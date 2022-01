Kommt die Massenimpfung mit Pfizer in Israel ins Stocken? Massiver Anstieg der Fälle trotz weit verbreiteter Impfungen im Sommer und Herbst bedeutet echtes Ungemach

Israel, eines der am meisten geimpften Länder der Welt, steht nun vor einem weiteren Anstieg der Infektionen, die täglich exponentiell zunehmen. Während des Spätsommers und bis in den Herbst hinein wurde ein massives Auffrischungsprogramm durchgeführt, da bahnbrechende Infektionen aufgrund der Delta-Variante ernste Fragen über das Massenimpfprogramm aufwarfen. TrialSite berichtete über einige Krankenhäuser, die berichteten, dass die meisten ihrer Patienten geimpft wurden. Immerhin sind über 65 % der Bevölkerung geimpft, wobei fast die Hälfte der Bevölkerung des Landes eine Auffrischungsdosis erhalten hat. Einem Datenpunkt zufolge wurden dort genügend Dosen verabreicht, um über 90 % der Bevölkerung vollständig zu impfen. Die Zurückhaltung nimmt jedoch langsam zu, was auf ein Zusammenspiel verschiedener Faktoren zurückzuführen ist, auf das die TrialSite weiter unten eingeht. Während die Impfstoffe zu niedrigeren Sterbe- und Krankenhausaufenthaltsraten geführt haben, ist eine der Hauptprämissen hinter Impfpässen und der Unterscheidung zwischen Geimpften und Ungeimpften die Fähigkeit, Infektionen und Übertragungen zu verhindern.

Von August bis Oktober erlebte Israel den schlimmsten Anstieg seit Ausbruch der Pandemie, obwohl es zu den am stärksten geimpften Bevölkerungsgruppen gehörte. Die große Mehrheit der älteren Menschen und der Menschen mittleren Alters war bereits vor dem Sommer geimpft worden. Die Zahl der Fälle ging deutlich zurück und stabilisierte sich bis vor kurzem. Ab Ende Dezember stiegen die Fälle dann rapide an.

So meldete das Land bis zum 15. Dezember 627 neue Fälle. Diese Zahl ist bis zum 2. Januar auf 5.060 hochgeschnellt. Die Presse ist besorgt. Kürzlich berichtete FirstPost, dass Premierminister Naftali Bennet zu Beginn der wöchentlichen israelischen Kabinettssitzung erklärte, die Zahl der Fälle werde bald in die Zehntausende pro Tag gehen. Aber wie kann das sein bei so vielen gepimpten Personen? Seit Juli wurden 4,2 Millionen Auffrischungsimpfungen in einem Land mit nur 9,3 Millionen Einwohnern durchgeführt.

Der „Sturm kommt

Der Premierminister erklärte jedoch, dass „der Sturm in diesen Tagen auf uns zukommt“. Mit über 5.000 Fällen war dies nicht zu erwarten und wirft erneut kritische Fragen über die Verwendung des mRNA-basierten COVID-19-Impfstoffs von Pfizer-BioNTech, bekannt als Comirnaty, auf.

Als Hinweis auf eine möglicherweise katastrophale Situation gab der Premierminister zu Protokoll: „Das sind Zahlen, die die Welt nicht kennt und die auch wir nicht kennen.“

Die Regierung wird versuchen, die Wirtschaft trotz der rapide zunehmenden Flut offenzuhalten und gleichzeitig einen risikobasierten Ansatz zum Schutz der Schwachen zu verfolgen. Glücklicherweise ist die Zahl der Todesfälle zurückgegangen und damit nicht in die Höhe geschnellt, aber bei einer so rasanten Zahl von Neuinfektionen könnte sich das ändern, selbst wenn sie von Omikron ausgehen.

Eine vierte Dosis

Wie die Nachrichtenagentur Reuters berichtet, werden die israelischen Gesundheitsbehörden nun eine vierte Dosis für immungeschwächte und ältere Menschen und vielleicht auch für andere Risikogruppen anbieten. Die Gesundheitsbehörden müssen jedoch anfangen, dieses Impfstoffprodukt kritisch zu hinterfragen. Die Tatsache, dass Auffrischungen alle paar Monate erforderlich sind, ist keineswegs normal. Während einer der angeblichen Vorteile von mRNA-basierten Impfstoffen die Flexibilität war, schnell Updates für neue Mutanten zu entwickeln, wartet die Welt immer noch auf den Pfizer-Impfstoff für Omikron.

Während die Pressemitteilungen von Pfizer Anfang Dezember positiv zu sein schienen, deuten einige Daten auf eine bedrohliche Situation hin – dass der Impfstoff innerhalb von ein paar Monaten nachlässt, und die Befürchtung, dass Omikron in der Lage sein könnte, sich natürlichen und impfstoffinduzierten Antikörpern zu entziehen. Die Antworten sind noch nicht klar – es sind weitere Daten erforderlich.