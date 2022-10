Kongressabgeordneter gibt Todesursache für seine gesunde, „vollständig geimpfte“ 17-jährige Tochter bekannt

Die Beteuerungen von Präsident Joe Biden und der CDC, dass die Impfstoffe von Pfizer und Moderna COVID „sicher und wirksam“ seien, klingen hohl, wenn es um den Fall der jungen Tochter des demokratischen Abgeordneten Sean Casten aus Illinois geht.

Casten veröffentlichte letzte Woche einen Twitter-Post darüber, dass seine scheinbar gesunde, aktive 17-jährige Tochter Gwen im Juni an einer plötzlichen Herzrhythmusstörung“ gestorben sei.

„Wir wissen nicht, was die Arrhythmie verursacht hat, und werden es wahrscheinlich auch nie erfahren“, schrieb er.

„Sie war vollständig geimpft und stand unter Quarantäne, nachdem sie während der Omicron-Welle gelegentlich positive, asymptomatische COVID-Tests erhalten hatte. Sie war gerade von einem Abend mit Freunden nach Hause gekommen, ging zu Bett und wachte nicht mehr auf.“

A statement from the Casten family:

Während Casten schrieb, dass wir die Ursache für den tragischen Herztod seiner Tochter „wahrscheinlich“ nie herausfinden werden, finden viele Forscher und Mediziner einen beunruhigenden Zusammenhang zwischen den „sicheren“ mRNA-Impfstoffen und Herzproblemen bei jungen Menschen.

Am Freitag veröffentlichte der Generalarzt von Florida, Dr. Joseph Ladapo, eine offizielle Empfehlung gegen den mRNA-Impfstoff COVID-19 für Männer im Alter zwischen 18 und 39 Jahren.

Viele Befürworter der experimentellen Impfstoffe und ihrer Auffrischungsimpfungen stellen die unbegründete Behauptung auf, dass die Herzsymptome ohne die Impfstoffe weitaus schlimmer wären, was bedeutet, dass Covid-19 an sich tödlicher ist.

Wie jedoch in einem Artikel von Israel National News, einer zionistischen Website mit Sitz in Beit El, Israel, im Mai berichtet wurde, hat eine Studie israelischer Forscher, die in der Fachzeitschrift Nature veröffentlicht wurde, gezeigt, dass nach der Einführung der COVID-Impfstoffe die Zahl der kardiovaskulär bedingten Notrufe in der jungen Erwachsenenbevölkerung sowohl bei Männern als auch bei Frauen um über 25 Prozent gestiegen ist. Es wurde kein ähnlicher Anstieg aufgrund einer COVID-Infektion allein festgestellt“.

Die Forscher untersuchten die Daten der israelischen Rettungsdienste zu Anrufen im Zusammenhang mit einem Herzstillstand in Wohnungen, bei denen die Betroffenen zwischen 16 und 39 Jahre alt waren. Die Daten wurden mit Anrufen aus den Jahren 2019 bis 2021 verglichen. Die Forscher stellten fest, dass in den Jahren, in denen die Bevölkerung vermehrt geimpft wurde, ein höherer Prozentsatz an kardial bedingten Syndromen in dieser Altersgruppe auftrat.

„Die Ergebnisse stellen zwar keinen kausalen Zusammenhang her, geben aber Anlass zur Besorgnis über unerkannte schwere kardiovaskuläre Nebenwirkungen von Impfstoffen und unterstreichen den bereits nachgewiesenen kausalen Zusammenhang zwischen Impfstoffen und Myokarditis, einer häufigen Ursache für unerwarteten Herzstillstand bei jungen Menschen“, heißt es in dem in Nature veröffentlichten Bericht.

Selbst die CDC hat vor fast einem Jahr einen möglichen Zusammenhang zwischen Impfstoffen und Herzentzündungen bei jungen Menschen eingeräumt.

In einem CNBC-Bericht vom 28. Oktober 2021 heißt es: „Eine CDC-Sicherheitsgruppe sagte unter Berufung auf die neuesten verfügbaren Daten, dass es einen ‚wahrscheinlichen Zusammenhang‘ zwischen einer seltenen Herzentzündung bei Jugendlichen und jungen Erwachsenen gibt, vor allem, nachdem sie ihre zweite Covid-19-Impfung erhalten haben.“

In dem Artikel heißt es weiter: „Es gab mehr als 1.200 gemeldete Fälle von Myokarditis oder Perikarditis, meist bei Personen unter 30 Jahren, die den Covid-Impfstoff von Pfizer oder Moderna erhalten hatten, wie aus einer Reihe von Präsentationsfolien hervorgeht, die am Mittwoch für eine Sitzung des Beratenden Ausschusses für Impfpraktiken der Centers for Disease Control and Prevention veröffentlicht wurden.“

Es ist wichtig zu beachten, dass diese dokumentierte Zunahme von Herzproblemen nur für die zweite Auffrischungsimpfung gilt. Diejenigen, die die dritte und vierte Auffrischungsimpfung erhalten haben, sind noch nicht ausreichend untersucht worden.

Trotz dieser Bedenken rief die CDC-Website im Juli die Amerikaner weiterhin dazu auf, sich mit den COVID-mRNA-Impfstoffen impfen zu lassen.

Auf der Website heißt es: „COVID-19-Impfstoffe sind sicher und wirksam. Das CDC empfiehlt die COVID-19-Impfung für alle Personen ab 6 Monaten und die Auffrischung für alle Personen ab 5 Jahren, sofern sie dafür in Frage kommen.“

Natürlich ist dies alles kein endgültiges Argument gegen eine COVID-Impfung für jeden, unabhängig von Geschlecht und Alter.

Die Entscheidung, ob man sich impfen lässt oder nicht, liegt bei den einzelnen Amerikanern, und bei Minderjährigen bei den Eltern.

Sean Casten's Teenage Daughter Gwen Died of Sudden Cardiac Arrhythmia

Es ist jedoch ein Argument, dass verantwortungsbewusste Amerikaner ihre eigenen Nachforschungen anstellen und ihre eigenen Entscheidungen mit so vielen Informationen wie möglich treffen sollten.

Das ist es, was Verantwortung bedeutet.