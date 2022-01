Wie COVID-19 Tests zur Gelddruckmaschine wurden. Der RT-PCR Test Betrug

Von Timothy Alexander Guzman

Übersetzung©: Andreas Ungerer

3. Januar 2022, Silent Crow News via Global Research

Es besteht kein Zweifel, daß der Motor des derzeitigen Geschäftsmodells bezüglich des COVID-19 Betrugs eine Angstkampagne ist. Die Coronavirus-Hysterie treibt Menschen, die sich vor den vielen derzeitigen und künftigen Covid-19-Varianten zu Tode fürchten, dazu sich testen zu lassen, sobald die Mainstream-Medien über eine neue Variante berichten.

Sämtliche der Hauptakteure von den Centers for Desease Control and Prevention* (CDC), über das National Institute of Health* (NIH) bis zur Weltgesundheitsorganisation (WHO) und anderen „Gesundheitsbehörden“ sind darin verwickelt.

Unbestreitbar sind die RT-PCR Tests ein Riesengeschäft. Es ist wie mit den Gesichtswindeln (nun…ich meinte Gesichtsmasken), wobei ich Leute sehe, die in den Straßen Stände aufbauen und ausschließlich Gesichtswindeln verkaufen.