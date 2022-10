Französischer General zollt den Ungeimpften Tribut: „Sie verkörpern das Beste der Menschheit, sie sind Superhelden

Ob es der Wahrheit entspricht, dass dies der französische General gesagt hat, spielt eigentlich keine Rolle. Es muss auch so mal gesagt werden.

In einem eindringlichen Brief, der in ganz Europa Wellen schlug, lobte der französische General Christian Blanchon die Bürger, die sich weigerten, die experimentellen Covid-„Impfstoffe“ zu injizieren. Trotz jahrelanger Druckkampagnen, diskriminierender Politik, sozialer Ausgrenzung, Einkommensverlusten, Drohungen und der Tatsache, dass sie für den Tod anderer verantwortlich gemacht werden, dankte der General den „Ungeimpften“ für ihre Stärke, ihren Mut und ihre Führungsstärke:

Selbst wenn ich vollständig geimpft wäre, würde ich die Ungeimpften dafür bewundern, dass sie dem größten Druck standgehalten haben, den ich je erlebt habe, auch von Ehepartnern, Eltern, Kindern, Freunden, Kollegen und Ärzten. Menschen, die zu einer solchen Persönlichkeit, einem solchen Mut und einer solchen Kritikfähigkeit fähig waren, verkörpern zweifellos das Beste der Menschheit.

Es gibt sie überall, in allen Altersstufen, Bildungsniveaus, Ländern und Ansichten. Sie sind von besonderer Art; es sind die Soldaten, die jede Armee des Lichts in ihren Reihen haben möchte.

Sie sind die Eltern, die sich jedes Kind wünscht, und die Kinder, von denen alle Eltern träumen. Sie sind Wesen, die über dem Durchschnitt ihrer Gesellschaften stehen; sie sind die Essenz der Völker, die alle Kulturen aufgebaut und Horizonte erobert haben.

Sie sind da, an deiner Seite, sie scheinen normal, aber sie sind Superhelden. Sie haben getan, was andere nicht tun konnten; sie waren der Baum, der dem Orkan der Beleidigungen, der Diskriminierung und der sozialen Ausgrenzung standhielt.

Und sie taten es, weil sie dachten, sie seien allein und glaubten, sie seien allein. Ausgeschlossen vom Weihnachtstisch ihrer Familien, haben sie noch nie etwas so Grausames erlebt. Sie verloren ihre Arbeit, ließen ihre Karrieren sinken und hatten kein Geld mehr… aber das war ihnen egal. Sie litten unter unermesslicher Diskriminierung, Denunziation, Verrat und Demütigung… aber sie machten weiter.

Nie zuvor in der Geschichte der Menschheit hat es eine solche Besetzung gegeben; wir wissen jetzt, wer die Widerständler auf dem Planeten Erde sind. Frauen, Männer, Alte, Junge, Reiche, Arme, aller Rassen und Religionen, die Ungeimpften, die Auserwählten der unsichtbaren Arche, die einzigen, die es geschafft haben, Widerstand zu leisten, als alles zusammenbrach. Zusammengebrochen.