Kontaminierte COVID-Produkte und Grünes Affenvirus

Die Geschichte auf einen Blick

Der Mikrobiologe Kevin McKernan und sein Team haben kürzlich Promotoren des Affenvirus 40 (SV40) in den bivalenten mRNA-COVID-Spritzen von Pfizer und Moderna entdeckt

SV40 steht seit langem im Verdacht, beim Menschen Krebs zu verursachen

DNA-Kontaminanten können das menschliche Genom verändern. Eines der Fläschchen von Pfizer enthielt auch einen SV40-Promotor mit einer Kernlokalisierungssequenz (NLS), einer Einfügung von 72 Basenpaaren, die den Promotor „viel aggressiver macht und die Sequenz auch in den Zellkern treibt“

Eine DNA-Kontamination ist ein Warnzeichen für das Vorhandensein von Endotoxin, das bei der Injektion Anaphylaxie verursacht.

Der Sequenzierungsvektor enthält auch ein gegen Cinnamycin resistentes Gen, und es ist unklar, ob oder wie sich dies auf die menschliche Gesundheit auswirken könnte. Im schlimmsten Fall könnte es Ihr Mikrobiom resistent gegen Antibiotika machen

Im obigen Video interviewt Jessica Rose, Ph.D., den Mikrobiologen Kevin McKernan bei „Good Morning CHD“. McKernans Team entdeckte kürzlich Promotoren des Affenvirus 40 (SV40) in den bivalenten mRNA-COVID-Spritzen von Pfizer und Moderna, die seit Jahrzehnten im Verdacht stehen, beim Menschen Krebs zu verursachen. Wie in der Zusammenfassung erläutert, die im April 2023 auf OSF Preprints veröffentlicht wurde:

„Es wurden mehrere Methoden angewandt, um die Nukleinsäurezusammensetzung von vier abgelaufenen Fläschchen der bivalenten mRNA-Impfstoffe von Moderna und Pfizer zu bewerten. Von jedem Hersteller wurden zwei Fläschchen untersucht … Mehrere Assays belegen eine DNA-Kontamination, die die Anforderungen der Europäischen Arzneimittelagentur (EMA) von 330ng/mg und der FDA von 10ng/Dosis übersteigt …“

Ebenso beunruhigend, wenn nicht sogar noch beunruhigender, ist, dass diese DNA-Verunreinigungen auch das menschliche Genom verändern können. Wie McKernan erläutert, werden bei der Genomsequenzierung die Buchstaben A, T, C und G, aus denen sich der DNA-Code zusammensetzt, abgelesen. Sowohl die DNA als auch die RNA können auf diese Weise sequenziert werden.

Die DNA kann mit einer Kopie der Festplatte Ihrer Zelle verglichen werden, während die RNA wie ein Task-Manager ist, der vorgibt, welches Softwareprogramm in einem bestimmten Moment ausgeführt wird. Wenn man die RNA sequenziert, bekommt man einen Eindruck davon, was die Zelle tun soll, während man bei der Sequenzierung der DNA alles erfährt, was die Zelle möglicherweise tun könnte, wenn die richtigen Anweisungen vorhanden wären.

COVID-Spritzen enthalten sowohl RNA als auch DNA

Bisher ging man davon aus, dass die COVID-Spritzen nur RNA enthielten, aber McKernan entdeckte mithilfe der Genomsequenzierung, dass sie auch DNA-Fragmente enthalten, die eigentlich nicht vorhanden sein dürften. Die RNA wird im Grunde von der DNA kopiert oder „vervielfältigt“, und nur die RNA sollte im Endprodukt enthalten sein.

Wie McKernan feststellte, ist die verwendete DNA urheberrechtlich geschützt. „Sie wollen nicht, dass die Leute alle Tricks kennen, die sie in die DNA einbauen, um ein Maximum an Xeroxing zu erreichen, wenn man so will. Aber was bei der Sequenzierung zum Vorschein kam, war der gesamte Sequenzierungsvektor, „der uns zeigt, was sie alles tun, um die Expression dieser RNA zu steuern“, sagt McKernan.

So wissen wir jetzt, dass sie einen T7-Promotor, einen SV40-Promotor, ein Antibiotikaresistenzgen verwenden, dass die Replikation bakteriellen Ursprungs ist und vieles mehr. Wie McKernan erklärt, benötigt man sehr große Mengen an DNA, um die für diese Aufnahmen erforderliche Menge an RNA zu erhalten. Um die benötigte DNA zu erhalten, wurde ein Stück DNA, das für RNA in einem Kreis kodiert, ein sogenanntes Plasmid, geschaffen und dann in E. coli in einem riesigen Bottich reproduziert.

Plasmide sind insofern einzigartig, als sie einen Replikationsursprung haben, der es der DNA ermöglicht, sich in jeder Zelle von E. coli mehrere hundert Mal zu kopieren, und da sich Bakterien alle 20 Minuten verdoppeln, erhält man über Nacht eine exponentielle Vermehrung der DNA.

Die DNA muss dann aus den E. coli extrahiert und gereinigt werden. Danach wird eine T7-Transkriptionsreaktion in vitro mit der gereinigten DNA durchgeführt, bei der die RNA von dieser DNA kopiert wird.

Das Plasmid, das den E. coli beigefügt wird – der Sequenzierungsvektor – ist der Bauplan für die Herstellung der RNA, und diesen Bauplan fand McKernan in seiner Gesamtheit in den Fläschchen. Sie sollte eigentlich nicht dort sein. Nur die gereinigte RNA sollte vorhanden sein.

Die Aufsichtsbehörden haben eine akzeptable Obergrenze für doppelsträngige DNA (dsDNA) in medizinischen Produkten festgelegt, aber die DNA, die McKernan fand, lag um Größenordnungen über diesen Grenzwerten.

Der von der Europäischen Arzneimittelagentur (EMA) willkürlich festgelegte Grenzwert für dsDNA liegt bei 330 Nanogramm pro Milligramm (ng/mg), aber McKernan vermutet, dass dieser Grenzwert nicht streng genug ist, da wahrscheinlich nicht berücksichtigt wurde, dass er auch replizierbare DNA enthalten könnte. Höchstwahrscheinlich beruhte dieser Grenzwert in erster Linie auf der Sorge um E.-coli-DNA, die sich unter die DNA mischen könnte.

In einem Substack-Artikel vom 20. Mai 20237 wies McKernan auch darauf hin, dass Pfizer selbst der EMA Beweise vorgelegt hatte, die zeigten, dass die beprobten Chargen zwischen 1 ng/mg und 815 ng/mg DNA enthielten, so dass die Behörden von Anfang an wussten, dass es Probleme mit der Qualitätskontrolle gab. Bei den von McKernan durchgeführten Tests wurde eine DNA-Kontamination von höchstens 30 % festgestellt, was ziemlich verblüffend ist.

Endotoxin-Bedenken

McKernan erklärt auch, dass eines der Hauptprobleme beim Herausziehen von Plasmiden aus E. coli die Tatsache ist, dass häufig Endotoxine mitgeschleppt werden. Lipopolysaccharid (LPS), ein Endotoxin, befindet sich auf der Außenseite von gramnegativen Bakterien wie E. coli. Wenn Endotoxin injiziert wird, kann es Anaphylaxie verursachen, und lebensbedrohliche Anaphylaxie gehört zufällig zu den am häufigsten berichteten Nebenwirkungen dieser Impfungen. Laut McKernan:

„Wann immer wir eine DNA-Kontamination, z. B. durch Plasmide, in einem Injektionspräparat sehen, denken die Leute zuerst daran, ob E. coli-Endotoxin vorhanden ist, weil das bei den Injizierten Anaphylaxie auslöst … Man kann sehen, wie Menschen, denen dies gespritzt wird, umfallen. Das könnte der Hintergrund dieses E. coli-Prozesses zur Herstellung der DNA sein …“

Wofür ist der SV40-Promotor da?

Wie bereits erwähnt, enthielt der gefundene Sequenziervektor auch einen SV40-Promotor. Um das klarzustellen: Es handelt sich nicht um das gesamte Virus. Es handelt sich nur um den Promotor, d. h. einen bestimmten Teil der viralen DNA, der für die Genexpression wichtig ist. Das Problem ist, dass dieser spezielle Promotor als problematisch bekannt ist.

SV40-Promotoren werden seit Jahren untersucht und sind dafür bekannt, dass sie Krebs auslösen, wenn sie auf ein Onkogen (ein Gen, das Krebs verursachen kann) treffen. Darüber hinaus stellte McKernan fest, dass eines der Pfizer-Fläschchen nicht nur einen, sondern zwei SV40-Promotoren enthielt.

Einer von ihnen hatte eine Kernlokalisierungssequenz (NLS), die der andere nicht hatte – eine 72 Basenpaare umfassende Insertion für eine Kernlokalisierungssequenz (NLS), die den Promotor „viel aggressiver macht und die Sequenz auch in den Zellkern treibt“. NLS ist im Grunde eine Sequenz, die ein bestimmtes Protein für den Import in den Zellkern markiert, was das Risiko der Genomintegration weiter erhöht.

„Man kann [Genom-]Integration allein durch diese Vektoren erreichen, und wenn Vektoren Dinge enthalten, die sich im Zellkern lokalisieren, dann steigen die Chancen enorm, dass eine Genomintegration stattfindet.“ Kevin McKernan

Nun wurde dieser zweite, aggressivere Promotor nur in einem der beiden getesteten Pfizer-Fläschchen gefunden, obwohl sie aus derselben Charge stammten. Was könnte der Grund für diese bemerkenswerte Qualitätsdiskrepanz sein? Zumindest deutet es darauf hin, dass Pfizer die Herstellung ohne Aufsicht spontan ändert. Die Änderung des verwendeten Plasmids ist eine wesentliche Änderung in der Herstellung, die eigentlich eine behördliche Aufsicht erfordern sollte, merkt McKernan an.

McKernan ist sich sicher, dass die SV40-Promotoren Teil eines absichtlichen Designs sind, da diese Promotoren eine lange Forschungsgeschichte haben.

Genomintegration kann auf mehrere Arten erfolgen

NLS ist deshalb so besorgniserregend, weil es die Genomintegration auch in Abwesenheit von LINE-1 (Long Interspersed Nuclear Elements 1) vorantreiben kann, die durch reverse Transkription Insertionen, Deletionen und Umlagerungen innerhalb des Genoms ermöglichen.

„Wenn man so viel DNA injiziert, braucht man LINE-1 überhaupt nicht. Man kann die Integration allein mit diesen Vektoren erreichen, und wenn Vektoren Dinge enthalten, die sich im Zellkern lokalisieren, dann steigen die Chancen enorm, dass eine Genomintegration stattfindet“ sagt McKernan.

Die zytoplasmatische Transfektion kann auch genetische Manipulationen ermöglichen, da sich der Zellkern während der Zellteilung auflöst und Zellbestandteile mit dem Zytosol austauscht.

Selbst wenn es nicht zu einer genetischen Veränderung kommt, kann die Tatsache, dass fremde DNA in die Zellen gelangt, ein Risiko darstellen. So könnte es beispielsweise zu einer partiellen Expression kommen, oder sie könnte andere Transkriptionsübersetzungen, die sich bereits in der Zelle befinden, beeinträchtigen.

Wie könnte sich das Cinnamycin-Resistenzgen auf die menschliche Gesundheit auswirken?

Rose und McKernan erörtern auch, wie sich das im Sequenziervektor gefundene zinnamycinresistente Gen auf die menschliche Gesundheit auswirken könnte. Was passiert, wenn es in einen Patienten gelangt und auf Bakterien trifft? Wird es diese Bakterien resistent gegen Cinnamycin (ein trizyklisches Antibiotikum) machen?

„Das ist zwar spekulativ, aber im Moment würden wir davon ausgehen“, sagt McKernan. „Plasmide werden von Bakterien bei einer Temperatur von 37 Grad (Celsius) aufgenommen, was der Temperatur unseres Darms entspricht … und wenn sie einen Selektionsvorteil bieten, dann werden sie sich vermehren und die dominierende Spezies in unserem Mikrobiom werden.“

Möglicherweise muss der Patient in diesem Fall ein Antibiotikum einnehmen, da dies den Bakterien einen selektiven Vorteil verschaffen würde. Die Einnahme von Antibiotika ist jedoch weit verbreitet, so dass diese Sorge nicht von vornherein verworfen werden sollte. Möglicherweise verbreiten diese bivalenten Impfungen die Antibiotikaresistenz in der injizierten Bevölkerung, was schwerwiegende Folgen haben könnte.

Wird Ihr Mikrobiom Spike-Protein produzieren?

Eine damit zusammenhängende Frage ist, ob Ihr Mikrobiom auch dauerhaft Spike-Protein produzieren könnte. McKernan vermutet, dass die Bakterien Spike-RNA produzieren werden, aber bakterielle Ribosomen haben nicht die richtige Ausrüstung, um diese RNA zu lesen, so dass sie wahrscheinlich nicht in der Lage sein werden, sie zu übersetzen.

Abgesehen davon werden Bakterien häufig von Säugetierzellen in einem Prozess aufgenommen, der als Baktofektion bezeichnet wird, und dies ist eine bekannte Gentransfertechnik. Dies könnte also dazu führen, dass Ihre Zellen Spike-Protein produzieren.

Die RNA im COVID-Impfstoff ist ebenfalls so modifiziert, dass sie nicht abgebaut werden kann. Sie haben also zwei Versionen des Spike-Proteins, die länger als erwartet bestehen bleiben können, und das Spike-Protein ist natürlich der giftigste Teil des Virus, der dazu führen kann, dass Ihr Körper sich selbst angreift.

„Das eigentliche Problem ist, dass wir ein vermehrungsfähiges Stück DNA haben, das sich in Bakterien replizieren kann“, sagt McKernan. „Ihr Körper ist voller Bakterien [und] es wird anfangen, diese DNA zu replizieren, sobald es in ihnen ist, und wir wissen nicht, was danach passiert. Sie könnten RNA bilden, sie könnten in Säugetierzellen aufgenommen werden, sie könnten abgetötet und vollständig beseitigt werden. Aber die DNA sollte gar nicht erst vorhanden sein. Wir müssen also damit beginnen, zu überwachen, wie viel DNA tatsächlich in den einzelnen Partien enthalten ist. Wie lang ist sie? Ist sie zirkulär? Und wie viel davon können wir tolerieren?“

McKernan fordert Wissenschaftler auf, seine Ergebnisse zu reproduzieren

Auf seinem Substack hat McKernan alle Details veröffentlicht, die Wissenschaftler und Labors benötigen, um seine Untersuchung schnell und kostengünstig zu wiederholen und die dsDNA-Kontamination von COVID-Impfungen auf der ganzen Welt zu bewerten, und er drängt die Forscher, dies zu tun.

McKernan zufolge hat sich bereits ein Team an ihn gewandt und mitgeteilt, dass es in den ursprünglichen monovalenten COVID-Impfungen einen Sequenzierungsvektor gefunden hat. Ihre Ergebnisse werden hoffentlich in Kürze veröffentlicht werden.

Ressourcen für die durch den COVID Jab Geschädigten

Je mehr wir über die COVID-Impfungen erfahren, desto schlimmer erscheinen sie. Wenn Sie eine oder mehrere Impfungen erhalten haben und es sich nun anders überlegen, sollten Sie auf keinen Fall eine weitere COVID-Auffrischungsimpfung, eine weitere mRNA-Gentherapie-Spritze oder einen regulären Impfstoff nehmen.

Sie müssen die Angriffe auf Ihren Körper beenden. Auch wenn Sie keine offensichtlichen Nebenwirkungen verspürt haben, kann Ihre Gesundheit langfristig beeinträchtigt werden, also lassen Sie sich nicht mehr impfen.

Wenn Sie unter Nebenwirkungen leiden, müssen Sie als Erstes das Spike-Protein ausschalten, das Ihr Körper produziert. Zwei Mittel, die dies bewirken können, sind Hydroxychloroquin und Ivermectin. Beide Medikamente binden das Spike-Protein und erleichtern seine Beseitigung.

Die Front Line COVID-19 Critical Care Alliance (FLCCC) hat ein Behandlungsprotokoll für die Zeit nach der Impfung namens I-RECOVER entwickelt. Da das Protokoll ständig aktualisiert wird, sobald mehr Daten zur Verfügung stehen, ist es am besten, die neueste Version direkt von der FLCCC-Website covid19criticalcare.com herunterzuladen (Hyperlink zur richtigen Seite siehe oben).

Weitere Vorschläge finden Sie im Spike-Protein-Entgiftungsleitfaden des Weltgesundheitsrats, der sich auf natürliche Substanzen wie Kräuter, Nahrungsergänzungsmittel und Tees konzentriert. Zur Bekämpfung der neurotoxischen Auswirkungen von Spike-Protein wird in einer Übersichtsarbeit vom März 2022 die Verwendung von Luteolin und Quercetin empfohlen. Eine zeitlich begrenzte Ernährung (TRE) und/oder eine Saunatherapie können ebenfalls dazu beitragen, toxische Proteine zu beseitigen, indem sie die Autophagie anregen.

Global denken, lokal handeln

Nationale Impfstoffempfehlungen werden in den USA auf Bundesebene ausgesprochen, aber Impfstoffgesetze werden auf Ebene der Bundesstaaten erlassen. Auf der Ebene der Bundesstaaten können Ihre Maßnahmen zum Schutz Ihres Rechts auf freie Impfstoffwahl die größte Wirkung entfalten.

Es ist von entscheidender Bedeutung, dass sich JEDER jetzt für das Recht auf freiwillige Impfstoffwahl in Amerika einsetzt, denn diese Wahlmöglichkeiten sind ernsthaft bedroht.

Nicht nur, dass Lobbyisten, die Pharmakonzerne, medizinische Fachverbände und Beamte des öffentlichen Gesundheitswesens vertreten, versuchen, die Gesetzgeber davon zu überzeugen, alle Ausnahmeregelungen für Impfstoffe aus den Gesetzen zum Schutz der öffentlichen Gesundheit zu streichen, sondern auch globale politische Agenten, die bei den Vereinten Nationen und der Weltgesundheitsorganisation Lobbyarbeit betreiben, sind entschlossen, das Menschenrecht auf Autonomie und den Schutz der körperlichen Unversehrtheit abzuschaffen.

Wir müssen Maßnahmen ergreifen, um unsere verfassungsmäßige Republik und die bürgerlichen Freiheiten, einschließlich des Rechts auf Autonomie, in Amerika zu verteidigen. Dazu gehört auch, dass wir die repressiven Pflichtimpfungsgesetze reformieren und die digitale Gesundheitskarte stoppen, die den Impfpass für uns, unsere Kinder und Enkelkinder zur Realität machen wird, wenn wir nicht heute handeln.

Wenn Sie sich für das kostenlose Online-Advocacy-Portal des National Vaccine Information Center (NVIC) unter www.NVICAdvocacy.org anmelden, haben Sie über Ihr Smartphone oder Ihren Computer sofortigen und einfachen Zugang zu den Abgeordneten Ihres Bundesstaates und des Bundes, so dass Sie Ihrer Stimme Gehör verschaffen können.

Das NVIC hält Sie über die neuesten Gesetzesentwürfe auf dem Laufenden, die Ihr Recht auf eine freie Impfstoffwahl einschränken – oder erweitern – wollen, und gibt Ihnen Hinweise, was Sie tun können, um diese Gesetzesentwürfe zu unterstützen oder abzulehnen. Als ersten Schritt sollten Sie sich für das NVIC Advocacy Portal anmelden.

