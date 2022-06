Übersichtsvideo zur mRNA-Impfstofftechnologie – Grundlagen der Mechanismen und Risiken, neue Forschungen zur Wirksamkeit der Impfstoffe

Insgesamt zeigt diese Arbeit deutlich, dass die durch den Impfstoff induzierten schützenden Antikörperreaktionen nach einer zweiten und dritten Dosis von BNT162b2 bei älteren Menschen sowohl sehr gering als auch vorübergehend sind

Die Autoren kommen zu dem Schluss, dass „zusätzliche Auffrischungsdosen erforderlich sein könnten, insbesondere bei älteren Menschen“. … Man muss sich fragen, ob die Studienautoren damit wirklich andeuten wollen, dass insgesamt 13 Auffrischungen pro Jahr erforderlich sind (52 Wochen/vier Wochen = 13 Auffrischungen)? Oder schreiben sie das nur, um durch die Peer Review zu kommen?

Eine unvoreingenommenere Schlussfolgerung auf der Grundlage dieser Daten ist, dass der Pfizer/BioNTech BNT162b2-Impfstoff eine außerordentlich schlechte Haltbarkeit der neutralisierenden Antikörperreaktion (unter Verwendung eines nicht validierten oder auf akademischer Forschungsebene durchgeführten Tests) gegen derzeit zirkulierende Virusstämme aufweist.

Das Versäumnis, auf diese Daten einzugehen, zeigt einmal mehr das Versagen des Peer-Review-Prozesses, die irrationale Pro-Impfstoff-Voreingenommenheit der Autoren und die Pro-Impfstoff-Voreingenommenheit der Herausgeber des Journal of the American Medical Association

In diesem 25-minütigen Video werden die Wirkmechanismen der mRNA-COVID-19-Impfstoffe im Detail erklärt und einige der bekannten Risiken aufgezeigt. Wenn Sie die Technologie besser verstehen oder auffrischen möchten und etwas über Zell- und Molekularbiologie lernen wollen, ist dies eine hervorragende Einführung. Also, lehnen Sie sich zurück, entspannen Sie sich und öffnen Sie Ihren Geist für ein bisschen Wissenschaft.

Analyse der Peer-Review-Studie

Neutralisierende Antikörper gegen die SARS-CoV-2 Omicron-Variante (BA.1) 1 bis 18 Wochen nach der zweiten und dritten Dosis des BNT162b2 mRNA-Impfstoffs. JAMA Netw Open. 2022;5(5):e2212073. doi:10.1001/jamanetworkopen.2022.12073

In der Zusammenfassung der Arbeit wird zunächst erwähnt, dass in frühen klinischen Studien neutralisierende SARS-CoV-2-Antikörper mit dem Schutz vor einer Infektion und Erkrankung durch frühe Virusvarianten korreliert waren. Was jedoch von den Autoren nicht erwähnt wird – diese Korrelation wurde für die verschiedenen Omikron-Varianten nicht nachgewiesen.

Die Autoren dieser aktuellen Arbeit, die sich auf den Impfstoff von Pfizer/BioNTech konzentriert, stellen fest, dass in den von Moderna durchgeführten Studien ein Rückgang der neutralisierenden Antikörpertiter in der geimpften Bevölkerung beobachtet wurde, der mit einer Abnahme der Wirksamkeit des Impfstoffs gegen eine durch Polymerase-Kettenreaktion bestätigte Omikron-Infektion in Dänemark und eine symptomatische Omikron-Infektion im Vereinigten Königreich einhergeht.

Die Studie weist eine merkwürdige Selektionsverzerrung auf – sie schließt nur Männer ein und erfasst oder analysiert keine Daten zur Wirksamkeit oder zu Endpunkten der Wirksamkeit.

In dieser Studie wird wiederholt behauptet, dass es eine nachgewiesene Korrelation zwischen neutralisierenden Antikörpertitern und dem Schutz vor Infektionen und Krankheiten gibt, doch zur Untermauerung dieser Behauptung wird auf historische Daten von Nicht-Mikron-Varianten zurückgegriffen.

In dieser Studie wurde ein rascher Rückgang der Omikron-spezifischen neutralisierenden Antikörpertiter im Serum nur wenige Wochen nach der zweiten und dritten Dosis von BNT162b2 festgestellt.

Bei Personen im Alter von 65 Jahren und älter gab es nach der zweiten Dosis fast keine Omikron-spezifischen neutralisierenden Serum-Antikörper-Titer mehr (siehe Abbildung 2, Tafel B).

Bei Personen im Alter von 65 Jahren und älter gab es bis Woche 8 nach Dosis 3 fast keine Omikron-spezifischen neutralisierenden Serum-Antikörper-Titer.

Insgesamt zeigt diese Arbeit deutlich, dass die durch den Impfstoff induzierten schützenden Antikörperreaktionen nach einer zweiten und dritten Dosis von BNT162b2 bei älteren Menschen (der Kohorte mit dem höchsten Risiko für Krankenhausaufenthalte und Tod) sowohl sehr gering als auch vorübergehend sind.

In dem Artikel wird erwähnt, dass eine konservierte T-Zell-Immunität und nicht-neutralisierende Antikörper auch dann noch Schutz vor Krankenhausaufenthalten und Todesfällen bieten können, wenn die neutralisierenden Antikörper nachlassen. Aber in der Studie wurden die T-Zell-Immunität und die nicht-neutralisierenden Antikörper nicht wirklich gemessen.

Die Autoren kommen zu dem Schluss, dass „zusätzliche Auffrischungsdosen erforderlich sein könnten, insbesondere bei älteren Menschen“. Wenn man ihrer Logik folgt, kann man die obige Tabelle betrachten und feststellen, dass die Schutzbereiche bei Personen, die nach der dritten Dosis älter als 65 Jahre sind, nach Woche 4 rasch abnehmen. Man muss sich fragen, ob die Studienautoren wirklich damit sagen wollen, dass insgesamt 13 Auffrischungen pro Jahr erforderlich sind (52 Wochen/vier Wochen = 13 Auffrischungen)? Oder schreiben sie das nur, um durch die Peer Review zu kommen?

Wichtig ist auch, dass „validiertes Schutzkorrelat“ ein präziser regulatorischer Begriff ist. Er bedeutet, dass eine umfassende Analyse und Charakterisierung sowohl des spezifischen Tests (neutralisierende Antikörper gegen SARS-CoV-2) als auch der Verbindung zwischen dem, was er testet, und dem, wofür er als Surrogat entwickelt wurde (Schutz), durchgeführt wurde. Im Fall der vorliegenden Studie ist beides nicht der Fall.

Daher können aus dieser Studie keine Schlussfolgerungen in Bezug auf das, was sie misst (angeblich neutralisierende Antikörper), und den Endpunkt, für den sie als Surrogat dienen soll (Schutz), gezogen werden. Mit anderen Worten, bei dieser Studie handelt es sich im Wesentlichen um eine Vorstudie, die keine wirkliche regulatorische Bedeutung hat – sie wurde nicht mit der erforderlichen Strenge durchgeführt.

Eine unvoreingenommene Schlussfolgerung auf der Grundlage dieser Daten ist, dass der BNT162b2-Impfstoff von Pfizer/BioNTech eine außerordentlich schlechte Haltbarkeit der neutralisierenden Antikörperreaktion (unter Verwendung eines nicht validierten oder auf akademischem Forschungsniveau durchgeführten Tests) gegen derzeit zirkulierende Virusstämme aufweist.

Im Gegensatz dazu zeigen neue Daten zur Wirksamkeit von mRNA-Impfstoffen aus mehreren Ländern wiederholt eine dosisabhängige negative Wirksamkeit dieser Impfstoffe (mit anderen Worten: je mehr Dosen verabreicht werden, desto höher ist das Risiko einer signifikanten COVID-Erkrankung oder eines Todesfalls).

Das Versäumnis, sich mit diesen Daten auseinanderzusetzen, zeigt einmal mehr das Versagen des Peer-Review-Verfahrens, die irrationale Voreingenommenheit der Autoren und die Voreingenommenheit der Redakteure des Journal of the American Medical Association.

Wann werden objektive, datengesteuerte Ärzte und medizinische Wissenschaftler jemals wieder ihr früheres Vertrauen in das Journal of the American Medical Association zurückgewinnen können, oder wird das JAMA weiterhin (für alle praktischen Zwecke) nur eine Werbezeitschrift der Pharmaindustrie bleiben?