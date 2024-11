Kommentar vom Hochblauen Schamlose deutsche Mittäterschaft – Von Kopf bis Fuß auf Krieg eingestellt

Evelyn Hecht-Galinski

An Scheinheiligkeit nicht zu überbieten ist die politische Schamlosigkeit, mit der mörderische Taten in „gut und böse“ geteilt werden – nach dem Motto: wir sind die Guten, und alle Regime, die wir unterstützen, haben freie Hand für ihre mörderischen Untaten. Nehmen wir aktuell den Iran: gewiss keine „lupenreine“ Demokratie. Aber was unterscheidet das iranische Regime von den USA. Beide fällen mehr als kritikwürdige Todesurteile. Ich halte Todesurteile generell für ein Verbrechen! Aber eben ohne Unterschied. Wenn also deutsche Medien gegen den Iran als Unrechtsstaat wettern, dann frage ich mich: wo bleiben dieselben Medien, wenn es um gezielte und angekündigte zionistische Morde geht, wenn es um Todesurteile in den USA geht oder um einen Völkermord in Gaza?

Deutschland: erneut auf der dunklen Seite der Geschichte

Warum entschieden Kanzler Scholz und AA Baerbock immer wieder und weiter, an der Seite Israels zu stehen und Waffen zu liefern, gegen den Willen eines Großteils der deutschen Bevölkerung? Mit den Waffenlieferungen wird die gezielte Vernichtungskampagne immer weiter unterstützt. Seit August waren es Militärexporte von über 100 Millionen. Deutschland ist also erneut auf der dunklen Seite der Geschichte