Kommunikationsexperte erklärt, wie man zu Menschen vordringt, die der COVID-Erzählung ihren uneingeschränkten Glauben schenken

Ein Kommunikationsexperte hat darauf hingewiesen, dass die Vermittlung von Fakten nicht ausreicht, um den Menschen die Augen für die Wahrheit über COVID zu öffnen. Um wirksam zu sein, müssen wir Geschichten erzählen und Fragen stellen.

David Charalambous, Gründer von „Reaching People„, einer Organisation, die wirksame Kommunikation lehrt, glaubt, dass COVID als Teil einer „Teile-und-herrsche“-Agenda eingesetzt wird. Auf der internationalen Gesundheitskonferenz „Reclaiming Science Together“, die vom 20. bis 22. Mai in Bath stattfand, skizzierte er, wie eine solche Spaltung abläuft und wie man tatsächlich zu Menschen mit gegenteiligen Ansichten vordringen kann.

Als Beispiel für die trennende Mentalität während des COVID und wie man sie durchbrechen kann, erzählte er die wahre Geschichte einer Psychologin namens Rachel, die während der ersten COVID-Sperre mit ihren Kollegen einen örtlichen Park besuchte, um zu sehen, ob jemand Hilfe brauchte oder einfach nur reden wollte.

Rachel und ihre Kollegen trafen auf eine ältere Dame, die auf einer Bank saß und sie anbrüllte: „Super-Spinner! Mörder!“ Charalambous erzählte, dass Rachel zwar instinktiv wütend reagierte, sich dann aber beruhigte und die ältere Frau fragte: „Wie kann ich Ihnen helfen, meine Liebe?“

Die Frau ließ sich schließlich ein wenig erweichen und sagte: „Ich möchte nicht emotional werden.“ Rachel versicherte ihr, dass sie sich entspannt zurücklehnen könne, da sie eine ausgebildete Psychologin sei. Die Frau erwiderte: „Ich brauche nur eine Umarmung.“

Charalambous wies darauf hin, dass sowohl diejenigen, die das COVID-Narrativ akzeptieren, als auch diejenigen, die es in Frage stellen, der Versuchung ausgesetzt sind, ihre Wut auf diejenigen zu richten, die eine andere COVID-Perspektive haben. Er glaubt, dass dies zum Teil darauf zurückzuführen ist, dass die Menschen dazu neigen, die Rolle der Persönlichkeit überzubewerten und die situativen Faktoren, die die Ansichten anderer beeinflussen, zu unterschätzen.

Er stellte fest, dass, wenn jemand einen Punkt, von dem er „absolut sicher“ ist, dass er eine Tatsache ist, jemandem mit einem gegenteiligen Standpunkt vorträgt, die Idee einfach „zurückprallt“ – d. h., die andere Person ist der Idee gegenüber völlig verschlossen.

Charalambous stellte die verblüffende Behauptung auf, dass das bloße Präsentieren von Fakten gegenüber Menschen mit gegenteiligen Ansichten eher dazu beiträgt, deren bereits bestehende Überzeugungen zu „zementieren“, als sie dem neuen Standpunkt näher zu bringen.

Laut Charalambous gibt es bis zu 25 Gründe für dieses Phänomen, doch eine der einfachsten Erklärungen läuft auf kognitive Dissonanz hinaus: Wenn eine andere Idee nicht mit dem eigenen, bereits vorhandenen Verständnis übereinstimmt, ist es einfacher, die Idee zu verwerfen, als die eigenen Überzeugungen zu überdenken.

„Das liegt in der menschlichen Natur – wir stellen uns auf unsere Seifenkiste, die ein Reservoir all unserer Erinnerungen, unserer Erfahrungen und unserer Glaubenssysteme ist, die wir für wahr halten. Und dann projizieren wir das in die Welt und in unsere Unterhaltungen“, sagte er.

In Bezug auf COVID sei es noch schwieriger, zu den Menschen durchzudringen, da neben der „24/7-Propaganda“ der Weg der „Befolgung“ – d. h. Befolgung aller COVID-Vorschriften und Erhalt der COVID-Impfungen – „mit Teflon gestrichen“ sei, ein glatter und einfacher Weg. Wohingegen der Weg des Widerstands „mit Schlamm gestrichen“ und „so schwierig wie möglich gemacht wird … bis zu dem Punkt“, an dem man im Grunde als „Verschwörungstheoretiker“ mit Aluhut bezeichnet wird.

Charalambous merkte an, dass wir nicht überrascht sein sollten, dass das vorherrschende COVID-Narrativ in so hohem Maße akzeptiert und befolgt wird. Er wies darauf hin, dass die Tendenz, sich Autoritätspersonen zu unterwerfen, durch die berühmten Milgram-Experimente hinreichend bewiesen wurde, bei denen festgestellt wurde, dass 65 Prozent der Menschen „buchstäblich einen Knopf drücken würden, um einer anderen Person“ mit „potenziell tödlicher“ Gewalt zu schaden, „nur weil eine Autorität es ihnen befiehlt“.

„Wenn Menschen gestresst sind, wenn Menschen Angst haben, werden sie von ihren natürlichen Tendenzen abweichen“, argumentierte er.

Charalambous erläuterte eine Strategie, mit der sich die Chancen, Menschen zu erreichen, die anders über COVID denken, drastisch erhöhen lassen.

Die drei wichtigsten Instrumente, um dies zu erreichen, sind „Geschichten, Metaphern und Fragen“, sagte er und fügte hinzu, dass ein Fakt und eine Geschichte zusammen „22 Mal effektiver“ seien als ein „reiner Fakt“.

Er gab auch ein Beispiel dafür, wie man Fragen nutzen kann, um Kommunikationsbarrieren zu durchbrechen.

„Wenn Sie sich mit jemandem unterhalten, der andere Ansichten vertritt, und jemand nennt Sie einen ‚Impfgegner‘, müssen Sie das als Erstes infrage stellen: Was ist ein ‚Impfgegner‘? Kann ich generell für die Wissenschaft sein, aber einen Impfstoff infrage stellen?'“ riet Charalambous.

Er schlug weiter vor, dass man dieser Bezeichnung entgegentreten könne, indem man zum Beispiel nach Professoren und Ärzten fragt, die Impfungen befürworten und nun diesen speziellen Impfstoff in Frage stellen. „Sind sie Impfgegner?“

„Wenn man anfängt, [Fragen] zu stellen, bricht man diese Karikaturen auf. Wenn man diesen Kontext überwindet, findet man wirklich Anschluss“, sagte Charalambous. Er fügte jedoch hinzu: „Wenn einer von uns wütend wird, ist das Spiel vorbei“. Das emotionale Gehirn übernimmt die Kontrolle und der rationale Verstand schaltet sich ab“.

Er erzählte die Geschichte eines Vaters eines 16-Jährigen, der geimpft worden war und in die Defensive geriet, als eine Frau sagte, die Impfung sei „gefährlich“, und diese Anschuldigung als „Desinformation“ bezeichnete.

Charalambous sagte, er sei auf den Vater zugegangen und habe gesagt: „Ich bin auf der gleichen Seite wie Sie.“

„Was meinen Sie?“, antwortete der Mann.

Charalambous erzählte, wie er ihm sagte: „Sie sind hier, weil Sie sich um Ihre Familie und Ihre Freunde kümmern. Deshalb bin ich auch hier. Wir müssen nur über die Details sprechen.“

„Danach hat sich die ganze Energie verändert“, sagte Charalambous.

Charalambous‘ Organisation „Reaching People“ bietet der Öffentlichkeit ausführliche Kommunikationstipps in Form von Videos zu Themen wie „Wie eine Botschaft ankommt“ und „Wie man ethisch beeinflusst“.