt mehr Details über die Kapitalinvestitionen von in den USA börsennotierten Unternehmen in China sowie über die Einnahmen und Gewinne ihrer Joint Ventures.

In den vergangenen Jahren haben viele US-Unternehmen bereits damit begonnen, ihre Investitionen in China zu reduzieren.

Chinas ausländische Direktinvestitionen sind nach Angaben des Handelsministeriums im Vergleich zum Vorjahr um acht Prozent auf 1,13 Billionen Yuan (156 Milliarden US-Dollar) gesunken. In der ersten Hälfte dieses Jahres fielen sie im Vergleich zum Vorjahr um 29,1 Prozent auf 498,9 Milliarden Yuan. Chinesische Beamte erklärten, dass gewisse Schwankungen normal seien, da die ausländischen Direktinvestitionen zwischen 2013 und 2022 gestiegen seien.

1,6 Billionen US-Dollar Verlust

Noch bevor die USA ihre wirtschaftlichen Verluste durch eine mögliche chinesische Invasion in Taiwan abschätzen können, hat Peking bereits eine Schätzung vorgenommen und vor den Folgen einer Abkopplung der USA von China gewarnt.

„Statistiken zeigen, dass die Beendigung der dauerhaften normalen Handelsbeziehungen mit China zu einem wirtschaftlichen Verlust von 1,6 Billionen Dollar für die USA führen würde“, sagte Xie Feng, chinesischer Botschafter in den USA, in einer Rede auf dem Symposium zum 45. Jahrestag der diplomatischen Beziehungen zwischen China und den USA am 27. Juli.

Er sagte, dass mehr als 70.000 amerikanische Unternehmen von der Entwicklung Chinas profitierten und ihre Exporte nach China 930.000 amerikanische Arbeitsplätze geschaffen hätten.

“Für unsere beiden Länder bedeutet der jeweilige Erfolg gegenseitige Chancen, keine Herausforderungen, und beide Seiten sollten einander zum Erfolg verhelfen, anstatt einander zu untergraben”, sagte er. “Wir müssen die Liste der Zusammenarbeit verlängern und die Negativliste verkürzen”.

Xies Rede wurde am Dienstag auf der Website der chinesischen Botschaft in den USA veröffentlicht.