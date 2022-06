Grundschule in Australien: In 10 Jahren werden die Schüler einen Mikrochip im Gehirn haben

Schule löschte Newsletter mit gruseliger Prophezeiung, aber das Internet vergisst nie.

Eine australische Grundschule hat vorausgesagt, dass in 10 Jahren alle Schüler einen Mikrochip in ihrem Gehirn haben werden. Kurz darauf entfernte die Schule das Mitteilungsblatt, in dem die grausame Vorhersage gemacht wurde.

Im Newsletter vom 26. Mai hat die Preston West Primary School eine Reihe von Dingen aufgelistet, die nach Ansicht der Schule in 10 Jahren Realität sein werden. Die Schule erwähnte unter anderem „Mikrochips in den Gehirnen der Schüler, um Intelligenz und Gedächtnis zu verbessern“.

Obwohl der Newsletter von der Schule entfernt wurde, kann die ursprüngliche Nachricht immer noch über eine Google-Suche gefunden werden.

Chef des Weltwirtschaftsforums Klaus Schwab schrieb bereits in seinem Buch „The Great Reset“, dass die vierte industrielle Revolution „zu einer Verschmelzung unserer physischen, digitalen und biologischen Identität“ führen werde. In seinem Buch erklärt er, dass es sich dabei um implantierbare Mikrochips handelt, die Ihre Gedanken lesen können.

Zuvor hatte Pfizer-Chef Albert Bourla auf dem Weltwirtschaftsforum in Davos über Pillen mit einem winzigen Chip gesprochen, die ein Signal an die zuständigen Behörden senden, sobald sie vom Patienten eingenommen werden.

